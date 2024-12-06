Отец Андрей (Сапунов): Александр Невский учит нас видеть свои ошибки

9:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Разговоры о религии

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhey77777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник Александру Невскому: площадь Красная, Переславль-Залесский, Ярославская область

6 декабря Русская православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра Невского. О том, кем был этот человек для России, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Для нас с вами день памяти Александра Невского — это событие, отмечающееся из года в год, из поколения в поколение. Александр Невский — человек, который смог многое изменить в жизни русского народа, страны, в которой мы с вами живём, — интересен нам и как духовная личность, и как политическая фигура.

Он, будучи человеком, обладающим большой властью, нашёл в себе силы не сделаться изнеженным, гневливым и злым, не сделаться человеком, живущим ради себя самого. Он очень многое изменил в себе, много претерпел и очень много положил на алтарь победы нашей с вами страны.

Александр Невский — воин и дипломат

Подвиг брани

Он жил в сложное время: на западе Латинская церковь пыталась любыми способами завладеть нашими городами, со стороны востока стояли татаро-монголы, которые любыми способами пытались завоевать русские земли и заставить платить дань.

Александр Невский совершил два подвига: подвиг святой брани на западе с латинянами и подвиг смирения на востоке по отношению к монголам.

Известность он получил в возрасте всего лишь 20 лет: будучи очень молодым человеком, он повёл за собой войско и смог победить шведов. Он пользовался повсеместной любовью и уважением не просто как сын князя, а как человек, своим примером показавший, что он достоин этого звания. Поэтому его стали называть Невским.

Когда он повёл свои войска, многие сомневались: в нём видели молодого, неопытного в ратном деле человека. Но Александр Невский был великим полководцем. Он понимал, что если не сможет противостоять латинянам, шведам и другим завоевателям с запада, страна проиграет. Победа в Ледовом побоище принесла ему славу.

Подвиг смирения

После разгрома шведов главными для Александра Невского и его отца становятся отношения с татаро-монголами. Александр едет на поклон в Золотую Орду, чтобы привезти дань, поклониться и уйти уже не в статусе великого правителя, которым он привык быть своей на земле. И тут Александр Невский проявляет огромное смирение и терпение. Он не идёт на поводу своих амбиций и желаний. Ради мира он приносит в жертву себя, своё эго. Но при этом он никому и никогда не разрешает попирать свои честь и достоинство. Он готов принять многое, преклонить голову где нужно, но когда надо — берёт меч и объясняет, как нельзя поступать.

На востоке своей хитростью Александр Невский смог повернуть события таким образом, что Золотая Орда стала не просто областью, собирающей дань с русских земель, но буфером на границе, буферной зоной, которая первая принимала на себя вражеские нападения на нашу страну и отбивала их.

Он смог договориться с Ордой, сделать её воинов фактически наёмниками, которые охраняли восточные границы нашей страны.

Ему принадлежат такие интересные слова: "Не в силе Бог, но в правде". Он, наверное, один из самых цитируемых людей, чьи изречения мы и сегодня используем в нашей жизни, когда идёт речь о незыблемых и правильных вещах, о том, что действительно имеет для нас огромный смысл как для русских людей и православных христианин. Потому что Александр Невский олицетворяет собой русский дух.

Великое возвращение Александра Невского

Были времена, когда наша с вами страна была безбожной, — времена Советского Союза. В 1922 году мощи Александра Невского были вскрыты и выставлены напоказ для разоблачения мифа о том, что он якобы был святым. Но совсем скоро, в конце 30-х — начале 40-х годов, сняли фильм, в котором Александра Невского причислили к великим людям земли Русской наравне с

Кутузовым, Суворовым, теми великими генералами и главнокомандующими, которые смогли победить невзгоды, обрушившиеся на нашу страну со стороны других народов и стран.

В 1942 году утвердили, по сути, вернули, орден Александра Невского, которым награждались советские военачальники.

Александр Невский перестал быть фигурой, будем говорить, нерукопожатной. Он стал образцом великой чести, достоинства и крепости. Вручая награды и ордена его имени, людям старались показать пример, к которому нужно стремиться.

Важные вопросы, которые нужно задавать себе, в связи с именем Александра Невского

Много было неизвестных людей, которых мы с вами даже не вспомним, совершавших великие подвиги. Были и люди, облечённые властью, которые воспользовались ею совершенно правильно. Чего, к сожалению, сегодня нам очень сильно не хватает. Я думаю, что этого не хватает всем и во все времена.

И сегодня, когда наша страна находится на переломном этапе осмысления того, что происходит с нами, нам как никогда требуется твёрдая рука. Нам как никогда требуются твёрдые военачальники, которые будут делать правое дело, не думать о себе: где им жить, во что одеваться, как поживают их дети, что у них вокруг происходит. Конечно, это нормально — думать о таких вещах. Но во главу угла должно ставить более важный вопрос — кто я есть на страницах истории моей страны.

Раз Господь тебя обличил властью, ты должен постараться это не испортить, быть примером. А иначе зачем ты живёшь? Для чего надеваешь погоны, имеешь высокие генеральские чины? И чем ты хочешь быть в этой жизни?

Это крайне важный вопрос, который стоит задавать сейчас. И сегодня, в день памяти этого великого святого, я больше задумываюсь не о том, что он является для меня примером духовной и нравственной жизни. Безусловно, он имеет большой вес и значение для меня как для православного христианина. Но больше я задумываюсь о том, насколько же этот человек был твёрд в своих делах и поступках, насколько он не был стяжателем. Не стяжал ничего для себя, но жил достойно, так, как должен был бы жить каждый из нас с вами. Потому что были большие цели, а не только накормить своё пузо и надеть тёпленькую одежду. Были мысли о том, кто он, зачем Господь обличил его такой властью.

Каждому из нас следует думать об этих вещах, задаваться вопросом, кто я сегодня на своем месте... Необязательно находиться у власти, достаточно в своей собственной семье задать себе вопросы: "Кто я? Какую роль выполняю в этой семье? И выполняю ли я её достойно?" Это, наверное, первое и самое важное, что должно нас с вами беспокоить. А уже потом всё остальное.

Когда мы говорим, что кто-то вокруг нас создал условия и ситуации, в которых мы не можем стать достойными людьми, не можем правильно нести послушание в этом мире и выполнять роль свою, — это всё отговорки.

Всё всегда зависит только от нас с вами: хотим мы этого или не хотим.

Если хотим, тогда будем помнить пример Александра Невского, у которого было всё, но ничего из этого он не брал для себя лично. Все свои возможности и усилия он направлял в такое русло, чтобы нашей стране, нам с вами, сегодняшним людям, живущим на этой земле, жилось бы лучше.

Великие примеры

Многие люди, которые не были святыми, — в первую очередь во времена Великой Отечественной войны, — положили душу свою за други своя. Они шли за правое дело, они не жалели себя. А сегодня мы с вами видим "великий" пример того "великого" побега людей, которые просто испугались, что их могут призвать в армию. Вот и вся разница.

Александр Невский был великий человек. Может быть, нам до него далеко. Но если мы начнём себя воспитывать, наши дети это увидят. Может быть, наших детей мы воспитаем так, чтобы они стали лучше, чем мы. И они станут когда-нибудь такими же александрами невскими, суворовыми, кутузовыми, жуковыми. Теми людьми, которые смогли сделать то, что на них было возложено. Это крайне важно.

Постараемся в этот день помолиться угоднику Божьему Александру Невскому и попросить, чтобы он нас вразумил. Помолиться, чтобы он предстал перед лицом Господа и попросил даровать нам возможность видеть наши ошибки, даровать нам крепость духа, силы, которые нам так необходимы, чтобы справиться хотя бы с самими собой, со своими грехами и желаниями, которые порой ведут нас к погибели и на борьбу с которыми у нас совершенно не хватает сил. А уже потом, если мы сможем сами с собой справиться, может быть, Господь допустит нас до чего-то большего и великого.

Посему будем стараться. Пусть будет перед нами пример Александра Невского, его образа жизни, его понятий. Почитайте его Житие, его историю, изречения, поразмышляйте об этом человеке.

Ещё раз вас всех хочу поздравить с сегодняшним днем, хочу пожелать всем нам терпения, здравия, разумности в нашей жизни, крепости, сил духовных, которых нам крайне не хватает, и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом. Всего хорошего!

Уточнения

Алекса́ндр Яросла́вич Не́вский — князь новгородский (1228—1229, 1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий князь киевский (1249—1263), великий князь владимирский (1252—1263), полководец, святой Русской православной церкви.





Золота́я Орда́ или Улус Джучи — многонациональное государство центральной Евразии в XIII—XV веках.

