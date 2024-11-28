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Дарья Асламова

Древние культурные памятники ливанского города Тир могут исчезнуть навсегда

3:19
Правда ТВ » Горячие точки

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с жителями подвергавшегося израильским бомбардировкам ливанского города Тир, который является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

— Анхар, вы журналист, работаете переводчиком, туристическим гидом. Древнейший библейский город Тир видел всё, а теперь видит израильские бомбардировки. Расскажите об этом городе.

Анхар Кочнева: На территории Ливана древние люди появились больше миллиона семисот лет. Здесь обнаружено около 400 стоянок древнего человека.

Тир — это один из древнейших городов мира, выходцы из Тира колонизировали всё Средиземноморье. Во времена Финикии сюда всё время приходили завоеватели, которые требовали дань. Поэтому финикийцы были вынуждены совершать морские путешествия, устанавливать торговые контакты, чтобы продавать свои товары и получать прибыль. Тир был одним из самых сильных торговых городов Финикии. Римляне пришли сюда в 64 году нашей эры. Сам город — намного старше.

Тир — один из шести городов Ливана, являющихся объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место — сокровищница мирового наследия.

Сейчас есть очень большое опасение, что древнеримские колонны могут упасть. Естественно, историки, археологи, просто культурные люди, которые понимают их ценность, очень сильно переживают, потому что эти колонны нельзя было бомбить.

В Секторе Газа уже разрушено больше 200 объектов культуры, включая античные руины и раннехристианские монастыри. Здесь, в Ливане, в 2006 году тоже разбомбили три древние крепости крестоносцев XI-XII веков. Для израильтян эта чужая культура ничего не стоит. Поэтому все очень переживают о том, в каком состоянии будут памятники истории и архитектуры после окончания этой агрессии.

— Как вас зовут?

Лия Сумбаед: Лия Сумбаед, я житель Тира.

— Что сейчас происходит в городе Тире? Какая ситуация? Сколько осталось жителей?

Л.С.: У нас нет денег снимать квартиры в Бейруте. Там нет квартир, подорожало всё в четыре раза. Мы ловим рыбу, это наш заработок. Если мы уедем, останемся совсем без денег. Сейчас нам даже рыбу не разрешают ловить, потому что Израиль подозревает, что на лодках могут возить какое-то оружие. Поэтому нам запрещают. Мы если ловим рыбу, то осторожно и быстро.

— Израиль бомбил даже лодки?

Л.С.: Они говорили, что они будут это делать.

— Этот ливанский берег был очень модным местом, он находится чуть южнее Сайды, здесь было множество кафе, ресторанчиков. Израиль всё это разбомбил. И это называлось борьбой с "Хезболлой". Где тут "Хезболла" и кого бомбил Израиль в этом месте? Это просто абсолютно мирное место. Так уничтожается инфраструктура и нормальная обыкновенная жизнь Ливана.

Уточнения

Сур или Тир — город в Ливане. Находится в мухафазе Южный Ливан. Тир — один из древнейших крупных торговых центров Финикии и Средиземноморья.

 
 ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.
 

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ливан израиль
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