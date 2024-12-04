Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник веры и смирения

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Фото: Pravda.Ru Отец Андрей (Сапунов) о дне Введения во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря Православная церковь празднует день Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают, как праведные Иоаким и Анна привели Деву Марию в Иерусалимский храм. О том, что значит этот праздник, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня Православная церковь празднует день Введения во храм Пресвятой Богородицы. День этот раньше отмечался совместно с Рождеством Пресвятой Богородицы, и только в VII веке его разделили на два двунадесятых великих праздника. Для нас с вами понимание этого праздника важно, потому что его историческую, событийную часть должен знать и помнить каждый православный христианин.

Событие праздника

Как мы с вами знаем из истории о Рождестве Пресвятой Богородицы, её родители Иоаким и Анна долго не имели детей. Для иудейской семьи это было очень постыдно, считалось, что бездетность — Божья кара за грехи. Люди смотрели на Иоакима и Анну свысока, с презрением.

Иоаким и Анна усердно молили Бога послать им дитя, и в ответ на молитвы Господь даровал Иоакиму и Анне, находившимся уже в преклонном возрасте, чудесную возможность зачать ребёнка. Они пообещали, что отдадут это чадо в церковь на служение Богу.

В то время семьи, долгое время не имевшие детей и наконец родившие их, воспитывали своих чад в духовно-нравственном ключе и по истечению определённого времени отдавали их на служение в храм, чтобы они могли принести пользу.

Так же произошло и с Марией: в возрасте трёх лет Её в привели в Иерусалимский храм и оставили там на служение и воспитание до совершеннолетия. Там она занималась чтением духовных книг,

наставляющих Её в духовно-нравственной жизни, она была чиста помыслами, сердцем и всей Своей жизнью.

Смысл праздника

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы означает для нас важную веху в истории обретения миром Иисуса Христа. Совсем скоро мы с вами будем праздновать Рождество Христово. Для нас как для православных христиан каждое событие, связанное с Господом Богом, с Его рождением, очень значимо. И в день этого праздника нам надо не забывать о родителях Пресвятой Богородицы, об их стараниях. Иоаким и Анна очень долгое время уповали на Бога, молились о том, чтобы Господь даровал им чадо. Их терпение, их безмолвная, но крепкая и твёрдая вера дали свои плоды.

В Евангелии есть очень много подобных примеров. Христос говорит: "Стучите — и вам откроется, ищите — и вы обрящете". Очень часто Он показывает нам пример того, как человеку нужно идти по пути своего спасения. В Евангелии Господь рассказывает Своим ученикам о некоем судье, который не боялся ни Бога, ни людей и ничем не гнушался. К нему много раз приходила одна вдовица с просьбой разрешить её вопрос. Наконец он устал её слушать и сказал: "Бога не боюсь, людей тоже не боюсь, но она мне уже настолько надоела, что решу её вопрос". И затем Господь обращается к Своим ученикам и говорит:

"Но вас-то Отец Небесный слышит. И уж если этой даровал по воле Бога, чтобы этот человек разобрался с её вопросами, то ваши вопросы решит Господь куда быстрее и проще, потому что вы Его".

Для нас с вами эти святые люди, которые твёрдо знают, чего они хотят, и молятся об этом, должны быть примером. Многим из нас кажется: мы попросим — и сразу всё должно решиться. Люди часто приходят в церковь и говорят: "Батюшка, я же свечки поставил, помолился. Чего Господь мне не помогает?"

И я всегда привожу в пример святых прародителей Иоакима и Анну, родивших Матерь Божью Марию, Захария и Елисавету, родивших Иоанна Крестителя, и рассказываю, как тяжело и трудно было этим людям, долгое время надеющимся на то, что Господь услышит их молитвы. Неужели мы думаем, что стоит нам однажды прибежать в храм, поставить свечи, попросить о чём-то Господа Бога, и всё в нашей жизни успешно разрешится. Это совсем не так.

В нашей жизни есть множество вещей, которые мы не ценим, принимаем за данность. И Господь часто даёт нам время подготовиться к тому, чтобы принять то, что мы просим, понять, что мы этого достойны. Каждый из нас хочет лучшего и большего, но далеко не каждый достоин того, о чём просит.

По уверенности своей, тщеславию, гордыне человек думает куда больше о себе, нежели о том, что происходит в этом мире. Каждый считает себя единственным. И это первое заблуждение. А Пресвятая Владычица Богородица была лишена этого заблуждения, потому что воспитывалась в правильной среде, где Ей могли объяснить, кто мы есть на самом деле и что мы собой представляем. И когда пришло время страшных событий, выпавших на Её долю (смерть Сына на кресте), Она приняла это достойно.

Пусть каждому из нас пример жизни Пресвятой Богородицы будет наставлением в том, что невозможно легко и быстро изменить свою жизнь. Но преуспевая в этом труде, смиряя себя, уповая на Бога, можно получить ответы на свои вопросы, решение своих проблем и нерадений жизни.

Нужно лишь не сомневаться, не надеяться, что кто-тот поможет, а искренне веровать в то, что желаемое произойдёт. Пример этому — родители Пресвятой Богородицы и Она сама, как образец терпения, духовного роста, крепости веры. Словом, того, чего нам с вами так сегодня не хватает.

Всех поздравляю с сегодняшним днём, желаю нам осознать подвиг, который совершила Пресвятая Богородица и её родители. Хотелось бы пожелать всем нам немного смирения, стремления измениться, сделаться лучше. Пускай каждый помнит слова, которые говорит Господь в Евангелии, о том, что Он противится горделивым, но милует смиренных. Поэтому если мы сами будем себя смирять, то и Господь нас помилует. Будем гордиться — в нашей жизни возникнет огромное количество проблем.

Ещё раз всех вас поздравляю с сегодняшним днем. Терпения, помощи Божьей, разумности всем нам желаю. Всех благ. Оставайтесь с Богом!

Уточнения

Введе́ние во храм Пресвято́й Богоро́дицы — христианский праздник, установленный в VIII веке в память о том, что родители Богородицы Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить своего ребёнка Богу, в трёхлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм.

