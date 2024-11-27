Израиль бомбит только жилые дома в ливанском городе Сарафанд

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Горячие точки

Инженер по медицинской технике Исам Харуби рассказал спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой об обстановке в ливанском городе Сарафанд, который регулярно подвергается бомбардировкам Израиля.

— В городе Сарафанд, в южном Ливане, сейчас очень тяжёлая ситуация. Расскажите, как живёт город.

— Бомбёжки регулярные… Вчера, например, нас бомбили два раза. На прошлой неделе погибло 14 человек. Была вечер, три семьи близких родственников собрались на ужин и разом погибли. Ранено около 25 человек. Это были обычные гражданские люди, просто жилые дома.

— Израиль всё время говорит: "Мы бомбим, потому что там "Хезболла".

— Нет, здесь, в Сарафанде, нет ни одной военной точки. Вообще ничего нет. Только жители.

— Они предупреждали или бомбили без предупреждения?

— Без предупреждения, сразу. Вчера мы сидели здесь, пили кофе. Сразу, раз — и бомба. Первый взрыв был около шести, второй в девять вечера, когда вся семья обычно находится дома. Вчера у механика гаража погиб пятилетний ребенок.

— Сколько погибло детей вообще?

— Здесь у нас, в Сарафанде, десять детей.

— Сейчас в Ливане негде укрыться. Безопасных мест нет?

— Абсолютно негде. Бомбят везде, в Ливане нет ни одного безопасного места.

— Как вы думаете, чего они добиваются? Они хотят снова полностью оккупировать Ливан, как в 1982 году?

— Нет. Они сказали, что будут заканчивать с "Хезболлой", они давят на людей вокруг "Хезболлы", чтобы они кричали и сделали "Хезболле" было больно. Они знают, что не могут оккупировать южный Ливан, потому что у нас сильное сопротивление. Они могут только бомбить.

— Они хотят сделать больно всем шиитам, которые окружают "Хезболлу"?

— Да. Это самое главное для них сейчас. Как сделали в Газе, так хотят и у нас, потому что у нас, в Ливане, есть христиане, есть сунниты, есть шииты, есть друзы…

— Да, у вас 18 религий…

— Когда они бомбят наши города, они давят на остальные религии в Ливане, чтобы они вытеснили шиитов и выгнали их. Куда? Никто не знает. Самое главное — давят, чтобы всем было больно.

— Чтобы люди разных религий ненавидели друг друга?

— Да, чтобы люди ненавидели. Они бомбят везде в Ливане. Они не бомбят специально сунитов или христиан, они бомбят шиитов, которые живут среди этих людей.

— И в этом начинают обвинять "Хезболлу"?

— Конечно.

— Фактически мы можем сейчас сказать, что происходит геноцид шиитов. Как реагирует население? Люди стали агрессивно относиться к шиитам?

— Нет. Слава богу, люди понимают, что происходит. Они терпят, они даже обнимают друг друга. Пока у Израиля не получилось нас разобщить.

— Израиль толкает Ливан к гражданской войне?

— Это самое страшное: на нас давят, чтобы началась гражданская война. Пока политики понимают это, но никто не знает, как будет потом. Это очень страшно.

— Сейчас, в ожидании прихода к власти Трампа в США, у Нетаньяху развязаны руки. Не боитесь, что будет усиление военных действий, потому что Нетаньяху — лучший друг Трампа?

— Нам всё равно. Больше, чем бомбить, что они могут сделать? Они бомбят везде. Если они мужчины, пусть на границе хорошо воюют. Там наши люди не позволяют им подойти даже на сто метров.

— Они не могут войти в Ливан?

— Абсолютно нет, я это гарантирую.

— Сейчас просто идёт зачистка? Они зачистили там зону и около 20 километров разбомбили вдоль границы.

— Да. Они разбомбили, уничтожили все дома. У нас уже там, в деревнях и в городах на границе, ни одного дома нет. Но всё равно они не могут ничего сделать.

— Считалось, что в "Хезболле" сильная внутренняя разведка. Как израильтяне могли взломать такую систему, убить почти всех лидеров?

— Я не знаю, была ли ошибка "Хезболлы", или нет, но дело в том, что Израиль работает над этим планом с 2006-го, через пейджеры.

— Атака пейджеров?

— Это тоже была большая беда, может быть, ошибка. Израильтяне видели через эти пейджеры, что происходило внутри "Хезболлы".

— Как "Хезболла" это упустила?

— Здесь самое главное, что Израиль не один эту войну начал. Первые — США, Израиль — второй. И Запад, и вся Европа, и НАТО теперь в эту войну против нас входят. И все их разведки работают на Израиль.

— Сейчас даже на официальном уровне Израиль стал заявлять: "Мы хотим великий Израиль". И на карте они уже рисуют: Ливан — это территория Израиля.

— Да. Это должны понимать Египет, Иордания, Ливан, Сирия. Мы воюем против Израиля, но мы защищаем весь арабский мир. А арабский мир — против нас, вот это самая большая беда. Народ — за нас. Правительства — против.

— Почему арабский мир не объединится вместе против Израиля?

— Потому что они больше сионисты, чем Израиль. Я имею в виду арабские страны — Катар, Эмираты, Египет, Иорданию.

— Почему они все поддерживают Израиль?

— Потому что они не хотят сопротивления против Израиля. Они давным-давно сдались.

— Они продали Ливан.

— Да. Вы сами видите весь этот арабский мир. Они послали нам так называемую гуманитарную "помощь". Они поставили жучки, чтобы слышать, что будут говорить люди.

— То есть они поставляют помощь и нашпиговывают всё это секретными подслушивающими устройствами?

— Да. Чтобы подслушивать, что происходит.

— Неужели арабский мир думает, что Израиль, проглотив Ливан, не пойдёт дальше? Израилю нужно всё. Ему нужен Египет, Сирия…

— Израиль так думает. Вы сами видели шевроны, которую израильские солдаты надевают на свою одежду. Шеврон, на котором карта великого Израиля — Ливан, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия.

— Как вы выдержите, честно говоря, я не знаю. Потому что экономически Ливан в очень тяжёлой ситуации. Ливан сейчас — бедная страна.

— Слава Богу, мы выдержим. Есть помощь. Наши люди всегда помогают соседям и снимают беженцам с юга Ливана квартиры за свой счет в Бейруте. И Ливан — не бедная страна. У всех людей есть деньги. У нас просто в верхушке — люди, которые крадут много. Кто-то сказал, что мы богатый народ нищей страны.

Уточнения

«Хезболла́» («Хезболлах», араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, дословно — «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



