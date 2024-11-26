Ливанские врачи: Цель Израиля — бомбить шиитские сообщества, чтобы давить на Хезболлу

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в ливанском городе Набатея и поговорила с врачами госпиталя Нажде — Сальманой Нахле, доктором Садеком и доктором Амраном Фуани.

— Ливанский город Набатея, госпиталь Нажде, носящий имя его директора и основателя, врача, погибшего во время бомбёжек Ливана Израилем в 1987 году. Около 70% врачей, работающих здесь, — выпускники вузов Советского Союза.

Амран Фуани: В нашей больнице в основном работают русскоязычные врачи, выпускники вузов бывшего Советского Союза. Есть выпускники бывших соцстран, Франции, Германии.

— Набатея практически пуста, можно сказать, что город уничтожен. К вам каждый день привозят раненых, погибших. Что вы с ними делаете? Какова сейчас ваша роль в больнице?

Доктор Садек: Мы лечим не только раненых. Здесь осталось несколько семей, которые не захотели уехать. И они приходят сюда, мы их лечим, госпитализируем, если нужно. Во время военного рейда или бомбёжки иногда привозят гражданских жителей.

— Набатея находится на линии фронта?

Сальмана Нахле: Да, это вторая линия. Каждый день утром, вечером бомбят этот район города, последний раз бомбили прямо перед вашим приездом — час назад.

Д.С.: Иногда бомбят примерно в 500, 300 метрах от больницы. Осколки падают рядом.

— Вы превратились сейчас в пункт первой помощи. Что вы делаете? Вам нужно принять людей и быстро их…

А.Ф.: Отправить. Мы принимаем больных. Оказываем первую помощь. Стабилизируем. Кого можно — оперируем, кого можно — отправляем в другие больницы, если нужна специальная помощь. Мы проводим здесь операции абдоминальной хирургии.

— То есть ранения в живот.

А.Ф.: Ранения в живот, травматология. Если, скажем, нужна в операция на сосуды, отправляем в другую больницу. Стабилизируем здесь.

— То есть вы останавливаете кровотечение?

Д.С.: Да. Оказываем первую помощь. Раньше, в начале войны, мы делали такие операции, потому что здесь были специалисты. Мы делали даже операции на головном мозге при кровотечении.

— А сейчас люди уехали? Не все готовы были остаться?

А.Ф.: Многие уехали. Мы не можем доставить всё необходимое для операций, потому что очень тяжело привезти аппаратуру, оборудование, инструменты.

— Где вы сами живёте?

А.Ф.: Сейчас в больнице. Врачи в основном — жители ближайших поселений. А когда началась война, мы начали здесь ночевать, здесь работаем, едим.

С.Н.: Я здесь уже 50 дней живу.

Д.С.: Мы остались добровольно. Это наш долг. Долг нашего народа и нашей организации, этой больницы, которая работает и принадлежит Коммунистической партии Ливана. Мы не можем закрыться.

А.Ф.: Это наш долг. Этому мы научились в Советском Союзе. Гуманитарному отношению к нашей профессии.

— Это ваша миссия. Началось всё, насколько я понимаю, со страшной атаки пейджеров?

Д.С.: 17 сентября. Мы были здесь.

— Когда взорвались пейджеры, в каком состоянии к вам привозили людей?

А.Ф.: В очень тяжёлом. В страшном. Мы принимали около 80 больных, очень тяжёлых. В основном были ранения в руки, ноги, глаза, лицо. Это очень страшно.

Д.С.: Все комнаты были полные. Раненые были повсюду. В коридоре лечили.

— Всех сразу привезли?

Д.С.: В течение одного-двух часов.

— Насколько понимаю, цель это акции не только террор, ещё и сделать людей калеками, инвалидами…

Д.С.: Не только. Некоторые умерли. При ранении мозга часто не выживали.

— Сейчас никто не знает, что происходит на границе Ливана и Израиля. Вы издалека видите бомбардировки?

Д.С.: Очень мало информации. Мы издалека видим и слышим бомбардировки.

А.Ф.: 40 деревень и городов разрушены, практически уничтожены. Не осталось ни одного дома.

— Сколько это километров от Набатеи?

А.Ф.: Примерно 15-20 километров, Отсюда до границы на машине — 15 минут.

— Никто не знает, что происходит под завалами, сколько погибло людей?

А.Ф.: Да. Здесь мы этого не знаем, никто не может знать. Люди под завалами уже 20-30 дней лежат.

Д.С.: Израиль не разрешает эвакуировать трупы. "Красному Кресту" не разрешают поехать туда, чтобы узнать. Две недели назад там погибли две семьи в деревне, напротив города Марджаюн, в долине: дети, женщины. Мы десять дней проводили переговоры с израильтянами, чтобы они разрешили достать тела этих 20 человек, допустили туда "Красный Крест".

— Я слышала, что погибло много медиков.

Д.С.: Да. "Скорую помощь" бомбили несколько раз. Десятки погибли. Десятки ранены.

— Набатея — шиитский регион?

Д.С.: В основном шиитский. Есть христиане, есть немного суннитов.

— А христианские районы они бомбят?

С.Н.: Да. Наверное, их бомбят больше всего, в Набатее.

Д.С.: Это цель Израиля — бомбить шиитские сообщества, чтобы давить на "Хезболлу". Поэтому они бомбят в основном шиитские города.

С.Н.: Чтобы мы выступили против "Хезболлы".

— Насколько я понимаю, смысл убийства шиитского населения — в том, чтобы постоянно давить, чтобы возмущались христиане, сунниты, чтобы столкнуть людей разных национальностей, разного вероисповедания, конфессий. Это провокация?

Д.С.: Да. Они даже не различают. У нас в шиитском сообществе, может быть, 20-30% людей за "Хезболлу". Но Израиль бомбит всех, чтобы преподать нам урок на будущее.

— Израиль пытается спровоцировать здесь гражданскую войну между представителями 18 религий?

Д.С.: Они мечтают об этом. Да, и израильтяне, и американцы вложили много усилий, много денег, чтобы была гражданская война, чтобы люди восстали против друг друга. Но ливанцы не хотели этого. Наш народ не хочет повторять это. Мы пережили гражданскую войну в 1970-х годах, она до сих пор в нашей памяти. Молодые люди не видели эту войну, но они слышали о ней от родителей.

— Вы жалеете о Советском Союзе?

А.Ф.: Очень. Мы благодарны советскому народу за помощь: мы стали врачами, и мы помогаем нашим людям.

Д.С.: Вообще советский, а сейчас русский народ — очень доброжелательный. Мы часто вспоминаем об СССР, это были наши лучшие времена.

Уточнения

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году и объединяющее более 17 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтёров) по всему миру.



