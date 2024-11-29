Апостол Матфей — неутомимый проповедник Христовой веры

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29 ноября Православная церковь вспоминает апостола и евангелиста Матфея: мытаря, бросившего мирскую жизнь и последовавшего за Иисусом Христом, автора первого Евангелия, апостола, оставшегося верным до конца и принявшего мученическую смерть. О жизни апостола Матфея и его христианском подвиге Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Мытарь и апостол

— Человек этот был мытарем, сборщиком податей. Услышав проповеди Иисуса Христа, он оставил свою работу, последовал за Спасителем и находился подле Него практически всё время. После принятия даров Духа Святого, снизошедшего на всех апостолов, он удалился проповедовать в Палестину. И иудеи, находившиеся рядом с ним, являвшиеся учениками и последователями Иисуса Христа, попросили его описать земную жизнь Спасителя, сохранить слова Его наставлений для молодых людей, которые хотели стать христианами. Вняв их просьбе, Матфей написал Евангелие — то самое первое Евангелие, которое мы видим, открывая Новый Завет. Оно было написано на древнееврейском (или арамейском) языке и уже позже переведено на другие языки.

Евангелие, написанное Матфеем, стало образцом для других евангелистов, решивших сделать жизнеописание Иисуса Христа и записать Его проповедь, Слово Божие, Благую весть, как мы её называем.

Апостол Матфей в Эфиопии

Матфей проповедовал в Сирии, Мидии, Парфии, Персии, Эфиопии, география его путешествий охватывает множество стран. Во многих местах сохранилось его наследие. Так, Сирийская церковь существует до сих пор, там происходит множество чудес, и находящиеся там люди положили много труда во Славу Божию.

Но самым драматичным периодом жизни апостола-евангелиста Матфея является, наверное, его пребывание в Эфиопии. В то время это была дикая страна, населённая племенами, практиковавшими каннибализм и языческие верования. Проповеди Матфея в Эфиопии привели к тому, что многие язычники обратились в христианскую веру, была основана эфиопская христианская община.

В то время в Эфиопии правил некий Фулвиан. Его жена и дети встречались с Матфеем, говорили с ним, слушали его проповеди и постепенно стали его последователями. За это правитель Фулвиан очень сильно возненавидел апостола Матфея, он приказал закопать его в яму, сложить сверху хворост и поджечь. Но Господь миловал Своего ученика и Матфей остался невредимым. Когда язычники увидели это, они расставили вокруг ямы своих идолов, добавили хворост и налили смолы. Пламя опалило идолов, но тело апостола Матфея не подверглось действию огня.

Фулвиан сказал, что если христианский Бог сохранит тело апостола и в воде, значит, Он действительно велик, превосходит языческих богов, и Эфиопия будем Ему поклоняться. Он велел запечатать тело апостола в железный гроб и бросить его в море.

В то время епископу Платону, возглавлявшему христианскую общину, было видение: ему было велено прийти на берег моря и обрести там мощи великого апостола Матфея. Когда люди пришли к морю, то увидели, что гроб находится на берегу. Фулвиан, узнав, что произошло, уверовал, попросил прощения у Господа, у апостола Матфея и после этого стал последователем христианского образа жизни, а позже и епископом, заменив Платона.

Великий подвиг апостола Матфея

Жизнь апостола Матфея являет собой великий подвиг служения человека, который остался верен Богу до конца. Конечно, и его не обошло сомнение, которое было у всех апостолов-евангелистов, в том числе тех, которые находились рядом с Иисусом Христом в то время, когда Он воскрес, — они метались, не понимали, что правда, а что нет, и решали, как жить им дальше. Но Господь укрепил их Духом Святым.

Апостол-евангелист Матфей написал Евангелие. Его жизнь, труды и подвиги являют собой пример человека, истинно верующего в Бога и живущего по закону Божьему.

В нашей Церкви очень много мучеников. Практически всех апостолов постигла подобная страшная участь: одних просто убивали, других подвергали мучительной смерти — распинали, отрубали голову. Мучители пытались заставить их изменить своей вере, утратить твёрдость. Конечно, твёрдость, не подкрепляемая осознанием своей правоты, — это, наверное, глупость. Но твёрдость человека, который видит цель, понимает, почему он твёрдо придерживается своих принципов и взглядов, помогает добиться многого.

Великомученики и мученики Церкви и есть те самые столпы, основа основ, составляющие сонм святых, к которым мы обращаемся, которые молятся и предстоят перед Господом за нас с вами. Умирая, они были тверды в своих позициях, понятиях и принципах.

Конечно, их укреплял Господь, но это не умаляет их духовного подвига. Ведь Господь помогает тем, кто искренне желает этого. Он помогал мученикам, когда они обращались к Нему с молитвой и просили: "Господи, помоги, вразуми, укрепи". Он помогал им, потому что видел в них людей, способных дойти до конца. И это нам с вами пример.

Можем ли мы дойти до конца ради своих принципов и взглядов? Можем ли мы называться православными христианами и делать то, что нам положено? Можем ли мы положить хотя бы малую часть своей жизни?

Пост, молитва, посещение храма, исповедь, причастие — это то, что каждый из нас может сделать сегодня, сейчас: достойно подготовиться, прийти в любой храм и совершить это. Если у нас на это не хватает сил, то о чём же великом мы с вами можем говорить?

Мы смотрим на этих людей и думаем о них как о легенде — они совершили подвиг, который нам не понять и не повторить. Но каждый православный христианин должен понимать, что в своей жизни он может столкнуться с подобной ситуацией, и должен быть к этому готов. И сам Господь в Евангелии наставляет в этом своих учеников и нас с вами.

Он говорит: "Не бойтесь и не думайте, что вы будете говорить на судилищах, когда вас будут призывать за имя моё. Я дам вам ответы на все вопросы. Буду говорить вашими устами. Вы же веруйте". Это, наверное, самые важные слова, благодаря которым возможно изменить всю свою жизнь.

Всем нам хочу пожелать терпения, здравия, разумности и правильных взглядов на жизнь, а также твёрдости и уверенности в своей правоте.

Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

Не путать с апостолом Левием Матфеем Апостол Матфий (др.-греч. Μαθθιας, Ματθιας лат. Matthias, от др.-евр. מַתִּתְיָהוּ‬ Mattiṯyāhū — «дар Яхве (Бога)»; «Божий человек») — один из учеников Иисуса Христа.





Эфиопская (Абиссинская) православная церковь — одна из Древневосточных (дохалкидонских) церквей.

