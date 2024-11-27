Отец Андрей (Сапунов): наставления перед началом Рождественского поста

9:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Разговоры о религии

28 ноября начинается Рождественский пост, который длится 40 дней и заканчивается 7 января. О смысле поста, необходимости сосредоточиться на духовной жизни, чтобы достойно встретить праздник Рождества Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Вот-вот начнётся пост перед великим праздником Рождества Христова. Посты в нашей Церкви существуют примерно с IV-V веков, и за это время они плотно вошли в жизнь православных христиан. В чём смысл поста, зачем мы его держим?

Все, наверное, хорошо представляют себе, что можно, а чего нельзя вкушать во время поста, но мало кто знает об истинных смыслах постов. Кто-то думает, что это диета, помогающая поддержать своё тело в хорошем состоянии, кто-то относится к посту как к чему-то несложному. И только немногие наделяют пост глубоким смыслом.

Смысл и значение постов

Мы не просто отказываемся от какой-то пищи, мы воздерживаемся для того, чтобы наше тело всё время было в состоянии бодрствования, как говорят святые отцы. Чтобы мы не ленились в молитве, в добрых делах и поступках, чтобы мы смогли собраться с силами и немного потрудиться.

Конечно же, наша жизнь, как православных христиан, во время поста меняется. Мы стараемся избавиться от того, к чему привыкли, от того, что нам очень нравится, очень хочется. Простой пример. В нашей каждодневной жизни у нас есть любимая еда, любимые привычки: кому-то нравится чай, кому-то кофе, одним — что-то сладкое, другим — телевизор смотреть или в интернете сидеть. Сегодня нам посредством телефонов, компьютеров доступна любая информация, мы можем найти в интернете как хорошее, так и плохое, как для созидания себя, так и для растления. Мы начинаем размышлять не о том, как устроена жизнь, а о том, какие блага она даёт, кто как живёт, как нам бы хотелось жить. Такие мысли способствуют состоянию мечтательности, которое, к сожалению, ведёт ко многим грехам и погибели. Почему? Потому что подобные мечтания занимают наш ум, мы становимся рабами своих мыслей, привычек, рабами вещей.

Как мы можем побороть это, как нам подняться выше своих простых желаний? Казалось бы, что сложного в том, чтобы отказаться от привычных вещей: не есть какой-то продукт, не смотреть телевизор, не болтать по телефону, не осуждать других людей.

Пост даётся, чтобы мы могли подумать о том, кто мы такие, чем живём, что должны делать. Во время поста появляется время, когда вся Церковь, все православные христиане вместе молятся друг о друге и говорят: "Господи, помоги нам правильно прожить эти дни. Господи, помоги нам изменить самих себя". Пост — это время, крайне необходимое для того, чтобы начать задумываться о своей жизни и молиться.

Мы очень часто откладываем всё на завтра, на послезавтра, на следующий понедельник, на следующую осень, весну, на следующий Великий пост. Это большая ошибка, потому что, каждый раз откладывая, изо дня в день, из года в год, соблюдение поста, мы не совершенствуемся, мы остаёмся теми же самыми людьми, совершаем всё больше ошибок и грехов, которые мешают нам стать лучше, что-то изменить в своей жизни.

Среда и пятница — дни великой скорби

Начинать нужно с простых вещей. Многие святые отцы, когда к ним приходили и говорили: "Почему мы не можем справиться с Великим постом? Что нам нужно делать?" — отвечали: "Научитесь поститься в среду и пятницу, и если будете это делать среди недели, то у вас получится это сделать и в Великий пост".

Среда и пятница — два великих дня. В среду Иисус Христос был предан на смерть, в пятницу был распят. Поэтому два эти дня для нас очень скорбные. И мы их вспоминаем каждую неделю.

И поэтому в среду и в пятницу мы всегда воздерживаемся от вещей, которые совершаем в обычной жизни: меньше едим, меньше общаемся. Пост всегда предваряет великие события нашей Церкви.

Четыре основных поста

Рождественский пост , о котором мы сегодня будем с вами говорить и который начинается с 28 ноября;

, о котором мы сегодня будем с вами говорить и который начинается с 28 ноября; Великий пост перед Пасхой;

перед Пасхой; Петров пост , заканчивающийся празднованием Петра и Павла;

, заканчивающийся празднованием Петра и Павла; Успенский пост перед Успением Пресвятой Богородицы в августе.

Все эти посты завершаются праздником, и для того, чтобы человеку достойно прийти к празднованию этого дня, необходимо немного себя в чём-то ограничить, от чего-то отказаться, как бы подготовиться к празднику.

Перед нами великие примеры. В первую очередь, это сам Иисус Христос, который перед началом своей проповеди ушёл на 40 дней в пустыню, где был искушаем дьяволом, претерпевал сложности, готовился, размышлял, молился, постился точно так же, как и мы с вами, готовился к тому, чтобы начать Свой путь.

И нам, по примеру Иисуса Христа, эти дни постов даются для того, чтобы подойти к празднованию Рождества Иисуса Христа, к празднованию Воскресения Господа достойно, чтобы мы могли быть сопричастниками этих великих событий.

Иначе получается так: мы живём обычной жизнью, а потом по телефону поздравляем друг друга с Рождеством Христовым. И думаем: "Ну да, вроде Рождество, вроде великий праздник". А что он для нас значит, этот праздник? Как мы к нему подготовились? Да никак абсолютно.

Если мы всё это время ели, пили, что хотели, ходили, куда нравится, совершали свои самые обыденные дела и поступки, то для нас этот праздник вроде как и не существует. Поэтому каждый православный христианин должен к нему готовиться, чтобы правильно прийти к празднику, возрадоваться со всеми вместе, возвеселиться и сказать: "Наконец-таки родился Христос!", "Наконец воскрес Христос!", "Христос Воскресе!" Действительно, праздник, к которому ты готовишься, постишься, встречаешь достойно, отличается для тебя от празднования, к которому ты не готовишься. Это совершенно разные ощущения, совершенно по-иному осознаётся смысл происходящего в эти дни.

Как правильно соблюдать пост: упражняться

В нашей Церкви нет ничего неосмысленного, всё имеет определённые смыслы. Во время поста крайне важно смотреть внутрь самого себя, размышлять о том, кто мы, чем мы живем, что нам нужно изменить в себе. Мы обращаемся с молитвой к Господу и просим, чтобы Господь укрепил нас, помог нам научиться жить жизнью православного христианина. "Не как мне хочется, Господи, но как Тебе", — есть такие слова в Псалтири. Это очень важные слова для каждого православного христианина: "Не так, как я хочу поступать, но так, как надо, Господи, научи меня делать".

Время поста очень сильно показывает нам, на что мы способны, кто мы есть на самом деле. Если мы не можем отказаться от лишней чашки кофе или чая или если мы не можем отказаться от болтовни, от осуждения, которые нас приводят только к погибели, то какая нам цена, кто мы перед лицом Господа?

Ведь всем нам кажется так, что в какой-то определённый момент что-то произойдёт и мы вдруг проявим себя как хорошие люди, достойные всеобщего уважения. Но как мы это сделаем, если ежедневно не будем работать над собой? Поэтому святые отцы советуют упражняться — в молитве, в посту, в размышлениях о Боге. Не забывайте об этом, потому что каждый раз, совершая эти упражнения, мы делаемся крепче, сильнее, правильнее. И тогда многое для нас станет возможным. А само собой ничего не произойдёт. Никогда Господь ничего не пошлёт просто так.

Почему? В Евангелии есть простой пример.

Господь говорит: "Кто верен в малом, тот и в великом будет верен". Всё начинается с малого: с самого себя, со своих поступков и дел. И время поста — это лакмусовая бумажка, с помощью которой можно проверить, кто мы есть на самом деле.

Поэтому всем нам хочу пожелать во время поста быть людьми, которые не просто отказываются от еды, но теми людьми, которые способны побороть свои страсти, сказать "нет" своим прихотям, постараться измениться через духовную борьбу. Постараемся в эти дни великого поста возрадоваться тому, что Господь даёт нам возможность проверить себя. Постараемся жить настоящей жизнью православного христианина. Помолимся во время этого поста друг о друге, чтобы Господь нам всем помог стать лучше и научиться чему-то большему. И помните всегда эти слова: "Упражняйтесь". Упражняйтесь в посту, упражняйтесь в молитве, рассуждайте о Боге, исследуйте Писание, ищите и обрящете, как говорит Господь. Всё в наших руках, только нужно начать, и Господь всегда будет посреди нас.

Ещё раз поздравляю вас с началом Рождественского поста. Всем хочу пожелать достойно пройти его и встретить светлый праздник Рождества Христова. Помогай нам всем Господь. Терпения, здравия, разумности и помощи Божьей всем нам желаю. Оставайтесь с Богом. Ангела всем Хранителя.

Уточнения

Рожде́ственский пост (Фили́ппов пост, в просторечии Фили́пповки) — пост, установленный в честь Рождества Христова в восточной христианской традиции.

