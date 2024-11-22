Ливанские беженцы: Наши дети увидели, что такое война

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Бейруте, в пункте временного размещения беженцев, организованном российско-ливанской компанией "Росливан". Она поговорила с руководителем приюта для беженцев Али Насреддином и с ливанскими и российскими гражданами, бежавшими с юга Ливана от израильских бомбардировок.

— Я вижу, что здесь российский и ливанский флаги. Ваша организация называется "Росливан", то есть "Российский Ливан", если я правильно понимаю? Что это за организация, расскажите немного о ней.

Али Насреддин: Наша некоммерческая ассоциация занимается международными отношениями Ливана и России, знакомит ливанцев с русской культурой. Также мы помогаем студентам, перспективным, умным молодым людям ездить в Россию на различные фестивали, конкурсы. Например, недавно прошёл фестиваль в Казани, многие ливанцы поехали туда.

Ещё одна задача нашей организации заключается в том, чтобы помочь русским узнать больше о Ливане. Мы помогаем русским в Ливане. Помогаем семьям, не имеющим возможности лечиться, получить реабилитацию после лечения. В основном мы оказываем помощь в решении социальных, а не коммерческих проблем.

— Где мы сейчас находимся?

А. Н.: Это убежище, о котором наша ассоциация "Росливан" позаботилась ещё до войны. Когда всё только начиналось, мы приготовили эту школу специально для русских семей, русских беженцев и для тех, кто когда-то учился в России. Мы завезли сюда абсолютно всё: продукты питания, газ, бытовую химию. Мы пополнили запас мазута для генератора, чтобы у людей ночью был свет. Каждый день им привозят горячую пищу из ресторана.

Как только началась война с Израилем, сюда сразу начали поступать беженцы — не только русские, но и ливанцы. Мы пытаемся сделать всё, чтобы их пребывание здесь было удобным и надёжным.

Доктор Абдул Фуадали: Я из города Тира. Мы сюда эвакуировались после ударов по Бейруту.

— Сколько дней вы уже здесь живёте?

А. Ф.: Уже больше месяца, с начала войны.

— Вы хорошо говорите по-русски. Вы учились в России? Кто вы по образованию?

А. Ф.: Я учился в России с 1990 года. Я врач-терапевт, врач-лаборант, ещё специализируюсь в аллергологии и иммунологии. У нас большая многодетная семья.

— Сколько человек из вашей семьи бежали из Тира?

А. Ф.: Эвакуировались все семеро. 5-го числа они уехали на борту МЧС в Россию. Забирали женщин и детей в первую очередь.

— А вы остались. Ваше мнение — какие перспективы мира?

А. Ф.: Наверное, каждые 10-15 лет будет такое.

— То есть Израиль всё равно будет нападать регулярно?

А. Ф.: Проблемы будут. Мы привыкли: в 1982-м, в 2000-м, в 2006-м и сейчас… Мы говорили детям, что будет такое. Они родились, выросли и думали, что это шутка. А сейчас увидели по-настоящему, что это такое — война.

— Сколько войн здесь вы застали?

А. Ф.: Ещё ребёнком, с 70-х. Потом 1982 год. Помню, лежали в ванной, спрятались. Выходили из города, весь город был разрушен…

— А теперь на вашу долю досталась ещё одна война.

А. Ф.: Да, ещё одна война, которую увидели мои дети и моя жена, увидели, что это такое. Как я видел раньше. И почувствовали. И звук, и страх…

Рамез Обей: Я гражданин России. Сейчас живу в Ливане.

— Вы ливанец по происхождению?

Р. О.: Да. Я приехал сюда, потому что рядом с домом бомбили. Был огромный взрыв. До этого я жил в Дахие. У нас были большие разрушения. Там теперь невозможно жить. Пришлось переехать сюда, в эту школу. Жена поехала в Россию. А я пока не могу уехать, потому что у меня здесь пожилые родители. У меня два больных брата. Поэтому приходится пока здесь находиться.

Фатима: Я из Дахии, южного пригорода Бейрута. Когда напал Израиль, мы сразу обратились сюда. Нам предоставили крышу над головой.

— Вы приехали одна сюда или со всей семьей?

Ф.: Мы приехали со всей семьей, 12 человек, двое маленьких детей. Наш дом разрушен. Среди моих знакомых, соседей очень много погибших. Там никого не осталось. Наш квартал полностью пуст.

— На что вы живёте? У вас здесь есть еда? На чём спите?

Ф.: Здесь нам дали матрасы, подушки, одеяла. Здесь есть продукты питания. Каждый день нам из ресторана присылают горячую еду. Это школа, поэтому она, естественно, не предусмотрена для жилья. Но о нас позаботились, чтобы здесь была горячая вода, и чтобы исправно работало всё: водопровод, туалеты. Мы очень благодарны.

Уточнения

Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны.

