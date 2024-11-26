Святитель Иоанн Златоуст: уроки разума и терпения

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26 ноября — день памяти Архиепископа Константинопольского, Святителя Иоанна Златоуста. О значении этого удивительного человека для христианской Церкви Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня мы вспоминаем день великого для Православной церкви человека, известного своими трудами, поступками и всей своей жизнью. Зовут его святитель Иоанн Златоуст.

Чем известен Иоанн Златоуст

Иоанн Златоуст родился в Антиохии приблизительно в 387 году, отец его был военачальником и умер вскоре после рождения сына. Мальчика растила мать, которая вкладывала в его воспитание огромное количество сил и труда, для того чтобы он выучился и стал достойным человеком.

Нам с вами святитель Иоанн Златоуст известен как человек, составивший Божественную Литургию, ту Литургию, которую мы сегодня служим, которая совершается в церкви в воскресенье утром.

Второй немаловажный вклад Иоанна Златоуста в христианскую культуру — это толкование Священного Писания. Он оставил после себя очень много трудов, помогающих нам изучать Священное Писание, понимать смысл речей Иисуса Христа, апостолов, смысл Посланий, Деяний.

Этот человек написал работу "Шесть слов о священстве", адресованную как священникам, так и людям, стремящимся стать пастырями: инокам, монашествующим, начальствующим, — и рассказывающую о том, как нужно вести себя, как понимать веру.

Очень показательным лично для меня является "Слово о пастыре". В нём Иоанн Златоуст писал о том, что пастырь — это не только тот человек, который любит своих овец, гладит их, хорошо относится к ним. Это человек, который, увидев, что его овца упала и сломала ногу, возьмёт нож, раскалит его докрасна и отсечёт эту ногу, чтобы сохранить жизнь овце.

Иоанн Златоуст говорит: "Задумайтесь, насколько тяжело это сделать пастырю, но это пастырь добрый, который душу свою полагает за овцы своя, тот, кто действительно стремится стать настоящим тем, покровителем тех, кто находится под его началом".

Ему принадлежат ценные слова о семейной жизни. Сам он не был женат, но настолько хорошо понимал природу человека, что оставил много изречений на эту тему, и я каждому из вас рекомендую найти и почитать его произведения. В них он беседует с людьми, которые к нему обращались: с чадами, священниками, просто мирянами, которые просили у него помощи и совета.

У него был удивительный дар — в достаточно молодом возрасте он начал проповедовать. Иногда он проповедовал каждый день, иногда раз в неделю. Его проповеди были точными, чёткими и лаконичными, обличающими человека, его естество, но при этом не задевающими личных качеств каждого человека. За это его назвали Златоустом, золотыми устами, он мог говорить, как никто другой, и его воспринимали все, кто приходил в церковь, видел его и слышал его слова.

Архиепископское служение

Этот человек подвергался в жизни огромным испытаниям. К концу IV века он был направлен на архиепископское служение в Константинополь. Сам Иоанн не искал этого назначения, очень долго отпирался, даже писал письма своему другу о том, что он скрывался, не хотел бы становиться священником, потому что боялся принять этот дар, эту ответственность, опасался не справиться с ней. Он осознавал эту великую ответственность и относился к ней очень серьёзно.

Архиепископ — это глава церкви, тот человек, который управляет всей церковью, принимает решения, несёт за них ответственность. Когда Иоанн Златоуст стал управлять в Константинополе, он писал своим знакомым и друзьям послания, в которых выражал сожаление, что у него не хватает времени на простые элементарные вещи, что ему приходится всё время заниматься церковными проблемами, делами дипломатического, иногда даже хозяйственного характера. А ему хотелось бы простых служб, ему хотелось служить, как он служил до этого, проповедовать, но в то время он уже не мог этого делать.

Этого человека все любили, старались всегда быть с ним рядом. Но, как мы знаем с вами, не только в обычной человеческой, но и в церковной жизни очень часто бывает, что люди во всём пытаются найти минусы.

Как-то раз произошёл такой случай: могущественная императрица Евдоксия решила изъять по суду имущество у одной вдовицы, за бедную женщину вступился святитель Иоанн Златоуст. Он обличил императрицу в том, что она делает неправедные вещи и что нельзя поступать с бедной вдовой подобным образом. По настоянию разгневанной императрицы, на основании ложных доносов был собран неблагочестивый Собор, и Иоанн был осуждён. Изначально его хотели казнить, но как раз в это время произошло землетрясение. Императрица восприняла это как знак свыше, задумалась о том, что, возможно, совершила ошибку, и изменила наказание.

Ссылка и смерть

Иоанна Златоуста сослали в Армению. До какого-то времени его не трогали, но потом императрица пожелала изгнать его ещё дальше. Его перевели в Питиунт, сейчас этот город называется Пицунда и находится на территории Абхазии. Ему было очень сложно переходить горные перевалы, в то время он уже болел.

Иоанн Златоуст не перенёс тяжёлого путешествия, он умер в горах, не дойдя до места своего назначения всего несколько десятков километров. Его похоронили в этом же месте.

После смерти императрицы её сын вместе с православными христианами решил перенести мощи Иоанна Златоуста в гробницу в Константинополь, так как люди всё ещё любили и помнили его. Но когда они приступили к гробу, случилось чудо: они не смогли его поднять.

Новый император обратился к Иоанну Златоусту с покаянным письмом, в котором просил простить и его, и его мать за те скорби, которые они причиняли ему когда-то. Только после того, как это письмо прочли на могиле святителя Иоанна Златоуста, стало возможным поднять мощи и перенести их в Константинополь.

Там они находились достаточно долго, до XIII века. В 1204 году, во времена разделения Церкви на католическую и православную после крестового похода, Папа Римский решил перенести эти мощи в Рим. Спустя время начались переговоры о том, чтобы вернуть мощи обратно в Константинополь, процесс этот затянулся, часть мощей вернули, часть затерялась. Сегодня несколько храмов претендуют на то, что у хранится голова Иоанна Златоуста — это Храм Христа Спасителя и монастырь Ватопед на Афоне Греции. И до сих пор неизвестно, где находится истинная реликвия, но и от той, и от той происходят чудеса и исцеления.

Значение Иоанна Златоуста для Православной церкви

Иоанн Златоуст для нашей Церкви, наряду с Василием Великим, Григорием Богословом, Двоесловом, как ещё его называют, — один из немногих людей, на которых мы равняемся. Этих трёх людей называют святыми святителями. Существует даже храм, названный в их честь. Иоанн Златоуст занимает в нашей Церкви очень важное место, люди любили и уважали его, слушали его проповеди и жаждали получить от него ответы. Но находились люди, которым это не нравилось.

Для нас с вами это огромный урок, позволяющий задуматься о том, как человек, облечённый властью, может от гордыни впасть в безумие, которое позволяет низвести даже таких людей, как Иоанн Златоуст.

Нужно быть осторожным. Каждый из нас обладает какой-то властью над теми людьми, которые находятся рядом с нами: на работе, в семье. И каждому из нас я хотел бы напомнить, что мы должны думать о том, насколько мы правильно этой властью распоряжаемся, насколько наша власть праведна, не совершаем ли мы каких-то таких дел, которые приводят только к печали и к болезненному состоянию людей, зависящих от нас, находящихся с нами рядом.

Самое простое — это обидеть того, кто слаб и кто ближе к нам. И самое тяжёлое — любить их. Святитель Иоанн Златоуст дал нам пример такой любви.

Он оставил очень много трудов о любви, о смирении, о простой человеческой радости, он многое писал о гневе и ненависти, о человеческом безрассудстве. Не зря Церковь называет этого человека Златоустом. Он нёс огромную спасительную проповедь для каждого православного христианина, для каждой души, желающей измениться и спастись, научиться любить и прощать.

Ещё раз поздравляю с сегодняшним днем, всем нам хочу пожелать быть смиренными, терпеливыми людьми, которые задумываются, прежде чем что-то сделать. И да поможет нам всем Господь быть людьми разумными и терпеливыми. Помощи Божьей, с Богом! Всех благ!

Уточнения

Иоа́нн Златоу́ст (Златоу́стый) — архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из трёх Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.





Боже́ственная литурги́я (греч. Θεία Λειτουργία — «Божья служба») — главнейшее христианское богослужение в исторических церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии.



