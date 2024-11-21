Израиль превращает античный ливанский город Тир в руины

Знаменитый ливанский город Тир относится к числу мировых сокровищ человечества. Тиру, по самым скромным подсчётам, от трёх до пяти тысяч лет, его осаждал ещё Александр Македонский. Здесь находятся древнейшие храмы.

С 23 сентября Израиль превращает его в руины. Множество домов разрушено. Мы проехали по Тиру — людей нет. Этот античный город — достояние человечества, его сокровище. Никто не мог представить, что Тир могут с таким ожесточением бомбить, превращая в руины.

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Тире и встретилась с анестезиологом Махмудом Мостафа, работающим в больнице города.

Он рассказал, что из Тира сейчас выехало 70-80% населения. В городе много жертв, много раненых, в том числе среди медиков.

Уточнения

Сур или Тир — город в Ливане. Находится в мухафазе Южный Ливан. Тир — один из древнейших крупных торговых центров Финикии и Средиземноморья. Современное арабское название — Сур.

