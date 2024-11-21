Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Израиль превращает античный ливанский город Тир в руины

Правда ТВ » Горячие точки

Знаменитый ливанский город Тир относится к числу мировых сокровищ человечества. Тиру, по самым скромным подсчётам, от трёх до пяти тысяч лет, его осаждал ещё Александр Македонский. Здесь находятся древнейшие храмы.

С 23 сентября Израиль превращает его в руины. Множество домов разрушено. Мы проехали по Тиру — людей нет. Этот античный город — достояние человечества, его сокровище. Никто не мог представить, что Тир могут с таким ожесточением бомбить, превращая в руины.

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Тире и встретилась с анестезиологом Махмудом Мостафа, работающим в больнице города.

Он рассказал, что из Тира сейчас выехало 70-80% населения. В городе много жертв, много раненых, в том числе среди медиков.

Уточнения

Сур или Тир — город в Ливане. Находится в мухафазе Южный Ливан. Тир — один из древнейших крупных торговых центров Финикии и Средиземноморья. Современное арабское название — Сур.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ливан
Обсудить

Новости Все >
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Россиянам предложили участвовать в конкурсе на лучший маршрут по Москве
Избавляемся от чёрных точек навсегда! Две маски для лица с простыми ингредиентами
Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола
Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию
Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах
Пульмонолог рассказал, о каком опасном заболевании сигнализирует одышка при небольших нагрузках
Почему инспекторы ГАИ задают неожиданные вопросы на дорогах
Чёрные дыры и магнетизм: разгадана главная космическая тайна
Посадите эти растения дома и забудьте о болезнях
Сейчас читают
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Губернатор Гладков готовит Белгородскую область к самому негативному сценарию Любовь Степушова Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма Дмитрий Плотников
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола
Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию
Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах
Пульмонолог рассказал, о каком опасном заболевании сигнализирует одышка при небольших нагрузках
Почему инспекторы ГАИ задают неожиданные вопросы на дорогах
Чёрные дыры и магнетизм: разгадана главная космическая тайна
Посадите эти растения дома и забудьте о болезнях
Что включает в себя ремонт подъезда и кто принимает решения о работах
Бег без травм. Упражнения для безопасного бега
Не явившейся на суд Лолите Милявской пригрозили штрафом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.