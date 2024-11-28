Отец Андрей: Молитвы святым мученикам Гурию, Самону и Авиву дают нам надежду на справедливость

28 ноября православные верующие вспоминают святых мучеников Гурия, Самона и Авива. О том, почему этих святых чтут как покровителей супружеского союза и семейного счастья, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

История святых мучеников

— Сегодня Русская православная церковь отмечает день памяти мучеников Гурия, Самона и Авива. Гурий и Самон жили на рубеже III-IV веков при императоре Диоклитиане, были схвачены по приказу римского наместника и подвергнуты страшным мучениям, а затем обезглавлены. Погребены они были в городе Эдесса, расположенном в Турции недалеко от Константинополя, нынешнего Стамбула.

Через некоторое время опять начались гонения на христиан. В то время в Эдессе жил дьякон, которого звали Авив. Узнав о том, что его разыскивают, чтобы предать смерти, он сам пришёл к своим мучителям и сказал: "Дабы никто из православных христиан больше не пострадал, вот он я перед вами". Его схватили, мучили, били и после этого приговорили к сожжению. Авив сам вошёл с молитвою в огонь и был умерщвлён. Но когда огонь погас, его тело осталось абсолютно неповреждённым. Мученика Авива похоронили рядом с Гурием и Самоном.

С одной стороны, перед нами обычная жизнь людей, живших во времена раннего христианства, подвергавшихся гонениям за свою веру, убитых противниками христианской веры. Но однажды произошло важное событие, тесно связанное с именами Гурия, Самона и Авива.

Эдесское чудо

Жил в те времена некий человек, воин-гот, в Эдессе он встретил девушку, благочестивую Эвфимию, и захотел взять её в жёны. Он пришёл к её матери просить разрешения на брак, и мать попросила его поклясться на могиле святых мучеников Гурия, Самона и Авива, что он не причинит своей супруге никакого зла. Военачальник принёс требуемую клятву на могиле и обещал, что он не обидит её дочь. Но когда они переехали на его родину, в Германию, оказалось, что у него уже была семья — жена, дети. И Эвфимия из Эдессы стала его рабыней.

Он плохо с ней обращался, и когда у неё родился ребёнок, жена военачальника отравила младенца. После этого Ефимия взмолилась Гурию, Самону и Авиву, прося их, чтобы они, будучи свидетелями данной воином клятвы, помогли ей. И тогда свершилось чудо: Евфимия была чудесным образом перенесена в дом своих родителей. Она рассказала им обо всём, что с ней произошло, её родители были рады тому, что Господь по молитвам трёх мучеников спас девушку и перенёс её домой.

Через какое-то время этот воин приехал в город Эдессу, куда он был вновь направлен на службу. И когда народ узнал о его злодеянии, гунн был осуждён и казнён.

С тех пор Церковь, особенно Русская православная церковь, почитает этих трёх мучеников как покровителей супружества, брака. У нас есть даже такое обращение к ним: если возненавидит муж свою жену безвинно, то обиженная жена молится этим трём святителям, трём мученикам.

Упование на Бога — основное качество христианина

Для нас эта история символизирует надежду на справедливость, которая теплится в душе каждого православного христианина, когда он видит какое-то беззаконие. Иногда мы можем на что-то повлиять, предотвратить злодеяния, которые видим, но зачастую бывает, что мы не в силах разобраться, что хорошо, а что плохо, не знаем, как решить вопрос. И пример этих святых людей, которые исполнили клятву, заступились за беззащитную Эвфимию, помогли ей чудным образом, как, наверное, никто другой бы не помог, очень вдохновляет. Мы с вами, обращаясь к кому-то из святых с просьбами помочь, в первую очередь надеемся на то, что будут решены все наши проблемы.

В нас есть много разных как хороших, так и плохих качеств. Кто-то при виде зла гневается. Кто-то, видя беззаконие, бесчинство, не только гневается, но и пытается разрешить вопрос. Чаще всего во время конфликта мы скорее ответим на зло злом, нежели добром. Мы не умеем и не пытаемся объяснить нашу позицию.

Только очень немногие люди могут оставаться действительно спокойными, объясняя другому человеку, что именно он делает не так и в чём он неправ. Чаще всего мы вспыльчивы, гневливы, и в этих эмоциях нет ничего доброго и полезного. Гневаясь, мы иногда совершаем куда больший грех, чем тот, который хотели бы предотвратить.

Об этом важно размышлять, об этом важно думать.

У нас есть пример трёх мучеников, которые вняли молитвам бедной женщины, обратились к Богу с просьбой помочь ей.

Упование на Бога — огромнейшая часть нашей с вами жизни. Человек, который не уповает на Бога, вряд ли может называться верующим, потому что одна из сторон веры — это понимание того, что всё в руках Божьих.

Конечно, мы сами творим свою жизнь, свою судьбу, наши дела и поступки могут сделать нас лучше или хуже. Но понимание того, что над нами Господь — это важное качество православного христианина. Если он этого не понимает, то вера его не имеет никакой пользы. Если человек не задаёт себе вопросы: "Кто надо мной?", "Кто действует в этой жизни и помогает мне?"; если он говорит: "Я сам совершаю свою жизнь, я всё делаю сам", то человек этот очень часто пребывает в гордыне, в состоянии, в котором он не видит участия Бога в своей жизни. И для нас как для православных христиан очень важно не попасть в эту ловушку, не уйти в такое состояние собственной непогрешимости. Каждому, кто это делает, хочу порекомендовать сказать: "Господи, на всё воля твоя святая".

Как проверить самого себя, как понять, совершаешь ты добрый поступок или плохой? Задай себе вопрос: "А будет ли это угодно перед лицом Бога? Что я в этот момент ему скажу?" И сразу отпадает множество сомнений.

Никому не важно, что ты считаешь, важны твои дела и поступки. Сам Христос говорит в Евангелии такие слова: "Совершайте добрые дела, и по ним узнают вас как моих". Это важно помнить.

Сегодня мы вспоминаем святых мучеников, их верную смерть во Христе. Действительно, до конца претерпевшие спасены будут, как говорит сам Христос.

Но ещё нам важно понимать, что не всё в наших руках, но всё в руках Божьих, не всё возможно от человека, но от Бога возможно всё. И сам Христос нам говорит: "Ищите, и вы обрящете, стучите, и вам отверзется".

Если мы осознаем это, то многое в нашей жизни изменится. Самое главное — помните о простых вещах, о том, что над нами есть Господь, и перед тем, как совершить какой-либо поступок, задайте себе вопрос: "Угодно ли это будет перед лицом Бога? Правильно ли?" Если правильно и угодно, то делаем и совершаем. Если сомневаемся, то перекрестимся и скажем: "Помоги, Господи. Вразуми. Научи. Объясни". Он всегда присутствует рядом с нами. Когда мы обращаемся к Нему, когда даём Ему такую возможность, Он действительно посреди нас.

Ещё раз поздравляю вас всех с сегодняшним днём. Всем нам хочу пожелать терпения, разумности, обычной простой человеческой радости и внимательности к своим делам и поступкам, без которой нельзя жить. Помогай нам всем Господь. Терпения и радости. С Богом!

Уточнения

Эдесса — древний город на юго-востоке Турции. Столица Осроены, важный центр раннего христианства.



