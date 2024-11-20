Посол РФ в Ливане: Израиль в Ливане воюет не с террористами, а с мирным населением

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Ливане Александром Рудаковым.

Оценка ситуации в Ливане

— Ситуация в Ливане сейчас — очень тревожная. Вы специалист по Ближнему Востоку. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит в Ливане, с гуманитарной, военной и политической точки зрения?

— Вы у нас постоянный гость, вы всё видели своими глазами. Сколько бы я вам ни говорил, что ситуация тревожная, сложная, что много разрушений, до тех пор, пока вы не увидите всё своими глазами, это невозможно даже представить. Насколько всё серьёзно, насколько разрушены Ливан, Газа, как много жертв среди мирного гражданского населения. Всё это произошло буквально за несколько недель, в течение которых так называемая израильская армия проводит свою операцию "Стрелы севера".

Гуманитарный аспект

С гуманитарной точки зрения добавить здесь что-то очень сложно: сегодня не существует уже многих деревень, поселений, сельхозугодий, даже городов. Это факт. Я надеюсь, что вы это сможете донести до вашей аудитории.

Политический аспект

С политической точки зрения я могу сказать одно: несмотря на раздающиеся в местной прессе голоса о том, что во всём виноваты "Хезболла" или Сопротивление, общественное мнение здесь поддерживает действия Сопротивления в отношении как палестинского вопроса, так и защиты суверенитета Ливана.

Ливану приходится платить большую цену за сопротивление, но у него есть стержень, есть возможность противостоять любой агрессии, которая будет осуществляться со стороны его южного соседа.

Военный аспект

С точки зрения военного баланса, безусловно, мы не можем сравнивать потенциал израильской и ливанской армий, сил Сопротивления. Израиль дистанционно разрушает города, сёла, убивает людей. Причём самое удивительное, что каждый свой удар он объясняет тем, что, по его информации, в тех местах находились бойцы Сопротивления, склады или инфраструктура, связанная с вооружением, сопротивлением. Но когда начинают разбираться, видят, что это совершенно посторонние здания, совершенно посторонние люди, которые не имели ничего общего ни с армией, ни с Сопротивлением, а просто находились и жили именно на той территории, по которой вдруг решили ударить израильские вооружённые силы.

— Я видела разгромленные пляжные кафе и домики, обычные медицинские пункты, жилые дома.

— Это и говорит о том, что ведётся война с так называемыми "террористами"… На сегодняшний день сложилась удивительная ситуация. Если государство объявляет кого-либо террористом, то оно получает своего рода индульгенцию, освобождение от ответственности. Хотя я считаю, что террористы — это прежде всего те, кто бьёт по мирному населению.

Кого бомбит Израиль

— Можно ли назвать Израиль государством-террористом?

— Я думаю, что оценки будут даны теми службами, ведомствами, организациями, которые имеют на это право. В любом случае всё, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, — это предмет дальнейшего политического и военного анализа. Я надеюсь, что этому будет дана соответствующая оценка. Почему? Потому что несоизмеримый ответ, несоизмеримые потери, несоизмеримые жертвы. Несмотря ни на какие воззвания и заявления израильской общественности, то, что происходит, то, что они творят в секторе Газа, на территории Ливана и на других территориях, ужасно.

Очень часто под раздачу попадают совершенно ни в чём не повинные люди на территории Сирии. Безусловно, это ещё будет обсуждаться. Уже сейчас в мире, в той же Европе, можно видеть реакцию на действия израильских властей. Когда мы начинаем разбираться во всём этом, в частности в том, что произошло недавно в Амстердаме, мы видим, как ведут себя израильтяне и здесь, и в других местах.

Израиль почему-то всегда пытается представить себя жертвой. Хотя часто бывает наоборот: жертва как раз не Израиль, а все окружающие.

Позиция России

Если говорить о соотношении сил и том, каковы должны быть дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, необходимо заметить, что Россия не раз заявляла о том, что единственный путь — тот, который был прописан ещё в 1948 году, с самого начала основания и организации государства Израиль здесь, на Ближнем Востоке.

Это два государства для двух народов. Это соответствующая резолюция Совета Безопасности, все мирные инициативы, которые касаются организации Палестинского государства, освобождение всех оккупированных территорий, которые на сегодняшний день занимает Израиль.

В течение многих лет происходит оккупация этих территорий, особенно палестинских земель, нарушаются обещания Израиля по поводу беженцев. Когда их принимали в Организацию Объединённых Наций, ставилось два условия:

будет образовано Государство Палестина; будут возвращены все беженцы.

Такие обещания были даны, но ни одно из этих них не было выполнено. Поэтому основная проблема ближневосточного урегулирования — это продолжающаяся оккупация. И называть террористическими действия организаций, которые пытаются освободить свои земли, можно лишь с большой натяжкой.

Я бы сказал, что это народно-освободительное движение. Люди борются за свои права, которые им были даны и обещаны международным сообществом. А именно, единственной на сегодняшний день всеобъемлющей и универсальной организацией — Организацией Объединённых Наций.

Израиль и ООН

— Сейчас Израиль пытается всячески вытолкать отсюда ООН. Я буквально на днях видела: сгорела машина, было ранено пять миротворцев. Машина перед ними была сознательно разбита, взрывной волной был повреждён их автобус. И это не первый раз.

— Возможно, есть какие-то установки. Нельзя не заметить отношения израильских властей к ООН — давней организации, которая на протяжении 80 лет делала всё необходимое, чтобы обеспечить нормальную, достойную жизнь тем беженцам, которые в результате израильской агрессии были вынуждены покинуть свои родные земли, дома и все эти 80 лет жить в так называемых лагерях. Запрет Израилем этой организации, крайне негативное отношение к любой ооновской деятельности на своей территории — это факт. Посмотрите на заявление нынешнего министра обороны Израиля, бывшего министра иностранных дел, по поводу того, что генеральный секретарь Организации Объединённых Наций является персоной нон грата, ему нельзя присутствовать на тех или иных мероприятиях на территории Израиля. Это выходит за все рамки приличия нормальных взаимоотношений с Организацией Объединённых Наций.

Причём самое удивительное: когда в Амстердаме произошли недавние события на футбольном матче, раздавались голоса из израильских официальных кругов, что ООН должна вмешаться. Здесь очень интересная ситуация.

Чуть что — ООН плохая, а если происходят какие-то события, то ООН должна вмешиваться и вставать на защиту израильских идей, израильского порядка.

Хотя если объективно разбираться в том, что произошло в Амстердаме, становится очевидным, что во многом болельщики сами спровоцировали ситуацию. Естественно, были использованы все возможности СМИ, особенно западных, для того, чтобы обелить одну сторону и очернить другую.

Если возвращаться к Ливану, то мы видим: конфликт, к сожалению, не прекращается. Многие стороны участвуют в попытках достичь хоть какого-то результата на переговорном треке. Россия также участвует в этом процессе в качестве постоянного члена Совета Безопасности. Наша позиция очень ясна и очевидна.

Мы выступаем:

за прекращение огня,

возвращение за стол переговоров всех сторон,

решение основных краеугольных вопросов касательно ближневосточного урегулирования.

Конфликт, к сожалению, не то что не утихает, но, наоборот, усиливается. Происходит его эскалация. Те требования, которые выдвигает Израиль, неприемлемы для ливанской стороны ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения внутренней политики ливанского государства. Здесь сторонам нужно будет проявить максимум мудрости, для того чтобы найти компромиссные решения. Ливан — это не сектор Газа. Ливан — это суверенное государство, которое имеет, согласно уставу Объединённых Наций, свои собственные права и защищается уставом Объединённых Наций.

Может ли Израиль спровоцировать гражданскую войну в Ливане

— Есть ли ощущение, что сейчас Израиль специально пытается спровоцировать гражданскую войну в Ливане? Говорят о "геноциде шиитов", о том, что шиитские регионы специально подавляются, шиитов выдавливают из мест их проживания. Соответственно, как только люди других религий оказывают милость, селят у себя шиитов, их дома бомбят. Делается всё для того, чтобы столкнуть религии, существующие в Ливане, попытаться повторить гражданскую войну. Во всяком случае выглядит это так.

— Те действия, которые предпринимают израильская армия и израильское правительство, безусловно, можно трактовать подобным образом. Однако я бы не стал говорить о том, что израильские власти могут в этом преуспеть. Почему?

Память о ливанской гражданской войне 1975-1990 годов прошлого века ещё сильна среди местного населения. И большинство здравомыслящих политиков, возглавляющих различные конфессии, прекрасно понимают это и видят отсутствие реальных успехов на военном фронте.

Эта война отличается от войны 2006 года, во время которой израильтяне достаточно быстро прошли далеко в глубь страны. Сейчас у них это не получается. Возможно, такова их задумка, но тем не менее поступают сообщения о том, что между Сопротивлением и израильской армией идут серьёзные боевые столкновения. И потери среди израильских военнослужащих и израильской техники достаточно серьёзны. Поэтому можно говорить о том, что попытка развязать гражданскую войну — это одна из идей, направленных на ослабление Сопротивления.

Тактика и стратегия любой войны заключалась в том, чтобы не только победить на поле боя, но ещё и попробовать подорвать изнутри единство противоположной стороны, суметь посеять вражду и панику внутри соседнего государства. Что, собственно, и предпринимается. К сожалению, этим грешат не только израильские СМИ или израильские власти, но и ряд западных государств, которые также ведут определённую деятельность в этом направлении.

Но я не думаю, что они преуспеют в этом. Потому что, несмотря на все противоречия, мы видим консолидацию ливанского общества. Всегда во время любых катаклизмов или военных действий народ объединяется.

Мы разговаривали со многими представителями ливанского общества. Они говорят: "Да, такие действия ведутся, такие намерения есть, но мы это всё прекрасно понимаем, и мы не будем поддаваться на те уловки или на то давление, которое оказывается на нас со стороны не только израильских, но и некоторых западных стран".

Как разрешить конфликт: формула урегулирования

— В 2006 году "Хезболлу" практически объявили победителем в израильско-ливанской войне. Сейчас это так не выглядит. Есть ли вообще у "Хезболлы" шанс выжить и выиграть?

— В ходе конфликта в секторе Газа перед израильским правительством стоит задача уничтожить движение ХАМАС. Они воюют там уже год, но так и не достигли своих целей. Несмотря на то, что это маленький анклав (всего лишь порядка 360 квадратных километров), этого не удалось достигнуть, потому что идею Сопротивления и борьбы за свои права, за свою землю очень сложно убить или уничтожить. Это неправильный путь.

Мы всегда говорили, что проблему надо было решать не военным, а мирным путём. Надо решать вопросы с освобождением оккупированных территорий Ливана, решать палестинский вопрос к вящему удовлетворению обеих сторон. Именно палестинский вопрос, потому что существуют разные формы и варианты его решения. Но ни один из них израильское правительство не приемлет. Оно, наоборот, пытается решать их исключительно своими методами. Их видение заключается в том, что на этих палестинских территориях не должно быть никаких очагов сопротивления израильской оккупации.

На то, что сейчас осталось от Западного берега, от сектора Газа, очень печально смотреть, поскольку там остаётся всё меньше возможностей для палестинцев хоть как-то самоорганизоваться. Это делается планомерно, целенаправленно, для осуществления израильского плана в отношении палестинцев.

Есть формула урегулирования этого конфликта. Она очень ясна и проста. Надо просто взять и организовать то Государство Палестина, которое нужно было создать ещё в 1947 году решением Организации Объединённых Наций. И всё, на этом война бы закончилась.

Сейчас же со стороны оккупированных территорий идёт сопротивление оккупации. И как-то сложно представить, что Израиль здесь прав. Наоборот, он категорически нарушает все нормы международного гуманитарного права.

Что касается Ливана: как я сказал, это суверенное государство, и Сопротивление было создано именно для того, чтобы противостоять израильской оккупации. Израиль не хочет никаких свидетелей того, что он там делает. На днях появилась новость, которая облетела все СМИ: Израиль взорвал накопители воды, которые питали водой весь юг Ливана.

По сути дела, это уже не борьба с так называемым "терроризмом", это борьба с населением. Это уничтожение гражданского населения, уничтожение гражданской инфраструктуры. Я уже не говорю о памятниках архитектуры, старины, которые также подвергаются серьёзным ударам. Недавно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати вызывал послов — постоянных членов Совета Безопасности ООН. На встрече в числе прочего говорили: то, что делает Израиль, — невозможно себе представить. Его надо остановить.

Уточнения

«Хезболла́» («Хезболлах», араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



