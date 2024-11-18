Ливанский врач Наталья Маассарани: После каждого взрыва очень много раненых и убитых

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Ливане с врачом Натальей Маассарани.



— Представьтесь, пожалуйста.

— Меня зовут Наталья Маассарани, живу в Баальбеке с 2000 года. Замужем. У меня муж врач, я сама врач. Мы здесь живём уже 24 года. Баальбек для меня — это мой родной город, моя вторая родина, я его очень люблю. И, конечно, на эти разрушения мне очень больно смотреть.

Мы сейчас стоим напротив знаменитого отеля "Пальмира", основанного в 1847 году. Здесь останавливалось очень много знаменитых людей. Из наших русских — это писатель Бунин и художник Поленов. Он даже рисовал, по-моему, с балкона наши знаменитые развалины. Конечно, здесь жили ещё (мы этим очень гордимся) бывший президент Франции Шарль де Голль, наша знаменитая певица Файруз, писательница Агата Кристи.

— Агата Кристи здесь тоже жила?

— Да. Это очень знаменитый отель. Мы его очень любили и любим. Конечно, очень и очень больно смотреть на то, что он разрушен.

— Его задело взрывной волной?

— Да. Окна и двери практически выбиты.

— Сейчас считается, что долина Бекаа, город Баальбек, — это одна из самых разбомбленных территорий. Сколько погибло людей в Баальбеке?

— Поскольку у меня муж врач, он с самого начала военных действий не покидал Баальбек, хотя уехало много врачей: кто-то испугался, у кого-то жизненные обстоятельства изменились. Но мой муж остался в госпитале, в Дар-Эль-Амаль. Он травматолог-ортопед, работает каждый день. После каждого взрыва очень много раненых и убитых, и мы стараемся силами именно наших больниц помогать людям. У меня нет такой статистики, сколько убитых, эти данные есть в министерстве здравоохранения Ливана.

— Вы полагаете, что Израиль специально бомбит Баальбек, который считается здесь символом цивилизации и культуры?

— Я не знаю. Может, им это приносит удовольствие — разрушать историю, наш город. Я считаю — это недопустимо. Мы тут живём, и мы любим наш город и очень переживаем. Мы все, баальбекские люди, держимся друг за друга, друг другу помогаем. Кто-то, конечно, уехал и издалека выставляет флаги и гимны — "как мы любим Ливан". Но мы сидим в Баальбеке, в эпицентре, где нас бомбят, и мы всё равно любим наш город, и гордимся нашим городом, и никуда отсюда не уедем. Мы с мужем — врачи по профессии, естественно, мы не имеем права бросить людей, потому что мы должны помогать всем, кто нуждается в помощи. Мы стараемся, чтобы жизнь продолжалась: работают магазины, где можно купить продукты, компания, которая раздает Wi-Fi, некоторые аптеки, чтобы люди могли покупать лекарства. Работают марказы, это как поликлиники, чтобы оказывать хотя бы первую медицинскую помощь людям, потому что у людей и сахарный диабет, и давление, нужно постоянно принимать препараты. Поэтому наши марказы открываются. Госпитали работают: "Хокуми" и "Дар-Эль-Амаль", кроме "Муртады", пострадавшего от взрывов.

— Бомбили госпиталь?

— Да, возле него, он сейчас закрыт. Директор госпиталя, доктор Хасан Базааль тоже не покинул Баальбек, он стойко держится, пытается восстановить госпиталь, чтобы открыть его и оказывать медицинские услуги.

— Здесь много русскоговорящих?

— Очень много: с Украины, из России, Белоруссии, Казахстана. Кто-то уехал, кто-то остался. У всех разные жизненные обстоятельства. Нас очень много, даже есть русский культурный центр в Баальбеке...

— Который сейчас закрыт?

— Да. Мы там постоянно собирались, у нас там кружки, уроки русского языка проходили. Но мы все вместе и мы держимся.

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