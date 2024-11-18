Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Ливанский врач Наталья Маассарани: После каждого взрыва очень много раненых и убитых

Правда ТВ » Горячие точки

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Ливане с врачом Натальей Маассарани.

— Представьтесь, пожалуйста.

— Меня зовут Наталья Маассарани, живу в Баальбеке с 2000 года. Замужем. У меня муж врач, я сама врач. Мы здесь живём уже 24 года. Баальбек для меня — это мой родной город, моя вторая родина, я его очень люблю. И, конечно, на эти разрушения мне очень больно смотреть.

Мы сейчас стоим напротив знаменитого отеля "Пальмира", основанного в 1847 году. Здесь останавливалось очень много знаменитых людей. Из наших русских — это писатель Бунин и художник Поленов. Он даже рисовал, по-моему, с балкона наши знаменитые развалины. Конечно, здесь жили ещё (мы этим очень гордимся) бывший президент Франции Шарль де Голль, наша знаменитая певица Файруз, писательница Агата Кристи.

— Агата Кристи здесь тоже жила?

— Да. Это очень знаменитый отель. Мы его очень любили и любим. Конечно, очень и очень больно смотреть на то, что он разрушен.

— Его задело взрывной волной?

— Да. Окна и двери практически выбиты.

— Сейчас считается, что долина Бекаа, город Баальбек, — это одна из самых разбомбленных территорий. Сколько погибло людей в Баальбеке?

— Поскольку у меня муж врач, он с самого начала военных действий не покидал Баальбек, хотя уехало много врачей: кто-то испугался, у кого-то жизненные обстоятельства изменились. Но мой муж остался в госпитале, в Дар-Эль-Амаль. Он травматолог-ортопед, работает каждый день. После каждого взрыва очень много раненых и убитых, и мы стараемся силами именно наших больниц помогать людям. У меня нет такой статистики, сколько убитых, эти данные есть в министерстве здравоохранения Ливана.

— Вы полагаете, что Израиль специально бомбит Баальбек, который считается здесь символом цивилизации и культуры?

— Я не знаю. Может, им это приносит удовольствие — разрушать историю, наш город. Я считаю — это недопустимо. Мы тут живём, и мы любим наш город и очень переживаем. Мы все, баальбекские люди, держимся друг за друга, друг другу помогаем. Кто-то, конечно, уехал и издалека выставляет флаги и гимны — "как мы любим Ливан". Но мы сидим в Баальбеке, в эпицентре, где нас бомбят, и мы всё равно любим наш город, и гордимся нашим городом, и никуда отсюда не уедем. Мы с мужем — врачи по профессии, естественно, мы не имеем права бросить людей, потому что мы должны помогать всем, кто нуждается в помощи. Мы стараемся, чтобы жизнь продолжалась: работают магазины, где можно купить продукты, компания, которая раздает Wi-Fi, некоторые аптеки, чтобы люди могли покупать лекарства. Работают марказы, это как поликлиники, чтобы оказывать хотя бы первую медицинскую помощь людям, потому что у людей и сахарный диабет, и давление, нужно постоянно принимать препараты. Поэтому наши марказы открываются. Госпитали работают: "Хокуми" и "Дар-Эль-Амаль", кроме "Муртады", пострадавшего от взрывов.

— Бомбили госпиталь?

— Да, возле него, он сейчас закрыт. Директор госпиталя, доктор Хасан Базааль тоже не покинул Баальбек, он стойко держится, пытается восстановить госпиталь, чтобы открыть его и оказывать медицинские услуги. 

— Здесь много русскоговорящих?

— Очень много: с Украины, из России, Белоруссии, Казахстана. Кто-то уехал, кто-то остался. У всех разные жизненные обстоятельства. Нас очень много, даже есть русский культурный центр в Баальбеке...

— Который сейчас закрыт?

— Да. Мы там постоянно собирались, у нас там кружки, уроки русского языка проходили. Но мы все вместе и мы держимся.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы ливан
Обсудить

Новости Все >
Пошаговый план, чтобы сохранить томаты в парнике до самой зимы
Стало известно, где похоронят экс-солиста группы На-На Владимира Лёвкина
Как приготовить напитки для похудения из натуральных ингредиентов
Что нужно знать каждому при онлайн-шопинге
Комнатные растения с энергией богатства
Перечислены регионы России с наивысшей угрозой ударов дальнобойных ракет ВСУ
Континентальная хоккейная лига сообщила о начале турнира в формате 3x3
Как кенгуру ухаживают за сумками для своих малышей
Почему ваш автомобиль ест больше, чем должен
Ставки по ипотеке бьют новые рекорды
Сейчас читают
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться
Недвижимость
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Как правильно вызвать эвакуатор и не навредить машине
Что делать, если руль или тормоза отказали в дороге
Спрятался после решения для ВСУ? Байден ушёл в джунгли
6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp
Почему лучше отказать в просьбе передать гостинец
Ученые нашли связь между таянием льдов на Марсе и магматической активностью
Николай Басков устроил скандал на сцене музыкального шоу
США возобновили импорт российского урана
Простые идеи для обновления интерьера без затрат на ремонт
Не поддаются РЭБ: Германия поставит Киеву ударные дроны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.