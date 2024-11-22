Икона Божьей Матери Скоропослушница: скорая помощь никогда не иссякает

22 ноября православные верующие отмечают день иконы Божьей Матери "Скоропослушница", одной из афонских святынь, которую почитают во всём мире. О том, как икона обрела известность и о чём надо молиться у образов, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Чудо иконы Божьей Матери "Скоропослушница"

— Это одна из древнейших икон Богородицы, она была написана на стене в монастыре Дохиар на Афоне примерно в X веке. Долгое время эта икона ничем особым не отличалась, но в XVII веке произошло чудесное событие.

В монастыре жил некий монах-трапезник Нил. Он часто ходил по монастырю с лучиной, отчего икона Богоматери покрылась копотью. И однажды он услышал голос, который просил его больше не жечь лучину перед образом. Нил подумал, что кто-то из братьев подшутил над ним, и продолжал обходить монастырь с лучиной. Вскоре после этого он неожиданно ослеп.

После этого Нил понял, что ему надо переосмыслить свою жизнь. Он вспомнил, что слышал таинственный голос в одном и том же месте, там, где находилась икона Божьей Матери. Он пришёл к ней, пал на колени и стал молиться о прощении и о том, чтобы приключившееся с ним несчастье разрешилось. И Нил прозрел, а прозрев, увидел образ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы и услышал её слова: "Я есть скорая помощь и заступление всем ко мне прибегающим, так было и будет оставаться всегда".

После явленного чуда икона Матери Божьей прославилась, к ней стали съезжаться паломники из многих стран. Позже с иконы было сделано множество списков.

Что следует просить во время молитвы

И сегодня мы с вами, обращаясь к Пресвятой Богородице, к Господу нашему Иисусу Христу, всегда можем получить скорую помощь в своих делах. Но не каждый из нас может эту помощь принять.

Иногда мы просим то, что на самом деле нам не нужно и не полезно. Очень часто мы хотим получить те ответы, которые бы нас устроили. И никогда не ждём тех ответов, которые нам не помогут и никак не сделают нас лучше. Это, к сожалению, наше естество: мы всегда хотим жить так, как хочется нам, делать то, что хочется нам, поступать так, как хочется нам.

А как нам хочется? Нам хочется очень просто. Нам хочется, чтобы никто нам не мешал, чтобы всё совершалось по нашему хотению. Наши чувства преобладают над нашим разумом, нашей нравственностью, духовно-нравственными законами. И очень часто, к сожалению, мы теряемся во всех этих чувственных сферах, совершаем поступки просто потому, что нам так захотелось. И от таких дуростей и глупостей, к сожалению, мы неожиданно получаем множество проблем и начинаем молиться перед иконами Богородицы, Господа, святых и просить: "Господи, помоги, вразуми, как, что, зачем, почему, я не понимаю".

А Господь говорит: "Ну, ты подумай. Вот тебе смирение, а вот тебе терпение. Попостись, помолись". — "Не, не, не, ни в коем случае: это неудобно, мне это не нравится, это не моё, это нехорошо. Я хочу так, чтобы ничего не делать, а всё само собой происходило. Как говорится, въехать в Царство Небесное". Так, к сожалению, не получится.

Но каждый, кто пытается понять смысл жизни, открыть его внутри себя, сталкивается с тем, что он ещё ничего не понимает, что он далёк от той истины, которая есть и которая нужна нам. И он начинает прибегать к помощи Бога и говорит: "Пресвятая Владычица Богородица, помоги мне, Господи, вразуми меня, научи меня, подскажи мне". И вот тут возможны ответы, которые приходят мгновенно.

Как говорил когда-то преподобный Серафим Саровский, "скажи: "Господи, помилуй", — и Господь услышит тебя. Он с тобой рядом всё время, только тебе этого не надо". Если ты не способен сказать: "Господи, помилуй", — во всей полноте смысла этого слова, то ты не услышишь ответа, потому что этот ответ не устроит тебя. Тебе дают то, чем ты не умеешь пользоваться. По любви своей дают. Почему? Простой пример.

Мы с вами до сих пор ещё живы. За наши с вами дела и поступки, за жизнь нашу, за всё, что происходит в мире, мы всё ещё живы. Господь нас милует и даёт нам возможность что-то изменить. А мы с вами можем задавать вопросы, менять самих себя, стремиться к чему-то или же ничего не делать. Посему хочу напомнить всем нам, что скорая помощь от Господа и Пресвятой Богородицы всегда есть, была и будет, она никогда не иссякала. Только каждому из нас нужно задумываться о том, что мы просим, действительно ли нам это нужно.

Ещё раз всех поздравляю с сегодняшним днем. Всем нам хочу пожелать, чтобы Господь всегда помогал нам, всегда направлял нас и был рядом с нами. И чтобы Пресвятая Богородица никогда не отказывалась от нас и покрывала своим омофором и участием в нашей жизни.

Но и мы будем стремиться стать лучше. Постараемся сделать как можно больше для того, чтобы изменить самих себя. Иначе придёт тот, кто изменит нас с вами, заставит измениться.

Помощи Божьей всем нам желаю. Терпения, здравия, разумности. Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Ико́на Бо́жией Ма́тери «Скоропослу́шница» (греч. Γοργοεπήκοος — «Горгоэпикоос») — икона Божией Матери, почитаемая чудотворной. Написана на Святой Горе Афон и хранится в монастыре Дохиар.

