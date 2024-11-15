Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова

Ливанский город Сарафанд: израильские военные бьют по машинам скорой помощи и по жилым домам

2:55
Правда ТВ » Горячие точки

Специальный военный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в ливанском городе Сарафанд и поговорила со спасателем гражданской обороны Басамом Харуби и его женой Ханан Аси, работающей медсестрой в медпункте.

— Мы в Ливане, в городе Сарафанде. Город нещадно каждый день бомбит Израиль. Ночью был разбомблен жилой дом. Люди успели уехать, успели спастись, выехали за несколько дней до бомбардировки... Расскажите, пожалуйста, что случилось вчера ночью.

Басам Харуби: Где-то в 18:30 раздался взрыв. Прямо за этим зданием. Как видите, здесь нет никаких военных объектов, только медпункт и торговые предприятия. Очень сильно повезло, что раненых было всего четыре человека и никто не погиб. Люди были в соседних домах, а в этом доме никого не было. Здесь были склады. Магазин овощей, рыбы, магазин, где продавали оконные стекла. Любой может прийти и посмотреть, что здесь нет целей, которые Израиль мог бы атаковать.

— Это был медицинский центр?

Б.Х.: Да, медпункт.

— Сколько людей осталось в городе?

Б.Х.: Только в этом большом доме было, наверное, около 60 человек. И в этих домах тоже было очень много людей в момент удара.

— Они не боятся здесь жить сейчас?

Ханан Аси: Это наш дом. Куда мы отсюда пойдём? С какой стати? У нас медпункт, мы выдаём лекарства. Наша миссия очень важна для людей, которые продолжают здесь оставаться. Мы надеемся, что мы победим.

— Сейчас Израиль просто бесцельно бомбит медицинские учреждения...

Б.Х.: Сейчас почти в три раза больше погибших, чем в 2006 году. Убивают очень много людей. Несмотря на все предупреждения, всё равно гибнут люди. Я же спасатель. Сейчас ещё одну больницу заминировали. Много больниц под угрозой уничтожения. Некоторые уничтожены. Бьют по машинам скорой помощи, охотятся на медиков. Это одна из целей Израиля.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ливан израиль
Обсудить

Новости Все >
Как превратить овсяную кашу в полноценное блюдо для завтрака, обеда и ужина
Забудь о дряблости живота! Упражнения для сильного пресса
Продюсер Евгений Фридлянд вспомнил, чем его обидел Константин Меладзе
Чёрные точки покинут ваше лицо, если ухаживать за кожей по этим правилам
Когда сбережения хранятся не под подушкой, а работают, приносят прибыль
Разрешённая скорость до 150 км/ч: какие изменения могут ждать автомобилистов
Пермяку грозит 10 лет тюрьмы за кражу песка в ХМАО
Что делать, если ржавчина поразила малину и смородину
Россиянам разъяснили новые правила поездок на поездах
5 мест в Германии, которые хранят тайны и легенды
Сейчас читают
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Авто
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач Аудио 
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Авто
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать Аудио 
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Шоу-бизнес
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты Аудио 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию Любовь Степушова Беги, Вова, беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Последние материалы
Фикус не растёт: как освещение и температура влияют на его развитие
Алёна Жигалова обозлилась на рэпера Natan на фоне интрижек с Лерчек и Бьянкой: пусть прекратит врать!
Как быстро разморозить мясо за пять минут: простой трюк с солью
Как защитить помидоры от фитофтороза: йод и зеленка в помощь
На горнолыжных курортах разработают правила поведения для туристов
Как превратить недостатки квартиры в дизайнерские преимущества
Как избежать ошибок при выборе косметолога
Как выбрать идеальную туристическую страховку
Фермерское или магазинное: какое молоко выбрать для здоровья
Основные причины высыхания малины и как предотвратить это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.