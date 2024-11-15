Ливанский город Сарафанд: израильские военные бьют по машинам скорой помощи и по жилым домам

2:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Горячие точки

Специальный военный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в ливанском городе Сарафанд и поговорила со спасателем гражданской обороны Басамом Харуби и его женой Ханан Аси, работающей медсестрой в медпункте.

— Мы в Ливане, в городе Сарафанде. Город нещадно каждый день бомбит Израиль. Ночью был разбомблен жилой дом. Люди успели уехать, успели спастись, выехали за несколько дней до бомбардировки... Расскажите, пожалуйста, что случилось вчера ночью.

Басам Харуби: Где-то в 18:30 раздался взрыв. Прямо за этим зданием. Как видите, здесь нет никаких военных объектов, только медпункт и торговые предприятия. Очень сильно повезло, что раненых было всего четыре человека и никто не погиб. Люди были в соседних домах, а в этом доме никого не было. Здесь были склады. Магазин овощей, рыбы, магазин, где продавали оконные стекла. Любой может прийти и посмотреть, что здесь нет целей, которые Израиль мог бы атаковать.

— Это был медицинский центр?

Б.Х.: Да, медпункт.

— Сколько людей осталось в городе?

Б.Х.: Только в этом большом доме было, наверное, около 60 человек. И в этих домах тоже было очень много людей в момент удара.

— Они не боятся здесь жить сейчас?

Ханан Аси: Это наш дом. Куда мы отсюда пойдём? С какой стати? У нас медпункт, мы выдаём лекарства. Наша миссия очень важна для людей, которые продолжают здесь оставаться. Мы надеемся, что мы победим.

— Сейчас Израиль просто бесцельно бомбит медицинские учреждения...

Б.Х.: Сейчас почти в три раза больше погибших, чем в 2006 году. Убивают очень много людей. Несмотря на все предупреждения, всё равно гибнут люди. Я же спасатель. Сейчас ещё одну больницу заминировали. Много больниц под угрозой уничтожения. Некоторые уничтожены. Бьют по машинам скорой помощи, охотятся на медиков. Это одна из целей Израиля.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.

