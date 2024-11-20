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Андрей Сапунов

Икона Взыграние Младенца — образ материнской любви

5:22
Правда ТВ » Разговоры о религии

20 ноября Русская православная церковь отмечает день памяти иконы Божьей Матери "Взыграние Младенца". Икона хранится в Ватопедском монастыре на горе Афон, а список её — в Николо-Угрешском монастыре в городе Дзержинский Московской области. Об истории иконы и её значении для верующих рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня наша Церковь отмечает день памяти иконы Пресвятой Богородицы "Взыграние Младенца", список которой находится в Николо-Угрешском монастыре, расположенном в Подмосковье.

Икона "Взыграние Младенца" существует очень давно, первые образы сохранились в Греции и датируются X веком.

Образов Богородицы существует великое множество, в каждой стране, в каждом городе, в каждой местности есть свои местночтимые иконы. Это связано с тем, что явление Пресвятой Богородицы происходило в разных местах, в разное время и в разных случаях. Люди помнили об этом необыкновенном событии, когда молились перед этими иконами и получали просимое, иногда им было видение или они слышали голос Пресвятой Богородицы. Так появлялись иконы, носящие определённые имена. И одна из икон — "Взыграние Младенца".

История названия иконы "Взыграние Младенца"

В Евангелии есть текст о том, что Пресвятая Богородица, будучи беременной, пришла к праведной Елисавете, своей родственнице, носящей под сердцем Иоанна Крестителя. И когда они встретились, Мария сказала такие слова: "Блаженно чрево, которое носит такое великое чудо". И Елисавета ответила ей: "Я слышала, как младенец взыгрался радостью в моём чреве". "Младенец взыгрался", почувствовав присутствие Марии. Это знаменует то, что Пресвятая Богородица носила не просто младенца, а Иисуса Христа, Сына Божия. Это событие легло в основу создания иконы "Взыграние Младенца".

Паломничество на Афон

Икона эта хранится на Афоне, в Ватопедском монастыре. Как мы знаем, на Афон не пускают женщин, но очень многие приплывают к Ватопедскому монастырю на кораблях, останавливающихся в море поодаль. Монах доставляет на корабль икону и частичку мощей праведной Анны, чтобы женщины могли поклониться и помолиться этим святыням, издревле покровительствующим женщинам, которые не могут забеременеть или мучаются в родах.

Икона "Взыграние Младенца" тесно связана с материнством. Эта икона очень почитаема в каждой семье, желающей иметь дитя. В семьях, в которых уже есть дети, эту икону почитают как заступницу.

Что, как не потрясение, вызывает у нас новость о беременности, о рождении ребёнка! Сколько радости и переживаний она приносит! Сколько людей пытаются сделать всё, чтобы беременность прошла удачно, чтобы Господь благословил и родился ребёнок. Но не всё в жизни проходит гладко, поэтому женщины, желающие иметь ребёнка, часто обращаются к этой иконе с молитвой. Я разговаривал с монахами Ватопедского монастыря, которые периодически вывозят частичку от стопы Анны и эту икону. Они говорят, что иногда роды происходят прямо на кораблях, на которых приезжают женщины, долгое время остававшиеся бездетными.

Что такое "угреша": история названия монастыря

Список этой иконы есть в Николо-Угрешском монастыре, но называется он по-другому — "Взыграние", потому что в нём немного изменена форма иконографии. Но сила в иконе та же, и так же люди приходят к ней с молитвой даровать им ребёнка.

Само название монастыря имеет интересную историю. Само слово "угреша" — старославянское. Название это связано с именем Дмитрия Донского.

Во время похода на Куликовское сражение уже на подступах к Куликову полю Дмитрия Донского вдруг стали одолевать тяжёлые мысли, он остановился и в поросли кустарника увидел икону святителя Николая. Князь подошёл, принял эту икону и сказал: "Сия угреша (согрела) меня". Он дал обет построить в случае победы на этом месте монастырь в честь святителя Николая. Монастырь был построен, он получил название Николо-Угрешский — тот, который согревает.

В таком интересном монастыре находится икона Пресвятой Богородицы, которую мы сегодня вспоминаем. Икона, очень почитаемая в каждой семье, икона, дающая верующим помощь и исцеление.

Хочу пожелать всем нам, чтобы мы обращались к Богу как можно чаще, и не только с нашими горестями, но и с благодарностью. Чтобы мы не забывали благодарить Его за то, что у нас сегодня есть, за то, что мы с вами можем многое. Поэтому будем благодарны и ответственны за то, что мы имеем.

Помощи Божьей всем нам желаю, заступничества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, терпения, здравия и разумности в нашей жизни. Помогай нам всем Господь! С Богом!

Уточнения

Нико́ло-Угре́шский монасты́рь — ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, основан в конце XIV века.

Афо́н — гора (высота 2033 м) и крупнейшее в мире средоточие православного монашества на полуострове Айон-Орос на северо-восточном побережье Греции, между заливами Айон-Орос (Сингитикос) и Иерисос (Акантиос) Эгейского моря.
 

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Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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