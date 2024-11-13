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Дарья Асламова

Израиль продолжает бомбить ливанские города

3:39
Правда ТВ » Горячие точки

Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из древнего города Набатея, Ливан.

— То, что мы сейчас делаем, — это смертельная игра в прятки: мы едем вслед за "скорой помощью" по совершенно пустому городу Набатея, где осталось всего несколько семей. Город фактически полностью уничтожен.

Сейчас мы должны поехать в центр города, снять то, что от него осталось. Едем вслед за спасателями, чтобы иметь хоть какую-то надежду, что нас не станут бомбить.

Город Набатея — один из древнейших городов человечества. По самым скромным подсчётам, его последние археологические находки датируются X веком до нашей эры. Сейчас мы видим совершенно пустые улицы. Это то, что осталось от города Набатея.

Мне дали ровно одну минуту, чтобы снять развалины, — это действительно смертельно опасно, в любой момент может раздаться взрыв. Вышли спасатели, медики, говорят: "Даша, быстро!" Ияла — как говорят здесь по-арабски. Потому что шансов тут выжить очень немного.

Я, наверное, единственный журналист, который сейчас попал в город Набатея, древнейший город, полностью уничтоженный Израилем. Ребята-спасатели дали мне буквально минуту, чтобы я могла заснять то, что творится вокруг. Потому что сейчас над головой дрон.

Центр города. Набатею полностью покинули люди. Израиль выгнал людей и разрушил один из древнейших городов на свете. Дрон всё ближе. Я не хочу подвергать людей опасности, потому что в любой момент может быть взрыв. Я должна садиться в машину. Спасатели ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы просто вытаскивать людей. Ситуация здесь просто катастрофическая.

Сейчас, чтобы я могла проехать по городу, спасатели прикрывают меня в надежде, что Красный Крест бомбить не будут. Но бомбят и машины "скорой помощи", бомбят абсолютно всё.

Когда-то это был цветущий город, сердце юга. До границы, где идут ожесточенные бои, — буквально 15-20 километров. Это то, что мы знаем, проехать туда никто не может.

Какие жуткие руины мы сейчас проезжаем... Мои спутники готовы рискнуть, зная, что работа журналиста — важная вещь. Обязательно нужно снять: разрушен полностью целый город, кругом сплошные развалины, это центр Набатеи. Мне дали буквально несколько секунд, чтобы снять руины. Спасатели торопят...

Тактика, которую использует Израиль в Ливане, напоминает тактику в секторе Газа: полностью снести в руины когда-то цветущие города и выгнать людей, сделать их беженцами. Уже более четверти населения Ливана являются беженцами, которые остались без всего. Они бегут на север. Но на севере их снова бомбят. Половина ливанцев, около полумиллиона человек, бежали в Сирию.

Ужасающая по своим масштабам гуманитарная, социальная, военная катастрофа. У Ливана нет своего ПВО, им нечем отбиваться. Этим людям нечем защищаться от израильских ракет.

Люди, которые мне помогают сегодня, смертельно рискуют. По дороге, по которой мы ехали, не было ни одной машины, кроме нашей. Единственные, кто готов работать в этих ужасающих условиях, — медики. Они взяли на себя смертельный риск въехать в этот мёртвый город.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
 

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ливан красный крест
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