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Дарья Асламова

В госпитале Дар-Эль-Амаль в Баальбеке больше половины раненых — дети и подростки

Правда ТВ » Горячие точки

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в госпитале в Баальбеке (Ливан) и встретилась с ортопедом-травматологом Аднаном Маасарани, работающим в Дар-Эль-Амале уже более 20 лет.

— Сколько дней бомбят Баальбек?

— Уже полтора месяца.

— Сколько приблизительно погибших и раненых?

— Больше 200 раненых и погибших примерно сто с чем-то. В самом Баальбеке, а в регионе ещё больше. Во всём Ливане где-то порядка 3,5 тысячи уже.

— Насколько я понимаю, к вам в больницу попадает очень много раненых гражданских людей. Расскажите, пожалуйста, о ваших пациентах. Я вижу, что есть пациентка девушка.

— У нас разные пациенты с разными травмами, с открытыми переломами, ранами.

— Эта девушка была ранена?

— Да. Она сидела в своём доме, бомбили соседний дом. Там, куда попала бомба, никого не осталось в живых. А она, её сестра и брат были ранены. Но у неё самая тяжёлая травма, практически 70-80% руки было ампутировано. Когда её привезли сюда, рука держалась практически только на коже, и работал один сосуд. Но мы по возможности смогли её реимплантировать, зашивали мышцы, кости опять соединяли, сухожилия… И сейчас, в принципе, она более-менее начала двигать пальчиками.

— То есть вы ей руку спасли всё-таки?

— Да, но она укоротилась где-то на восемь сантиметров.

Но рука будет действовать?

— Да, на 40, максимум 50 процентов будет действовать. Но зато рука осталась своя.

Сколько раненых детей?

— Очень много, почти половина всех пациентов. Вот эта девочка, например. Я с ней не работал, это работа нейрохирурга, у неё был открытый перелом черепа и было ранение в головной мозг, ей сделали операцию. И, в принципе, сейчас тоже наблюдается улучшение на 70-80 процентов.

— В головной мозг прямо попало?

— Осколок был в головном мозге.

— Сколько лет этой пациентке?

— Девятнадцать, а этой — четырнадцать. Они сидели в одном доме. У брата очень лёгкая травма была. Но вот они вместе. Почти половина раненых — дети.

Больные, которые уходят отсюда… Аптеки все закрыты, их дома разрушены, им приходится выезжать в другие места, и там их селят в школах или в каких-то интернатах, очень много людей, нельзя ни поесть по-человечески, ни принять душ. В общем, трудновато им. У кого есть деньги — снимают квартиры. А так, в принципе, очень много всяких проблем.

То есть, получается, у этой чудесной девушки и её родственницы дома нет? То есть вернуться им будет просто некуда?

— Я её выписал на прошлой неделе, она была, в принципе, нормальная, но она вернулась, потому что ей негде жить.

— А вторая девочка? Она в более тяжёлом состоянии?

— Да, её мы ещё не выписали.

— Эта девочка совсем не говорила?

— Да. Первые недели она была в коме практически, а потом уже начала восстанавливаться, очень быстро восстанавливается. У неё ещё правая сторона парализованная, но вначале она вообще не двигалась и не говорила.

То есть она пережила что-то типа инсульта?

— Да, у неё осколок в мозгу, там была открытая рана, и мы думали, что она вообще больше не будет говорить.

А сейчас она даже по-английски говорит.

— Да. Всё вспомнила. Ещё остался паралич, надо физиотерапию делать...

Уточнения

Баальбе́к (араб. ّبَعْلَبَك‎, Ба’лабакк, Бальбек; Баалат; др.-греч. Ἡλίου πόλις Гелиополь, Гелиополис, Илиополь) — древний город в Ливане. Расположен в 65 км к северо-востоку от Бейрута на высоте 1130 м.

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы ливан
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