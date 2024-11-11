Израильские бомбы уничтожают мировое наследие. Репортаж спецкора Pravda.Ru из Ливана

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова выяснила, какая угроза нависла над одним из величайших археологических сокровищ мира.

Ливан. Знаменитая долина Бекаа, город Баальбек, один из самых удивительных городов мира, древнейший город. Здесь находится храмовый римский комплекс, которому около двух тысяч лет. Баальбек — сокровище. Израиль, который бомбит долину Бекаа, уничтожает всемирное наследие, уничтожает всемирные ценности, то, что является нашим общим великим наследием и историей.

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с гидом археологического комплекса.

— То, что случилось, — конечно, преступление, потому что бомбили, во-первых, около памятника архитектуры, который является объектом ЮНЕСКО. Во-вторых, разбомбили старый дом, которому было более ста лет, его построили в период французской оккупации Ливана. Здесь было практически единственное кафе, и люди, которые приезжали посмотреть Баальбек, здесь обедали. Такие дома — тоже часть исторического наследия.

— Сколько лет этому римскому памятнику?

— В зависимости от того, как считать. По мнению немцев и французов, ему примерно 2,5 тысячи лет. Русские и англичане считают по-другому, они полагают, что, в принципе, само место обитаемо более пяти тысяч лет. Это уже была городская цивилизация, и, значит, люди уже строили дома, а не жили в шалашах, то есть это уже были цивилизованные люди, которые понимали, что надо строить дома из камня.

И многие из тех, кто приезжает к нам в Баальбек, предполагают, что мегалиты, которые здесь у нас находятся, — это абсолютно точно не творение рук человека, что, может быть, какие-то инопланетяне их воздвигли.

— Израиль целенаправленно сейчас бомбит всё, что находится рядом с главными мировыми сокровищами, такими как Баальбек...

— Понятно, что то, что здесь происходит, — преступления мирового масштаба, потому что если взять, например, Канаду или Америку, эти страны открыты европейцами где-то лет шестьсот тому назад, то есть они не настолько важны для Европы, как то, что здесь, ведь даже сама Европа названа именем финикийской царевны Эстиры. И почему все молчат и не прекращают эту бойню, почему разрешают бомбить рядом с историческими объектами — это большой вопрос к мировому сообществу.

Уточнения

Всемирное наследие ЮНЕСКО (англ. World Heritage, фр. Patrimoine Mondial, исп. Patrimonio de la humanidad, нем. Weltkulturerbe) — природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым, по мнению ЮНЕСКО, являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.



Баальбе́к (араб. ّبَعْلَبَك‎, Ба’лабакк, Бальбек; Баалат; др.-греч. Ἡλίου πόλις Гелиополь, Гелиополис, Илиополь) — древний город в Ливане. Расположен в 65 км к северо-востоку от Бейрута на высоте 1130 м.



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