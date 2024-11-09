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Дарья Асламова

Израильские дроны бомбят мирных жителей Ливана, под ударом миротворцы ООН. Репортаж из Бейрута

2:02
Правда ТВ » Горячие точки

Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из Бейрута.

Выжить здесь абсолютно невозможно. Выживших в таких бомбардировках нет.

В такой ситуации сейчас живёт весь Ливан, не только его столица Бейрут, но практически все города. Можно совершенно чётко сказать, что Ливан находится в огне, Бейрут находится в огне.

Израиль начал операцию против Ливана 23 сентября 2024 года с бомбардировок. Только что на дороге, по которой мы сейчас ехали из Бейрута в Сайду, подорвана машина, предположительно израильским дроном. Погибло три человека. Машина полностью сожжена. Видно, что здесь нет даже останков тел. Множество раненых.

Под обстрел попал автобус с ооновцами. До сих пор едут "скорые", они не могут пробиться через гигантскую пробку. Сейчас израильские дроны ведут охоту на случайные проезжающие машины. Бьют избранно.

Машина была взорвана на блокпосте. И поэтому тут военные и множество пострадавших, но "скорые" не могут приехать. Неизвестно, когда они доберутся. Пока армия не разрешает снимать пострадавших.

Сейчас опасно ездить по дорогам, потому что любую машину избирательно бомбят дроны, израильские дроны в Ливане.

В результате атаки вот этого дрона обстреляна машина Организации
Объединённых Наций, мы видим надпись UN. Мы видим, там есть раненые. Ничего не известно. Сейчас под удар попадают и машины ООН, мы видим, что люди эвакуированы из машины. Попали в стёкла.

Ливанские дороги становятся небезопасны для любых передвижений.
Сейчас всё может стать мишенью, не важно — это миротворцы или просто случайная машина, как та, что мы только что видели. Сейчас машину эвакуируют, потому что спасать там некого.

Уточнения

Лива́н  официальное название — Лива́нская Респу́блика — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы оон ливан бейрут
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