Димитрий Солунский — образец мужества, крепости и веры

8:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Разговоры о религии

8 ноября Русская православная церковь отмечает день великого святого — великомученика Дмитрия Солунского. Отец Андрей (Сапунов) рассказал в программе видеостудии Pravda.Ru "Разговоры о религии", почему на Руси всегда особо чтили этого святого.

Жизнь и смерть Дмитрий Солунского

— Дмитрий Солунский родился в Греции, в городе Солунь, в семье знатного человека. В те времена, в начале IV века, были жестокие гонения на христиан.

Дмитрий Солунский был проконсулом Фессалоникийской области, и ему полагалось бороться с христианами. Но он сам тайно исповедовал христианство и всячески поддерживал христиан. Естественно, это не осталось незамеченным, через несколько лет об этом узнал император и приговорил его к смерти.

Но у Дмитрия были последователи, люди любили его. Был среди них один человек по имени Нестор, он должен был биться в гладиаторском бою с одним из самых непобедимых римских воинов. Нестор пришёл к Дмитрию просить у него благословения на бой, потому что он видит, что Господь, в которого верует Дмитрий, поддерживает его всегда и везде. Нестор получил благословение и напутствие, вышел на бой и победил великого воина.

В 306-м примерно году император отдал приказ убить Дмитрия Солунского, потому что вокруг него собиралось очень много преданных людей и это беспокоило императора. Дмитрия умертвили и бросили к зверям на съедение. Но у Дмитрия был слуга, звали его Лупп. Он и другие христиане забрали тело и похоронили. Лупп забрал окровавленную ризу, которая была на Дмитрии, и перстень. И благодаря этим предметам стали случаться исцеления. В народе пошла молва, что Дмитрий — святой, что он угоден Богу и от его даже уже мёртвого тела, от его вещей и могилы происходят исцеления.

Спустя примерно 20-30 лет, во времена правления православного императора Константина Великого, Греция стала частью христианского мира, и император распорядился изъять тело Дмитрия Солунского из могилы. И тогда все увидели его мироточение, и он стал называться ещё по-другому — Дмитрий Мироточивый. Его обрели как святого, построили храм и положили его в Салониках, где до сих пор пребывают его мощи. От этих мощей было много исцелений, об этом можно почитать, особенно в Греческой церкви.

Почему Дмитрий Солунский стал почитаем на Руси

Но у нас на Руси Дмитрий Солунский — тоже особо почитаемый святой. Почему? Был у нас Нестор Летописец, написавший знаменитую "Повесть временных лет". Он был праведным, монашествующим человеком. И одним из переводов его текстов был канон, обращённый к Димитрию Солунскому. Таким образом Дмитрий Солунский стал знаменитым в нашей стране, потому что появилась книга, в которой было написано, как нужно правильно молиться или славословить этого святого.

Такая любовь и почитание Дмитрия Солунского связаны с тем, что испокон веков наши предки видели в нём первый пример великомученика.

Что в нём поражает? Упорство, когда человек может потерять жизнь и всё равно принимает решение исповедовать Христа. Это сколько же нужно иметь смелости и мужества, чтобы действительно посреди тех, кто хочет тебя убить, проповедовать Христа.

Это можно было делать тайно, было много таких случаев, когда люди тайно исповедовали, тайно жили и спасались. Каждому, кто идёт к Богу

правильными мыслями и пониманиями в этой жизни, есть спасение. Но мученическая кончина — это, наверное, проверка, можешь ты или не можешь это сделать. Мужество, крепость, твёрдость — всё сразу видно в этот момент. Человек говорит: "Да, не откажусь, буду оставаться тем, кем был, до конца дней своих".

Мы порой не можем решить какие-то элементарные вопросы своей повседневной жизни: быть или не быть, говорить или не говорить, молчать или не молчать. Нам не хватает силы, крепости. Вспомним таких людей, у которых хватало духа не просто решить какие-то свои собственные вопросы, а пойти против всей системы.

Сегодняшнее время очень показательно, потому что, как выясняется, человек, очень долгое время не воспитывая себя, становится настолько аморфным существом, что верит во всё, что ему говорят. Он включает телевизор и говорит: "О да, вот там вот так всё действительно".

Встречаешь таких людей, когда они приходят к тебе за советом, и говорят: "А как нам поступить, батюшка, а как нам быть, как нам жить?" С одной стороны, смотришь и думаешь: "А неужели не понятно, как? Всё же ясно, просто и понятно". А не хватает силы. Не хватает крепости духа, нравственности и вот какого-то чёткого принятия решения, что ты будешь делать дальше. Это большая беда, она всегда существовала, но сегодня — особенно остро.

Мы смотрим и не хотим вмешиваться, думая: "Это их проблемы, это их дела, а моя жизнь где-то в стороне, я никому ни в чём не буду мешать, и всё будет вроде бы неплохо". А не получается так. Потому что в определённый момент жизни ситуация складывается таким образом, что тебе приходится принимать решение.

И самое печальное, когда человек ни в одну, ни в другую сторону не движется, застрял где-то посерединке. Вроде бы говорят "золотая середина", неплохое состояние, но на самом деле это не всегда так. Находясь посередине, ты не определился, куда ты: с Богом или против Него, с дьяволом или против него, с обычной мирской жизнью или против неё. А если ты не определился, то какая твёрдость может быть?

Что будет дальше? Каким образом можно дать себе ответы на эти вопросы? Да никаким! Вот эту твёрдость нужно проявлять, воспитывать, она должна быть не от безумия какого-то, не от самодурства, а исходить от правильного осмысления своей жизни, от опыта, от вопроса самому себе: "А не ошибаюсь ли я в своей жизни?" Тогда принимается решение и после этого говорится: "Я делаю вот так. Помоги, Господи, буду двигаться вот таким вот образом".

Эти твёрдые моменты, которые мы слышим в житиях мучеников наших, должны для нас быть примером. Если мы это не сможем победить свои бытовые желания, то о чём тогда говорить дальше? Куда нам стремиться и что делать? Ведь само собой ничего не происходит в этой жизни. Если мы решили, что просто отсидимся, подумаем и сделаем как-нибудь, и так сойдёт, — ничего хорошего из этого не будет.

Поэтому каждому из нас хочу пожелать в день памяти об этом великом человеке на русской земле, чтобы мы, обращаясь к Господу, попросили твёрдости, крепости в наших убеждениях, в нашей жизни, в нашем стремлении к избавлению от тех вещей, которые нам мешают. Как хотите можете их назвать — грехами, событиями этой жизни.

То, что нам мешает, не делает нас сильнее, не делает нас лучше. Если мы не боремся с этим, мы получаем кучу неприятностей и кучу проблем.

Ещё раз всех хочу поздравить с сегодняшним днём, всех, кто носит имя Дмитрий и празднует в этот день. Хочу поздравить вас с именинами, с днём небесного покровителя и пожелать, чтобы вы были такими же крепкими в своих делах и поступках, в смирении, в терпении, в понимании, в изменении своей собственной жизни, чтобы вы становились лучше.

Помогай нам всем Господь. Терпения, здравия и разумности всем нам желаю.

Уточнения

Дими́трий Солу́нский или Дими́трий Фессалоники́йский (греч. Δημήτριος της Θεσσαλονίκης), известен также как Дими́трий Мирото́чец (греч. Δημήτριος ο Μυροβλύτης; ум. 306 год) — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников.

