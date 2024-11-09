Отец Андрей (Сапунов) в День Нестора Летописца: Пожинайте плоды прочитанной литературы

9:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Разговоры о религии

9 ноября Православная церковь вспоминает преподобного Нестора Летописца, автора "Повести временных лет", человека, сохранившего для нас историю Древней Руси. О том, что значит Нестор Летописец для русской культуры и истории и как читать с умом, рассказал в передаче "Разговоры о религии" видеостудии Pravda.Ru священник отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня наша Церковь и всё наше Отечество вспоминают день великого человека. Ему не посвящены мемуары, не поставлены памятники. Но на деле он сделал куда большее, чем может показаться на первый взгляд. Сегодня мы вспоминаем праведного Нестора Летописца.

Мы все знаем его из учебников истории, мы учились по нему. Нестор является автором известного произведения "Повесть временных лет" — наиболее раннего из дошедших до нас летописных сводов, охватывающего период с библейских времён примерно до 1100 года.

Чем известен Нестор Летописец

Родился Нестор на рубеже X-XI веков. В возрасте 17 лет он пришёл в монастырь и был принят в Киево-Печёрскую лавру. По чину он был

иеродиаконом, совершал богослужения.

В стенах монастыря у Нестора открылась интересная особенность: он полюбил читать книги, переписывать их. Примерно в 50-х годах XI века он уже начал заниматься написанием книг. Мы знаем Нестора как человека, который умел хронологически выстраивать исторические события. Наши историки и сегодня основываются на его текстах. Потому что "Повесть временных лет" — наверное, одно из первых литературных произведений, из которого можно почерпнуть историческую информацию.

Известен Нестор и тем, что он написал житие князей Бориса и Глеба, одним из первых перевёл канон на русский язык так, чтобы мы могли к нему обращаться. Этот человек любил литературу, у него есть очень интересные слова по поводу книг, он сравнивает их с великими реками, наполняющими всю Вселенную. Он говорит о том, что в книгах мы можем обрести всё, что нам нужно, как доброе, так и плохое, как утешение, так и напутствия.

Большие возможности и большие соблазны

Сегодня существует очень много литературы различных жанров, в том числе художественной, научной, фантастической, научно-популярной. Но каждому из нас хотелось бы напомнить слова Иисуса Христа по поводу того, что мы с вами слышим и видим.

Иисус Христос говорит так: всё, что мы видим своими глазами и слышим своими ушами, собирается внутри нас и исходит через наши дела.

Чем мы с вами живём, на что мы обращаем внимание — о том и говорит. Не зря у нас существует такая поговорка: "У кого что болит, тот о том и говорит". Чем мы наполнены, что внутри нас имеет смысл, то и проявляется в нашей жизни, в наших делах, поступках и разговорах.

С одной стороны, великая радость, что сегодня мы можем читать всё, что нам хочется, смотреть, что нам нравится: мы всё можем найти в интернете, открыв смартфон или компьютер. Но с этими безграничными возможностями приходит и великий соблазн. Мы ничего не меняем в своей жизни, но соблазняемся какими-то увлечениями, которые, к сожалению, ведут нас к погибели.

Бывает, что люди осуждают учение Церкви, потому что прочитали какие-то книги, какую-то литературу на эту тему. И человек, применяя новые знания, занимает какую-то позицию. С одной стороны, это очень неплохо. Если человек имеет доказательства своей точки зрения, с ним интересно поговорить и порассуждать, куда лучше, чем с тем, кто вообще ничего не знает об этом. Обычно приходят и говорят: "Я что-то где-то слышал, видел, почему такая Церковь плохая". Начинаешь задавать вопрос: "А в чём суть проблемы нашей Церкви, почему она плохая?" И один человек мне когда-то сказал такую интересную вещь: "Сколько было людей инквизицией замучено!" Я задал вопрос: "А какое отношение это имеет к нам, к Православной церкви? Это Католическая церковь, у которой свои скелеты в шкафу. Причём здесь мы?" И человек задумался. Оказывается, он даже не понимал разницы между Православной и Католической церквями.

Читать с умом

Хотелось бы всем сказать: пожалуйста, можете взять и почитать, изучить вопрос, разницу между нами, католиками и протестантами. Кто-то, например, находит древнюю ведическую литературу, пытается применить её принципы в сегодняшней жизни, рассказывая, что только в этом истина.

С одной стороны, это можно осуждать, с другой стороны, можно бороться, а с третьей стороны — не обращать внимания. Если человек что-то знает и понимает — пускай попробует так пожить.

Человек, который начинает изучать постепенно что-то новое, складывать в одну копилочку, начинает понимать, что 100% полнота всех смыслов лежит в нашей с вами Православной церкви, в Евангелии.

Можно очень долго биться и пытаться доказывать всё что угодно, но в конце-то концов каждый, кто изучает мир вокруг себя, приходит к тому, что все смыслы, необходимые для жизни, находятся в евангельской истине.

Всё просто и понятно. У нас существует десять заповедей, есть заповеди Блаженств, притчи, о которых говорит Христос. Всё уже давным-давно понятно и лежит посреди нас. Только мы не всегда хотим это взять. Точнее, не всегда способны это взять.

Книги, как говорил Нестор Летописец, наполняют нас, дают нам что-то большее. Он говорил: тот, кто читает Евангелие и Священное Писание, общается с Богом. Через написанный текст, через его смыслы и глубину ты общаешься с Богом.

Мы живём в эпоху видео и очень мало читаем. Но ведь на самом деле чтение позволяет создать некий образ, представить того героя, о котором ты читаешь и пытаешься вразумиться. Работает воображение, которое помогает нам представлять этот мир. Во время чтения мы узнаём, как говорили люди в разные эпохи, о чём они говорили, почему именно так, а не иначе. Мы начинаем задумываться, задавать больше вопросов.

Но сегодняшняя жизнь не предполагает сложных вопросов. Все вопросы у нас связаны с простыми вещами: как жить так, чтобы всё было и тебе за это ничего не было. Это стандартная формулировка, к сожалению. Глупая, не самая нужная для спасения нашей души и вообще для того, чтобы жить с этим дальше. Она о том, как можно получить больше выгоды так, чтобы тебе за это ничего не прилетело.

А где же душа, где сердце, где сознание? Где наш мозг, который должен рождать какие-то мысли, идеи? Ведь мы же не только сами живём, у нас есть дети, которые к нам придут завтра и спросят: "Что хорошо, что плохо? Как жить-то надо?" И что мы ответим? Что мы всю свою жизнь жили так, как мы жили, и имеем то, что мы имеем? Это прекрасно. Но чему ты научился? Что ты изменил? Что ты сделал? Вот большой вопрос, который надо задавать себе каждый день, каждый час: "Сделал ли я что-то, изменил ли я что-то в себе? Для чего я вообще живу? Чем страдаю? О чём думаю?"

Нестор Летописец даёт нам пример человека, который взял и сделал то, что не делали до него другие, передал нам память, историю. И сегодня люди ему благодарны. Спроси любого историка, и он скажет: "Я благодарен Нестору, который оставил после себя такие труды". Эти труды помогают нам дальше жить.

Человек, который писал их, заботился не о себе, не о своей славе. Нет, он делал то, что мог на тот момент. Просто Господь ему даровал способность, талант писать, созидать. И он писал.

А что мы оставляем после себя? Задайте себе этот вопрос. Я желаю нам всем, думающим в первую очередь, развиваться дальше. Читать книги, читать литературу, поглощать эту информацию не просто как жизненно необходимую, но со смыслом. Чтобы это всё оставалось внутри нас, чтобы мы, читая, задумывались, вразумлялись и пожинали плоды прочитанной литературы.

Ещё раз всех поздравляю с сегодняшним днём. Всем хочу пожелать терпения, разумности, правильных взглядов в этой жизни и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Не́стор Летопи́сец также Не́стор Пече́рский, Не́стор Ки́евский (ок. 1056—1114) — древнерусский агиограф конца XI — начала XII веков, монах Киево-Печерского монастыря.



«По́весть временны́х лет» (ПВЛ; церк.-слав. Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ; также «Первоначальная летопись», «Начальная летопись», «Несторова летопись») — наиболее ранняя из сохранившихся в полном объёме русских летописей.

