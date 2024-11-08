Израиль нанёс авиаудары по Ливану. Прямой репортаж из Бейрута

2:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Горячие точки

Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из пригорода Бейрута Дахия.

Южный пригород Бейрута. Мы видим сейчас сложившийся многоэтажный дом — бомба ушла полностью вниз. Огромный дом. Обычно это настолько мощные бомбы, что они пролетают в подвал и дом разлетается на куски. Это то, что мы сейчас видим. Выжить здесь абсолютно невозможно. Выживших в таких бомбардировках нет. Так сейчас живёт весь Ливан, не только Бейрут, его столица, но практически все города страны. Можно совершенно чётко сказать, что Ливан находится в огне, Бейрут находится в огне.

Израиль начал операцию против Ливана 23 сентября 2024 года с бомбардировок, мы сейчас видим их результат. После этого началось вторжение Израиля в Южный Ливан.

Вот так сейчас выглядит южный пригород Бейрута под названием Дахия, который считается штаб-квартирой организации "Хезболла".

Вот это жилой дом. Разрушенный просто в труху жилой дом, которому очень не повезло. Всё, что мы видим, — это развалины. Там, в Бейруте, сейчас живут люди. В небе летает израильский дрон. Звук дрона слышен постоянно, это постоянное отслеживание — кто, где и как. Они прилетают каждый день.

Если Израилю необходимо убрать какого-нибудь человека, они заодно убирают пару-тройку живых домов и забирают с собой ещё 50-60 жизней. Если им кажется, что где-то живёт, по их мнению, подозрительный человек, мы видим, чем это заканчивается.

Вот сейчас дрон отчётливо слышен. Он где-то прямо над головой, звук идёт сверху. Дахия — район, который постоянно патрулируется израильскими дронами. Эта абсолютно полностью сложившаяся многоэтажка — в районе Дахия, Бейрута. Никто не знает, сколько здесь погибло человек. Мы видим машину, которую придавило. Здесь жили люди. Теперь люди здесь больше не живут. Сколько погибших — неизвестно. И вытащить их из-под таких завалов шансов практически нет. Известно только, что их число превышает три тысячи человек, раненых — 14 тысяч человек как минимум.

Проблема таких домов в том, что невозможно сказать, сколько людей погибло. Потому что когда дом так складывается, практически некому разбирать развалины. Потому что Израиль целенаправленно бомбит спасателей, медицинские учреждения. Погибло 178 медиков. И вытащить людей и узнать, сколько трупов под руинами, практически невозможно.

Уточнения

Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны.

