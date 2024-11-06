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Андрей Сапунов

Отец Андрей (Сапунов): мы сами творим свои поступки, свои скорби и свои радости

2:17
Правда ТВ » Разговоры о религии

Сегодня, 6 ноября, Православная церковь вспоминает икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость" — одну из самых любимых и почитаемых в России чудотворных икон. О том, что значит название иконы и что такое "простые радости", в передаче видеостудии Pravda.Ru "Разговоры о религии" рассказывает отец Андрей (Сапунов).

— Название этой иконы говорит уже само за себя. Всех, кто скорбит, Радость — это Пресвятая Владычица наша Богородица. Заступничество Её неиссякаемое, оно всегда льётся, всегда подаётся любому человеку, который искренне приходит с молитвой и просьбой. Икона — это, наверное, общий собирательный образ всех обращений к Пресвятой Богородице. К любой иконе, к любому святому и к Господу нашему Иисусу Христу чаще всего мы прибегаем тогда, когда у нас скорби. И мы хотели бы возрадоваться оттого, что скорби наши кончились. И, конечно же, к имени Пресвятой Богородицы это применимо как ни к кому, потому что мы знаем огромное количество икон Пресвятой Богородицы, их больше, чем икон всех остальных святых.

Сотворённое чудо

Икона Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость" была когда-то неизвестна. Первое упоминание о чуде, сотворённом этой иконой, относится к 1686 году. Некая женщина по имени Евфимия, сестра патриарха Иоакима, очень сильно болела (у неё была большая раздробленная рана) и готовилась к смерти. Она много молилась и просила: "Утешительница всех, Тобою хвалятся. Помоги мне, очисти меня". И тогда она услышала голос Пресвятой Богородицы, который сказал ей: "А что же ты не идёшь к образу общей Утешительницы?" Евфимия спросила: "А где же он находится?" И голос сказал, что в храме Преображения в Москве есть икона "Всех скорбящих Радость". Ефимия нашла эту икону в храме Преображения Господня на Ордынке.

Благодаря молебну у образа Богородицы Ефимия исцелилась, потому что вера её была велика и крепка. И день её чудесного исцеления, которое произошло 6 ноября, стал днём празднования иконы "Всех скорбящих Радость".

С тех пор к этому образу обращаются все скорбящие, больные, жаждущие исцеления. Очень часто эту икону можно встретить в больничных храмах, и это не случайно: у всех нас есть скорби, и всем нам хочется эти скорби переменить на радость. Не на радость беснования, бессмысленного ликования, но на радость исцеления.

Скорби и радости

В том, чтобы радоваться, нет ничего плохого. Но уметь радоваться тоже нужно правильно, наши с вами скорби зависят от многих вещей. Мы часто думаем, что радость — это когда у нас есть всё, что нам нужно, и что мы можем делать всё, что хотим. Но пускай каждый вспомнит свою собственную боль.

Когда у нас что-то болит, мы не думаем о деньгах, о квартирах, о машинах, об одежде, о телефонах. Мы думаем о том, чтобы страдание закончилось, и готовы отдать всё для того, чтобы эта боль прекратилась.

Каждому из нас нужно понимать, что нам, вообще-то, мало что требуется в этой жизни, нам не так уж много нужно. Порой достаточно того, что мы уже сегодня, сейчас имеем. Да, мы хотим больше. Да, мы хотим лучше. Желать лучшего — неплохое качество, когда в этом желании есть смысл. Но когда эта жажда перерастает в зависимость, когда каждый из нас занимается только решением своих собственных вопросов и, не обращая ни на что внимания, сломя голову, несётся туда, куда ему надо, — это большая беда.

Вот простой пример. Идёшь ты по улице, и идёт человек. Вдруг встал, где хотел, и стоит, тебе приходится его обходить. И хочется задать вопрос: "Дорогой мой, а ты не думаешь, что можешь кому-то мешать?" Задаёшь прямо вопрос человеку, он на тебя смотрит невинными глазами и говорит: "А что такого я сделал? Я же просто остановился". Но ты подумай, может, ты кому-то мешаешь. Отойди в стороночку, встань себе тихонечко и разговаривай.

Обычная жизнь. Все мы видим школы, видим наших родителей, которые приводят туда детей. И все они борются за то, чтобы их ребёнок стоял в самом удобном, в самом лучшем месте. Неплохое дело, но это ведь говорит о том, что мы сами себе создаём множество проблем, делаем так, как хотим мы, и никогда не думаем о тех, кто нас окружает. И от этого у нас вдруг случаются скорби.

Мы сами своими собственными глупыми делами и поступками превращаем себя в людей, которые ничего не замечают на своём пути и творят, что хотят. Господь нас не останавливает, даже не наказывает. Поверьте, Господу вообще не требуется вмешиваться в нашу жизнь, чтобы нас наказать, потому что мы сами своими поступками, всей своей жизнью неуклонно приближаемся к пропасти и падаем в неё. А потом кричим, пока летим: "Господи, где Ты? Помоги! Почему нам никто не помогает? Как же так получилось? Где же Бог?"

И хочется задать вопрос: "А где были твои мозги? В самом начале пути, когда ты видел, что там можно провалиться, почему не смотрел под ноги, почему не анализировал ситуацию?" А потом кричим: "Скорби, скорби со всех сторон. Тяжело, трудно. Батюшка, знаете, так жить невозможно: беды, болезни…"

Но скорби заключаются не в этом. Скорби в наших мозгах, точнее, в их отсутствии. Скорби в нашем сердце, которое неправильно понимает жизненную ситуацию. Скорби в нашей душе, которая напитана не тем, чем должна.

Душа как губка, впитывает в себя всё, что ей даёшь. Даёте ненужное и неполезное — она впитывает ненужное и неполезное. А для полезного места не остаётся. Совесть, живущую в душе, мы затмеваем своими поступками, желаниями, хотениями, размышлениями, идеями. Мы редко задумываемся о последствиях наших поступков, редко задаёмся вопросами: "А правильно ли я живу? А кто я такой вообще? Зачем живу, что делаю, чего хочу? Почему скорби в моей жизни? Почему радости так мало? Что за цели я преследую? Что меня радует в этой жизни?"

И выясняется, когда человек долго страдает от болезни, бьётся над неразрешимыми ситуациями, он начинает понимать, что радость — в простых вещах. Радость — это уснуть и проснуться. Радость — это когда ты можешь видеть обоими глазами. Радость — когда ты можешь встать и пойти на двух ногах без костылей. У кого-то этой радости уже нет. И когда человек начинает понимать это, он обращается к Богу и говорит: "Господи, спасибо Тебе за то, что сегодня есть. Помоги мне научиться быть лучше".

И пусть икона, которую мы сегодня вспоминаем, — "Всех скорбящих Радость" — будет вразумлением, утешением и упованием каждого истинно верующего человека. Нам очень важно помнить о простых, элементарных вещах: мы сами творим свои поступки, свои скорби и свои радости. Обращаясь к Богу, мы можем попросить не о том, чтобы Он дал нам что-то или избавил от чего-то, но о простых вещах: о вразумлении, об изменении своей жизни, о возможности увидеть свои ошибки и грехи и идти по верному пути.

Ещё раз хочу поздравить всех вас с сегодняшним днём. Пускай эта икона будет всем нам напоминанием. Мы обращаемся к ней, молимся и не забываем про неё никогда. Помощи Божьей, терпения, здравия и разумности в нашей с вами жизни. Помогай нам всем, Господь. С Богом!

Уточнения

«Всех скорбя́щих Ра́дость» «Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице…», «Всем скорбящим радость» — наименование иконы Богородицы, почитаемой в Русской православной церкви чудотворной.

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Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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