Казанская икона Божией Матери — символ борьбы с теми, кто пришёл к нам с мечом

6:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Разговоры о религии

Фото: Pravda.Ru

4 ноября Православная церковь отметила день Казанской иконы Божьей Матери, одной из самых почитаемых верующими святынь. О том, как чудотворная икона помогала русским воинам в борьбе с захватчиками, в программе видеостудии Pravda.Ru "Разговоры о религии" рассказал отец Андрей (Сапунов).

История обретения иконы

— 4 ноября наша Церковь вспоминает икону Казанской Божьей Матери. Её история началась в 1555 году, в период Смутного времени, когда её привезли в город Казань, где она стала очень почитаемой. После большого пожара, случившегося в городе в 1579 году, икона пропала.

В Казани в то время жила девочка-отроковица Матрона. По преданию, ей во сне явилась Богородица и велела найти утерянную икону. Матерь Божия сказала: "В определённом месте зарыта Моя икона. Иди, скажи всем властям, чтобы они собрались и извлекли её".

Но властям было не до того, они занимались своими делами, что, в общем-то, немудрено. Тогда отроковица Матрона вместе с матерью собственноручно достала икону из-под обгоревших обломков на пепелище.

Вновь обретённая икона начала являть чудеса, стала в Казани очень чтимой иконой. Со временем слава о ней разнеслась по всей Руси, и икону Казанской Божией Матери стали чтить по всей России.

Икона в период Смуты

История иконы Казанской Божией Матери тесно связана с историческими событиями, происходившими на Руси. В 1612 году происходит столкновение между русским ополчением и поляками. В ополчении Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина принимали участие и жители Казани. В рядах войска Дмитрия Пожарского хранился список иконы Казанской Божьей Матери, которому молились воины. После освобождения Москвы икона была помещена в Казанский Собор (Собор Василия Блаженного) на Красной площади, для того чтобы все могли молиться ей.

Князь Пожарский сообщил царю о том, что перед сражением он молились иконе. И в 1649 году царь Михаил Фёдорович, у которого как раз родился сын, наследник, установил 4 ноября днём празднования памяти Казанской иконы Божьей Матери по всей России. Так икона из разряда местночтимых перешла в разряд всенародно любимой иконы. Наверное, списков Казанской иконы Божией Матери не меньше, а может, даже и больше, чем других почитаемых икон: Владимирской, Донской.

Символ борьбы

В 1812 году, во время войны с Наполеоном, точно так же всем миром молились Казанской иконе Божией Матери и просили, чтобы войска отступили, и милостью Божией так и случилось.

В Великую Отечественную войну патриарх Сергий служил молебен Казанской иконе Божией Матери, потому что она стала символом борьбы с теми, кто пришёл на нашу землю с мечом.

Вообще, каждая икона Пресвятой Богородицы — особо чтима и особо упоминаема, для каждого человека по-своему. Но именно участие определённых икон в нашей жизни, в жизни православного христианина и особенно в жизни русского человека, важно и знаменательно.

И сегодня, в наши неспокойные времена, хорошо было бы помолиться Пресвятой Богородице, любой Её иконе, и попросить разрешить наши проблемы и конфликты. Потому что, мне кажется, без помощи Бога любому человеку очень тяжело разрешить конфликты и сложные жизненные ситуации. Особенно на уровне государств, стран, континентов, сильных мира сего.

Но мы с вами, по примеру простых людей, которые в 1612-м, 1812-м, в Великую Отечественную войну стояли на коленях и молились Пресвятой Владычице Богородице, должны помолиться. По молитвам людей Господь помогает и защищает нашу с вами страну.

Как только мы перестанем молиться о России, тогда и перестанет быть наша с вами страна. Не зря мы говорим о России как о богохранимой стране. На нашу долю всегда приходилось много невзгод, я сейчас перечислил основные даты, и это только малая часть, которую мы можем с вами вспомнить.

Всегда были проблемы. Всегда к нам приходили, всегда пытались забрать у нас веру, дух русского человека, подчинить нас себе. И никогда это не получалось. Я надеюсь, что и не получится до последнего нашего дня, часа пребывания на земле. Но всё зависит от нас с вами, всё зависит от людей, которые это понимают. Не от тех, которые кричат: "Если что вдруг — мы все великие воины, мы русские"...

Чтобы быть воином, чтобы быть русским, нужно изучать и понимать великих русских воинов и полководцев, которые никогда не отрекались от Бога, не шли против Него, но шли с Ним. Они не просто рубили шашкой наголо, но всегда думали и заботились о тех людях, которые воевали с ними вместе. И за их поступки, за их послушание и смирение Господь всегда подавал.

"Смиренных милует Господь, а гордым противится" — надо помнить всегда эти слова. И в сегодняшнее нелёгкое время всех вас хочу призвать: молитесь Пресвятой Владычице нашей Богородице, просите Господа нашего, чтобы Он простил наши с вами прегрешения, помог нам и вразумил. Помог тем людям, которые не понимают, понять, укрепиться в вере, чтобы мы не яро кидались с ножами на всех тех, кто творит неправду, но чётко знали свою собственную позицию так, чтобы её невозможно было сломать. Быть твёрдым, как скала в море, об которую разбивается любая вода и не трогает её.

Ещё раз вас всех поздравляю с этим днём. Пускай по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Господь поможет нам

осознать нашу с вами жизнь, измениться и стать лучше. Всем нам желаю помощи Божией, заступничества Пресвятой Владычицы Богородицы. Терпения, здравия, разумности в наших делах и поступках. Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

Каза́нская ико́на Бо́жией Ма́тери — почитаемая чудотворная икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 году.



Сму́тное вре́мя или Сму́та — один из двух наиболее значительных династических кризисов в царской России в период с 1598 года по 1613 год, сопровождающийся внешней интервенцией, гражданской, русско-польской и русско-шведской войнами.



