Дмитриевская родительская суббота: день поминовения усопших

В последнюю перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского субботу православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу, день поминовения усопших. Отец Андрей (Сапунов) рассказывает об истории праздника и правилах поминовения усопших.

— Сегодня, в субботу перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского, мы вспоминаем Дмитриевскую родительскую субботу.

Официальное признание этого дня в России относится к 1903 году, когда император издал указ для всех воинских частей о совершении панихиды по всем, кто за веру, царя и Отечество положил души свои.

Возникновение этого поминовения связано с Куликовской битвой: вспомним, как преподобный Сергий Радонежский молился и поминал в своей обители всех, кто был убит на Куликовском поле, в Куликовской битве.

Со временем традиция поминать в этот день усопших постепенно вошла в нашу жизнь и к началу XX века стала естественной нормой: в этот день люди ходили в храм и поминали усопших, особенно воинов.

Молиться о тех, кто на небесах предстоит перед лицом Господа, крайне важно для нас с вами, православных христиан. Молитва за усопших — это, наверное, важнейшая часть жизни православного христианина. Почему?

Здоровый, живой человек может сам о себе побеспокоиться, изменить свою жизнь. Но у тех, кто отошёл ко Господу, такой возможности уже нет. И наша святая обязанность как православных христиан — помнить тех, кто был посреди нас и отошёл к Богу.

Потому что не знает никто из нас (никогда, наверное, и не узнает), сколько нужно времени нам молиться или сколько нужно молитв прочитать для того, чтобы Господь простил нам наши согрешения и поселил в раю, среди праведников, где всем нам хотелось бы быть.

Каждый раз, по силам своим совершая молитву и прося у Господа, чтобы он простил согрешения всех отошедших к Нему людей, мы искренне надеемся и веруем в то, что Господь слышит такую молитву и подаёт нам просимое.

Посему в сегодняшний день нужно вспомнить всех тех, кто отошёл к Господу, всех православных христиан, на поле брани убиенных, в час землетрясений погибших, положивших свою душу за други своя, сегодняшних воинов, которые защищают нашу с вами Родину.

Сегодня о них тоже нужно вознести молитвы, потому что никто не бывает жив до конца времён в этой жизни, но всякий человек, который приходит Господу, — всегда живой для Него. Происходит некое перерождение, переход, когда человек перестаёт существовать в этом мире и приходит в мир вечный, туда, где нет начала и нет конца. Поэтому душе очень тяжело: она проходит мытарства. Все вы, наверное, слышали и размышляли об этих вещах. И здесь очень важна наша с вами помощь, которую мы можем оказать как истинные православные христиане. Помогать не только тем, кто жив и кто может обратиться к нам с просьбой, но и тем, кто отошёл к Богу.

И в Церкви установлены определённые даты, когда мы можем собраться в храме, постоять на богослужении об усопших, во время которых свершается Парастас — большая заупокойная служба, она служится в основном в монастырях и очень редко — в наших обычных городских храмах.

Эта служба отличается от остальных богослужений. И хорошо было бы каждому прийти в этот день в этот храм и помолиться. Если не можете прийти, то просто обратитесь к Господу и попросите о том, чтобы Он простил согрешения всех отошедших к Нему людей, всех ваших родственников, близких, знакомых и тех, кого мы с вами даже не знаем. Как много людей, которые трудились над тем, чтобы изменить нашу с вами жизнь, чтобы нам с вами делаться лучше! Каждому православному христианину необходимо вспоминать об этих людях, обо всех православных христианах: "Упокой, Господи, души усопших, раб Твоих".

Об этом будем стараться молиться и не забывать, что такие дни специально установлены Церковью для поминальной молитвы. Поэтому, если есть у кого-то такая возможность, придите и помолитесь, посетите кладбище, поставьте свечи в храме и постойте с молитвами, обращаясь к Богу.

Дай нам, Господь, терпения, здравия и разумности в нашей с вами жизни и помощи Божией. Оставайтесь с Богом, Ангелом-Хранителем. Спаси, Господи.

Уточнения

Дими́триевская суббо́та Димитриева суббота — день всеобщего поминовения усопших, родительская суббота в традиции Русской, Сербской и Болгарской православных церквей.

