Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве

О том, что происходит на суджанском направлении в Курской области, спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с бойцами-артиллеристами.
— Мы сейчас находимся на суджанском направлении, рядом с артиллеристами ВС РФ. Командир батареи, представьтесь, пожалуйста…
— Каспий.
— Позывной Каспий… Что происходит в данный момент?
— Мы сейчас едем, готовим огневую позицию, включаем РЭБ, и сразу подъезжает "Град", кидаем углы, прицел и стреляем.
— "Град" характерен тем, что он покрывает большую площадь?
— Да, в основном бьём по скоплению техники и личного состава.
— Каспий, вы откуда родом?
— Я родом из Дагестана.
— Поэтому Каспий?
— Да.
— С нами рядом ещё один человек? Какой ваш позывной?
— Шпион.
— Разведчик-дальномерщик?
— Старший разведчик.
— А скажите, позывной вы себе сами выбрали?
— Нет, мне ребята дали.
— Считается, что позывной никогда не меняется. Плохая примета менять позывной?
— Да.
— Наша машина как-то защищена?
— Конечно, защищена. У нас стоит РЭБ (радиоэлектронная борьба). Вот кнопка есть. Как только мы подъезжаем — включается и работает.
— "Град" считается самым мощным оружием. Это так?
— Относительно да. У каждого оружия есть своя специфика, свои цели, свои задачи.
— Наша задача — быстро выстрелить и быстро свалить? Я правильно сказала?
— Свалить. Правильно.
— Вы все, как я понимаю, не мобилизованные, вы все контрактники?
— Все контрактники.
— Как называется ваша батарея?
— Каспийцы, можно сказать.
— Но люди отовсюду. Шпион, а вы откуда?
— Вообще с Херсона. Приехал из Израиля. Живу в России. Потому и Шпион.
— То есть вы гражданин Израиля?
— Так точно. Я родился в Херсоне, жил в Херсоне. Переехал в Израиль, получил там гражданство. Когда в России началось это всё, я вернулся на свою Родину, в Россию. Я также гражданин Российской Федерации.
— То есть у вас два гражданства, и поэтому вы — Шпион?
— Так точно.
— Мы вас должны опасаться…
— Как это? Наоборот! Пускай враги России нас опасаются.
— Вы себя условно называете "каспийцами", батарея "Каспийцы"…
— "Каспийцы", потому что у нас командир батареи — это лучший командир.
— Когда в Курской области начались события, как быстро вас доставили сюда из разных направлений?
— Молниеносно. 7-го мы были здесь. 8-го рано утром мы уже работали, выполняя боевые задачи.
— Только что наша артиллерия отстрелялась "Градами". И самое главное — после этого быстро уехала, отошла с позиции. Знакомимся с бойцами… У вас какой позывной?
— Я Мангуст.
— Почему Мангуст?
— Потому что я просто люблю лес, природа — это моё. Иногда я живу в лесу, питаюсь живностью, что поймаю, то и ем.
— И змеями питались?
— Как-то пацанам рассказывал, что я ел и змею, от этого и пошёл такой позывной.
— Про Шамиля мы уже знаем: Каспий, Дагестан. Шамиль, я понимаю, что вы — командир батареи, вы кадровый офицер.
— Так точно. Пять лет в Питере учился, в Михайловской военно-артиллерийской академии, на десантном факультете, в подразделении морской пехоты.
— То есть вы и морской пехотинец, и артиллерист?
— Изначально артиллерия морской пехоты, потом по распределению попал и начал идти по карьерной лестнице, сначала командиром взвода был в Наро-Фоминске, потом попал в другое подразделение в 44-й корпус, и сейчас я командир батареи.
— А что у вас на кепке — портрет имама Шамиля?
— Да. В его честь меня назвали родители.
— Как вам ваша работа? Говорят, артиллерист — это призвание.
— Может быть… Нам дают цель, самая главная задача — это чтобы наша пехота и сидела спокойно, и дальше двигалась.
— Артиллерия — бог войны. Вы сразу же прибыли сюда? Как сейчас работа идёт: и по ночам, и днём?
— 24 на 7 мы на дежурстве. Цель дают — отрабатываем.
— Продолжаем знакомиться с другими ребятами… Вы откуда?
— Я из Калининграда. Позывной — Поршень. Работал мотористом. Поэтому и Поршень.
— А почему вы решили пойти в армию по контракту?
— Потому что сидеть дома не вариант был. Я видел, как здесь ребята работают. Решил тоже пойти работать.
— Как вы сейчас считаете, Каспий, что у нас будет? Почему пока в Курской области так трудно, всё так медленно?
— Смотрите, все наши силы уже скапливаются. Мы потихоньку сдавливаем противника. Сначала, в первые дни, непонятно было, хаос, из-за этого много территорий отдано было. А сейчас уже каждый знает свою работу. И постепенно надавливаем, надо нечисть уже с наших земель отгонять.
— То есть постепенное давление?
— Постепенное давление. И к этому мы стремимся. И всё идёт. В скором времени мы выгоним их всех, они никуда не денутся.
— Артиллерийская работа, работа "Градами", на суджанском направлении — основная?
— У всех работа основная. У каждого есть своя специфика. "Гиацинты" — это миномётчики. Каждый работает, и для каждого его работа — самая важная.
— Как вы думаете, долго всё это продлится, управимся к зиме?
— Должны. Обязаны.
Артиллери́ст — это военнослужащий, организационно относящийся к артиллерии.
Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области.
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