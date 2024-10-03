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Дарья Асламова

Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве

Репортаж с передовой: что происходит на cуджанском направлении
Правда ТВ » Горячие точки

О том, что происходит на суджанском направлении в Курской области, спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с бойцами-артиллеристами.

Вблизи артиллерийской позиции в Курской области

— Мы сейчас находимся на суджанском направлении, рядом с артиллеристами ВС РФ. Командир батареи, представьтесь, пожалуйста…

— Каспий.

— Позывной Каспий… Что происходит в данный момент?

— Мы сейчас едем, готовим огневую позицию, включаем РЭБ, и сразу подъезжает "Град", кидаем углы, прицел и стреляем.

— "Град" характерен тем, что он покрывает большую площадь?

— Да, в основном бьём по скоплению техники и личного состава.

— Каспий, вы откуда родом?

— Я родом из Дагестана.

— Поэтому Каспий?

— Да.

— С нами рядом ещё один человек? Какой ваш позывной?

— Шпион.

— Разведчик-дальномерщик?

— Старший разведчик.

— А скажите, позывной вы себе сами выбрали?

— Нет, мне ребята дали.

— Считается, что позывной никогда не меняется. Плохая примета менять позывной?

— Да.

— Наша машина как-то защищена?

— Конечно, защищена. У нас стоит РЭБ (радиоэлектронная борьба). Вот кнопка есть. Как только мы подъезжаем — включается и работает.

— "Град" считается самым мощным оружием. Это так?

— Относительно да. У каждого оружия есть своя специфика, свои цели, свои задачи.

— Наша задача — быстро выстрелить и быстро свалить? Я правильно сказала?

— Свалить. Правильно.

— Вы все, как я понимаю, не мобилизованные, вы все контрактники?

— Все контрактники.

— Как называется ваша батарея?

— Каспийцы, можно сказать.

— Но люди отовсюду. Шпион, а вы откуда?

— Вообще с Херсона. Приехал из Израиля. Живу в России. Потому и Шпион.

— То есть вы гражданин Израиля?

— Так точно. Я родился в Херсоне, жил в Херсоне. Переехал в Израиль, получил там гражданство. Когда в России началось это всё, я вернулся на свою Родину, в Россию. Я также гражданин Российской Федерации.

— То есть у вас два гражданства, и поэтому вы — Шпион?

— Так точно.

— Мы вас должны опасаться…

— Как это? Наоборот! Пускай враги России нас опасаются.

— Вы себя условно называете "каспийцами", батарея "Каспийцы"…

— "Каспийцы", потому что у нас командир батареи — это лучший командир.

— Когда в Курской области начались события, как быстро вас доставили сюда из разных направлений?

— Молниеносно. 7-го мы были здесь. 8-го рано утром мы уже работали, выполняя боевые задачи.

В прифронтовом лесу

— Только что наша артиллерия отстрелялась "Градами". И самое главное — после этого быстро уехала, отошла с позиции. Знакомимся с бойцами… У вас какой позывной?

— Я Мангуст.

— Почему Мангуст?

— Потому что я просто люблю лес, природа — это моё. Иногда я живу в лесу, питаюсь живностью, что поймаю, то и ем.

— И змеями питались?

— Как-то пацанам рассказывал, что я ел и змею, от этого и пошёл такой позывной.

— Про Шамиля мы уже знаем: Каспий, Дагестан. Шамиль, я понимаю, что вы — командир батареи, вы кадровый офицер.

— Так точно. Пять лет в Питере учился, в Михайловской военно-артиллерийской академии, на десантном факультете, в подразделении морской пехоты.

— То есть вы и морской пехотинец, и артиллерист?

— Изначально артиллерия морской пехоты, потом по распределению попал и начал идти по карьерной лестнице, сначала командиром взвода был в Наро-Фоминске, потом попал в другое подразделение в 44-й корпус, и сейчас я командир батареи.

— А что у вас на кепке — портрет имама Шамиля?

— Да. В его честь меня назвали родители.

— Как вам ваша работа? Говорят, артиллерист — это призвание.

— Может быть… Нам дают цель, самая главная задача — это чтобы наша пехота и сидела спокойно, и дальше двигалась.

— Артиллерия — бог войны. Вы сразу же прибыли сюда? Как сейчас работа идёт: и по ночам, и днём?

— 24 на 7 мы на дежурстве. Цель дают — отрабатываем.

— Продолжаем знакомиться с другими ребятами… Вы откуда?

— Я из Калининграда. Позывной — Поршень. Работал мотористом. Поэтому и Поршень.

— А почему вы решили пойти в армию по контракту?

— Потому что сидеть дома не вариант был. Я видел, как здесь ребята работают. Решил тоже пойти работать.

— Как вы сейчас считаете, Каспий, что у нас будет? Почему пока в Курской области так трудно, всё так медленно?

— Смотрите, все наши силы уже скапливаются. Мы потихоньку сдавливаем противника. Сначала, в первые дни, непонятно было, хаос, из-за этого много территорий отдано было. А сейчас уже каждый знает свою работу. И постепенно надавливаем, надо нечисть уже с наших земель отгонять.

— То есть постепенное давление?

— Постепенное давление. И к этому мы стремимся. И всё идёт. В скором времени мы выгоним их всех, они никуда не денутся.

— Артиллерийская работа, работа "Градами", на суджанском направлении — основная?

— У всех работа основная. У каждого есть своя специфика. "Гиацинты" — это миномётчики. Каждый работает, и для каждого его работа — самая важная.

— Как вы думаете, долго всё это продлится, управимся к зиме?

— Должны. Обязаны.

Уточнения

Артиллери́ст — это военнослужащий, организационно относящийся к артиллерии.
 

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
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