На оперативно-тактическом уровне мы перехватываем инициативу — военкор Алексей Живов

Военкор Живов: "К зиме дойдём до Днепра"

12:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Точка зрения

О переломе на фронтах специальной военной операции, о штурмовиках и добровольческом подразделении "Эспаньола" Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтёр, доброволец, автор Telegram-канала "ЖИВОВ Z" Алексей Живов.

Положение на фронтах СВО

— Каково ваше мнение о складывающейся ситуации на фронте?

— Я позитивно смотрю на происходящие события. После, по сути, двух лет без движения наша армия сначала начала проводить небольшие операции тактического масштаба, вроде освобождения Авдеевки, операции на оперативном уровне, вроде прорыва на покровском направлении. В целом весь Донбасс, Донецкий фронт, двигается вперёд очень активно от самой северной точки до самой южной.

Угледар — это как раз сочленение Запорожского и Донецкого фронтов. Его взятие позволяет выйти на оперативный простор за оборонительными линиями и минными полями, которые были организованы в 2023 году противником по линии так называемого "запорожского контрнаступа". Главное, чтобы у нас хватило резервов, боеприпасов, техники и компетенций для организации глубокого прорыва и попытки докатиться до Днепра.

Задача нетривиальная, дойти до Запорожья и города Днепропетровска ещё теоретически возможно, а вот взять их — это уже непростая задача, с учётом того, что они оба находятся на Днепре.

И если Запорожье — на нашей стороне Днепра, то Днепр, Днепропетровск, — на правой. Его взятие будет очень трудной операцией.

Также хочу отметить: крайне неприятно, что у нас бои идут в Курской области уже достаточно долгое время. И бои тяжёлые. Тем не менее именно в Курской области противник несёт от нашего огня, от наших боевых действий наиболее тяжёлый ущерб. За все время боевых действий с 2022 года уничтожено было около 15 или 20 установок HIMARS. И за полтора месяца курской операции было уничтожено столько же нашими войсками, разведкой. Это очень серьёзный прогресс, указывающий, что мы научились оперативнее бороться высокоточными с РСЗО противника. Кроме того, там начали применяться новые образцы вооружений. Я имею в виду БПЛА "Форпост" и "Орион", очень эффективный инструмент.

Единственное, что на фоне этих оперативно-тактических успехов нашей армии по прежнему висит знак вопроса, куда и для чего будут направлены резервы и авиация стран НАТО, которые уже легализованы под названием ВСУ.

В частности, месяц назад сообщалось, что до конца года ВСУ получит еще 75 тысяч подготовленных по новым натовским стандартам, четырёхмесячные полноценные натовские бригады нового образца со связью. Там минимум 100 тысяч армии будет в резерве.

Куда она будет направлена, с какими целями, сможем ли мы купировать? Сможем, безусловно, но надо очень внимательно следить.

По-прежнему представляют для нас опасность массовые атаки беспилотников и ракет. Особенно по нашим регионам, по складам с вооружением, по логистическим центрам, по перерабатывающим предприятиям. Здесь ещё предстоит достаточно серьёзная работа, с тем чтобы не позволить противнику наносить нам малыми средствами большой урон.

В целом, смотрю позитивно. Кажется, что на оперативно-тактическом уровне мы перехватываем инициативу.

— Растёт наш опыт или украинцы сникли?

— Я не думаю, что они сникли. Конечно, у них серьёзные потери именно среди мотивированных войск. И у нас, безусловно, гораздо глубже резерв: и мобилизационный, и добровольческий, и ротационный, и мотивация русских людей держится гораздо дольше, чем у противника, по понятным социологическим причинам. России — тысячи лет, украинству — сто лет с небольшим. А агрессивному украинству — и того меньше, всего 80 лет.

Наши русские парни, в широком смысле слова, гораздо более устойчивы идейно, морально и тянут, несмотря на все немалые тяжести, воинские службы, выполняют свой долг очень достойно.

Есть такой момент: у ВСУ есть элемент усталости, демотивации, и особенно плохо себя показывают бригады, сформированные из "бусифицированных" украинцев, от слова бас, или бус, — автобус.

Наша коммунистическая и даже здравая национальная задача — по возможности добиться такой ситуации, чтобы их вообще не надо было убивать, а создавать механизмы, чтобы они массово сдавались в плен. Вероятно, добрая половина из этих "бусифицированных" украинских военнослужащих вообще, в принципе, воевать не хочет с Россией и не разделяет эти идеи, но просто попала в жернова войны. Мы с вами прекрасно понимаем, что за ними стоят действия насильственного характера, заградотряды стоят за этими подразделениями.

Действительно, украинская армия чуть-чуть подустала, но дело не в этом.

Наша армия очень сильно прибавила. Мы потеряли очень много достойных офицеров, особенно в начале СВО. Но героизм постепенно начал заменяться качеством боевого управления, и это, наверное, самое важное, что происходит.

Армия очень сильно прибавила:

в организационном плане, в точности работы, в возможности наступать широким фронтом, взаимодействовать с большим количеством разных родов войск, оперативно выявлять и уничтожать наиболее важные позиции противника.

Наша армия снова стала способна эффективно и успешно воевать, и обороняясь, и наступая, и участвуя во встречных боях.

Штурмовики: наказание или привилегия

— В социальных сетях, в Telegram-каналах дискутируется случай Гудвина и Эрнеста в одной из бывших донецких бригад. Речь идёт о самоуправстве командира: их направили, они там погибли. Они управляли БПЛА, их направили в штурмовики. Что это за конфликт? Это массовое явление или единичный случай? И второй вопрос. Направление в штурмовики — это наказание или привилегия?

— Я дожидаюсь решения следственных органов о заключении военной контрразведки и очень на неё рассчитываю. Потому что я многократно у себя в канале писал, обращаясь в том числе к военнослужащим, испытывающим те или иные проблемы с нарушением их прав, что они должны использовать существующие для этого институты государственной власти — военную прокуратуру и военную контрразведку.

Я очень надеюсь, что военная контрразведка в данном случае проявит себя и проведёт максимально объективное, честное и правильное расследование, потому что от результатов этого расследования будет зависеть и мораль в армии, и желание других людей идти служить в ВС РФ.

Это крайне важный социальный, армейский кейс. К сожалению, права военнослужащих нарушаются. Это не является разовым явлением. Но и нельзя сказать, что это массово, нельзя сказать, что вся наша армия погрязла в правонарушениях. В целом ситуация нормальная, но, к сожалению, в отдельных частях соединений бывают нарушения прав военнослужащих, в том числе грубые.

Про ссылку в штурмовики...

Формально их как бы не ссылают, то есть по закону получается, что они возглавляли подразделение дальней разведки, которого на бумаге не существовало. Оно существовало в реальности, работало в интересах целого направления, работало эффективно.

Но на бумаге очень часто сотрудники БПЛА, в силу несовершенства военного законодательства, не отражаются. Их роль, значение, полномочия и возможности их перемещения в другие подразделения не указаны, не прописаны, что порождает различные ситуации со спекуляциями, манипуляциями, в том числе в результате личных конфликтов подчинённых с руководителями. Я надеюсь, ещё раз подчеркну, что это дело будет максимально тщательно расследовано и все виновные будут наказаны по всей строгости закона. Очень соболезную родным и близким погибших бойцов.

Теперь второй вопрос... Я вам скажу просто на примере добровольческого подразделения "Эспаньола", 88-я добровольческая бригада добровольческого корпуса Министерства обороны Российской Федерации.

В "Эспаньоле" за всё время боевых действий, два с половиной года, в том числе в районе Клещеевки, Бахмута, Часового Яра, всего погибло 19 человек. Каждую смерть отдельно проверяла служба безопасности, потому что для "Эспаньолы" каждая смерть — это эксцесс.

Никогда, ни разу, никого не ссылали в штурмовики. Из штурмовиков могли сослать, потому что человек не справлялся. В штурмовики надо ещё постараться попасть. Потому что очень высокие квалификационные требования отбора, очень жёсткая дисциплина, постоянные тренировки, тяжёлая работа и очень требовательные командиры. И нет ситуации, что туда сослали неудобного человека. Его можно на гауптвахту посадить в соответствии с законодательством.

Мы же не говорим, что злые командиры хороших подчинённых всегда несправедливо подвергают каким-то наказаниям. Всё по-разному бывает. Бывает, что рядовой сержантский состав вытворяет такие вещи, что не наказать нельзя. Но процедура судебного наказания, действующая в армии, настолько сложна и проблематична, что человека привлечь к ответственности за правонарушение по отношению к его подразделению и к начальству очень сложно.

Это тоже срочный вопрос правового несовершенства законодательства. В "Эспаньоле" никого никогда не ссылали в штурмовики. Из штурмовиков в другие подразделения ссылали, не боевые. А в штурмовики приходят люди, которые хотят туда попасть.

Современный штурмовик — это спортсмен, интеллектуал с высшим образованием и ещё и с потрясающей реакцией. Потому что другой человек на современной линии боевого соприкосновения, когда у него по всему контуру существуют угрозы: стрелковое оружие, мины, 82-е, 120-е, артиллерийские выстрелы, FPV-дроны и сбросы, — не может выжить. И залог эффективной работы штурмовиков — это качественный, спаянный, слаженный штурмовой коллектив с очень авторитетным командиром роты или командиром батальона, который пользуется авторитетом не только среди своих подчинённых, но и во всей дивизии, бригаде.

— То есть это не смертники?

— Ни в коем случае. Делать из штурмовиков смертников — это плохой подход, который ведёт к избыточным потерям людей, не способных вести штурмовые действия. Никому в России и в стратегическом плане это не приносит пользы, потому что у нас лишних мужчин нет. У нас нет ситуации, когда в семьях по три-четыре ребёнка, и лишних мужиков, которых можно потратить, а потом женщины снова нарожают, у нас просто нет, не нарожают. Рожают по одному-два ребёнка. Поэтому каждый человек на счету, каждый важен. У каждого человека надо использовать его сильные стороны, а штурмовые подразделения — максимально элитные.

Наступление за Днепр: прогноз

— Есть ли у нас силы идти за Днепр, или пока нет?

— Пока не могу сказать. Я думаю, что на данном этапе пока такие силы не накоплены.

— Но до Днепра дойдём?

— До Днепра дойти можно. Экипировка мощная.

— Пригожин говорил, что три года нужно, чтобы дойти до Днепра, а вот Алаудинов говорит, что к концу года уже дойдём.

— Давайте возьмём их оценки и поделим пополам, где-то получится полтора-два года. Пригожин говорил это больше года назад, значит, ещё где-то полгодика — и дойдём, условно говоря, к Новому году, в случае, если хватит резервов, боеприпасов и компетенций командиров.

Уточнения

Днепр (бел. Дняпро, Днепр, укр. Дніпро) — четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины.



Запоро́жье (укр. Запорі́жжя, до 1921 года Александровск) — город на юге Украины, расположенный на реке Днепр.

