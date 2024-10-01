В мире идёт покерная игра не картами, а ядерными ракетами — американский публицист Лозанский

2:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Клуб Главного Редактора

О выборах в США и возможности применения стратегического ядерного оружия в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал советский физик, американо-российский публицист, общественный деятель, основатель и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Судьба мира в руках США?

— Эдуард Дмитриевич, насколько нынешняя избирательная кампания в США важна для судеб мира?

— Президент Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, по-прежнему продолжает говорить, что Америка — мировой лидер. Хотя даже The New York Times признаёт, что этого лидерства нет, на планете хаос. И этот хаос в значительной степени создают те самые люди, которые представляют себя в качестве мировых лидеров. Сегодняшняя ситуация напоминает мне 1962 год. Я тогда был молодым студентом МИФИ, теперь это называется Национальный исследовательский ядерный университет. Мы занимались как раз проблемами использования ядерной энергии не только в военных, но и в мирных целях.

В 1962 году планете угрожал ядерный кризис, ядерная война. Тогда пронесло. И вот сейчас, спустя 62 года, мы опять переживаем подобный период.

Многое зависит от того, какие решения будут приняты американской администрацией, приведут ли они к катастрофе. Надеемся, это не случится, может быть, нам второй раз повезёт. Но ситуация действительно очень серьёзная.

Кто дёргает за ниточки: мировая закулиса

— Выборы в США пройдут в ноябре, потом инаугурация, времени до вступления в должность нового президента ещё много. Но и до ноября можно наделать дел: администрация настроена достаточно решительно.

— Да, потенциал у них ещё есть, поэтому они могут, уходя, хлопнуть дверью. Кто ниточки дёргает? Их часто называют "глубинное государство". В моём понимании, глубинное государство, тот человек, который представляет интересы, — это госсекретарь Энтони Блинкен. Он уже высказал мнение, что нужно дать разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по России без ограничений. Это же повторяют, кстати, многие влиятельные республиканцы, например, представитель комитета по международным делам Майкл Маккол. Дональд Трамп в случае победы обещает этот кризис разрулить. А его республиканцы требуют эскалации. Вот это глубинное государство. Блинкен наверняка оказывает давление.

Обычно считается, что госдеп — это дипломатия, они должны искать компромиссы, а в Пентагоне сидят "ястребы", которые хотят войны. В 1962 году пентагоновские генералы требовали нанести удар по советским военным на Кубе, что привело бы к ядерной катастрофе. А сейчас ситуация обратная: Пентагон тормозит, потому что трезво оценивает американские и российские возможности в случае прямого военного столкновения. И Байден сидит между "ястребами" и "голубями", только "голуби" оказались в Пентагоне.

Когда начался российско-украинский конфликт, Зеленский потребовал создать бесполётную зону над Украиной. Это означало: сбивать российскую авиацию над территорией Украины, причём силами НАТО. Тогда Блинкен настаивал на этом, а Пентагон сказал "нет". Вот и получается, что в Вашингтоне "голуби" — это Пентагон, а "ястребы" — госдеп.

— Эдуард Дмитриевич, это не похоже на внутренние соревнования, противостояния, попытки что-то друг другу доказать?

— В высших кругах всегда существуют интриги. Но здесь уже не до интриг, здесь уже речь идёт о выживании.

Многие считают: это всё блеф со стороны Владимира Путина, что что бы они ни делали, Путин не ответит. Так что нечего бояться, потому что уже много было красных линий и никакого серьёзного ответа.

Но есть те, кто понимает, что медведя можно долго тыкать палкой в глаза, но потом в какой-то момент медведь сделает резкие движения и всё может кончиться очень плохо.

Надо понимать: если это начнётся, то победителей не будет. И тут уже выдержка, "стратегическое терпение", идёт покерная игра, но уже не картами, а ядерными ракетами. Это всё очень опасно.

Тактическое или стратегическое ядерное оружие?

— Существует достаточно много комментариев от военных, которые говорят: что можно ударить как-то частично, есть тактическое ядерное оружие. Мы, мирные люди, его боимся, а на самом деле есть много разных способов. Об этом говорят и у нас, и за океаном.

— Когда говорят о тактическом ядерном оружии, имеется в виду, что ракеты полетят только в границах Европы. И в Вашингтоне особо не волнуются о том, что там в Европе будет. Ведь уже США вовлечены во многие войны, в том числе и после Второй мировой войны. Но это всё было где-то далеко от них.

А есть стратегическое ядерное оружие. И вопрос: что решит Россия использовать. В последних заявлениях Путина и Лаврова, мне показалось, речь шла не только о тактическом оружии.

США расколоты

— Вы говорите, что от США это "далеко". Вообще-то, между Россией и США — четыре километра.

— Это правильно. Кстати, разумные люди есть и в США. Вообще США ещё никогда не были расколоты так, как сейчас. Об этом говорят свежие результаты опроса общественного мнения института Гэллапа.

По данным опросов, 80% граждан США расходятся не только по каким-то политическим мотивам, но и в оценке базовых американских ценностей: роль правительства, экология, образование, аборты, торговля, международная миграция, медицина, налоги, контроль над оружием.

Есть ещё более радикальные элементы: некоторые демократы называют Трампа и республиканцев фашистами, в ответ республиканцы называют демократов коммунистами, марксистами.

Вторая мировая война была между коммунистами и нацистами. А теперь в самих США считают, что одна половина — нацисты, а другая — коммунисты. При этом Штаты по-прежнему претендуют на мировое лидерство, не разобравшись, что происходит в собственном доме.

Предвыборные обещания кандидатов в президенты США и реальность

— Эдуард Дмитриевич, как вы оцениваете шансы кандидатов в президенты? Насколько их обещания разнятся, насколько они готовы будут выполнить свои обещания?

— Чего хочет Камала Харрис, до сих пор не совсем понятно.

Она не провела серьёзную пресс-конференцию. Она разговаривает только с теми журналистами, которые заранее задают какие-то очень нежёсткие вопросы. Она очень мало о чём говорит, просто повторяет лозунги.

Но это ей пока помогает. Хотя когда её выбрали, ей просто отошли все голоса Байдена. Если Трамп всё время выступает перед журналистами, даёт ответы по всем ключевым вопросам, от Харрис вообще непонятно чего ждать, она говорит какие-то общие фразы. Когда она вошла в предвыборную кампанию, её рейтинг быстро подскочил, потому что люди ждали чего-то нового. Последние опросы говорят, что шансы Трампа повышаются. The New York Times это признал.

В ключевых, так называемых колеблющихся, штатах Трамп уже догоняет и порой перегоняет, в последнее время его шансы начали расти.

К вопросу об угрозе ядерной войны: а где выход? Я считаю, что его предлагает другая Америка, к которой я отношу и себя. Это те американцы, которые считают, что с Россией и с другими странами нужно жить в мире, в дружбе, от этого выиграют все. Это называется по-английски win-win. И такие люди в США есть.

Другая Америка

— Сколько их, Эдуард Дмитриевич? В Германии ведь тоже были антифашисты.

— Я не могу сказать точно, они, к сожалению, не у руля. Но они есть и предлагают своё виденье. Я являюсь колумнистом газеты The Washington Times и принимал в этом участие. Сейчас, правда, меня стали реже публиковать, но тем не менее это показывает, что в США действительно существует свобода слова.

Я хочу вернуться именно к The Washington Times: они провели конференцию, меня пригласили участвовать и рассказать, где мы видим позитив.

Позитив — это та самая граница Аляска — Чукотка, Берингов пролив. И многие нормальные люди говорят о том, что хорошо бы построить там туннель или мост, соединяющий Аляску с Чукоткой, и тогда возникнет такой хайвей Нью-Йорк — Лондон через территорию России.

Это не просто слова, есть чертежи, результаты, Сибирская дорога, железнодорожные пути, Китай подключается к этому. Причём посчитали, что этот туннель обойдётся в два раза дешевле, чем то, что Америка дала Украине на продолжение войны. И вот The Washington Times, пользуясь своим влиянием, собрала группу экспертов и обсуждала это. И мы говорим: "Зачем мы занимаемся этим безумием, бесконечными войнами, лидерством. Давайте действительно стол сделаем круглым, где каждый имеет права". В этом смысле БРИКС — более разумная модель. Есть очень много людей, среди которых профессора крупнейших американских университетов. Например, военный, который, кстати, был у Трампа советником в Пентагоне, Дуглас Макгрегор создаёт целое движение — наша страна, наш выбор.

США на пороге социального взрыва

— Я читаю здесь, на русском языке, что в Штатах большие проблемы и с социальной политикой, и с инфраструктурой, и с бедностью, и с миграцией. Насколько люди этим раздражены, насколько они хотели бы каких-то перемен от нынешней власти, от своего правительства?

— Конечно, хотели бы, но дело в том, что эта взаимная ненависть, когда одних называют нацистами, других коммунистами, и они не могут найти общий язык, — это болезнь, где нет места логике. Вот мы говорим: "Давайте построим туннель, давайте сделаем торговый хайвей". Они не воспринимают. Любые намёки о дружбе с Россией означают для них, что мы агенты Путина. Я пишу довольно много статей, которые публикуются в очень известных изданиях, суммарное число подписчиков превышает несколько миллионов.

Мою последнюю статью я назвал в переводе на русский "Уродливая парочка решает судьбу человечества". По-английски слово odd звучит более мягко — "странный". Это Байден и Зеленский — странная парочка...

— В связи с русофобской информационной политикой люди очень негативно относятся к России. Но невозможно обманывать большое количество людей долгое время.

— Дело даже не в том, что все эти люди обязательно любят Россию. Они просто понимают, что мы сейчас находимся на грани. Пресса в большинстве хочет, чтобы победила Камала. Харрис вообще не говорит об угрозе третьей мировой войны, потому что администрация президента и привела к этой самой угрозе. Они об этом не говорят, и пресса молчит. Об угрозе говорит Трамп.

Обещания Трампа закончить войну

— Зеленский в 2019 году получил свои 72% на обещаниях во что бы то ни было прекратить войну. Трамп говорит, что он позвонит Зеленскому, позвонит Путину и вопрос решит. Насколько эти обещания реальны и что сможет изменить Трамп?

— Я думаю, более реально, чем то, что он же обещал в 2016 году, когда победил.

У Трампа была знаменитая фраза: "Дружить с Россией — это хорошо, а не плохо". Его начали обвинять в том, что он агент Путина.

Кстати, до сих пор сейчас уже говорят, что Россия вмешивается в выборы.

Теперь Трампу помогает его сын, молодое поколение. Он опубликовал две блестящие статьи, одну вместе с Робертом Кеннеди-младшим, сыном Роберта Кеннеди. В статье они очень жёстко говорили об угрозе третьей мировой, ядерной, войны, писали, что Зеленский предал интересы страны. Если бы он избрал нейтральный статус, то Украина бы процветала. Но этого не дало Украине сделать глубинное государство, тёмные силы, которые решили, что будут тащить Украину в НАТО.

Сейчас Байден и Зеленский ведут мир к катастрофе. И кто это может остановить? Трамп обещает, но Трампу ещё нужно дожить до 5 ноября.

Война и деньги

— Что такое война? Это когда бедные люди умирают за интересы неизвестных им богатых людей. Это всегда экономика, бизнес, рынки сбыта, сфера влияния. Это доллар, это огромный внешний долг США, это послушная Европа, которая уже перестаёт быть послушной. Вот этот фактор вообще очень важный для такой политики.

— Конечно, это важный фактор, потому что могущество США держится на долларе. Если доллар не будет главной валютой для всяких торговых операций, то США потеряют очень много, потому что с каждой сделки, которая идёт в долларе, банки берут какой-то определённый процент. Это рантье, можно так называть.

Европу я, кстати, в своей статье назвал послушным стадом овец. Там есть отдельные голоса, наиболее громкий принадлежит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Но этих голосов мало. Пока ещё Европа в большинстве своём — это послушное стадо овец.

Уточнения

Стратегические ядерные силы Российской Федерации (СЯС РФ) — обобщённое название основного вооружения войск и сил в Вооружённых силах Российской Федерации, имеющих в качестве основного вооружения стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение.



Кари́бский кризис (англ. Cuban missile crisis, «Кубинский ракетный кризис»; исп. Crisis de Octubre, «Октябрьский кризис») — чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года.

