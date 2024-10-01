Дуров мог просить защиты у России, но предпочёл остаться гражданином Запада — аналитик Герасимов

7:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Точка зрения

Павел Дуров начал сотрудничество со следствием во Франции. О перспективах бизнесмена, цифровой безопасности и способах собирать компромат Pravda.Ru рассказал эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Французская ловушка

— Какие причины, на ваш взгляд, вынудили Павла Дурова пойти на сотрудничество с властями Франции?

— У него не было выбора. Почему-то в инфопространстве упускается момент, что Дуров является гражданином не только России, но и Французской Республики и в России не живёт. На самом деле французское правительство преследует своего гражданина.

Гражданство ему присвоили в пандемийном 2021 году. За какие заслуги? Можно трактовать так: за приверженность свободе слова в тот непростой год. Насколько нам известно, он гражданство это не просил. Напоминает историю с троянским конём: бойтесь данайцев, дары приносящих. Изначально это была многоходовка, продуманная, скажем условно, французскими спецслужбами. Я категорически не согласен с большинством экспертов, считающих, что за задержанием Дурова стоят американцы или англичане. Здесь не просматривается стиль американских или английских спецслужб.

Этот арест больше напоминает иезуитские технологии Франции и Италии эпохи Средневековья: сначала сделать выгодное предложение, потом заманить в ловушку и захлопнуть её.

Возвращаясь к началу вопроса "Какие у него варианты?"... Вариантов уже нет, он в ловушке.

— Ему уготовили судьбу Джулиана Ассанжа, если он не согласится на сотрудничество?

— Да, конечно.

— Дуров согласился опубликовать данные ip-адресов нарушителей законов Франции. На ваш взгляд, раскрытие данных по требованию спецслужб — это удар по свободе слова в интернете или принуждение к соблюдению правил и законов?

— Полагаю, что, скорее всего, второе — соблюдение правил и законов. Здесь опять упускается один интересный момент. Павел Дуров на платформе этого мессенджера использовал свою криптовалюту, так называемый Toncoin. А в современном мире мы наблюдаем цифровизацию рубля, юаня, английского фунта.

Правительство берёт под контроль все цифровые платёжные системы и начинает постепенно осуществлять давление на новый гражданский сектор криптовалют. Потому что криптовалюты — это, как правило, независимые платёжные средства гражданских лиц.

Я думаю, что именно здесь кроются подводные камни — наряду с мессенджером Telegram, с информационными технологиями, свободой слова, имеется финансовая составляющая.

Борьба с соцсетями

— Как, на ваш взгляд, бороться со злоупотреблениями в соцсетях, где закрытыми чатами могут пользоваться преступники? Открыть доступ ко всем перепискам или действовать и раскрывать данные только по решению прокурора или суда?

— Я думаю, что на самом деле решение прокурора и суда — это условности. Почему? Потому что у спецслужб, если они захотят, будут свои прокуроры и свои судьи. Суд — только форма соблюдения прав граждан или свобод, не более того. Когда надо, спецслужбы всё равно информацию добудут.

Но мессенджер Telegram — не единственный.

Огромное количество людей сидит в WhatsApp, принадлежащий американской компании. И никто не поднимает вопрос по поводу свободы слова, нарушения прав человека и распространения негативной информации.

Никто не арестовывает Марка Цукерберга и других владельцев мессенджеров и социальных сетей. Давление идёт только на Дональда Трампа, на Илона Маска, на людей, связанных с той политической информацией, которая вредит устоявшемуся мировоззрению западного обывателя. Эта повестка — более серьёзная штука с точки зрения западных властителей, чем общение между террористами, наркодельцами и другими негативными личностями.

Люди сами помогают собирать компромат

— Есть угроза, что спецслужбы могут собирать компромат на политиков, на людей, которые принимают решения, раскрыв их переписку?

— Да. Мы же сами всю информацию о себе выкладываем в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте"... На самом деле люди имеют такое психологическое свойство — заявлять о себе, рассказывать, где учился, с кем дружил, какие пристрастия, вкусы, предпочтения. Спецслужбы этим пользуются.

— И тем самым собирают информацию, компромат?

— Патриотизм тоже можно представить в виде компромата. Например, Израиль сейчас бомбит Ливан. Они там объясняют это борьбой. Гражданских расстреливают, бомбами кидаются и представляют это как борьбу с терроризмом. Хотя сами являются террористами. Это всё условности.

Закрытые сети и патриотизм

— Многие эксперты считают, что спецслужбы Запада хотят получить доступ к закрытым военным чатам министерства обороны. Вы согласны с такой оценкой? И в этой связи считаете ли вы, что надо создавать свои военные закрытые мессенджеры, которые бы не подвергались воздействию извне?

— В целом я с этим согласен. Если есть возможность получить доступ к нашим планам, разработкам, технологиям, замыслам, конечно, спецслужбы будут стараться этим пользоваться. Здесь вариант только один — это различные информационные автономные системы замкнутого типа. Но здесь тоже есть нюанс: надо контролировать людей, которые её обслуживают. К сожалению, у нас со времён крушения Советского Союза очень много предателей. Об этом говорит мой опыт как эксперта по безопасности.

Куда ни кинь, везде у нас присутствуют элементы разного предательства: осознанного, неосознанного, по экономическим причинам, по идеологическим разногласиям, из-за страха, по дурости.

Любые закрытые каналы связи всё равно не панацея. Суть заключается именно в отношении человека к своей Родине, к своим ценностям, к тому делу, которому он служит.

— Вы считаете, что воспитание в людях чувства патриотизма — одна из самых эффективных защит от утечек таких данных?

— Да, это так.

— Если власти Франции всё-таки отпустят Дурова, он покинет Париж, явится ли это свидетельством того, что он выполнил всё, что от него требовали, и фактически Telegram перестаёт быть свободным мессенджером?

— Он взял бы и отказался от французского гражданства. Он бы ничего не потерял, есть другие гражданства. На его месте я бы, наверное, обратился к российским властям как к наилучшему средству защиты. Этого не происходит. Значит, он себя считает гражданином западного мира и будет сотрудничать с ними. Всё зависит от того, до какого уровня он дойдёт в сотрудничестве. Если он отдаст всё, тогда я не удивлюсь, произойди с ним какое-то событие по типу, как с Борисом Березовским или с Александром Литвиненко.

— Вы имеете в виду, он перестанет быть нужен тогда спецслужбам и от него захотят избавиться?

— Да. А если всё не отдаст, могут держать, пока не вытрясут всего.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.



Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.

