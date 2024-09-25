Зачем Шольц приезжал в Среднюю Азию и как Эрдоган усидит на двух стульях

15:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Личное мнение

Предыдущая неделя прошла под знаком переговоров и дебатов на различные темы в разных точках планеты: было или не было второе покушение на Трампа, разрешать ли Киеву бить по России дальнобойными ракетами, каково Эрдогану ездить в гости к Зеленскому и одновременно проситься в БРИКС? Ответы, версии и гипотезы в обзоре историка Дарьи Митиной в авторской программе "Личное мнение" на Ptavda.Ru.

Было ли второе покушение на Трампа

— Мир обсуждает американские дебаты, которые прошли в Пенсильвании на площадке ABC News и которые Дональд Трамп проиграл. Поэтому стрельба в гольф-клубе, где находился Трамп, вызвала живой интерес.

Было ли действительно совершено второе покушение на Трампа? Естественно, после проигранных Камале Харрис дебатов Трампу было важно отыграть свои проценты и выглядеть победителем. Но интересно другое.

После первого покушения нам были представлены малейшие подробности. Сейчас мы не видели ничего, кроме арестованного, который сдался полиции.

Совершенно очевидно, что некий проукраинский активист Райан Рут — это не просто псих-одиночка, он много лет занимался вербовкой граждан для отправки на фронт войны России и Украины.

Возникают вопросы. Он сам осуществлял вербовку? Кто тогда платил рекрутам?

Никто не назвал эту историю покушением на Трампа, впрочем и команда Трампа не сильно подобную версию педалирует. Эта интересная история явно была просто пришита к президентской кампании, и если начать её разматывать, клубочек приведёт к очень интересным фактам.

Что принесёт встреча Зеленского с Байденом

Исход предвыборной гонки ничего по сути не изменит ни для России, ни для Украины, ни для общей ситуации в Европе. Многие считают, что встреча Владимира Зеленского с Джозефом Байденом в конце сентября будет решающей для исхода войны. В разрешении украинцам бить на полтысячи километров в глубь территории России нет ничего нового, они и так уже стреляют. Речь идёт о том, будет ли это разрешение публично легитимизировано, или нет. Здесь существуют варианты.

Первый сценарий

Резкая эскалация, Байден уходит, ему наследует демократическая администрация Камалы Харрис, которая настроена на продолжение конфликта. Ставки с обеих сторон повышаются, и — ядерный апокалипсис.

Второй сценарий

Если Соединённые Штаты не хотят сжигать мосты, они не будут публично легитимизировать разрешение атаковать российские территории. И так масса беспилотников прилетает сегодня с финской территории, новые члены НАТО: Финляндия, Швеция и Норвегия, — поставляют энное количество беспилотных летательных аппаратов. Поэтому формальное разрешение не имеет никакого значения.

Третий сценарий

Подобный сценарий представляется весьма маловероятным. Это резкое и внезапное завершение войны путём либо заморозки конфликта, либо перемирия, остановки военных действий по линии боевого соприкосновения. Это то, что Россию уговаривают сделать на протяжении нескольких месяцев различные акторы.

Байден может уломать Зеленского сесть за стол переговоров и прекратить военные действия, но я не вижу ни одной причины, по которой такая заморозка сейчас могла бы состояться. Если победит Трамп, обещавший в течение нескольких часов закончить войну, я думаю, что его инициатива останется неуслышанной, потому что слишком многое поставлено на карту. И демократическая, и республиканская администрации будут накачивать деньгами и оружием нацистский Киев и после выборов.

Четвёртый сценарий

Этот вариант представляется самым вероятным — статус-кво, оставить всё как есть. Байден уходит с гордо поднятой головой: американцы выиграли холодную войну, развалили Советский Союз, а сейчас развязали кровопролитную войну на российских границах. Разгребать все создавшиеся проблемы будет следующая администрация.

Пул Глобального Юга

Всю прошлую неделю империалистический Запад пытался сколотить пул стран Глобального Юга, который выступил бы против России. Соединённые Штаты уламывали индийский МИД присоединиться к санкциям против российского информационного агентства Russia Today. Индийский МИД заявил, что все эти ограничительные меры не имеют никакого отношения к Индии и её политике. Но не нужно забывать, что Нарендра Моди, который очень гордится тем, что ему удаётся сохранять нейтралитет и рабочие отношения и с Россией, и с Украиной, недавно был в Киеве.

В то же время недавно избранная президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила любезное приглашение Зеленского посетить Украину.

Здесь можно найти некую закономерность. Нарендра Моди — крайне правый политик, а Клаудия Шейнбаум — левая, её выдвигали социалисты и коммунисты Мексики. Политически Моди гораздо ближе к Зеленскому, а не к Путину, потому что возглавляемая им партия, фактически профашистская "Бхаратия Джаната Парти", BJP, — сама организатор террора против этнических и религиозных меньшинств Индии.

Конечно, нельзя сказать, что все левые правительства за Россию, а все правые — за Украину. Существует множество формально левых правительств, которые не за нас.

Президент Чили Габриэль Борич занимает активную проукраинскую позицию.

И точно так же нельзя сказать, что все правые режимы за Украину: многие ближневосточные диктатуры принимают сторону России. Помимо социально-классового аспекта есть геополитика, которая очень серьёзно вмешивается в политический процесс.

Турне Эрдогана и БРИКС

Весь мир наблюдает за тем, как Реджеп Тайип Эрдоган совершает совершенно головокружительные кульбиты. С одной стороны, он ездит к Зеленскому на так называемую "Крымскую платформу" — конференцию государств, поддерживающих Украину и её крымско-татарский проект и выступающих за возвращение Крымского полуострова в лоно Украины. Эрдоган последовательно выступает за Украину, потому что она обещает политические и культурные автономии для крымских татар и даёт зелёный свет турецким политическим и экономическим проектам.

Но одновременно Турция как член НАТО просится в БРИКС — финансово-экономическое объединение стран, которые, с одной стороны, озабочены сохранением своего национального суверенитета, а с другой стороны, противостоят гегемонии Соединённых Штатов и блока НАТО.

На прошлом саммите БРИКС было решено временно прекратить приём новых членов, чтобы понять, что такое БРИКС — чисто экономическое объединение стран, которые занимаются таможней и тарифами, или политический блок, который бросает вызов как Евросоюзу с Соединёнными Штатами, так и блоку НАТО.

Пока БРИКС не осознает сам себя, было решено новых членов не принимать. Но за последний период поступило уже более 30 заявок, возможно, что от этого решения придётся отступить, что сделает структуру БРИКС политически рыхлой и содержательно неоформленной.

Дела европейские

Страны Европы уже давно дали Киеву разрешение наносить удары дальнобойными ракетами в глубь России, в Англии сейчас проходят дебаты на эту тему. Риши Сунак был весьма близок к тому, чтобы публично озвучить такое разрешение. Кир Стармер решил с этим немного притормозить, что не меняет ситуации в целом.

Йенс Столтенберг дал совершенно скандальное интервью газете Times, в котором сказал, что разрешение Киеву на нанесение дальнобойными ракетами ударов в глубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.

Предупреждение Владимира Путина о том, что использование ракет станет красной чертой, после которой Россия окажется в войне с НАТО, Столтенберг категорически отверг, сказав следующее: Путин уже много раз объявлял красные линии и не шёл при этом на эскалацию.

К сожалению, это правда. Новые сказки про красные линии уже совершенно не впечатляют западных "партнёров". Столтенберг заявил, что поддерживает Великобританию и Францию, которые выступают за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. При этом он сказал, что использование их Украиной не втянет Североатлантический альянс в конфликт с Россией, потому что Россия не собирается отвечать. Россия сосредотачивается и хмурит брови.

Проблема в том, что она делает это уже третий год, и пора уже от нахмуривания бровей перейти к каким-то более серьёзным аргументам: от нахмуривания бровей до тактического ядерного оружия существуют сотни всевозможных аргументов, которые Россия даже ещё не пыталась задействовать.

Запад активно передаёт Украине все компоненты для создания ракет. Свежий пример — атака беспилотников на старинный русский город Торопец в Тверской области, в результате которой возник масштабный пожар на территории военной части и военного склада боеприпасов, было принято решение об эвакуации жителей районов в соседний район Западнодвинский.

Поэтому и без разрешения Запада на применение ракет с радиусом от 500 до 700 километров беспилотники уже достигают всех объектов Центральной России.

Российская граница сейчас буквально нашпигована натовскими объектами, после 2022 года их строительство с удесятеренной силой ведётся на приграничной российской территории.

Соединённые Штаты недавно завершили возведение в польском городе Повидзе крупнейшего комплекса для хранения боевой техники, вооружения и ГСМ. Новый член НАТО Швеция будет управлять новой натовской базой в Финляндии, персонал будет шведский. Сделано это для того, чтобы финны смогли сосредоточиться на обеспечении безопасности своих южных рубежей.

Постсоветское пространство

Говоря о постсоветском пространстве, мы должны заметить, что не всегда процессы там развиваются линейно. Кто бы ещё мог несколько лет назад подумать о том, что Армения резко перестанет быть российским союзником и, более того, вступит в военно-политические блоки, направленные против России.

А Грузия, наоборот, из ярко выраженного врага станет, как минимум, государством, по отношению к нам нейтральным. На минувшей неделе лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил о том, что грузины должны попросить извинения у осетин за войну августа 2008 года.

В других постсоветских странах тоже происходят очень интересные события, о которых мало пишут СМИ.

Вопросы миграции

На минувшей неделе канцлер Германии Олаф Шольц нанёс первый для себя официальный визит в страны Средней Азии, посетив Узбекистан и Казахстан. Визит в Астану Олаф Шольц использовал не только для двусторонних переговоров, но и для встреч с лидерами всех пяти среднеазиатских суверенных стран.

В Самарканде немецкий канцлер сосредоточился на вопросах миграции. Было подписано соглашение об упрощённом въезде в Германию высококвалифицированных кадров из Республики Узбекистан.

Для Германии это достаточно революционная и весьма разумная мера, потому что в Германии страшный кадровый дефицит — 7 млн вакансий. А в Узбекистане, наоборот, безработица — 8% и людям, естественно, нужно где-то работать. Раньше эти люди ехали в Россию, теперь они поедут в Германию.

Это происходит на фоне абсолютно безумного поведения российского правительства в отношении миграционного законодательства, ограничивающего работу трудовых мигрантов в разных регионах России.

У нас в условиях нехватки рабочих рук, дефицита специалистов, дефицита низкоквалифицированной рабочей силы решили пойти путём запретов и ограничений.

Германия правильно рассчитала, что нехватку рабочей силы можно компенсировать за счёт других стран, активно готовых предоставлять свои трудовые ресурсы. Борьба за миграционные потоки в ближайшие годы станет темой номер один в мировой политике. Почему Россия решила вдруг постоять в сторонке и лишить себя трудовых ресурсов — это не очень понятно.

Вопросы депортации

Ещё одна тема, которую Олаф Шольц обсуждать то ли отказался, то ли объявил, что отказался, — депортация афганских беженцев из Германии через Узбекистан обратно в Афганистан. Такая схема была между Германией и Узбекистаном уже частично налажена, и депортация началась, не особо разбираясь, беженец это, политический иммигрант, человек, который скрывается от преследования. Делается это для того, чтобы не вступать в официальные переговоры с организацией "Талибан"*, а просто отвозить самолётами беженцев в Узбекистан. А Узбекистан, уже имеющий некоторые отношения с афганским "Талибаном"*, будет этих беженцев доставлять обратно на территорию Афганистана.

Позиция Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в диалоге с Олафом Шольцем сказал, что Россия — страна, которую победить военным образом невозможно.

Позиция Казахстана заключается в том, что он держит нейтралитет, сохраняет рабочие отношения как с Киевом, так и с Москвой.

Тем не менее он недвусмысленно дал понять Германии, что её неуемное желание вписаться в военный конфликт на одной из сторон ни к чему хорошему не приведёт. Более того, казахстанский лидер в одностороннем порядке отменил итоговую пресс-конференцию. Несмотря на заключённые договоры, контракты, соглашения о миграции, о взаимных поставках, Касым-Жомарт Токаев счёл невозможным публичный выход к прессе двух лидеров и предпочёл от этой итоговой пресс-конференции отказаться. Вполне объяснимое решение, потому что внятной позиции по Украине, к сожалению, Казахстан представить не может, не хочет терять хорошие отношения ни с Западом, ни с Москвой.

*- организация, признанная террористической и запрещённая в России.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

