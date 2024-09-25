Взрывы пейджеров в Ливане — терроризм невиданного масштаба — мнение историка Дарьи Митиной

Трагедия в Ливане — гипотезы и выводы историка Дарьи Митиной

18 сентября в Ливане взорвались тысячи пейджеров. Как это могло произойти? Версиями и гипотезами произошедшей трагедии с Pravda.Ru в авторской программе "Личное мнение" поделилась историк Дарья Митина.

— 18 сентября случилась трагедия: множественные взрывы пейджеров на территории Ливана. Она затронула не только организацию "Хезболла". Масштаб израильской атаки на территории Ливана и на людей, находящихся на сопредельных территориях: по одним данным, ранено 2800 человек, по другим — более 4000. И мне кажется, что вторая цифра ближе к истине. На данный момент задокументировано 11 погибших. И всё это случилось практически единовременно, в одну и ту же секунду. Это терроризм какого-то невиданного доселе уровня и масштаба.

Почему пейджеры? На самом деле весь мир знает, что активисты политического и военного движения "Хезболла" снабжены пейджерами, для того чтобы не подвергнуться атаке израильских спецслужб, потому что атаковать мобильники, более современные гаджеты, всегда казалось гораздо более вероятным. Об атаке на пейджеры в самом страшном, самом фантастическом сне никто не мог подумать.

Пейджерами в мире уже практически никто не пользуется, но спецслужбы о них не забыли. Поражающая сила этой специальной террористической операции весьма велика: речь идёт о тысячах погибших. Ранен посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, ранения получили высокопоставленные чиновники "Хезболлы", её рядовые бойцы и активисты. Убит сын члена парламента ливанского от партии "Хезболла" Али Аммара. В Бейруте был ранен первый секретарь посольства Украины в Ливане Николай Хоменко.

Поражающий эффект был достаточно большой, гражданского населения пострадало немало. Из этих нескольких тысяч более половины — гражданские лица, которые пострадали просто в силу нахождения рядом с поражающими объектами.

Сейчас уже появились публикации о том, что сотрудники американской больницы, которая работает на территории Бейрута, несколько дней назад, как по команде, выбросили свои пейджеры, с помощью которых они общались с местными врачами, сотрудниками медицинского учреждения. Это говорит о том, что Соединённые Штаты знали о планируемой акции. Наверное, имеет смысл говорить не только об израильской спецоперации, но и о совместной израильско-американской спецоперации.

Ливанские средства массовой информации уже обвинили США в том, что Израиль вместе с ними информировал о кибератаке сотрудников этого медучреждения, но при этом не информировал ни ливанское правительство, ни ливанское население. Совершенно справедливо Ливан счёл это проявлением недружественного характера действий со стороны Соединённых Штатов.

Версии теракта в Ливане

Если обобщить все версии, то основных — две.

Версия №1

Первая версия заключается в том, что недавно поставленная боевикам "Хезболлы" партия пейджеров была изначально либо перехвачена, либо взрывные устройства были вмонтированы на этапе приобретения пейджеров.

Судя по фотографиям и видео, взрывы были направленными. Так никогда не бывает, когда взрывается батарейка от нагрева: литиевые батарейки имеют свойство нагреваться, и обычно они горят, но не взрываются таким образом. Мы имеем дело с направленным взрывом.

Эдвард Сноуден предположил, что детонация пейджеров в разных районах Ливана связана с работой встроенных взрывных устройств, а вовсе не с хакерской атакой, как предполагают некоторые.

Больше всего это похоже именно на вмонтированные взрывные устройства. Речь идёт о том, что было нафаршировано как минимум 5000 этих нехитрых коммуникационных устройств, о которых в мире уже начали забывать.

С точки зрения технического исполнения и организации — это высший пилотаж шпионской и диверсионной деятельности, эффект избирательного действия и огромный масштаб и синхронизация терактов. Это диверсионная деятельность наивысшего пилотажа, подтверждающая высочайший технический уровень израильских спецслужб. Это говорит о том, что скоро все службы мира возьмут эти технологии на вооружение.

Версия №2

Вторая версия — массовая детонация пейджеров, настроенных на самоликвидацию. Что это такое? Некоторые предположили, что мы стали свидетелями самодетонации пейджеров, которая устанавливается на устройство с целью самоликвидации в случае попадания, допустим, в руки противника.

Если устройство используется для обмена или получения каких-то зашифрованных сообщений, конфиденциальной информации, там есть некоторое количество взрывчатки, которая по специальному сигналу взрывается, для того чтобы эту информацию уничтожить.

Многие технические специалисты пришли к выводу, что частоту взрывателя на пейджерах вычислили с помощью израильского подразделения киберразведки, после чего по специальному сигналу с базовых станций на устройство был отправлен сигнал на подрыв.

На самом деле такая версия тоже имеет право на существование. Но сегодня, по мере получения данных разными спецслужбами, уже можно сказать, что более правильной выглядит именно первая версия: сознательное оснащение большой партии пейджеров взрывным устройством.

Где были произведены пейджеры

По разным источникам информации, пейджеры были произведены либо в Чехии, либо на Тайване, партия была закуплена в начале марта гражданином Катара и доставлена в Бейрут.

Что касается происхождения самой партии — здесь есть разногласия.

Многие пишут о том, что компанией-производителем является Gold Apollo, расположенная на Тайване, работающая по лицензии тайваньской материнской компании и принадлежащая гражданину Соединённых Штатов еврейского происхождения.

Здесь все понятно. Агентура располагается на транснациональном уровне:

Израиль,

Соединённые Штаты,

Тайвань,

Катар, —

и в конечном итоге всё это попадает в Ливан.

Тем не менее директор компании Gold Apollo, чья маркировка стоит на взорвавшихся устройствах, отрицает, что это его производство. Он говорит о том, что аппараты собирались фирмой, которая располагается в Будапеште и имеет на Тайване только представительство. Будапешт, то есть Венгрия. В расследовании появляется ещё одна страна. На самом деле выглядит всё достаточно логично, потому что Венгрия — традиционный союзник Израиля во всех внешнеполитических вопросах.

Операция, конечно, была проведена безукоризненно, с соблюдением режима секретности до самого момента детонации взрывчатых веществ.

Печатные платы с прописанным вредоносным кодом были установлены, видимо, сразу на заводе или, как минимум, при прохождении одной из ступеней логистической цепочки, и оборудованы датчиками слежения.

Главные выводы из трагедии в Ливане

Вывод №1

То, что сионистское государство-террорист превращено уже давно в настоящий вентилятор геноцида, — это вывод, который напрашивается сразу. Если мы порассуждаем о судьбе этого государства, которое давно уже превращено в частную военную компанию по подавлению всех своих врагов и тех, кто является врагом сионистского государства, то потенциально это судьба Украины. Если от Украины в ходе текущей спецоперации что-то останется, то её ждёт судьба Израиля. И судьба — на самом деле плачевная. Несмотря на то, что сегодня все аплодируют техническому уровню исполнения операции, это очень небезопасная история.

Вывод №2

Второй вывод, который следует из этого теракта: сейчас все аэропорты мира должны крепко задуматься, перелёты становятся небезопасными. Ведь наверняка все террористы мира возьмут этот опыт на вооружение, потому что средств обнаружения таких закладок просто нет. По сути, теперь все личные электронные средства:

телефоны,

планшеты,

компьютеры,

ноутбуки, —

всё, где есть батарейки, должны при полёте сдаваться и лететь в специальном защищённом контейнере. Другой вопрос, как этот контейнер защищать, чтобы он действительно не взорвался, не сдетонировал.

Обеспечение безопасности на глобальном уровне теперь сталкивается с весьма недвусмысленными вопросами.

Вывод №3

Третий вывод — это то, что абсолютно любой стране нужно как воздух: импортозамещение полного цикла. Потому что когда то или иное изделие собирается по запчастям в разных точках мира, может произойти всё что угодно. Глобализация, транснационализация экономики облегчает в том числе работу террористам.

Уточнения

Пе́йджер (от англ. to page — вызывать, что, в свою очередь, происходит от слова page — паж, слуга, мальчик на посылках) — приёмник персонального вызова.



Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



Хезболла́ (араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



