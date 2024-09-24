Глубинное государство в США поддерживает Израиль, и это никак нельзя изменить — эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже

Эксперт по Ближнему Востоку: Израиль уже объявил войну Ливану

11:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Точка зрения

Взрывы в Ливане пейджеров членов группировки "Хезболла" могут спровоцировать катастрофу на Ближнем Востоке. Удастся ли избежать нового витка эскалации в регионе, какую роль в раскладе политических сил играет Иран, почему молчат ОАЭ и Саудовская Аравия, в интервью Pravda.Ru объяснил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

Почему Израиль пошёл на эскалацию конфликта

— Израиль явно идёт на эскалацию конфликта с Ливаном: взрывы пейджеров, раций, других электронных устройств, массированная атака по Бейруту. Почему, на ваш взгляд, Тель-Авив бросает вызов "Хезболле", прекрасно зная их большой боевой потенциал?

— Важно понимать, что Израиль на протяжении десятилетий сталкивается с угрозой, связанной с "Хезболлой", и эта угроза стала увеличиваться после войны в Ираке. Всё большее влияние на территорию Ближнего Востока получил так называемый проект сопротивления против Израиля, в который входят группировки, находящиеся в Сирии, Ираке и Ливане.

"Хезболла" — это сегодня самая главная группировка, которая противостоит Израилю на территории Ливана, может вести асимметричную войну, имеет хороший военный потенциал даже по сравнению с ХАМАС. Это группировка, которая самостоятельно создаёт оружие в тоннелях под Газой, используя самые простые материалы. Также "Хезболла" имеет старое советское оружие и вооружение, которые она получила от ливанской армии.

Потенциал "Хезболлы" намного выше потенциала других группировок, находящихся в Сирии и Ираке. Израиль пошёл на эскалацию с "Хезболлой", понимая, что весь регион Ближнего Востока может из-за этого взорваться.

Будет большая эскалация конфликта — долгая война. То, что сделал Израиль на территории Ливана, теракт с использованием пейджеров, — это нарушение международных правил по использованию оборудований. Израиль пошёл на эту эскалацию, понимая, что в дальнейшем, вероятно, будет наземная операция на территории Ливана.

Возможна ответная реакция со стороны "Хезболлы", военный потенциал этой организации велик: у них большее количество боевиков по сравнению с тем же самым ХАМАС на территории сектора Газа. Это означает, что эскалация будет продолжаться, возможно, несколько месяцев. И, возможно, из-за этого пострадает весь Ливан.

— На ваш взгляд, создавая такую ситуацию в Ливане, Израиль расширяет границы своего государства или создаёт буферную зону безопасности?

— Многие эксперты считают, что Израиль хочет создать буферную зону, подобный опыт был в 80-е и 90-е годы на территории Ливана. Некоторые политические силы Ливана в то время поддерживали Израиль и выступали против группировки палестинского сопротивления.

На данном этапе, возможно, эскалация — это первый этап либо для создания буферной зоны, либо для того, чтобы отобрать у Ливана те территории, которые по международному праву принадлежат ему и которые Израиль какой-то период времени уже контролирует из-за прошлых эскалаций. Сейчас мы можем наблюдать, как "Хезболла" будет отвечать на эту провокацию со стороны Израиля, точнее, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пошёл на войну с Ливаном. То есть это уже объявление войны Ливану, ливанцам и, конечно, группировке "Хезболла".

Американская помощь Израилю

— Очевидно, что без разрешения американцев провести акцию по взрывам пейджеров было бы невозможно. Почему Штаты идут на обострение конфликта на Ближнем Востоке? Какие цели они преследуют?

— США являются важным союзником Израиля в регионе, несмотря на то что Камала Харрис и Дональд Трамп стоят на разных позициях как в отношении геополитики, так и внутренней политики Соединённых Штатов Америки. Глубинное государство в США поддерживает Израиль, и это никак нельзя изменить, это уже является фактом. Камала Харрис будет продолжать политику администрации Джо Байдена, главная задача которой — работать над проектом "Новый Ближний Восток".

Это те глобальные изменения, которые будут происходить в Сирии, Ираке, Ливане. Они направлены против интересов Ирана и его прокси-проектов, против "Оси сопротивления", воюющей с Соединёнными Штатами Америки и Израилем на территории Ближнего Востока.

Израиль, конечно, получил согласие Соединённых Штатов Америки, которые помогают Израилю в его операциях по ликвидации лидеров "Оси сопротивления", "Хезболлы", иракского ополчения на территории Сирии, Ирака, Ливана. И это означает только одно: Израиль объявил войну "Оси сопротивления", и Соединённые Штаты Америки являются частью этой операции и проекта "Новый Ближний Восток".

Первый этап был связан со сближением арабских стран Персидского залива с Израилем, подписанием Авраамского договора. Второй этап — это полномасштабная операция в Сирии, Ираке и Ливане, которая будет продолжаться несколько месяцев, а может, и несколько лет, для того чтобы стабилизировать регион в пользу интересов Израиля. Третий этап — работа над тем, чтобы Израиль заключил те или иные договорённости с арабскими странами. Четвёртый этап — это сближение с Саудовской Аравией, об этом говорил в интервью даже премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Если Израиль признает государство Палестина, тогда решится проблема израильско-палестинского конфликта, он уже не будет влиять на стабильность региона и на те или иные экономические или торговые договорённости.

"Хезболла" — серьёзный противник для Израиля

— Вы сказали, что боевой потенциал "Хезболлы" намного выше, чем боевой потенциал ХАМАС. На ваш взгляд, это серьёзный противник для израильской армии?

— Конечно же, да. Если бы "Хезболла" не была угрозой для Израиля, то он не пошёл бы на эти действия: использование пейджеров для того, чтобы убивать членов "Хезболлы", при котором пострадали мирные жители Ливана; массовая бомбёжка территорий, подконтрольных "Хезболле"; убийство лидеров военного крыла "Хезболлы". Это означает одно: Израиль идёт на массовую эскалацию, он понимает последствия того, что регион будет нестабильным в течение какого-то времени, и, конечно, он получает всю возможную поддержку со стороны Великобритании, Соединённых Штатов Америки и остальных стран, потому что, к сожалению, в арабском мире сейчас нет единой позиции по израильско-палестинскому конфликту. Многие страны, такие как ОАЭ, та же самая Саудовская Аравия, считают, что нужно погасить конфликт путём решения двух государств. Катар более радикально поддерживает палестинцев. То есть у каждой из арабских стран есть разная позиция по этому конфликту.

Что будет с Ираном

— Одним из ярких лидеров "Оси сопротивления" является Иран, "Хезболла" тесно сотрудничает с ним. На ваш взгляд, они следующие, кого вовлекут в конфликт, или Тегеран не станет играть по навязанным ему американцами и Израилем правилам?

— Соединённые Штаты Америки и Израиль будут максимально использовать все методы давления против Ирана для того, чтобы дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию в этой стране. Подобное мы наблюдали в прошлом, когда западные СМИ распространяли пропаганду против Ирана и его политического руководства. Сейчас мы наблюдаем, как западные СМИ используют различные инструменты для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Ираке, Сирии и Ливане. Это происходит для того, чтобы Израиль получил политические очки в регионе, смог взять ситуацию в свои руки. Это главная задача Израиля на данном этапе. Конечно, всё это в рамках политики Соединённых Штатов Америки, потому что они являются главным гарантом Израиля на территории Ближнего Востока.

Национальные интересы Соединённых Штатов Америки по безопасности связаны с интересами Израиля в регионе. Если бы даже не существовало такого государства, как Израиль, как говорил президент США Джо Байден в одном из своих интервью, его нужно было бы создать, чтобы контролировать этот регион в целом.

Страны Персидского залива: отношение к конфликту

— Страны Персидского залива дистанцировались от палестинцев, когда началась операция в Газе. Если Израиль начнёт наземную операцию против Ливана, какую позицию займут Саудовская Аравия, Катар, Арабские Эмираты и другие страны?

— Мне кажется, позиция стран Персидского залива не изменится, потому что они понимают: идти против интересов Соединённых Штатов Америки означает рисковать многими проектами. Например, проект Neom в Саудовской Аравии или стратегия, над которой работает Мухаммед ибн Салман, Vision 2030.

Объединённые Арабские Эмираты тесно связаны с интересами Соединённых Штатов Америки, потому что последние гарантируют безопасность стран Персидского залива благодаря американским базам.

Возможно, если произойдёт коренное изменение во внешней политике этих стран, они смогут отказаться от США и сблизиться с Россией и их позиция по израильско-палестинскому конфликту изменится.

Но пока мы видим заявления стран Персидского залива, которые говорят о том, что единственное решение конфликта — это решение двух государств. Палестинцы хотят гарантии образования своего правительства, своего государства, когда они будут жить на своих территориях, не будет массовых бомбёжек. Подобная позиция стран Персидского залива может дестабилизировать даже сами эти страны, потому что народные массы всё больше протестуют против этой политики и видят в ней определённую проблему.

Дальнейшие шаги — это только дипломатическое решение израильско-палестинского конфликта, когда палестинцы объединятся, а Израиль поменяет политическую риторику.

А мы видим, что в Израиле существует проблема: страной управляют ультраправые, они продолжают политику дискриминации по отношению к палестинцам, и это создаёт всё больше проблем, а не решает конфликт. Это долгая война, которую нелегко будет закончить, не задействовав дипломатию. Возможно, повлиять на этот конфликт и решить его могли бы страны Персидского залива, Россия, Китай. Мы знаем, что Россия и Китай выступают за создание двух государств.

Китай смог объединить ХАМАС и ФАТХ, они подписали договор о том, что будущее правительство будет формироваться из ХАМАС и ФАТХа на территории сектора Газа. Это очень важный этап.

Уточнения

Ось сопротивления (перс. محور مقاومت‎, латинизированный: мехвар–э мокавемат, араб. محور المقاومة‎, латинизированный: мивар аль-мукавама) – относится к неофициальной антиизраильской и антизападной политической и военной коалиции во главе с Ираном.



Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



