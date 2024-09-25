Опера Прокофьева о настоящем человеке: трагические 40-е на современный лад

Оперу "Повесть о настоящем человеке" актуализировали и исполнили в Москве

12:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Точка зрения

"Новый оперный мир" — проект, проходящий при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассчитанный как на начинающих, ещё не оперившихся музыкантов, так и на молодых, но уже маститых артистов. Pravda.Ru поговорила с Пелагеей Куренной и Данилом Литвиновым, вокалистами, певшими в опере Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке", поставленной за месяц на Большой сцене Театрального центра "На Страстном".

Коротко о Пелагее Куренной и Даниле Литвинове

— Было невероятным удовольствием три вечера подряд слушать вас. Расскажите в двух словах о себе: откуда вы родом, где вы учились, где поёте и как вы в этот проект попали.

Пелагея Куренная: Я из Ростовской области, станица Митякинская, считаю это место своим родным домом. Закончила Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова в классе моего любимого профессора Тамары Дмитриевной Новиченко. На данный момент я являюсь приглашённой солисткой Мариинского театра, служу в этом прекрасном театре с 2015 года.

Кроме того, я участвую в разных концертах, недавно были интересные проекты в Москве и в других городах. Также участвую в различных международных конкурсах. В общем, стараюсь быть в форме.

— В "Оперном мире" вы участвовали первый раз? Как вы узнали о нём?

П.К: Да, в первый раз. Принять участие в этом фестивале мне посоветовала моя подруга и коллега, замечательная певица, сопрано, Любовь Райская. Я подала заявку, мне позвонила Екатерина Карпова и предложила роль Ольги.

— Екатерина Карпова и Анна Селиванова — основатели и руководители проекта, две замечательные девушки, которые всё это придумали. Данил, расскажите о себе.

Данил Литвинов: Я приехал из Татарстана и уже 15 лет живу в Москве. Окончил Гнесинку (Российскую академию музыки имени Гнесиных), где получил высшее вокальное образование. Сейчас работаю артистом хора в Большом театре.

Об "Оперном мире" мне рассказала коллега Ольга Захарева, она тоже участвовала в проекте. Я решил подать заявку, отправил видео, и мне позвонила Екатерина Карпова. Хотя изначально я подавал на роль Василия Васильевича, главного хирурга, но Екатерина Карпова предложила мне роль Андрея Дегтяренко, и я думаю, она не прогадала, эта роль очень мне подошла.

— Андрей Дегтяренко — это друг главного героя, лётчика Алексея, прототипа Алексея Мересьева, Героя Советского Союза, у которого были ампутированы ноги. Андрей Дегтяренко, тоже летчик, его товарищ, — это тоже очень важная, очень значимая роль в опере. Пелагея Куренная играла Ольгу — невесту Алексея. Вы хотели исполнять именно эту роль?

П.К.: Когда я посмотрела ноты в первый раз, мне показалось, что всё очень легко и прямо идеально. Я пела Прокофьева один раз, это была очень маленькая роль монашки в опере "Огненный ангел". Но когда я прикоснулась к партии Ольги, я поняла, что здесь всё совершенно другое: музыка, язык, — это совершенно иные ощущения, нежели от исполнения произведений других русских композиторов.

Первая неделя для меня оказалась очень сложной. Был даже тяжёлый момент, когда я думала, что, может быть, роль мне не по голосу, наверное, нужно было петь Анюту, она лиричнее, легче.

Но потом пересмотрела эту партию, и мы как-то подружились с ней, она наконец вошла в мой голос, в тело, в мою органику, и дебют состоялся.

Режиссёрская концепция оперы "Повесть о настоящем человеке"

— Опере "Повесть о настоящем человеке" не повезло, в отличие от оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва, Черёмушки", которая периодически ставится. А опера Прокофьева легла на полку, у неё сложная судьба, после первого исполнения в 1948 году в Театре имени Кирова она попала под постановление о формализме. Чем эта опера стала для вас, что вы открыли для себя?

П.К.: Конечно, я очень рада, что эту оперу сейчас поставили. Режиссёр Андрей Цветков-Толбин хотел показать сегодняшнему зрителю далекие 1940-е годы. Сегодня другое поколение, другая концепция во всём, другой зритель, и эта опера будет услышана и понята совершенно по-новому. Я очень рада, что попала в этот проект, в котором собрались ребята со всех городов России, у нас получился сплочённый, дружный коллектив, мы работали в три состава и за месяц поставили такую сложную оперу.

Д.Л.: Это была трудоёмкая работа. Я очень благодарен и замечательному дирижёру Ивану Шинкарёву, который сплотил нас как команду, и нашей незаменимой ассистентке Веронике Кунцевич. И, конечно же, Андрею Александровичу, который при первой же встрече сдружил наш коллектив, и мы этой командой довели спектакль до конца.

П.К.: У нас была настоящая дисциплина, благодаря которой, собственно, и сложилось всё это прекрасное действо, три вечера подряд шли спектакли. Работать в три состава для нас было в новинку, но мы поняли, что это возможно. Мы и репетировали в три состава, буквально по три человека пели, играли, ходили, чтобы у нас было время всё успеть, каждый повторял друг за другом, каждый по-своему, конечно, делал, со своей органикой. Но в результате у каждого получилось прекрасное своё прочтение.

— Вы предугадали мой следующий вопрос. Конечно, есть режиссёрская концепция, режиссёрское видение, общие репетиции, спевки, но тем не менее три Ольги — это три разные Ольги, три Анюты — это три разные Анюты. Как это получается? Это органика артиста или это какой-то элемент импровизации?

П.К.: Мне кажется, в первую очередь это органика.

Д.Л.: Многое зависит от личности, ты каждый спектакль проживаешь по-новому. Я работал три спектакля и взаимодействовал с другими составами — это, конечно, совершенно разные люди, они все представляют себя в этой роли по-разному.

Новое прочтение: оперу "Повесть о настоящем человеке" осовременили

— В программе написано, что опера актуализирована, что она осовременена, привязана к тематике СВО. Для меня эта опера про Великую Отечественную войну. Что именно было актуализировано?

Д.Л.: Во-первых, костюмы, они были достаточно современные, кроме того, герои пользовались гаджетами. Режиссёры старались показать, что и в наше время есть такие алексеи мересьевы, люди, которые, несмотря на трудности, имеют волю.

П.К.: Я хочу сказать о своей героине. Было решено дать ей мобильный телефон, когда она, скучая по своему жениху, пытается ему дозвониться. На заднем фоне — современные фотографии. В сцене любовного дуэта Анюты и Гвоздева они поют в современном спортзале.

— Скажите, каково было работать с оркестром? Вы всё-таки уже вполне сформировавшиеся артисты, а в оркестре сидели совсем молодые музыканты, некоторым по 19-20 лет.

П.К.: Да, мы заметили, что оркестр состоял в основном из молодых музыкантов, некоторые ещё на первом-втором курсах. Я как зритель слушала из зала последний спектакль, внимательно следила за оркестром, за Иваном, как он управлял оркестром, как наши замечательные коллеги пели на сцене. Было впечатление, что они исполняли это уже раз сто. Было чёткое понимание, на сцене произошло абсолютное слияние, синтез. То, что я видела на последнем спектакле, меня восхитило и даже довело до мурашек в последней сцене. Ребята — просто огромные молодцы. Жалко, что невозможно выразить благодарность всем.

Д.П.: Это был огромный синтез и вокалистов, и инструменталистов.

И большая, конечно, благодарность Ивану Шинкарёву, нашему дирижёру, и Веронике Кунцевич.

Это было непросто. Иван Шинкарёв ездил по архивам и собирал музыкальные кусочки по крупицам, чтобы воссоздать эту оперу.

Народная опера "Повесть о настоящем человеке"

— Как вы думаете, после этого будут ставить "Повесть о настоящем человеке" чаще, заметят её, будет восстановлена историческая справедливость? Это же очень благодарный материал.

Д.Л.: Мне лично хотелось бы, чтобы такая опера жила дальше, ставилась на других площадках, потому что музыка невероятная. И на самом деле эти замечательные сцены остаются в сердце.

П.К.: Этого очень хотелось бы. Я могу сказать по своим впечатлениям: когда шёл наш спектакль, хоть в зале было небольшое количество народа, они кричали "Браво!", были очень сильные овации, что меня очень поразило. Я вышла и спросила: "Как вы думаете, почему они вот так кричат "Браво!"? Ребята говорят: "Пелагея, потому что это очень патриотично, люди хотят это слышать".

Сегодня люди хотят этого патриотизма, особенно с такой прекрасной музыкой, с такой прекрасной подачей, с молодыми артистами, которые являются патриотами своей страны.

Д.Л.: Музыка — универсальный язык для всех. И я эту оперу прожил очень много раз, так как я был единственным Андреем, так же как и Георгий Синаревский, певший Алексея Мересьева, спасибо ему огромное, прекрасный голос. Мы с ним стали настоящими друзьями не только в опере, но и по жизни, на протяжении всего спектакля он был моей опорой, а я — его.

П.К.: У нас ребята все выступили на высоком уровне и проявили себя самым лучшим образом. Все огромные молодцы. И вот, собственно, поэтому и родились такие прекрасные спектакли.

— С одной стороны, опера новаторская, а с другой — очень народная, очень напевная.

П.К.: Прокофьев использовал русские песни, фольклор. Когда Прокофьев реинкарнировал эту оперу на сцену, у него было такое высказывание:

"Я уже использовал песенные мотивы, и то к чему-то всё равно люди умудрялись придраться".

А оказалось, всё просто: где-то есть мелодекламация, где-то речитативные, разговорные кусочки. Он же всё собрал, использовал в этой последней опере мотивы из всех своих произведений, написанных ранее.

Муки творчества: самое сложное для исполнителей

— Скажите, что было для вас самым сложным, с чем вы боялись не справиться и потом всё-таки справились?

Д.Л.: Моя партия показалась мне изначально достаточно сложной, но благодаря нашим концертмейстерам и Ивану Шинкарёву, мы справились с этим материалом. Андрей Александрович поставил такие мизансцены, где мы смогли прочувствовать и себя, и роль, вжиться в неё. Мы прогоняли сцены много раз, что-то меняли, переделывали. Я думаю, всё получилось очень удачно.

П.К.: Моя партия изначально была написана для более крепкого сопрано, мой голос — более лёгкий, лиричный, ближе к лирико-колоратурному сопрано. Это "Снегурочка", Марфа и т. д. Был такой момент, я даже думала уходить, потому что это не моя партия, я не справлюсь с ней. Но я очень благодарна моим друзьям, которых я обрела в этом проекте. Некоторые из них очень сильно меня поддерживали на протяжении всех этих трёх недель, я им очень благодарна.

И моя Ольга состоялась. Вокально мне было поначалу очень непросто, признаюсь. Актерски — гораздо легче, потому что я уже вошла в роль, всё проживала сама. А вокально я всё нашла в своём голосе, не стала делать из своего голоса что-то большее, чем нужно.

Д.Л.: Когда мы вошли в ритм, появились стабильность и уверенность.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Проко́фьев ( 11 [23] апреля 1891, Сонцовка, Екатеринославская губерния — 5 марта 1953[…], Москва) — русский и советский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный писатель, шахматист первой категории.



О́пера (от итал. opera — дело, труд, работа; лат. opera — труды, изделия, произведения, мн. ч. от opus) — музыкально-театральный жанр, основанный на синтезе музыки, сценического действия и слова.

