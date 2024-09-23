В будущей картине Запада сильной России не существует — политолог Леонид Крутаков

Политолог: в мире идёт процесс "национального реванша"

Выборы в Европе продемонстрировали консолидацию национальных сил. Как пройдут выборы президента США и изменят ли их результаты расстановку политических сил в мире, в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог Леонид Крутаков.

Выборы в США

— Леонид Викторович, давайте поговорим по поводу предстоящих выборов в США. Мне кажется, мы слишком многого от них ожидаем: сейчас придёт Трамп, и всё закончится, Украине не дадут денег, и все будет хорошо. Есть такая точка зрения: чем президент США умнее, тем нам хуже. Насколько выборы могут на что-то повлиять сейчас? Или там руководит вообще не президент, а кто-то другой?

— Я не согласен с утверждением, что чем глупее президент США, тем лучше. На мой взгляд, наоборот: с умным человеком лучше договариваться, чем с глупым. Тем более, если у глупой обезьяны в руках ядерная граната, ядерная бомба.

Если у нас в электоральном поле после недавно прошедших выборов "Единой России" тишь и блажь, то там страну и политический режим колбасит со страшной силой. Это свидетельство того глубинного, серьёзного кризиса, противоречий внутри американской элиты.

В американской стране-проекте не они реально принимают решения. Это политическая сцена. Решения принимают большие, главные, серьёзные кукловоды, учитывая потоки денег, от которых они не могут абстрагироваться. Любое решение любого политического лидера влечёт колоссальные, в том числе финансовые, потрясения в США и во всём мире. И, конечно, весь мир за этим следит.

Старая модель умирает, новая не предложена, и они мечутся между ними.

Камала Харрис — представитель старой модели, предполагающей безудержную экспансию, лозунг "Америка сильнее всех". Но эта модель уже не работает, мы видим это на примере Украины, Сирии, Китая, Ближнего Востока.

Дональд Трамп — представитель, на мой взгляд, того глубинного государства, которое говорит: "Давайте остановимся, давайте устанавливать отношения с русскими и с китайцами или дружить с русскими, чтобы усмирить Китай".

В своё время Штаты с помощью Киссинджера договорились с Китаем и сломали Советский Союз. Китай тогда просто сдал Советский Союз в обмен на право развиваться в рамках американской рыночной модели.

Он превратился в офшор, туда перевезли технологии, производства, и он превратился в реальную державу. А теперь это стало для США проблемой. Им надо поставить на место Китай, как в своё время Советский Союз. Индия и Россия здесь играют одну из ключевых ролей.

И вот эта часть элиты, на мой взгляд, как раз говорит, что война не решит проблему, потому что Россия пока не ломается. У американского дипстейта и мировой финансовой модели нет времени, они в чудовищном цейтноте.

Наша проблема в том, что у нас политический спектр отражает экономические взаимосвязи и реальные отношения собственности. У нас собственность не легитимирована общественным мнением, как в США — там никто не оспаривает право Безоса, Рокфеллера на их деньги. А у нас прошла приватизация, мы знаем, каким способом. Поэтому вся собственность управляется из кабинетов Кремля.

Для нас вопрос власти — это вопрос собственности. Поэтому у нас конфликт невозможен, пока власть не отделена от собственности, пока она не прошла законные процедуры, пока общество не признало её. Отсюда вот такая глубокая конфликтная зона внутри России, на которой, собственно говоря, Запад играет.

Что означает фильм Марии Певчих о том, что русская приватизация была кровавой и воровской? Это означает, что Запад своих выращенных агентов: фридманов, ходорковских и всех прочих, — просто вычеркнул из системы принятий решений. Он понял, что они не влияют и не могут повлиять на принятие решений в России. Поэтому надо опорочить весь современный политический слой России, который так или иначе участвовал в приватизации.

Меняются концепция и подходы Запада. Да, они будут нас уничтожать, для них в будущей картине Запада сильной России, да и вообще России, не существует. Это их стратегия.

США, Россия и колониализм

— Многие американисты говорят, что нам на этой планете вдвоём тесно, мы никогда не сможем дружить. Я, конечно, думаю, что мы хорошие, а не плохие, мы со своими колониями обращались гораздо более гуманно: они становились частью Российской империи, получали образование, те же права, в отличие от европейских колоний, из которых Европа выкачивала ресурсы. Тут можно что-то изменить?

— Мне не очень понравилась формулировка "мы со своими колониями"...

Это называется грамотная социальная политика, потому что Советский Союз, пытался обеспечить в своих республиках уровень жизни, сопоставимый с Россией.

Если бы Советский Союз не проводил такую политику, мы бы столкнулись с тем, с чем сталкиваемся сейчас: миграция, когда нищие с окраины едут в центр, чтобы как-то обеспечить свою жизнь.

Сегодняшняя миграционная проблема — свидетельство реального уровня жизни и возможностей тех республик, которые были раньше советскими.

Мы строим действительно другую цивилизационную модель. Модель Запада — обчистить, загнать в долги и уничтожить культурную самоидентичность той или иной страны.

С точки зрения системного руководителя американская модель лучше, потому что она лишает взятую под свой контроль страну политической воли, возможности сопротивляться, придумать другую систему, подняться.

Мы пытались всех уравнять в человеческом, гуманитарном, цивилизационном плане. Советская модель была лучшей.

Но если брать за основу финансовые показатели, то побеждает более эффективная модель. А эффективнее в этом смысле американская модель. Это надо признать, иначе бы мы её сами не приняли, иначе она не захватила бы Европу и не абсорбировала её. Глядя на европейских лидеров, мы видим, что они действуют не в национальных интересах.

Глобализация и национальный реванш

— В Европе прошли выборы. В ряде стран много голосов получили представители оппозиции. Это пока очень слабые намёки, но тем не менее процесс всё равно идёт, пусть и очень медленно.

— Идёт, я его называю, "процесс национального реванша". Глобальный американский проект, которому уже больше 200 лет, — это уничтожение "national state", национальных государств, культур, менталитета.

Мы восстали, когда нас пытались сделать Португалией, а в реальности сломать исторический хребет России, лишить её политической воли. Это происходит не только в России, но и в Германии, во Франции, национальное возрождение, Альтернатива для Германии (АдГ), Марин Ле Пен.

Оказалось, что общего европейца не возникло, а есть по-прежнему французы, немцы, хорваты, сербы, австрийцы, поляки. Оживают старые исторические конструкции, национальная идентичность, глубинное архаическое мышление.

Неслучайно в мире и у нас большую роль начали играть церковные иерархи. Для меня неслучайным был процесс, когда на Западе развернулась церковная обструкция, обвинения священников в педофилии, гомосексуализме. Били по конкретным священникам, а разрушали веру как таковую.

Происходит процесс разложения, уничтожения национальной идентичности.

У нас сейчас свободу трактуют как свободу индивидуума, а раньше понятие "свобода" было связано со своим народом: свобода быть русским, быть немцем, быть французом. Человек не мыслил себя отдельно от своей нации, от своего народа. Люди служили своему народу, и в этом была ценность и свобода.

— На самом деле вера в царя и Отечество давала и свободу выбора, и какой-то ориентир, как жить по-божески, правильно. Каждый человек хочет своей жизнью доказывать, что так, как он живёт, хорошо, не может быть изначально в душе идеи всё убить, разрушить и сломать. Это же как-то противоестественно природе человека.

— В психологии есть такое понятие — рационализация. Человек не может жить с ощущением, что он изгой, человеческая девиация. Он придумывает себе правду о том, что на самом деле так жить — это нормально.

Атомизация общества, уничтожение общины, социально-системной силы, которая создавала государство и народы. Вот модель, которая торжествовала все эти годы, закрепилась в мозгах, в образоваии, болонская система именно это и преследует.

Конспирология и теория заговора

— Как вы относитесь к теории, что наша Земля слишком перенаселена и что всё это делается специально, чтобы люди не размножались, не плодились? Что есть программа, ориентированная на европейцев.

— Я сейчас как раз закончил работу над книгой, в которой описываю чётко, как эту модель, этот американский проект создавали настоящие отцы-основатели, как внедрялась образовательная матрица; как старые деньги были спрятаны от всего мира в благотворительных фондах; как возникает не основанное на деньгах влияние на мировые процессы. Семья Рокфеллера беднее Потанина. Но при этом их влияние на мировые процессы глупо даже сравнивать. Так же как Ротшильда и Цукерберга. Понятно, кто у кого на службе.

Конечно, это можно трактовать как теорию заговора, конспирологию.

На мой взгляд, бессубъектной политики не бывает. Если мы видим какие-то процессы, значит, за ними всегда стоят группы интересов. Если что-то финансируется, значит, кто-то в это вкладывается.

Ольга Бузова и Моргенштерн получают колоссальные деньги, а работники образования, профессора за десять лет получают столько, сколько они за пять минут. Кто-то же эту модель сформировал. Почему туда деньги идут рекламные деньги?

Матрицы формируют в обществе, так устроен рекламный рынок. А это рекламные бюджеты крупных компаний. Кто-то их формирует, направляет. И способ объявить это конспирологической теорией заговора — лучший способ посмеяться. Предложите мне хотя бы один исторический проект, который бы реализовывался вне групп интересов. Не бывает такого. Человек — субъект. Политическая система, экономика субъектны. Бизнес не математическая наука, а жёсткая война друг с другом. Нам говорят, конкуренция — это способ уравнивания. Конкуренция — это война, когда ты должен, можешь и готов убить своего противника. Вот что такое конкуренция.

Уточнения

«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — правая/ультраправая политическая партия в Германии, основанная 6 февраля 2013 года.



Реванши́зм (фр. revanchisme, от revanche «месть, отплата, возмездие») — стремление государств, партий или общественных групп к реваншу путём пересмотра результатов нанесённых им военных и политических поражений.



Тео́рия за́говора (от англ. conspiracy theory), конспироло́гия (от англ. conspiracy «заговор» + др.-греч. λόγος) — объяснение событий или ситуаций (реальных или вымышленных) как последствий заговора могущественных групп.

