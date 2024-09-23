Нас попытаются продавливать, но войны с НАТО не будет — военный эксперт Василий Дандыкин

Военный эксперт: увеличения армии сегодня требует обстановка

1:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Армия

Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 декабря 2024 года численность армии увеличится почти до 2,389 млн человек. С чем связано это решение и за счёт каких ресурсов будет исполняться указ, Pravda.Ru пояснил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Численность армии РФ

— Почему президент увеличил численность российской армии?

— Это не первое увеличение вооружённых сил. Такие указы уже принимались в ходе специальной военной операции. Сейчас этого требует обстановка. Решение связано не только со специальной военной операцией, но и со вступлением в НАТО Швеции, Финляндии, там, на Карельском перешейке, будет разворачиваться корпус. Это связано и с непростой обстановкой в Арктике, где американцы разворачивают войска на Аляске, в Скандинавии. Есть и другие направления, в частности Дальний Восток. Россия большая, и её надо оберегать.

— Дополнительный набор в армию будет осуществляться через контрактную систему или нас ждёт волна мобилизации?

— Прежде всего через контрактную систему. Не надо забывать, что, согласно указу, будет увеличено количество военных училищ. У нас восстановлено Саратовское артиллерийское училище.

Второй момент: у нас никто не отменял срочную военную службу. Я думаю, количество срочников будет увеличено. Призываем их осенью и весной.

— По численности наша армия стоит на втором месте в мире, впереди только Китай. Этого достаточно или ещё надо набирать людей?

— Исходя из тех угроз, которые предполагаются, я думаю, это очень серьёзно. Но говоря о том, что может быть в будущем, нужно закладывать то, от чего отказались раньше. Это и база хранения техники, и части сокращённого состава, которые на случай гораздо большей беды можно разворачивать в полноценные соединения. На данный момент, я думаю, этого достаточно.

Промышленность России

— На ваш взгляд, насколько российские войска сегодня обеспечены всем необходимым? Промышленность справляется или нам необходимо переводить экономику на военные рельсы?

— На главных направлениях: боеприпасы, техника, вооружение, — промышленность работает в три смены. Что касается обеспечения, то по основным направлениям — да, всё необходимое есть. Но и во время Великой Отечественной войны в снабжении армии принимало большое участие население: были займы, сборы помощи, вклады населения, создание танковых колонн, авиационных эскадрилий. Сейчас помогают волонтёры и в части, касающейся дронов, тепловизоров, сетей, и по многим другим вопросам.

— Проблема беспилотников будет всё-таки решена, потому что сейчас на поле боя это один из самых главных видов вооружения?

— Одна из самых главных задач (и министр обороны Андрей Белоусов это подчеркнул) — обеспечение беспилотниками, причём не только воздушными, но и теми, которые должны работать на море. И я думаю, что она будет решена в ближайшее время, в течение нескольких месяцев.

Удары в глубь России: степень готовности

— Сейчас идут разговоры о том, что Киеву могут разрешить бить дальнобойным оружием в глубь России. На ваш взгляд, военные готовы к такому сценарию развития событий?

— У нас самые лучшие баллистические и крылатые ракеты. Я говорю об "Искандерах", "Калибрах", "Кинжалах". Гиперзвук в боевом состоянии есть только у нас. У нас самая лучшая противовоздушная оборона. На боевые дежурства становится С-500, это ближний космос.

Я сейчас был на родной Брянщине. Каждый день принимается больше всего беспилотников. Все беспилотники уничтожаются нашими ребятами из противовоздушной обороны. И я думаю, что те ракеты, которые они наскребут, в подавляющем большинстве будут сбиты.

Но здесь есть определённый элемент дезинформации: они могут под прикрытием нападения на наши старые территории, вплоть до Калуги и Подмосковья, нанести удар именно по новым территориям, прежде всего по Севастополю и Крыму.

— Именно эти регионы находятся под прицелом?

— Это самое главное, что вызывает негодование у киевского прокси, НАТО, американцев. Это, конечно же, Крымская весна, Крым и Севастополь, откуда пошло неприятие неонацизма и бандеризма*.

Старая гвардия армии России

— Сегодня идут высокотехнологичные войны. Эксперты говорят о значительном сокращении военных вузов. Вы уже сказали, что ситуация будет исправляться. Как? Насколько велик у нас дефицит военных кадров, которые прошли переподготовку, повышение квалификации?

— Прежде всего будут привлекаться люди, прошедшие СВО, в том числе и те офицеры, которые получили тяжёлые ранения, к сожалению, их много. Они будут направляться на преподавательскую работу. Конечно, им будут нужны предварительные курсы, эта работа не всем знакома. Но это большой потенциал, и в новых училищах он будет использоваться

Второй момент — будут привлекаться военные, вышедшие на пенсию, есть специальности, не требующие больших физических нагрузок.

Я такое видел в 90-х годах в Азербайджане, в Баку. Когда к власти опять пришёл Гейдар Алиев, он призвал в военно-морское училище в Каспийске людей в достаточно почтенном возрасте. Он оставил им военные пенсии, поставил на офицерское довольствие, и они выполнили свою задачу, грамотно работая в этом вузе. Вариантов много, я думаю, справимся.

Сценарии современных войн

— Война сейчас приобретает совершенно другие черты. Как будут в дальнейшем развиваться войны? Давайте рассмотрим негативный, хотя и реалистичный сценарий. Я имею в виду возможное столкновение России со странами НАТО. Если не рассмативать ядерный сценарий, как, по какому принципу будут проходить войны?

— Я не люблю слово "гипотетически". Существует пятый параграф, который, согласно нашей ядерной доктрине, подразумевает применение ядерного тактического оружия при существовании угрозы существования самого государства даже в том случае, если враг не применяет ядерное оружие. Я думаю, Брюссель это понимает. И поэтому я предполагаю, что такого не будет. Будет ещё накачка оружием киевского режима, продавливание нас по возможности. Пока у киевского режима есть такой ресурс, его будут максимально использовать.

*Степан Бандера — лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

Уточнения

Тактическое ядерное оружие (ТЯО), или нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) — тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах.



