"Россия не может сражаться за всех. Ей нужны союзники" — главный редактор Indian Narrative Атул Аниджа

Главный редактор Indian Narrative Атул Аниджа: "Наш путь — от либеральной демократии к статусу государства-цивилизации"

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пока коллективный Запад разрабатывает цветные революции, Индия стремится восстановить буддизм и закрепить свою независимость в многополярном мире. О новой роли Индии как государства-цивилизации, в котором буддизм становится инструментом мягкой силы для укрепления влияния в Юго-Восточной Азии и за её пределами, спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказал главный редактор Indian Narrative Атул Аниджа.

Цель Индии — вернуть буддизм на родину

— Господин Аниджа, мы с вами находимся в Дели на втором международном буддистском форуме, в котором принимают участие 15 стран. Вы много говорили о доброте, истине, понимании, о том, как избежать конфликтов в современном мире. Какова политическая цель конференции?

— Мы живём в многополярном мире, неотъемлемой частью которого является партнёрство между многими государствами-цивилизациями, такими как

Индия,

Китай,

Россия,

Иран,

Ирак.

Вы спросите, где же здесь место буддизму?

Буддизм был частью цивилизации Индии. Будда родился на территории современного Непала, он принёс просветление в Индию, и далее из Индии это учение распространилось по всему остальному миру.

В Индии находится центр буддизма и индийской цивилизации. Сейчас мы пытаемся углубить наш статус цивилизационного государства. Сегодня в Индии осталось не так много буддистов.

Идея заключается в том, чтобы вернуть буддизм к его корням, вернуть все буддийские течения в Индию, чтобы мы могли подчеркнуть наш статус государства-цивилизации с буддизмом в качестве одного из ключевых компонентов.

По сути, речь идёт о многополярном мире, государстве-цивилизации и возрождении буддизма внутри самой Индии. Наша более широкая политическая повестка дня заключается в намерении изменить идентичность Индии на международном уровне, перейти от либеральной демократии к статусу государства-цивилизации.

— Вы имеете в виду, что Индия стала или хочет стать отдельной цивилизацией, как Китай?

— Да, но между цивилизациями есть связи. Например, буддизм пришёл из Индии в Китай через Великий шёлковый путь и через морской торговый путь. У нас есть цивилизационная связь с Китаем, но мы две разные цивилизации.

Буддизм — средство влияния

— Означает ли это, что Индия пытается использовать буддизм как мягкую силу, чтобы связать разные страны и объединить их?

— Безусловно. Это форма геокультурного сотрудничества. Существуют

геополитическое,

геоэкономическое,

геокультурное сотрудничества.

Влияние Индии с точки зрения буддизма распространяется по всей Юго-Восточной Азии: на Бали, в Индонезии или Таиланде вы увидите буддийское и индуистское влияние. Поэтому сейчас мы смотрим на геокультурные аспекты более серьёзно, чем когда-либо прежде. И, конечно, мы также хотим придать Индии более выраженную идентичность как цивилизационному государству.

— Хочет ли Индия оставаться независимой или быть частью мира, чтобы связывать другие страны при помощи буддизма?

— Премьер-министр Индии Нарендра Моди год назад сказал во время празднования Дня независимости: индийцы должны деколонизировать свой разум.

Мы не можем быть такими, как Запад, мы должны быть полностью независимыми в своём разуме и глубже уходить к своим корням.

Так что, действительно, нам нужно деколонизировать сознание, и чтобы сделать это, нам нужно вернуться к своим истокам. И буддизм является важнейшей частью таких изменений.

Роль Индии в российско-украинском конфликте

— Индия в последнее время очень активно участвовала в попытках разрешить конфликт между Россией и Украиной. Премьер-министр Индии был в Москве, затем в Киеве, что вызвало большое недовольство в Москве. Пытается ли Индия выступить в качестве посредника между Россией и Украиной? Каковы правила игры?

— Наши основные отношения — с Россией, а не с Украиной. Когда премьер-министр Моди недавно посетил Россию, он провёл восемь часов, разговаривая с президентом Владимиром Путиным. Это не обычные, но и личные отношения между нашими лидерами.

— Какова роль премьер-министра Индии в российско-украинском конфликте? Хочет ли он быть посредником, или кто-то подталкивает его к этому?

— После того, как в 2023 году в Индии прошёл саммит G20, было принято решение, что Индия теперь должна стать одним из мировых игроков, предпринять какие-то действия, которые положат конец мировым проблемам.

Это ознаменовало перемены в мышлении. Индия станет мостом между севером и югом, между востоком и западом. Это будет независимая Индия на мировой арене.

Глобальный юг в качестве политической основы стал очень важным для Индии сейчас.

Одна из самых больших проблем в мире сегодня — это специальная военная операция, которую проводит Россия на Украине. Индия хотела бы стать игроком для разрешения этого конфликта. У нас прекрасные отношения с Россией. Наши отношения с Украиной не такие хорошие, но мы сотрудничаем. Поэтому теперь мы хотим сказать индийскому народу, что мы поднимаемся на мировую арену и пытаемся решить мировые проблемы.

Я не согласен с тем, что это происходит из-за давления со стороны США или любого другого государства. Однако это помогает нам улучшить наши отношения с американцами. Речь идёт о внутреннем стремлении подняться на мировую арену, взаимодействовать как с Россией, так и с Украиной. Я не понимаю, почему это представляет собой проблему для Москвы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также ездил в Киев и информировал президента Владимира Путина о том, что происходит в украинском руководстве. Индия не пытается дистанцироваться от России.

Секретный торговый путь между Индией и Россией

— Ходят слухи, что Индия и Россия собираются открыть секретный торговый канал между двумя нашим странами, правда это или нет?

— Я не знаю о секретном канале, но я знаю, что Индия и Дальний Восток России разработали новую форму сотрудничества: государственный банк Индии теперь имеет офис в российском Владивостоке. Мы не только покупаем нефть в Сибири, мы также покупаем уголь, никель, литий. Это новый уровень сотрудничества с Россией.

Что касается финансов, мы также хотим иметь новую схему платежей, которая не будет основана на долларах США. Не исключено появление цифровых платежей.

В отношениях между Индией и Россией происходит много нового. Наши отношения с Америкой стали намного хуже, чем были раньше. Однако Индия является независимой страной, поэтому нам всё равно. Мы должны в первую очередь преследовать свои собственные национальные интересы, которые продвигаются через наши особые отношения с Россией.

Путь России на Восток

— Российское руководство считает, что Россия должна ориентироваться на Восток и развивать сотрудничество с восточными государствами вместо западных. Похоже, что этот путь стал стратегической тенденцией в последнее время во всём мире. Однако развивать такого рода стратегическую кооперацию становится опасным. В прошлом месяце в Бангладеш произошла цветная революция.

— Это означает, что политика достигла Юго-Восточной Азии. Процесс был запущен в Восточной Европе: сначала они развалили Югославию, затем переместились на Ближний Восток, в Ирак, они организовали смену режимов в Египте, Тунисе, Ливии — провели так называемую "арабскую весну" в этих странах. Процесс остановился в Сирии, потому что Россия и Китай выступили против его дальнейшего развития. Если бы Сирия пала, Иран оказался бы в опасности, а после Ирана дело дошло бы и до Евразии. Так что этот цикл был остановлен у ворот Дамаска.

Теперь после Сирии коллективный Запад пытается изменить Юго-Восточную Азию, особенно Бангладеш. Мьянма может стать следующей.

Если вы посмотрите на географическое положение Бангладеш, вы увидите, что оттуда можно нацелиться на северо-восточную Индию. Это уязвимая часть страны, которая отличается этнически. Китай тоже стал бы уязвимым со стороны Ближнего Востока. Но затем они открывают ещё одну дверь в Китай из Бангладеш.

До того, как Бангладеш стал страной, до 1971 года, он назывался Восточным Пакистаном. В то время Восточный Пакистан был базой для американцев, позволяющей контролировать и создавать проблемы в Тибете, в Китае. Моя теория заключается в том, что-то же самое произойдёт и при смене режима в Бангладеш сейчас. Так что с востока Запад может повлиять на Индию, Китай и Мьянму.

После этого они, возможно, захотят пойти в Индонезию. Сегодняшняя Индонезия имеет новое независимо мыслящее правительство. Новый президент Индонезии посетил Китай — это была его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Он также близок к России. В довершение всего у Индонезии есть история соблюдения политики неприсоединения.

Тенденция смены режима в странах движется в сторону Южной и Юго-Восточной Азии. Если Соединённые Штаты снова вернут демократов к власти, этот процесс только ускорится.

Время объединяться

Мы понимаем, что это американская игра. Наш национальный долг — принять ответные меры. Мы не можем допустить смены режима в Индии. Сейчас время, когда три страны:

Россия, Индия Китай, —

должны объединиться, чтобы остановить смену режима. Здесь есть общий интерес.

С украинского фронта они пытаются осуществить смену режима и в России. Они пытаются осуществить смену режима в Китае с Западной Азии, Ближнего Востока и теперь с Юго-Восточной Азии. Они также пробуют стратегию смены режима в Индии. Поэтому у России, Индии и Китая (РИК в рамках БРИКС) есть общий политический и геополитический интерес.

— Но у нас нет общего союза.

— Это глупо. Мы должны воспользоваться ситуацией, потому что история нас не простит, всё происходит очень быстро. Мы не можем позволить себе упустить время. Я думаю, что наш народ умоляет нас проснуться, общественность знает о том, что происходит, наши телеканалы тоже говорят об этом, так что это становится частью общественного сознания.

Я надеюсь, что правительство понимает, что пора предпринять какие-то действия. Я бы очень хотел, чтобы лидеры России, Индии и Китая встретились в Казани во время саммита БРИКС в октябре. Премьер-министру Моди также нужно будет встретиться с председателем КНР. Они давно не проводили никаких встреч, наверное, с 2019 года. Это возможность для нас снова идти вперёд вместе.

— Россия сражается в одиночку с коллективным Западом. Наши партнёры хотят иметь хорошие отношения, но они не хотят быть в союзе с Россией.

— Нам нужны смелые лидеры сейчас, чтобы предпринять решительные шаги. Мы не можем сидеть на заборе и ждать смены режима в Индии. В конце концов, Россия не может сражаться за всех.

— Действительно, Россия одна. Даже во времена Второй мировой войны у нас были союзники, сейчас ничего подобного нет.

— Я могу только сказать, что это новый вызов. Есть веская причина для России, Индии и Китая объединиться, иначе с нами расправятся поодиночке. Это война мягкой силы, и здесь нет золотой середины. Либо вы проигрываете, либо вы выигрываете. Почему бы нам не победить? Холодная война давно закончилась, возникает многополярный мир, так что это наш шанс. Но это большой вызов, и мы должны смотреть ему прямо в глаза и бороться за свои права.

— Из того, что вы говорите, следует, что сейчас мы наблюдаем новый виток цветных революций в Азии. У коллективного Запада большие планы по изменению Азии?

— Безусловно, это часть гораздо более масштабного процесса, который начался в середине 90-х в Югославии, а теперь достиг Юго-Восточной Азии. Это мечта глобалистов. Настало наше время действовать.

Уточнения

Будди́зм также известный как Дха́рма-вина́йя — «доктрины и дисциплины» — и Дха́рма Бу́дды — апатеистическая индийская религия или философская традиция, основанная на ряде оригинальных учений, приписываемых Гаутаме Будде.



Бу́дда Ша́кьямуни (санскр. गौतमबुद्धः सिद्धार्थ शाक्यमुनि; 563 до н. э. — 483 до н. э.; дословно «Пробуждённый из рода Шакья (Сакья)») — духовный учитель, основатель и центральная фигура буддизма.



