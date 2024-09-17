"Срединный путь — это выслушать обе стороны и найти выход" — генеральный директор Международной буддийской конфедерации Абхиджит Халдер:

Абхиджит Халдер: практика самоосознанности в буддизме может прекратить войны на земле

В столице Индии Нью-Дели на днях прошёл второй Международный буддистский медиафорум, в котором приняли участие делегаты из десятков стран. Тема форума — "Осознанная коммуникация для предотвращения конфликтов и устойчивого развития". Цель форума — внедрение буддистских ценностей в работу медиа и принятие этических стандартов, основанных на правде, сострадании и беспристрастности, — звучит прекрасно, но непрактично в наш кровожадный век. Однако Индия нацелена на использование буддизма в качестве мягкой силы для объединения азиатских стран — Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Мьянмы, Непала, Южной Кореи — и для активных дружественных связей с Калмыкией, Бурятией и Тувой.

О задачах форума в интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказал генеральный директор Международной буддийской конфедерации Абхиджит Халдер.

— Господин Халдер, расскажите, пожалуйста, о конференции "Осознанная коммуникация для предотвращения конфликтов и устойчивого развития" подробнее.

— Эта конференция посвящена буддизму и СМИ. Это очень уникальное сочетание. Можно предположить, что это два разных понятия, но на самом деле это не так.

Буддизм учит самоосознанности, осознанному отношению человека к своим действиям.

Самоосознанность — это техника, позволяющая человеку быть максимально сосредоточенным на том, чем он занимается в любой момент времени. Согласно Будде и его учению, самоосознанность важна для любой работы и любой задачи, которую вы выполняете.

Это могут быть политические переговоры, академические исследования, ремонт зданий — всё что угодно.

Мы живём в мире конфликтов. Многие обеспокоены тем, почему происходят эти конфликты и когда они закончатся. Эта конференция посвящена самоосознанности и предотвращению конфликтов — как владея техникой самоосознанности, люди могут попытаться решить проблемы и выйти из конфликтов. Конечная цель — мир без насилия.

На конференции обсуждаются многие вопросы, в числе которых:

роль самоосознанности в предотвращении конфликтов; роль самоосознанности в устойчивом развитии нашего мира.

Мы живём в естественном мире, нас окружают деревья и животные — всё это взаимосвязано. Человечество играет важную роль в поддержании баланса между человеком и природой. Если вы подходите ко всему осознанно, делаете правильные вещи по отношению к природе, и природа будет вести себя таким же образом. Природа похожа на людей, она тоже живая.

Относясь к миру бережно, человек может достичь баланса с окружающей средой. Природа возвращает вам то, что вы отдаёте ей. Об этом говорил Будда 2600 лет назад, когда не было никаких разговоров об экологии, изменении климата, загрязнении окружающей среды.

Буддизм и война

— Вы говорите, что конференция посвящена миру без конфликтов, но простите мой скептицизм, это звучит как утопия. Как буддийские ценности могут помочь на войне? Какая самоосознанность может быть на фронте?

— Самоосознанность не техника или тактика, которую можно записать на листе бумаги, а затем использовать в зоне боевых действий. Это гораздо более глубокое понятие — как человек может работать со своим сознанием, что он может с ним делать.

Людям на войне, людям, которые принимают решения в конфликтах, необходимо владеть самоосознанностью. Разум человека здесь имеет критически важное значение.

Если ваш разум работает в направлении чего-то, что основано на конфликте, вы всегда будете жить в конфликте.

Если ваш разум направлен на то, чтобы бросить вызов опасности, вы можете тренировать его в этом направлении, хотя это не просто.

В истории Индии был один очень жестокий безжалостный император Ашока, его Империя Мау́рьев нападала на другие королевства, захватывала территории, убивала сотни людей. И этот человек попадает под влияние учения Будды: мудрость, сострадание, мир, взаимосвязь человека и природы, — и полностью меняется.

Ашока начал распространять учение Будды. Сегодня буддизм есть во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Индии и других странах. Именно Ашока сказал, что мир должен извлечь урок, что мы должны забыть войну и жить в мире.

Как учение Будды могло полностью изменить Ашоку? Очень сложно найти ответ на этот вопрос, но факт остаётся фактом: он принял учение Будды и изменился, из воина превратился в благословенного человека, который пытался помочь человечеству. Такое изменение может произойти с человеком.

Искусство жить

— Каким образом можно практиковать самоосознанность?

— Существует форма медитации, которая называется випассана — техника, с помощью которой вы можете стать самоосознанным человеком. Это медитация, которая длится 10-14 дней, иногда месяц или два. В этот период вы не можете пользоваться телефоном, общаться с людьми. Вы должны отключиться от внешнего мира.

Идея состоит в том, чтобы забыть о мире, в котором вы живёте, и обратить свой разум на себя. Сосредоточившись на себе, вы начинаете понимать, кто вы и почему вы здесь, в этом мире.

Это очень глубокий процесс. Люди, которые проходят эту медитацию, становятся максимально самоосознанными. Есть большие корпорации, которые практикуют медитацию випассана для своих сотрудников. Многие больницы и тюрьмы тоже практикуют это. Если это распространится по всему миру и люди будут практиковать випассану, это будет иметь большое значение.

Тренировка разума

— Но с прагматической точки зрения вы всегда должны решать, на чьей вы стороне. Люди осуждают и критикуют других людей, они всё время выбирают между добром и злом. Медитация не всегда может помочь в случаях, когда нужно прямо сейчас решить, что делать в Газе или в российско-украинском конфликте.

— Невозможно отправить людей в Газу или на Украину медитировать, это так не работает, не происходит мгновенно. Это долгий процесс создания миролюбивого мирового сообщества в долгосрочной перспективе.

Конфликты, которые происходят прямо сейчас, невозможно решить в одночасье. Я говорю о процессе тренировки разума, который занимает много времени. Мы всегда утверждаем, что в первую очередь важна тренировка разума лидера.

Предположим, где-то назревает ещё один конфликт.

Если у вас есть люди, лидеры, которые хорошо обучены самоосознанности, если они осознанно относятся к мирским делам мирным образом, то они будут принимать практичные и прагматичные решения. Предвидя долгий и жестокий конфликт, они не пойдут на него.

Другие предпочтут действовать иначе. Они скажут, что должны бороться за свою историю и захотят войны.

Будучи самоосознанным, вы смотрите на мир вокруг себя и думаете о том, какое влияние вы собираетесь оказать на этот мир. Это длительный процесс, в котором должны принять участие люди, сообщество в целом. Мы предлагаем внедрить практику самоосознанности в школы, чтобы следующее поколение людей стало более осознанным в том, что они делают для созидания, а не для разрушения мира.

Средства массовой информации — это канал, по которому можно распространять послание принципов мира Будды и того, как самоосознанность может поддерживать развитие мира. Эта конференция — площадка, на которую мы привлекаем СМИ, чтобы они поняли этот момент.

Прямо сейчас я говорю с вами, пытаясь заставить вас понять. На эту тему доступно много материалов: у нас есть СМИ примерно 18 стран, также участвуют буддийские медиаплатформы. Они подчёркивают критически важные ценности учений Будды для сообщества, которое будет основано на мире и свободно от наркотиков и насилия. Многие молодые люди в Монголии, например, сокращают время, которое они проводят в своих телефонах. Они начали смотреть телевидение, где транслируются интересные познавательные программы. Это положительное влияние, которое поможет создать новое поколение в долгосрочной перспективе.

Российские буддисты

— Вы работаете с российскими буддистами?

— Да, работаем. У нас есть связи с буддийскими организациями в Калмыкии, Бурятии, Туве. У нас есть связи с буддийскими организациями в Монголии. В этом году в Калмыкии прошёл международный форум. Наша делегация поехала на это мероприятие.

— Есть ли в России буддийские монастыри? Вы были в каком-либо из них?

— Такие монастыри в России есть, но я там не был. Наши делегации посещали их несколько раз. Я не монах, поэтому я здесь перед вами в повседневном одеянии, а наш генеральный секретарь — монах, и он посетил эти места в России. У монахов очень тесная связь друг с другом. Они на самом деле ездят туда каждый год. Международная буддийская конференция проходит и в республиках России.

У нас также есть академики из Индии, эксперты по буддизму, они ездят в Россию, в Москву и Санкт-Петербург, там есть монастыри. Это совсем небольшое сообщество, но весьма эффективное. Если вы читаете Достоевского, Лермонтова, вы можете найти следы буддийских учений в их работах. Они подробно изучали эту философию.

Буддизм: религия или философия

— Есть ли что-то политическое в этой конференции?

— Здесь нет ничего политического.

Конференция представляет учения Будды для устойчивого развития мирного и бесконфликтного мира. Это пассивный форум, который мы проводим на регулярной основе.

Мы провели аналогичный форум в 2018 году. Это второй форум такого типа, потому что люди просили об этом. Для вас это нечто новое. Это также новая область для многих других журналистов.

Никто не заставляет вас следовать тому, что мы говорим. Это платформа, где вы можете узнать что-то новое и интересное.

Возможно, вы продолжите изучение этой области, напишете на эту тему, чтобы донести сообщение о важнейших ценностях буддизма до более крупного сообщества в вашей стране. Мне не очень нравится слово "буддизм", потому что оно похоже на "индуизм" или религию. Мы называем это Будда Дхарма — учение Будды.

— Тогда это больше похоже на философию?

— Да, в этом нет ничего религиозного.

Сам Будда говорил, что человеку не нужно молиться или следовать каким-либо ритуалам или строгим правилам, чтобы быть буддистом. Вам не нужно полностью следовать его учениям. Просто следуйте своему уму.

Весь процесс касается человеческого разума — того, что ваш разум может воспринимать, понимать, фильтровать и принимать. Если вы можете принять и практиковать принципы буддистского учения в своей повседневной жизни, этого достаточно.

Есть много различных гуру, которые часто говорят людям, что им делать. Ваш разум не может принять всё то, что говорят эти люди. Просто впитайте это в себя. Вы можете послушать меня, но только вам решать, хотите ли вы следовать за мной, или нет.

Учение Будды очень отличается от других религиозных течений, чьи лидеры на самом деле хотят, чтобы люди следовали за ними. Будда никогда этого не хотел.

— Когда я слушаю вас, у меня возникает ощущение, что это не сработает. Тигры не едят траву.

— Вы из совершенно другой области жизни. Как военный корреспондент, вы имеете дело с жестокостью, кровью, людьми, конфликтующими друг с другом. Людей, привыкших к насилию, эти принципы могут очень сильно удивить. Это тонкий процесс. Вам нужно найти время, чтобы проникнуться концепцией самоосознанности, мудрости, сострадания и других ценностей Будды. В какой-то момент вы поймёте, что всё это очень важно.

Есть примеры журналистов, таких как вы, которые начали следовать учению Будды спустя десятилетия после своей карьеры в журналистике. Есть актёры и актрисы, которые тоже прошли через это. Я знаю очень известную индийскую актрису, которая была на пике своей карьеры, не имела финансовых проблем и стала монахиней. Сейчас она очень счастливый человек. Я также знаю индийскую модель, которая была на обложках всех индийских журналов. Она не только начала следовать учению Будды, но и изменила весь свой образ жизни, чтобы стать монахиней. У неё было всё в этом мире, но она ушла в монастырь.

Я не искушаю вас сделать что-то подобное, конечно. Все те люди, о которых я говорю, они все атеисты, но они открыли для себя учение Будды и решили следовать ему.

Срединный путь в политике

— Премьер-министр Индии Нарендра Моди пытался продолжить мирную инициативу по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он ездил в Москву, в Киев, чтобы сделать возможными мирные переговоры между Россией и Украиной. Что вы об этом думаете?

— Это политический вопрос, и я не хотел бы много говорить об этом как член буддийской общины. Я могу сказать только одно. Будда пытается следовать срединному пути.

Конфликт возникает, когда у двух противоборствующих сторон возникают несгибаемые позиции. Обе стороны утверждают, что их точка зрения правильная, и их невозможно убедить в обратном.

Если вы попытаетесь сказать им, что они не правы, они этого не примут. Будда всегда говорил о срединном пути даже при разрешении конфликта.

Вы никогда не сможете примирить различные точки зрения. Срединный путь — это тот путь, при котором появляется третья сторона или третья точка зрения, когда появляется возможность посмотреть на проблему с другой стороны, с нейтральной точки зрения.

Вы можете убедить обе стороны собраться вместе для разговора, потому что в конечном итоге любой конфликт заканчивается. Перед тем, как премьер-министр Моди отправился в Киев, он сказал очень интересную фразу, имеющую отношение к учениям Будды.

Мы земля Будды, и мы миролюбивые люди, мы дали миру Будду, мы не дали миру войны.

Это очень хорошо рифмуется на хинди. "Война" на хинди — "юд", а "Будда" — "буд". Так что на хинди это звучит так: мы дали миру "буд", но мы не дали миру "юд". Вот в чём вся идея — выслушать обе стороны и найти выход.

Уточнения

Будди́зм также известный как Дха́рма-вина́йя — «доктрины и дисциплины» — и Дха́рма Бу́дды — апатеистическая индийская религия или философская традиция, основанная на ряде оригинальных учений, приписываемых Гаутаме Будде. Это четвёртая по величине религия в мире с более чем 520 миллионами последователей, что составляет свыше 7 % населения мира, известными как будди́сты.



Випасса́на или випашьяна (санскр. विपश्यना, IAST: vipaśyanā «проникновенное видение») — вид медитации в буддизме, созерцание четырёх благородных истин и идеи невечности. «Динамическая» (аналитическая) медитация в отличие от статической (шаматха).





Срединный путь (санскр. IAST: madhyamā pratipada; пали IAST: majjhimā-paṭipadā; тиб. དབུ་མའི་ལམ། Umaylam; кит. 中道, пиньинь zhōngdào, палл. чжун дао; яп. 中道 тюдо) — это буддийское понятие, заключающееся в стремлении воздерживаться от категоричных противоположных утверждений и в попытке найти «срединное решение» всех вопросов, которое принесёт наиболее благоприятные для буддиста результаты.

