Используйте эту систему пару лет и забудьте о тяжёлом труде на своём участке — советы агронома Артёма Мажорова

Агроном: органическое земледелие спасёт истощённую почву

15:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Удачная Правда

Чем отличается биометод от органического земледелия, можно ли есть овощи с грядки, и справятся ли йод и молоко с вредителями на огороде, в авторской передаче Андрея Туманова "Удачная Правда" на Pravda.Ru рассказал агроном Артём Мажоров.

Что такое "биометод"

— Вы специалист по биометоду. Расскажите, что это такое?

— Я бы хотел выделить два направления —

биометод и органический метод.

Биологизированное и органическое земледелие — это две разные технологии.

Биологизированное земледелие подразумевает использование на старте экологических, биологических препаратов, позволяющих справляться с проблемами без химических пестицидов. Но если необходимо собирать будущий урожай и вдруг на нём появилась, например, фитофтора, агрономы принимают решение использовать химические пестициды. Если пестициды пришлось использовать рано, ни о каком биологизированном земледелии речь уже не идёт, это возврат к стандартной химической технологии.

Действительно экологическая продукция выращивается с использованием только биопрепаратов и максимально насыщена всеми необходимыми для нашего организма полезными нутриентами.

— Давайте расшифруем... Что такое нутриенты?

— Сегодня врачебное сообщество и сообщество диетологов и нутрициологов используют общий термин "нутриенты", который включает:

витамины, макро- и микроэлементы, биологически активные вещества.

Проще говоря, это полезные и необходимые для нашего организма вещества. Они бывают обязательными или эссенциальными (незаменимыми) и условно обязательными. Например, есть какой-то микроэлемент, без которого важная химическая реакция в нашем организме не случится, за это отвечает несколько минералов, которые мы получаем с пищей. Чтобы пища была ими насыщена, мы должны заботиться о её полноценности.

И вот как раз такую продукцию нам помогает получить в первую очередь органическое земледелие. Сам биометод подразумевает использование биопрепаратов, которые разработаны с помощью биотехнологических разработок различных учёных и предприятий.

Биометод даёт:

защиту растений от различных заболеваний, вызванных бактериями или патогенными грибами; питание растений.

Можно напитать минеральными веществами, можно теми препаратами, которые представляют собой органику.

Мы должны дать растениям необходимый набор основных элементов. Это макроэлементы, NPK, азот, фосфор и калий, которые необходимы на разных стадиях развития.

Азот отвечает за наращивание зелёной массы, за вегетативную фазу.

Фосфор отвечает за укоренение, цветение, опыление. Это уже переход вегетативной фазы в генеративную, то есть в ту фазу, когда растение должно начать размножаться.

Когда растение отдало нам урожай, оно начинает восстанавливаться. Ближе к осени нам нужен калий.

Эти микроэлементы растение должно откуда-то забирать. Фосфор, азот содержатся в большом количестве в воздухе, но растение его должно усвоить. Как же перевести их в лёгкую, усваиваемую растениями форму?

У нас есть возможность применения стандартных удобрений, содержащих в себе различные формы азота, которые используются достаточно широко. Но это не совсем органика.

Если мы говорим о биометоде с позиции органического земледелия, то именно микроорганизмы должны обеспечить поступление всех элементов в растения. Это азотфиксирующие бактерии. Но мы не можем их сделать доступными. Для этого есть фосфор и калий, мобилизирующие бактерии. Фосфор и калий содержатся в большом количестве в почве. В бутылочках или пакетиках содержатся споровые формы бактерий, и как только они попадают в благоприятные для них условия, контактируют с почвой, с влагой, они начинают работать. Азотобактер начинает добывать азот из воздуха.

— Он сам начинает добывать или должен быть привязан к растению?

— Естественно, он должен при помощи биохимических реакций быть связанным с корневой системой растения. Происходит симбиоз при помощи различных микоризных грибов, которые тоже в этом участвуют. Если состояние почвы не позволяет бактериям благополучно жить в симбиозе с растениями, то мы не получим никакого результата. Если на протяжении многих лет в почву вносились большими дозами химические пестициды, то есть остаточные дозы этих пестицидов велики, то и заселение полезных микроорганизмов тоже не сразу окажется благополучным и эффективным. Должны пройти годы,

чтобы уменьшилась пестицидная нагрузка; чтобы количество микроорганизмов стало достаточным для осуществления этих функций.

Маркировка "эко": верить или нет?

Мы с вами говорили об экопродукции, которой у нас сейчас очень много и она очень дорогая. А правда ли всё, что называется "эко", таковым и является? В магазинах бытовой химии каждый второй продукт тоже "эко", биоразлагаемый.

У нас в государстве есть 367-й федеральный закон "Об органической продукции", который в определённой мере регламентирует контроль производителей. Но не настолько, чтобы вся продукция действительно проходила органическую сертификацию. И в нашем государстве в этом году должна была быть внесена поправка к закону "Об органической сертификации", но её перенесли на год. Что эта поправка должна нам дать?

С даты внесения поправки маркировать продукцию как "эко" можно будет в том случае, если не только предприятие, но и конкретный продукт прошли органическую сертификацию.

Для этого сейчас создаётся девять центров Роскачества, которые должны обеспечивать взаимосвязь между всеми регионами России. Они будут помогать стандартизировать протоколы, проводить исследования в аккредитованных лабораториях. То есть до этого можно было исследовать или не исследовать, но при этом писать "эко". Как только эта поправка вступит в силу, контроль ужесточится и тот продукт, на котором будет написано "био", "эко" или значок "Федеральный органик", будет действительно соответствовать написанному. Значит, и предприятие, и продукт проверку прошли.

"Эко" на своём участке

— Как любителям-садоводам свою продукцию сделать "эко"?

— Для того чтобы нам, обычным садоводам-огородникам, на грядке получить здоровый урожай, нужно в первую очередь полностью отказаться от использования химических пестицидов.

С момента посева семян (не важно, рассадой мы выращиваем или сеем сразу в грядку) мы должны использовать биологические препараты:

сенную палочку,

триходерму,

которые обеспечивают иммунный ответ в самой почве.

Сенная палочка

— Что такое сенная палочка?

— Это достаточно давно известная бактерия. На рынке много препаратов, которые её содержат: разные штаммы, разные производители. Часть этих штаммов обладает эндофитным свойством, "эндо" значит внутрь. Бактерия либо находится рядом с корневой системой растения на поверхности листа, либо проникает внутрь и обеспечивает растение биологически активными веществами. Она вырабатывает более чем 250 различных биологически активных веществ и микроферментов и обеспечивает защиту растения от патогенных агентов. Существуют исследования о том, что сенная палочка обладает противовирусным действием. Сенная палочка, будучи бактерией, является биологическим фунгицидом.

Триходерма

Группа препаратов, содержащих триходерму, обеспечивает защитные функции почвы, препятствует нападению на растения вредных объектов и способствует возможности более комфортно переносить неблагоприятные условия:

перепады температуры,

стрессы, возвратные

заморозки

и прочее.

Триходерма обладает также иммунопротективным свойством.

Как простому огороднику обеспечить получение хорошего урожая.

Отказаться от химических пестицидов. С момента посева или рассады профилактически использовать биологические фунгициды. Не забывать регулярно обрабатывать — раз в две недели. Опрыскивать биологическими фунгицидами на основе бактерий либо полезных грибов весь участок, особенно паслёновые, которые часто болеют, огурцы.

Микориза

Можно использовать микоризу. Само слово "микориза" — это симбиоз высшего растения, с которого мы получаем урожай, и гриба. Я говорю не о том грибе, который мы собираем в лесу, а об эндомикоризе, которая есть в почве.

Микориза увеличивает площадь корневой системы в 10-15 раз. Она должна соединить микоризный гриб с растением и позволить доставить этому симбиозу из почвы полезные вещества и влагу.

У нас есть противники микоризы, которые говорят, что микориза может у растений забрать сахара, все необходимые углеводы и нанести растению вред. Действительно, микоризный гриб в обмен на воду, питательные вещества, защиту от агентов там, рядом с корневой системой, забирает углеводы, питается ими. Но есть такое понятие — взаимовыгодный паразитизм или аллелопаразитизм.

Растение никогда не будет взаимодействовать с тем грибом, который ему невыгоден.

Если планомерно в течение двух-трёх лет использовать на участке препараты с микоризой, полезными бактериями, иногда даже жертвуя урожаем, мы заселим почву полезными бактериями и грибами, обеспечим в будущем стрессоустойчивость растений к различным факторам и повысим супрессивность почвы. Это нормальная функция почвы — противостоять вредным объектам.

Йод, молоко и другие народные рецепты

— Как вы относитесь к таким псевдонародным способам, как йод, молоко и т. д.?

— Мы сейчас говорим о регламентированных и сертифицированных способах, которые работают. Но могу сказать, что есть народные рецепты, которые работают в недолгосрочной перспективе. Ни один огородник, использующий народные методы, не скажет, что он годами справляется с проблемами только молоком и йодом. Так не бывает, есть определённые принципы биометода или органического земледелия.

От начала до конца использовать только полезные грибы и бактерии, микробиологические препараты, которые добывают азот, фосфор, калий и содержат все микроэлементы, то есть питают растения.

Едим с грядки

Какое-то количество бактерий на поверхности почвы, ягод, овощей, зелени нам полезны. У нас микрофлора пересекается по большому количеству показателей. Она есть в почве, на растениях, она есть и в нашем кишечнике.

— То есть если я ем в основном немытые ягоды с грядки, это не так страшно?

— Это не то, что не страшно, это необходимо, и вы правильно делаете. Нужно по возможности есть овощи немытыми, если, конечно, мы знаем, что грядки не обрабатывались химическими препаратами. Используем биометод, выращиваем только органическую продукцию, не переходим на химию. Биометод превращается в органический метод. Биологизированное земледелие становится органическим, нам не пришлось химические препараты использовать. Вот это будет чистая органическая продукция.

Если мы эту систему будем использовать регулярно пару лет, нам потом практически ничего не придётся делать на своём участке.

Органическое земледелие: как научиться

— Придётся работать по определённой системе. А как этому научиться? Это же не придёт к вам свыше.

— Есть достаточно большое количество специалистов, которые обучают органическому земледелию, есть специалисты, которые работают с крупными сельскохозяйственными холдингами по биологизированному земледелию. В целом в России сейчас это достаточно активно пропагандируется, и эти знания можно получать.

— Трудно научиться?

— Это достаточно простые технологии.

Капаем в раствор: каплю гуматов для стимуляции семян, капельку бактерий сенной палочки, замачиваем семена, сеем, проливаем препаратом с сенной палочкой.

Дождались всходов. Подошло время пикировки. Добавили удобрения, которые содержат в себе только микробиологические препараты: азотфиксаторы, фосфор, калий мобилизирующие. Мы удобряем, но не минеральными, а, по возможности, органическими препаратами.

Подошло время высадки. В лунку добавили препараты микоризы, почвооздоравляющие грибы.

Потом в течение сезона обеспечиваем раз в две недели обработку по листу либо под корень микробиологией бактерий и грибов. И кормим немного.

— Здесь я бы немножечко поспорил. Мы берём, например, фосфорное удобрение, суперфосфат двойной. А из чего делается суперфосфат? Из остаточных пород древних морей. Он фактически получен биометодом.

— Мы должны понимать: всё, что имеет отношение к органике, а не к биометоду, — это работа почвенных микроорганизмов. То есть они нам должны добыть этот фосфор из недр почвы. Тогда мы будем говорить об органической продукции.

— Значит, суперфосфат — это неорганическая продукция. Но он же получен естественным путём.

— Получен он естественным путём, но в растение поступает неестественным путём.

Естественный путь — это только взаимодействие микроорганизмов с теми веществами, которые содержатся в почве. Всё остальное — это уже минеральное удобрение.

При сегодняшней классификации мы это назовём "минеральным препаратом". А те препараты, которые содержат в себе бактерии, фосформобилизирующие, — органические, биологические. Это как термин "биофунгицид", он не совсем понятный, нелогичный. Тем не менее он у нас существует.

— Фунгициды — это препараты против болезней?

— Да, против грибных болезней. А тут у нас биофунгицид — это препарат, который содержит в себе какую-то бактерию или хороший гриб, который будет взаимодействовать с плохой бактерией или плохим грибом и уничтожать их, не давая болезни распространяться на нашем участке.

— Из нашей беседы я понял, что всем нам надо учиться, потому что постоянно приходят новые технологии, наука развивается. То, что вчера казалось смешным, глупым, сегодня становится, пожалуй, главным методом ведения хозяйства.

— Это действительно так. Защита почвы, иммунитет растений — это самые основные тренды в современной науке, которые позволят нам быть здоровыми.

Уточнения

Органическое (экологическое биологическое) сельское хозяйство — метод ведения сельского хозяйства, в рамках которого происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок.



Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.





Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов.

