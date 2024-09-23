Эликсир вечной молодости: мечта или реальность? Мнение геронтолога Валерия Новосёлова

Геронтолог: Валюта времени — самая ценная валюта в жизни

Владимир Путин поручил российским учёным создать средство против старения. О том, возможно ли изобрести средство, способное повернуть время вспять, главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог Валерий Новосёлов.

Значение геронтологии во всём мире

— О средствах против старения много говорят, это вечная тема, мечта человечества. Что же это за средство?

— Я бы не сказал, что это вечный вопрос, он стал актуальным и модным сегодня. Когда я учился в Первом медицинском институте, в 1983-1989 годах, я не мог найти себе учителя по геронтологии (а это ведущее учреждение нашей страны). Мне пришлось найти себе учителя в ЦНИЛ при Втором меде, где я стал заниматься изучением старения клеточной культуры.

За сорок лет мир очень быстро постарел, все ужаснулись, оказалось, что мы не готовы к этому явлению.

Я никогда не видел человека, который бы сказал: "Я хочу быстрее постареть". Все говорят: "Я хочу медленнее стареть". Это предполагает, что человек хочет быть как можно дольше здоровым, функциональным, независимым от помощи.

В России более 42 млн пенсионеров по возрасту. Процесс нарастает. Сегодня людей старше 65 лет — около 650-700 млн, а к 2050 году их будет 2 млрд. Представляете, какой скачок?

Продолжительность жизни стала расти очень медленно, иногда откатываться назад. Пример — "ковид", показатель ожидаемый жизни от расчётного показателя опустился на два года. Сейчас он снова поднялся. В Америке, кстати, продолжительность жизни падала до "ковида" на 0,1-0,2 года. Это показывает, что ресурсы роста продолжительности жизни без науки, которая называется геронтологией (это самое междисциплинарное знание, которое я знаю в мире на сегодня), невозможны. Поэтому президент разумно обратился к учёным.

Я возглавляю старейшее сообщество учёных-геронтологов на территории всего постсоветского пространства. Его сформировали в 1957 году. В него входят страховщики, учёные — математики, физики, химики, биофизики, врачи разных специальностей.

Врачи, например, не разбираются в старении, такого предмета они не изучают. Но пришло такое время, когда врачам надо вводить отдельный предмет — основы геронтологии, основы биогеронтологии.

Это очень важно, потому что гериатрия сегодня поднимается во всём мире, медицина будущего будет гериатрическая, гериатров будет всё больше и больше. Например, в нашей стране лет семь назад гериатров было 200 человек всего на всю страну, один врач приблизительно на 700 тысяч населения любого возраста. Сегодня их около двух тысяч.

Медицина любой специальности, кроме педиатрии, в будущем будет в большой степени гериатрической. Пациентов в возрасте будет всё больше, увеличится количество возрастозависимых проблем.

Вообще, геронтологию создали русские, если вы не знали.

— Не японцы? Там больше всего долгожителей.

— Не японцы. Илью Ильича Мечникова сложно назвать японцем. Более того, могу сказать, что первыми учёными, которые стали заниматься экспериментальной геронтологией человека, то есть влиять на процесс жизни человека, были большевики. Один из лидеров большевиков Александр Богданов во время Гражданской войны, в 20-е годы, стал заниматься обменным переливанием крови с целью борьбы с таким недугом, который сегодня неизвестен, — социалистическая изношенность. Пытались обменным переливанием крови принести определённые преференции и людям пожилого возраста, и молодым комсомольцам.

Как мы стареем

— Валерий Михайлович, что в человеке стареет прежде всего?

— Человек стареет как система.

Что такое старение? Это снижение жизнеспособности с возрастом.

Жизнеспособность не снижается отдельно у эритроцитов или у нейронов, отдельно у какой-то системы, у желудка. Стареет вся система. Она стареет по-разному, гериатронно. У кого-то раньше идёт центральная нервная система, у кого-то — сердечнососудистая, у кого-то — скелетно-мышечная, мускулатура страдает. Но тем не менее это проявляется в снижении жизнеспособности.

Мы все разные. Рождаемся разными, живём по-разному, у нас разные экономические, бытовые условия, пищевые привычки. И жизнеспособны мы все индивидуально.

— Где тонко, там и рвётся?

— Да. Есть даже такое понятие. Кстати, эту теорию надёжности биологических систем разработал советский, российский учёный профессор Виталий Кимович Кольтовер, тоже член нашего сообщества, которое я возглавляю. Наука геронтология на момент распада Советского Союза была одной из ведущих в мире. Эта мощнейшая школа состояла из пяти подшкол —

Московской, Киевской, Харьковской, Минской, Ленинградской.

Сегодня всё немножко трансформировалось, но тем не менее у российских учёных осталась прагматичная направленность, они нацелены на результат, на увеличение продолжительности жизни. Сегодня без геронтологии это невозможно.

Я за последние пять лет написал десять книг для населения. Одна из них — "Как в России жить долго". Там нет текста, фактически одни клинические советы. Важно, что они написаны не только геронтологом (геронтологи, как мы сказали, это учёные разных специальностей), но гериатором, человеком, который занимается геронтологией человека.

Заниматься продолжительностью жизни, её активной, здоровой составляющей нужно не тогда, когда старость наступила.

Меня, кстати, часто спрашивают: "Когда наступает старость?" Я говорю: "Вы её не пропустите. Вы с ней никогда не встречались в жизни, но вы её обязательно заметите".

Почему мы стареем по-разному

— Вы сказали, что люди разные и проблемы разные. С чем связано, что кто-то в 90 лет может отжиматься, а кто-то уже в 50 лет себя чувствует как старый рваный башмак?

— Я знаю массу примеров, когда люди в 95 лет могут станцевать и спеть. Очень легко объяснить это генами. Но здесь всё очень непросто. К сожалению, программы старения не существует. Существует, по признанию большинства профессиональных геронтологов, которые занимаются этим всю жизнь, программа развития человека. А старение — это стохастическое случайное следовое исполнение этой программы. Зависит от того, как вы будете жить, относиться к своему биологическому времени. Кстати, валюта времени — это самая ценная валюта в жизни.

— Всё можно купить, кроме здоровья. Много говорится про образ жизни, диету, дыхание, спортивные упражнения. Важен даже психологический настрой, недаром говорят: "Кто много смеётся, тот дольше не стареет". Эти факторы влияют на старение?

— Чувство юмора — это очень тонкая надстройка над интеллектом, когда говорят не просто словами, а между слов, подстрочными смыслами. Формула смысловосприятия. Это очень интересный момент.

Болезнь Альцгеймера — это особая, большая проблема современного человечества. В этой ситуации биологическая жизнь продолжается, но фактически человек потерян во времени и пространстве. Сегодня в нашей стране таких людей — от полутора до двух миллионов, ориентировочно от этой болезни страдает 1-2% от общего количества населения.

Давайте разберём генетический потенциал продолжительности жизни и поведение самого человека, его здоровый образ жизни. На сегодня к болезням старения относится определённый пул заболеваний.

Каковы особенности этих заболеваний?

Возраст

Особенность этих заболеваний заключается в том, что они зависят именно от возраста. Чем выше возраст, тем выше риск возникновения этого заболевания.

Неизлечимость

Эти болезни не излечиваются, человек живёт с ними до конца жизни. Мы можем их замедлить, можем профилактировать, но тем не менее если они появились, человек, например, с диабетом второго типа, с болезнью Альцгеймера или Паркинсона продолжает жить до конца жизни.

Возрастной порог заболеваний

Болезни легко ускорить, но очень тяжело замедлить. И у каждого из этих заболеваний (их около десяти) есть более молодой генетический вариант.

Более молодой вариант болезни Альцгеймера — это раннее начало. Так и называется в МКБ-10: болезнь Альцгеймера с ранним началом. Она возникает после 65 лет, средний возраст моих пациентов, у которых диагностируется такое заболевание, — это 75-78 лет, а ранняя форма начинается в 50 лет или раньше, есть случаи в сорок лет. Исключительные случаи (были описаны в литературе) — в 30 лет. У каждого заболевания, возрастного или возрастозависимого, есть такой клон.

В этих случаях действительно влияет генетический компонент.

Уже чётко определено, что в болезни Альцгеймера участвует 560 генов, которые или защищают, или ускоряют это заболевание.

Но в ранней форме играют роль три гена:

PSEN1, PSEN2 и АРР.

Кстати, роль российских учёных в открытии одного из этих генов очевидна: российский учёный биолог Евгений Рогаев доказал, что гены PSEN являются основанием для раннего развития болезни Альцгеймера.

Профилактика заболеваний

30% заболеваний можно предотвратить или отодвинуть во времени на более поздний период с помощью изменения образа жизни.

Это экспертные оценки, они довольно точные. Если у вас кто-то в семье страдал от болезни Альцгеймера, риски развития этого заболевания выше ориентировочно в четыре раза. Но их можно снизить на 30-40% за счёт изменения физической активности, изменения питания, обращения к врачам, контроля глюкозы в крови, в плазме, уровня артериального давления. Есть люди, у которых были такие родственники, но сами они не заболевали, случались такие удивительные вещи.

— Люди сдают анализы, выясняется, что эти гены есть. Надо просто сразу садиться на диету, бегать по утрам в парке и пить много воды? Или какие-то есть медикаментозные способы, которые ускоряют работу мозга, улучшают её?

— Именно на сегодня это не медифицированный фактор развития заболевания.

Активность генов и их изменения в процессе жизни (их часто называют эпигенетические изменения) зависят от нашего поведения, от наших усилий.

Сегодня уже очень много людей обращает внимание на процесс старения, как правило, в возрасте сорок плюс, когда начинаются какие-то проблемы со здоровьем. Погуляли, плохо спали, работали на ипотеку — начинаются проблемы. И тут надо разбираться: читать научные статьи, слушать лекции на YouTube самого разного качества. Поскольку идёт очень разный поток информации, мы выпустили учебник "Основы геронтологии". Он вышел 20 сентября в серии "Карманный справочник врача". Там даётся информация: что делать, как делать, как оценивать, что такое старение, какие клетки, как они стареют, стареем ли мы как сумма клеток, или там что-то большее.

Геронтология в современной медицине

— Ваш учебник больше подходит врачам или пациентам?

— Мы старались писать для всех. Врачи геронтологию не учат, такого предмета, утверждённого в рамках высшей школы, нет.

Реалии сегодня таковы, что врачам нужно иметь знания по геронтологии.

Кстати, многие пациенты ушли намного дальше врачей. Сегодня люди образованны, очень быстро находят любую информацию в интернете. Например, в США за последние два года выпустили два препарата для лечения болезни Альцгеймера на основании моноканальных антител — леканемаб и донанемаб. В социальных сетях обсуждают проблемы этих препаратов: использовать их, не использовать. И часто врачи не знают этих вещей.

— Врачи не умеют так работать с информацией, как блогеры, журналисты. И них нет времени, и у них существуют протоколы. Они, наверное, не могут заниматься художественной самодеятельностью?

— Российская медицинская школа, одна из старейших в мире, всегда обращала внимание на персонифицированный подход.

Я не скажу, что протоколы — это хорошо, потому что мы все очень разные. Соответственно, если использовать одни и те же подходы к людям молодого и старшего возраста, например, методы лечения артериальной гипертензии для старика с синдромом старческой хрупкости или старческой дряхлости, то добра не будет.

— Протокол утверждён министерством или департаментом здравоохранения — и всё, с врача взятки гладки. Сейчас всё очень заформализовано.

— Наш регулятор, минздрав, — это же не министерство здравоохранения, это министерство предоставления услуг в сфере здравоохранения. Соответственно, если услуга оказана, то должны быть критерии её оценки. Вот чем занимается минздрав.

Пора создавать в России министерство по старению, которое будет заниматься именно проблемами стареющего населения.

Болезни возраста и социальная среда

Это не только пенсионное обеспечение, это проблема изучения, например, городской среды. Есть проблема, как помыть пожилого человека: в ванну тяжело посадить, падают постоянно. Я видел душевую кабину в Венеции. Вы же понимаете, Венеция — город пенсионеров, которые приезжают посетить эту жемчужину планеты. Душевая кабина, обложенный кафелем поддон с прямым въездом на инвалидном кресле, бортики высотой полтора метра. Об этом тоже нужно думать.

Почему я говорю, что надо читать книги? Потому что люди над этими темами думают десятки лет. Я всё аккумулирую, ко мне стягиваются все вопросы, все знания. Каждый день по три-четыре звонка с просьбами, вопросами.

Покормить пожилого человека, приготовить пищу — часто большая проблема. Проблема газа, безопасность окружающих соседей. Как не потерять этого человека? Они исчезают в собственном подъезде.

— Да, вышел и забыл, куда пошёл и кто он вообще.

— Хорошо, если он выйдет в тапочках, например, зимой, на него обратят внимание и обнаружат. А если не обнаружат? Бывает, что у таких людей с нарушениями памяти есть браслетик или бумажечка. А если нет? И люди называют не тот адрес, где они живут сейчас, а тот, где они жили сорок лет назад. Это тоже большая проблема — как их находить, как себя вести. Оставлять нельзя ни в коем случае, пока не передашь в руки кому-то.

Новые разработки и направления

— Илон Маск какие-то чипы вживлял в мозг, и люди получили возможность двигаться и жить полноценно. Нельзя ли разработать подобные вещи, когда мы говорим про старение, про деменцию?

— Мы не знаем, как выглядит механизм старения, мы видим отдельные кусочки мозаики. Процесс старения встроен во все механизмы нашего жизнеобеспечения: во все клетки, во все клеточные, надклеточные структуры, в органы, в ткани. Поэтому стареет тот, кто живёт. Очевидно процессы нормальной жизнедеятельности являются основой для процесса старения.

Здесь надо разбираться не столько с механизмом старения, сколько с механизмами организации продолжительности жизни — это биология старения, биология продолжительности жизни.

Это разные части геронтологии. Вполне возможно, что там будет больший результат.

Американцы создали Национальный институт старения. Фактически это регулятор, который распределяет деньги на исследования. Например, на изучение болезни Альцгеймера в 2024 году они выделили почти 4 млрд. Тридцать три центра в США изучают болезнь Альцгеймера. Фактически любая лаборатория в любом институте по всему миру сейчас изучает это заболевание. Даже у нас в Высшей школе экономики создали лабораторию старения на своей базе.

— Сейчас многие болезни побеждены, даже те, которые раньше были неизлечимы. Жизнь идёт вперёд.

— Процесс старения — это не болезнь, это гораздо более сложное явление. Именно в этой избыточной сложности проблема. Почему мы никак не можем до конца разобраться с болезнями старения, особенно с болезнью Альцгеймера? Потому что она очень глубоко встроена в эти механизмы.

Поэтому нужно собирать именно геронтологов, нужно готовить молодую гвардию, обучать студентов. А как учиться? Учителей нет, и учебников нет.

— И написать некому, и прочитать некому?

— Мы написали первый учебник. У нас у каждого своё мнение. Геронтологи когда собираются — это сплошные споры. Например, когда начинается старение? В 18, в 11, в 9 лет? Где в потоке, в стремнине жизни есть точка начала старения? Процесс, встроенный в процессы онтогенеза, то есть индивидуального развития, начинается с зачатия, с рождения и кончается уходом из жизни биологического организма.

Уточнения

Геронтоло́гия (от др.-греч. γέρων «старик» + λόγος «знание, слово, учение») — наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним.



Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).



Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

