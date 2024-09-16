Три кита вьетнамского успеха: политика, капитал и рабочая сила — политолог Динь Ле Хэнг Занг

Политолог Динь Ле Хэнг Занг: "Россия играет важную роль в обеспечении безопасности Вьетнама"

До сих пор в России бытует представление о Вьетнаме как об азиатской отсталой стране. Мало кто знает, что Вьетнам сегодня — это одна из самых развитых стран мира. О том, как Вьетнаму удалось совершить такой мощный экономический прорыв, что знает вьетнамская молодёжь о России и как будут строиться вьетнамско-российские отношения в непростой обстановке холодной войны, спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с политологом, исследователем вьетнамской Академии наук Динем Ле Хэнгом Зангом.

— Как за 30 лет Вьетнам смог так подняться?

— Вьетнам действительно сильно изменился за эти годы. Из самой бедной страны в мире он превратился в развивающуюся страну со средним доходом населения и быстрым экономическим ростом. Вьетнам сегодня считается новым экономическим тигром Азии.

Я думаю, что ключ к успеху Вьетнама заключается в трёх факторах:

государственная политика; иностранный инвестиционный капитал; рабочая сила Вьетнама.

После холодной войны Вьетнам проводил политику обновления Дой Мой.

Вьетнам открыл двери для иностранных инвесторов.

Вьетнам создал условия для развития частного экономического сектора.

Вьетнам способствовал либерализации торговли и продвигал международную интеграцию.

Благодаря политике обновления Дой Мой Вьетнам успешно привлекает большое количество иностранных инвесторов в страну. При поддержке вьетнамского правительства иностранные инвесторы приехали в страну и построили здесь ряд промышленных парков, которые позволили Вьетнаму эффективно использовать природные и человеческие ресурсы для экономического развития. И я думаю, что ещё очень важный фактор — человеческий. Вьетнам — это страна с большим населением, свыше 100 млн человек.

Вьетнамцы — очень трудолюбивые, креативные, и все они стремятся к процветанию, хотят вносить вклад в развитие страны. Поэтому Вьетнам очень сильно изменился в положительном направлении за эти 30 лет.

Вьетнам vs Китай

— Раньше главной производственной фабрикой мира был Китай. Сейчас производство начинает перетекать во Вьетнам: здесь теперь главная мастерская, сборочный цех. Почему в Китай сейчас не хотят вкладываться? Есть ли какие-то экономические причины?

— Тут много факторов, в том числе геополитических. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит конкуренция между Китаем и США, другими странами в мире.

Вьетнам — это страна многофакторной дипломатии. Мы приветствуем всех партнёров, которые хотят развивать отношения с нами.

Вьетнамское правительство создаёт благоприятные условия для иностранных инвесторов, у нас преимущество в рабочей силе, и затраты на рабочую силу — разумные. Так что здесь работают и экономические, и геополитические факторы.

— Во Вьетнаме дешёвая рабочая сила, политически безопасная гавань. На фоне противостояния Китая с США производство переезжает к вам?

— В определённой степени можно так сказать. Сейчас между великими державами в Азии идёт конкуренция во всех областях. Поэтому я считаю, что это тоже один из факторов.

Россия и Вьетнам — старые друзья

— Противостояние между Россией и коллективным Западом выглядит как новая холодная война. Россия — старый друг Вьетнама, мы в своё время очень помогли Вьетнаму, когда ему было трудно. Поможет ли Вьетнам, когда трудно нам? На чьей стороне будет Вьетнам?

— Вьетнамский народ всегда с благодарностью помнит помощь Советского Союза и советского народа во время холодной войны. И сегодня вьетнамский народ испытывает большую привязанность к России. Мы поддерживаем Россию во многих вопросах. Конечно, сейчас мы уже не взаимодействуем в форме того сотрудничества, которое было с Советским Союзом.

Мы сотрудничаем в рамках новой модели всеобъемлющего стратегического партнёрства. Мы поддерживаем Россию и в политике, и в экономике. Например, Вьетнам очень активно поддерживает инициативу России в создании большого евразийского партнёрства, мы подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Мы не присоединились к санкциям против России или какой-либо страны из Евразийского союза. При этом мы активно проводим политику сотрудничества и продвигаем торговлю между странами.

Тем более, что в России сейчас живёт очень много вьетнамцев. Пока нет официальных данных, но мы думаем, что от 60 до 80 тысяч. По-моему, вьетнамцы вносят значительный вклад в развитие экономики России сейчас. Они инвестируют, открывают рестораны или предприятия на территории России. Народы Вьетнама и России поддерживают друг друга в сложных временах.

— У российского и вьетнамского рынков огромный потенциал, сейчас мы попали под санкции, как в своё время Вьетнам. Мы сейчас в такой тяжёлой ситуации. Как нам обойти санкции? Как может помочь Вьетнам?

— Мы уже подписали соглашение о зоне свободной торговли. И я думаю, что сейчас самая главная задача для обеих сторон — это использовать преимущества, которые даёт это соглашение. Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС было эффективным, оно помогало увеличить объёмы импорта между нашими странами.

К сожалению, после 2020 года из-за сложной геополитической ситуации в мире объём торговли между нашими странами значительно уменьшился. Сейчас надо решать проблемы, связанные с барьерами в торговле между нашими странами.

Тем более, что мы рассматриваем Россию как экономическую и технологическую державу. Россия может сотрудничать с Вьетнамом в таких областях, как, например, устойчивое развитие и возобновление источников энергии, медицина, фармацевтика, IT, высокие технологии, технологии чипов и т. д. По-моему, у нашего сотрудничества есть потенциал, и его надо раскрыть. Мы продвигаем торговлю с разными партнёрами. Вопрос в том, как сейчас Вьетнаму и России эффективно использовать те преимущества, которые предоставляет соглашение о зоне свободной торговли.

Я думаю, что Россия будет здесь, во Вьетнаме, потому что её присутствие во Вьетнаме очевидно. Это очень важно для нашей страны. Россия играет очень важную роль в обеспечении безопасности Вьетнама.

— Каким образом?

— Россия поставляет Вьетнаму вооружение, помогает развивать военную промышленность, обучать кадры. Поэтому никто не может заменить Россию в этой роли.

Россия и Вьетнам сотрудничают в разработке нефти и газа на Восточном море, и это имеет очень важное стратегическое значение для Вьетнама, поскольку позволяет стране обеспечить суверенитет и территориальную целостность.

Присутствие России во Вьетнаме очень важно, поскольку Россия позволяет Вьетнаму и другим странам региона сохранить баланс в отношениях великих держав, обеспечить структурой безопасности АСЕАН-центричности.

Рассматривая эти факты, мы можем сделать вывод, что присутствие России во Вьетнаме очень важно для страны.

"Молодые львы"

— Прежнее поколение, которое знало Россию, говорило по-русски, сейчас уходит. Людей, которые недавно учились в России, связаны с ней, гораздо меньше, чем было тогда. У вас выросло новое прозападное, англоговорящее поколение, которое смотрит в сторону Запада. Вы не боитесь, что здесь будет своя пятая колонна, что Вьетнам уведут на Запад?

— Я не согласен с тем, что нынешнее поколение вьетнамцев мало знает о России.

Сейчас значительное количество вьетнамской молодёжи обучается на территории России, и ежегодно выделяется тысяча государственных стипендий для вьетнамских студентов. В университетах Вьетнама тоже есть определённое количество студентов, которые изучают языки, культуру, мировую политику и международные отношения, связанные с Россией. СМИ Вьетнама часто сообщают новости о России.

Конечно, сейчас политическая информация пестрит новостями об экономических или технологических достижениях, но, ещё раз подчеркну, вьетнамское молодое поколение всё ещё проявляет большой интерес к такой великой державе, как Россия.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.

Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице, ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном).





Дой Мой (вьет. Đổi Mới «политика обновления»; англ. Innovation) — комплексная программа реформ в экономической, политической, социальной и культурных сферах, инициированная Коммунистической партией Вьетнама. Официально принята на 6-м съезде Коммунистической партии Вьетнама в декабре 1986 года. В узком смысле, политика Дой Мой (вьет. Chính sách Đổi Mới) — название, данное лишь экономическим реформам, целью которых является создание «социалистической рыночной экономики», то есть переход Вьетнама из командной экономики в рыночную экономику, ориентированную на социализм. Однако эти экономические реформы проходят параллельно с «обновлением» таких сфер как политика, образование, культура и т. д., в связи с чем понятие Дой Мой приобретает более широкое значение.



