Вьетнам не может действовать себе в ущерб, помогая России — посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко

Посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко: "По сложным вопросам Вьетнам занимает равноудалённую позицию"

11:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сегодня Вьетнам пользуется большим спросом в мире, пытается со всеми дружить и не афиширует дружбу с Россией, считая, что публичность в этом вопросе ему не нужна. О перспективах двусторонних российско-вьетнамских отношений спецкору Ptavda.Ru Дарье Асламовой рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Геннадий Бездетко.

— Менее чем за год Вьетнам посетили президент России, США и Китая. Почему в эту небольшую страну зачастили главы супердержав?

Выгодное географическое положение

— Вьетнам находится на перекрёстке торговых путей из Индийского региона в Тихоокеанский. Исторически здесь были португальцы, французы, голландцы, японцы. Все стремились контролировать этот регион, маршруты, проходящие через Южно-Китайское, или Восточное, как его называют вьетнамцы, море. И сегодня Вьетнам не утратил своего значения.

Кроме того, Вьетнам — динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии. Как говорят, "азиатский тигр", претендующий на некое лидерство в так называемом северном крыле АСЕАН.

Экономические связи

У Вьетнама широкие экономические связи со многими государствами, он глубоко интегрирован в международные экономические процессы, у него стомиллионное население, достаточно молодое по сравнению с другими странами. У Вьетнама хорошая промышленная база, основы которой, как известно, закладывались ещё при Советском Союзе.

Вьетнам сейчас пользуется большим спросом у иностранных партнёров в силу того, что многие стремятся к диверсификации своих торговых отношений, к поиску новых рынков сбыта, к расширению международных контактов.

С Китаем у Вьетнама традиционные связи.

Американские партнёры Вьетнама тоже стремятся закрепиться в регионе. У них совершенно чёткий курс, который провозгласила администрация Байдена, — разворот на Восток.

Активная позиция в Азиатско-Тихоокеанском, или Индо-Тихоокеанском, как они сейчас говорят, регионе.

Российско-вьетнамские отношения

Для нас Вьетнам — это традиционный партнёр, у нас плотные связи со времён Советского Союза. Продолжаются:

торгово-экономические отношения, плотные и имеющие глубокие традиции гуманитарные контакты, обмены в области образования, науки, культуры, связи между людьми.

Не секрет, что достаточно многие вьетнамские руководители являются выпускниками советских и российских вузов, причём достаточно востребованными и квалифицированными. Не скажу, что это сплошь и рядом, поскольку в настоящее время и наши западные оппоненты активно на этом поле работают. В последнее время появляется всё больше граждан Вьетнама с западным образованием. Но тем не менее наших выпускников много, они консолидированы. Они, как правило, скомпонованы в ассоциации выпускников того или иного вуза, университета. Самая сильная и богатая ассоциация — это Ассоциация выпускников МИСИ во главе с местным миллионером, руководителем компании "Евро-Вендум" и одним из соучредителей и совладельцев знаменитого комплекса на Дмитровке "Ханой — Москва".

Так что Вьетнам и исторически всегда был востребован у иностранных партнёров, и сейчас мало что изменилось. Просто эти отношения продолжаются на новом этапе.

Спринтерский рывок Вьетнама

— В 90-е годы все считали, что Вьетнаму конец: бедная разрушенная страна, мы ушли из этого региона. И вдруг за 30 лет такой рывок. Чем он объясняется? Почему промышленность из Китая переезжает именно во Вьетнам?

— В 1991 году Вьетнам уже не был бедной страной. Шёл четвёртый или пятый год политики обновления, начавшейся после знаменитого VI партсъезда, сформулировавшего знаменитый курс, которым Вьетнам двигается и сейчас.

Суть этого курса — задействование деловой инициативы граждан.

Вьетнам, в отличие от Советского Союза, всегда был страной, в которой превалировал мелкий и средний бизнес. И в настоящее время он преобладает: средний бизнес, сфера услуг. У всех свои магазинчики, кафе, мастерские. Каждый зарабатывает.

Сначала наши вьетнамские партнёры хотели двинуться по советской модели, но не получилось по объективным причинам, поскольку условия были другие.

Не такой уровень промышленного развития, значительный процент сельского населения, занятого в сфере мелкого бизнеса, кустарного производства, в сфере услуг.

Поэтому после нашего ухода Вьетнам априори не мог рухнуть. После того как наша массированная, безвозмездная помощь Вьетнаму сократилась, ему не грозил экономический крах, в те времена он уже вполне мог обеспечить себя. Население не голодало, и страна двигалась именно в том направлении, которое она развивает и сейчас, реализуя основные параметры политики обновления.

В 1995 году с Вьетнама были сняты американские санкции, соответственно, он получил возможность развивать и внешнюю торговлю. В этом же году Вьетнам стал членом АСЕАН со всеми вытекающими отсюда последствиями. И наше взаимодействие после 90-х годов хотя и сократилось по сравнению с тем, каким оно было при Советском Союзе, но отнюдь не прекратилось.

Мы продолжили взаимодействовать практически по всем направлениям:

в нефтегазовой сфере, в торгово-экономической сфере, в военно-технической сфере.

В июне мы отметили 35-летие договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом, который был подписан в 1994 году.

Так что Вьетнам двигается последовательно тем курсом, который он выбрал ещё в 1986 году.

Он ориентируется на привлечение иностранных инвестиций.

Есть перспективные программы развития, на основании которых к 2050 году руководство страны планирует превратить Вьетнам в индустриально развитое государство с высоким жизненным уровнем.

И двигаются они в этом направлении достаточно последовательно.

Как Вьетнам помогает России?

— Мы очень помогали Вьетнаму во время их войны с американцами. Мы вложили в него много денег, людей, военную силу, оружие. Мы реально спасали их в своё время. Сейчас нам нелегко. Чем Вьетнам может нам помочь? Помогает ли он нам вообще?

— В настоящее время Вьетнам, в основе внешнеполитического курса которого лежит многовекторность, поддержание дружественных отношений со всеми без исключения государствами, занимает по сложным вопросам позицию равноудалённую. Но тем не менее Вьетнам остаётся нашим всеобъемлющим стратегическим партнёром.

Сейчас государств-партнёров стало у Вьетнама достаточно много, но тем не менее Россия остаётся в числе приоритетов вьетнамской внешней политики. Об этом неоднократно заявляли вьетнамские руководители на самых различных уровнях. То, что они заявляют: Вьетнам никогда и ни при каких условиях не будет принимать участие в акциях или инициативах, которые могли бы нанести России тот или иной ущерб, — можно расценивать как поддержку в нынешней ситуации.

Мы знаем ряд близких нам стран, в том числе членов ОДКБ, иногда очень неоднозначно ведущих себя на международной арене, в том числе в отношении России.

Вьетнам поддерживает нас в международных организациях. Мы тесно взаимодействуем, координируем наши шаги на международной арене. Самое главное, что есть у нас с Вьетнамом, — это высокий уровень взаимного доверия. Он формировался в течение десятилетий. И это, пожалуй, одно из наиболее ценных наших достояний в отношениях с Вьетнамом.

И результаты наших контактов каждый раз подтверждают этот высокий уровень доверия.

Да, у нас есть сейчас определённые сложности в развитии двусторонних связей, которые носят, скажем так, объективный характер. Тем не менее наши вьетнамские друзья, где могут, нам помогают.

Представьте хотя бы политический эффект от государственного визита во Вьетнам нашего президента, состоявшегося по приглашению высшего должностного лица, генерального секретаря ЦК КПВ, который стоит во главе партийно-государственной иерархии. Этот шаг для них был весьма непростым в силу их тесных связей с Соединёнными Штатами и с другими странами коллективного Запада.

Так что нет, Вьетнам нас не бросил, наши отношения продолжаются. А политика — это искусство возможного.

Скоро предстоит заседание межправительственной комиссии в Москве.

В сентябре состоится визит в Россию спикера Национального парламента Вьетнама.

У нас только что побывал в Москве министр национальной обороны Вьетнама.

В сентябре в Россию собирается с визитом министр науки и технологий Вьетнама.

Это всё руководители конкретных направлений, которые едут не просто так, они едут обсуждать возможные направления нашего взаимодействия на перспективу. Сотрудничество с Вьетнамом продолжается. Оно, может быть, не очень публичное, но Вьетнаму сейчас публичность и не нужна, наверное.

Товарооборот (может быть, не такой объёмный, как нам хотелось бы), по разным оценкам, за первое полугодие вырос на 47%. Это солидная прибавка. Хотелось бы больше, естественно, а ещё лучше всё и сразу, но так не бывает. Есть определённые проблемы, но они решаются в зависимости от наших возможностей и тех условий, в которых мы находимся.

У нас работают совместные предприятия, качается нефть и на юге Вьетнама ("Вьетсовпетро"), и в России, в Ненецком округе, компанией "Русвьетпетро". В Дананге собираются наши "газельки".

Да, конечно, хотелось бы, чтобы сотрудничество активнее развивалось, но есть определённые ограничения объективного плана.

Наши вьетнамские партнёры тоже не могут действовать себе в ущерб, поскольку их интересы во многом завязаны на экспорт в государства, которые в настоящее время являются нашими оппонентами.

Не нужно излишнего скептицизма и алармизма никакого. Вьетнамский премьер товарищ Фам Минь Тинь обычно так и говорит своим подчинённым: "Нужно меньше говорить, а больше делать". Можно по-разному оценивать наше взаимодействие: от оценок "всё пропало" до вполне оптимистичных. Истина всегда где-то посередине.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.

Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты, что отражено и в названии государства.

Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице (ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном)).





Генна́дий Степа́нович Безде́тко (род. 24 марта 1963) — российский дипломат.



Биография

Дипломатический ранг

Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (15 августа 2013).

Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (28 декабря 2021).

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Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В.Ломоносова. На дипломатической работе с 1990 года.В 2007—2010 годах — начальник отдела Вьетнама Третьего департамента Азии МИД России.В 2010—2014 годах — советник-посланник Посольства России во Вьетнаме.В 2014—2021 годах — заместитель директора Третьего департамента Азии МИД России.С 25 марта 2021 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Вьетнаме.