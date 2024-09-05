Вьетнам — страна "бамбуковой дипломатии". Как она действует, рассказал полковник Нгуен Минь Там

Полковник Нгуен Минь Там: "Мы используем для поддержки России мягкую силу"

Вьетнам — небольшая страна, ставшая в последний год местом пристального внимания всего мира. Что привлекает во Вьетнаме сильных мира сего? Об этом с экс-директором центра обработки данных Академии национальной безопасности полковником Нгуен Минь Там поговорила спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.

Чем Вьетнам привлекает мир?

— В течение этого года Вьетнам, небольшую региональную державу с населением всего 100 млн человек, посетили президенты трёх ведущих держав — США, Китая и России. Почему они приехали сюда?

Стратегическое местоположение Вьетнама

— Первый важный фактор — это местоположение Вьетнама. Оно позволяет Вьетнаму контролировать доступ к морям и океанам, включая Южно-Китайское море. Вьетнам находится на пути из стран Северной Азии на юг, что делает его важным перекрёстком, который всегда привлекал внимание могущественных стран, по важности уступая, возможно, только Суэцкому каналу.

Вьетнам сравнивают с девушкой, которая обладает не только привлекательностью и красотой, но и богатой недвижимостью.

Мы имеем специальную экономическую зону в Южно-Китайском море, площадь которой наравне с площадью специальной экономической зоны Филиппин составляет 1,3 млн квадратных километров.

Это стратегическое местоположение позволяет Вьетнаму наблюдать за торговыми путями между Восточной Азией, включая Китай, Японию, Корею, и остальным миром. Туда входит Дальний Восток, Австралия, Индия, страны Африки и Латинской Америки.

Однако такое выгодное местоположение на протяжении тысячелетий создавало много напряжённостей и конфликтов между великими державами — Китаем, Японией, Францией, США, которые стремятся контролировать этот регион. В частности, во время войны с США американские силы использовали объекты в Южно-Китайском море для нападения на Северный Вьетнам и оказания давления на Китай. Именно поэтому многие войны в истории Вьетнама были связаны с его стратегическим положением и попытками великих держав контролировать его территорию.

Дух вьетнамского народа

Вьетнам защищал свою независимость и территорию, и это способствовало формированию сильного национального духа и упорства вьетнамского народа. Кроме того, важным фактором является сам вьетнамский народ. Вьетнамцы обладают высоким уровнем интеллекта, усердием и способностью преодолевать трудности. Вьетнамцы традиционно трудолюбивы, умны и изобретательны. Они стойко отстаивали свою независимость и вели успешные войны против многочисленных захватчиков, включая Китай, Францию и США.

Как и русскому народу, вьетнамцам присущи следующие характеристики.

Мы очень честные и упрямые люди.

Нам присущ героизм.

Мы выступаем за правоту, справедливость, прозрачность.

Мы уважаем правосудие, дорожим свободой, ненавидим войны.

Все эти факторы способствуют тому, что Вьетнам привлекает внимание мировых держав и становится важным игроком на мировой арене.

"Бамбуковая дипломатия" Вьетнама

— Сейчас мир живёт в состоянии новой холодной войны, идёт противостояние крупных держав. На чьей стороне будет Вьетнам? Ведь выбор, по-видимому, сделать придётся.

— Принцип "бамбуковой дипломатии", который присущ Вьетнаму, означает, что Вьетнам выбирает только справедливые и разумные пути. Вьетнам выбирает не стороны, а справедливость и правоту, следует международному праву.

Вьетнам уважает партнёрские отношения вместо конфликтов, участвует в мирных диалогах вместо противостояний, берёт за основу мир и стабильность, чтобы сохранять гибкость в отношениях, избегая конфликтов, разделения интересов и ненужных рисков, что особенно актуально в условиях текущего глобального напряжения.

Движущей целью внешнеполитического курса Вьетнама является народ и его развитие.

"Бамбуковая дипломатия" — это искусство, выработанное на основе тысячелетней истории вьетнамского народа.

Самая важная особенность бамбука заключается в его физических свойствах: корни бамбука уходят глубоко в землю, его стебель прочный, а ветви гибкие. Это символизирует внешнюю политику Вьетнама, основанную на тысячелетней традиции, которая сочетает:

независимость, свободу, суверенитет с приоритетом национальных интересов.

Ствол бамбука символизирует стойкость и непоколебимость вьетнамского народа, вооружённого марксистско-ленинской идеологией, идеологией Хо Ши Мина, культурными традициями и академическими знаниями. Ветви бамбука могут колебаться на ветру, но их сложно сломать.

Кто выступает за справедливость, за мир, стабильность и мировое право, того Вьетнам и поддержит. Хочу сразу привести пример. Китай и США вторгались во Вьетнам, и Россия помогала Вьетнаму защищаться от этих вторжений. С США Вьетнам имеет разногласия из-за того, что США поддерживают враждебные Вьетнаму силы. Вьетнамский народ всегда будет помнить бесценную помощь, оказанную Советским Союзом и Россией.

Вьетнам стал единственной страной в мире, сбившей десятки американских бомбардировщиков В-52. Но это только половина истины.

Вторая половина — тот факт, что это произошло благодаря советским ракетам С-75, истребителям МИГ-21 и зенитной артиллерии КС-19, которые уничтожили эти летающие крепости. Советское оружие до сих пор остаётся единственным, которое смогло уничтожить В-52. Советский генерал Анатолий Хюпенен однажды сказал: "Мы передали наше оружие в золотые руки наших вьетнамских товарищей". Золотые руки, хочу здесь отметить, принадлежат и советским инженерам, которые смогли вычислить локации бомбардировщиков В-52 по радару, что способствовало их уничтожению.

Сегодня, хотя Вьетнам значительно модернизировался по сравнению с тем, каким он был 50 лет назад, многие важные объекты, созданные при помощи Советского Союза, по-прежнему играют важную роль.

Это ГЭС "Хоабинь", "Тхакба", "Чиан", "Яли" — самые большие в Юго-Восточной Азии к тому времени. Мост Тханг-Лонг, расширенный порт Хайфон, цементный завод "Бимшон", нефтяные платформы совместного предприятия "Вьетсовпетро", Дом дружбы "ВьетСов" и другие.

Военное и оборонное сотрудничество между Российской Федерацией и Вьетнамом имеет долгие и успешные традиции, восходящие ко временам существования Советского Союза.

Советский Союз не только помог Вьетнаму получить современное оружие и военную технику для борьбы с врагом, но и подготовил десятки тысяч вьетнамских офицеров в различных областях — от штабных командиров до технических войск.

Я сам окончил Волгоградскую академию МВД России. Российское обучение давало и продолжает давать нам очень полезные знания, которые широко используются вьетнамскими госслужащими.

Отношения Вьетнама с Россией

— Советский Союз оказал огромную помощь Вьетнаму во время войны. Когда вам было трудно, мы вам помогли. Сейчас нам трудно, Россия находится в непростой ситуации, против нас введены санкции, мы находимся в конфликте с Западом. Можем ли мы рассчитывать на благодарность и помощь вьетнамцев?

— На вопрос о том, чем мы поможем России, хочу начать со следующего.

Платёжные системы

Во-первых, Российская Федерация исключается США и Западом из международной платёжной системы Swift, в то время как Вьетнам продолжает использовать эту систему. Обеим странам следует увеличить долю торговли в национальных валютах, в рублях и донгах, чтобы постепенно уменьшить зависимость от доллара США как эталонной валюты.

Хорошей новостью является то, что двусторонняя банковская система RVB во Вьетнаме и VRB в России уже начала свою работу и активно способствует росту двустороннего торгового оборота между нашими странами.

Наблюдается рост туризма за первое полугодие 2024 года во Вьетнам из России, на 70% больше по сравнению с прошлым годом.

Инвестиции

Что касается инвестиций, Вьетнам в настоящее время располагает достаточными ресурсами для инвестирования на российском рынке. Некоторые инвестиционные проекты в области животноводства и сотрудничество в нефтегазовом секторе уже реализованы в России, но их масштаб пока скромный. Поэтому эти объекты необходимо расширять и модернизировать, чтобы обе стороны могли повысить качество и объём сотрудничества.

В свою очередь, Россия должна увеличить инвестиции во Вьетнам в тех областях, в которых она имеет преимущества, включая ядерную энергетику, в которой Вьетнам остро нуждается для сокращения выбросов парниковых газов, в период с 2025 года по 2050 год.

Логистика

Наряду с уже имеющейся стабильной системой морских перевозок, обеим странам следует усилить сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок через Китай и Монголию. Поскольку эти страны являются друзьями как России, так и Вьетнама, реализация системы интермодальных перевозок будет иметь множество преимуществ, как это было в прежние времена на маршруте Ханой — Пекин — Москва.

Аналогично можно реализовать авиационные рейсы между Москвой или Санкт-Петербургом с пересадкой через воздушное пространство Китая или Монголии. Недавнее возобновление рейса Ханой — Иркутск стало обнадёживающим началом.

Дипломатия "мягкой силы"

Далее хочу отметить и сотрудничество в сфере культуры и дипломатии. Другими словами, сотрудничество мягкой силы. Когда ушёл из жизни генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, единственной страной из имеющих дипломатические представительства во Вьетнаме, которая не выразила соболезнования, не отправляла ни одной делегации на поминовение, была Украина.

А как мы проявили поддержку России в этом вопросе? Когда началась спецоперация, посольство Украины решило поступить очень некрасиво, по моему мнению. Они распечатывали большие агитационные антироссийские плакаты и развешивали их вокруг стен посольства Украины, которое находится на перекрёстке между улицами Чу Ван Ан и Ле Хонг Фонг. Поначалу мало кто на них обращал внимание.

Но оказалось, что плакаты нарушают вьетнамские законы: внешняя сторона стен принадлежит Вьетнаму, и без официального разрешения они не имели права размещать такую пропагандистскую информацию.

Со стороны Вьетнама были требования к посольству Украины убрать эти плакаты. Это один из примеров, когда Вьетнам использовал мягкую силу в поддержку России.

Говоря о политической ситуации в Юго-Восточной Азии, в частности, возьму в качестве примера Филиппины. Это первая страна АСЕАН, которая прямо высказалась за поддержку Запада и США и за санкции в отношении России. Мы, конечно же, понимаем, что такая маленькая страна не сможет нанести большой ущерб такой большой стране, как Россия, но по отношению к АСЕАН это является серьёзной проблемой.

Вьетнам будет использовать свой голос на саммитах АСЕАН, на юго-восточной арене, чтобы призывать страны этого региона не поддаваться манипуляциям и контролю США и Запада.

Вьетнам, в свою очередь, смог воздействовать на страны АСЕАН, кроме Филиппин, продолжать сбалансированную политику, поддерживать хорошие, дружелюбные двухсторонние отношения с Россией. Я считаю, что это яркий пример использования мягкой силы в поддержку России.

Уточнения

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) (англ. Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН образована 8 августа 1967 года в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление ASEAN произошло лишь в 1976 году в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) и Декларации согласия ASEAN.



Страны-члены

В состав АСЕАН входят 10 государств. Непосредственно у истоков создания организации находились Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины (8 августа 1967 г.). Позже присоединились Бруней (7 января 1984 г., через 6 дней после обретения независимости), Вьетнам (28 июля 1995 г.), Лаос и Мьянма (23 июля 1997 г.), Камбоджа (30 апреля 1999 г.). В 2002 году заявку на получение статуса наблюдателя подал Восточный Тимор. На данный момент статус наблюдателей имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.

Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты, что отражено и в названии государства.

Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице (ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном)).





Нгуен Фу Чонг (вьет. Nguyễn Phú Trọng; 14 апреля 1944, Ханой, Французский Индокитай — 19 июля 2024, Ханой) — вьетнамский политический и государственный деятель, 10-й президент Вьетнама с 23 октября 2018 по 5 апреля 2021 года.

Председатель Национальной ассамблеи Вьетнама в 2006—2011 годах, с 19 января 2011 года до своей смерти 19 июля 2024 года — генеральный секретарь ЦК КПВ.



