Драконовский указ в Афганистане и формирование нового правительства. В вопросе разбиралась историк Дарья Митина

Историк Митина: российская политика в Афганистане провалилась

5:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Афганистаном будет управлять и возглавлять его Исламский Эмират — публикация в Telegram-канале. Новость или инсайд? Специально для Pravda.Ru в авторской передаче "Личное мнение" в информации разбиралась историк Дарья Митина.

— Мы обычно занимаемся обзором новостей и никогда не комментируем слухи, сплетни и инсайды. Но сегодня я хочу сделать исключение. Речь пойдёт об Афганистане, стране, по которой у нас очень мало позитивной информации и много инсайдов и утечек. В данном случае утечки совершенно не рядовые.

Драконовский указ в Афганистане

Первая новость — реальная. В Афганистане правительство Талибан* 31 июля выпустило Указ "О поощрении желательного и запрещении предосудительного". Очень красивое название, за всё хорошее, против всего плохого. Этот закон подразумевает абсолютную игилизацию** повседневной жизни в Афганистане. Игилизация** — от слова ИГИЛ**. То есть Талибан* сознательно превращается в ИГИЛ**. Указом вводится целый свод запретов, ограничений и предписаний:

запрет образования для женщин, запрет работы для женщин, предписания, какой длины бороду нужно носить мужчинам, запрет слушать музыку, запрет появляться в европейской одежде в публичном месте, запрет публичного пения.

Точно такие же запреты вводил ИГИЛ** на тех территориях, которые брал под свой контроль. То есть Талибан* превращается в ИГИЛ** совершенно сознательно.

Это ещё раз говорит о том, что тот концепт, который продвигал на протяжении многих десятилетий спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, абсолютно не состоятелен. Он пытался презентовать Талибан* как организованную силу, прямо противостоящую ИГИЛ**, силу, с которой России нужно устанавливать официальные дипломатические отношения и сотрудничать.

Мы видим, что никакой существенной разницы между этими двумя организациями нет, более того, это взаимоперетекаемые организации.

Новость или инсайд из Афганистана?

Вторую новость (а скорее набор инсайдов) в своём Telegram-канале выложил афгановед Андрей Серенко. Якобы нас ждёт очередная совместная конференция США и Талибана*, которая будет посвящена формированию нового афганского правительства и новой структуре управления страной. Выглядит, на первый взгляд, всё очень стройно. Согласно этой информации, структура будущего правительства будет аналогична структуре правительства Ирана.

Что это означает на практике? Предполагается, что Афганистаном будет управлять и возглавлять его Исламский Эмират, собственно, как это и происходит сегодня. Администрация, канцелярия эмира и штаб-квартира будут находиться не в Кабуле, а в Кандагаре. Это значит, что основные рычаги влияния будут принадлежать Хайбатулле Ахундзаде, верховному эмиру Исламского Эмирата Афганистан, а вовсе не кабульскому правительству.

Эмир будет назначать по своему усмотрению главу правительства, который будет управлять делами.

Министры кабульского правительства будут назначаться либо его премьер-министром, либо кандагарской администрацией Эмирата.

Бюджет и расходы временного правительства Афганистана: зарплаты, финансирование, оснащение армии, полиции, сил национальной безопасности, расходы на выборы (то есть все важнейшие политические расходы), — будут обеспечиваться и финансироваться Соединёнными Штатами Америки.

С этой минуты документ становится сомнительным, потому что Соединённые Штаты не для того сбрасывали чемодан без ручки, чтобы финансировать целую 30-миллионную страну и дальше.

Афганистан для Соединённых Штатов Америки стал непосильной ношей, после чего американцы предпочли договориться с талибами* о том, что они внешне уходят из Афганистана и дальше Талибан* будет рулить сам. Они сажают правительство Талибана* в Кабуле и уходят. Такое частичное возвращение в афганские дела выглядит странно и неожиданно спустя три года.

Талибан* показал, что не собирается выполнять ни одно из условий и требований, поставленных перед ним мировым сообществом. Об инклюзивности правительства можно давно уже забыть, потому что все оппозиционные силы либо вытеснены из страны, либо посажены, либо физически истреблены. Талибан* ни с кем не хочет делиться властью. А согласно утечкам из Турции, предлагается властью поделиться, что выглядит очень сомнительно.

Российская политика, ориентированная на прикармливание наиболее одиозных фигур в руководстве Талибана*, потерпела совершенно закономерный крах.

Почему возник этот инсайд, эта утечка? Заканчивается работа спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста. Он фактически уже не занимается своими должностными обязанностями, находится в основном в США и занимается мобилизацией афганской диаспоры на выборы Камалы Харрис. После ноябрьских выборов спецпредставитель Соединённых Штатов в Кабуле поменяется. И что-то мне подсказывает, что вскоре поменяется и российский спецпредставитель по Афганистану. В этом плане мы идем с Соединёнными Штатами нога в ногу. Главное — чтобы новые персонажи в российско-афганской политике, проваленной от начала и до конца, не оказались хорошо забытыми старыми.

"Талибан"* — террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

ИГИЛ** — террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

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Уточнения

Мавлави Хайбатулла́ Ахундзада́ (пушту هیبت الله آخندزاده‎; род. около 1960, Панджваи, Королевство Афганистан) — афганский государственный, политический, военный и религиозный деятель, богослов, действующий лидер радикального исламистского движения «Талибан» c 25 мая 2016 года. С 15 августа 2021 года — де-факто эмир Исламского Эмирата Афганистан. Очень редко появляется на публике, почти не имеет цифрового следа, за исключением непроверенной фотографии и нескольких аудиозаписей выступлений.





Зами́р Наби́евич Кабу́лов (род. 22 июня 1954 в Узбекской ССР) — российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Афганистане (2004—2009).



