Рушатся незыблемые правила американской межпартийной политики — историк Митина

Чехарда на выборах в США, коалиция в Германии и учения на Балканах в обзоре историка Митиной

Самые интересных и значимые события в мире в авторской передаче "Личное мнение" на Pravda. Ru проанализировала историк Дарья Митина.

Соединённые Штаты Америки

— В Америке интересные промежуточные итоги предвыборной кампании.

Железобетонные правила американской межпартийной политики, правила, которые были незыблемыми на протяжении десятилетий или даже столетий, потихонечку сходят на нет.

Понятно, что какой-то большой разницы между Демократической и Республиканской партиями США абсолютно нет, и та, и другая — партии крупного империалистического капитала. Тем не менее для самих американцев различия между партиями абсолютно сакральны. Сакральны, потому что они связаны с теми или иными кругами американского истеблишмента. Сегодня эти железобетонные правила поплыли и повсеместно начинают нарушаться.

Дональд Трамп включил Роберта Кеннеди-младшего, снявшегося недавно с выборов, в состав своей переходной команды. Демократ Кеннеди снялся в пользу республиканца Трампа. Это очень редкая, практически уникальная история.

В свою команду Трамп включил не только Роберта Кеннеди, но и Тулси Габбард, известную демократическую активистку, а это уже действительно окно Овертона для американских демократов.

Если американские демократы стройными рядами пойдут в республиканские администрации, то это будет политический взрыв и новая политическая ситуация.

Для нас это всё не имеет значения, а вот для американцев внутри страны — очень даже.

Балканы

Ещё одна черта американской политики, которая десятилетиями и веками остается неизменной, — это внешняя экспансия. Практически весь земной шар — это постоянная зона американских геополитических интересов.

Сегодня мы с большой тревогой наблюдаем, как сжимается новая американская удавка на Балканах. В Боснии и Герцеговине начались военные учения, которые носят название Quick Response ("Быстрый ответ"), на территории Боснии и Герцеговины и частично в Республике Сербской.

На самом деле это скорее не военные, а полицейские учения. Они направлены на подавление именно внутренней угрозы. И это очень симптоматично. Учение ведётся под руководством командования многонациональной группировки войск Евросоюза Боснии и Герцеговины, так называемой KFOR, и подразделения многонациональных сил в Косове.

Более тысячи человек и 300 единиц бронетехники (а это крупное армейское подразделение) будут участвовать в тренировочном разгоне митингов, совместных патрулированиях, разведке и т. д. То есть это действительно полицейские функции. Вооружение — бронетехника, те же беспилотные летательные аппараты, может быть, даже турецкие или косовские Bayraktar.

Совершенно ясно, что в Боснии и Герцеговине ожидаются какие-то события, о которых мы пока что не знаем. Учениям предшествовал визит сначала в Сараево, а потом в Белград главы ЦРУ Уильяма Бернса, который, судя по всему, уламывал президента Сербии Александра Вучича на то, что ему придётся пойти на какие-то новые уступки в рамках балканского сообщества.

Вучичу можно только посочувствовать, потому что он вынужден сидеть не на двух, а на пяти стульях. Маленькая 10-миллионная страна в центре Европы обречена на не очень завидную роль. А президенту Республики Сербской, которая находится на территории Боснии и Герцеговины, можно посочувствовать ещё сильнее.

Скорее всего, регион скоро окрасится кровью, как бы горько ни было это прогнозировать. Но когда такое многочисленное военное подразделение входит на территорию, это ничем хорошим не заканчивается. Такие учения можно использовать и для скрытой переброски войск под предлогом тренировок. И нередки случаи, когда военный контингент перебрасывается, а потом, после учений, не возвращается домой.

Германия

В Германии левые и правые евроскептики планомерно наступают на партию Олафа Шольца и на вообще на партии либерального мейнстрима. Сара Вагенкнехт, руководитель левого движения имени самой же себя, предприняла новый виток наступления на Шольца, потребовав от немецкого правительства разъяснения, что именно федеральное правительство знало об атаках на трубопровод "Северный поток" и когда оно об этом узнало. Сара Вагенкнехт с трибуны сказала:

"Wall Street Journal показывает, что секретные службы Германии и США были проинформированы о планах из Нидерландов ещё до взрыва. Гулкая тишина правительства — это скандал. Мы призываем следственный комитет в Бундестаге спустя почти два года после разрушительного нападения на немецкую инфраструктуру наконец выяснить, в какой степени государства и их военные были вовлечены в диверсию".

Это бы звучало просто политической риторикой, если бы не выборы, которые должны пройти в разных немецких землях. Например, в Саксонии и Тюрингии партия Сары Вагенкнехт может выйти на второе, а то и на первое место. По крайней мере, социологи прочат ей уверенное второе место после правых евроскептиков, Alternative fur Deutschland ("Альтернативы для Германии"). По некоторым социологическим опросам, 30% голосов отписаны уже "Альтернативам", и от 15 до 20% — Саре Вагенкнехт. То есть проводится такая политика "обжимания" правящей партии с флангов — с левого и с правого.

На самом деле ситуация может показаться похожей на ситуацию во Франции, но на деле это принципиально разные истории. Потому что в Германии "Альтернатива для Германии" и партия, движение Сары Вагенкнехт, демонстрируют способность к совместным действиям, способность договариваться, во Франции же такого не происходит.

Суммарно "Непокорённая Франция" и левый блок, "Новый народный фронт" так называемый, и правые имени Марин Ле Пен, Барделла и прочих "Национальный фронт" набирают много больше либеральных макронистов, но тем не менее совершенно при этом не способны ни к какому взаимодействию.

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Уточнения

Окно́ О́вертона (окно́ ди́скурса) — социологическая концепция существования рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях политиков и активистов с точки зрения текущего общественного дискурса. Концепция используется политологами, политическими аналитиками, историками, культурологами и т. п. во всём мире. Название концепции задумано как память о её авторе — американском юристе и общественном деятеле Джозефе Овертоне.

В русскоязычной публицистике и блогосфере термин вошёл в широкое употребление с начала 2014 года как обозначение технологии сознательной манипуляции общественным мнением с неблаговидными целями. Отмечалось, что название концепции позволяет воспринимать её как внешнюю по отношению к российскому политическому дискурсу.



