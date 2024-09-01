Арест Дурова окончательно покончил с "либерте", "эгалите" и "фратерните" — историк Дарья Митина

Историк Дарья Митина: "Репутация Франции как оплота свободы основательно подмочена"

Арест Павла Дурова во французском аэропорту вызвал большой резонанс в мире. О версиях ареста и реакции на него представителей официоза разных стран в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской передаче "Личное мнение", рассказала историк Дарья Митина.

— Сегодня мы поговорим о самом, наверное, громком событии минувшей недели — об аресте Павла Дурова в Париже прямо в аэропорту Ле-Бурже. Президент Франции Макрон смачно плюнул в идеалы Французской революции. В кои-то веки в глазах мирового сообщества главный гонитель свободы слова не немытая Россиюшка с диктатором Путиным, а свободолюбивая Франция с её "либерте", "эгалите" и "фратерните".

Если кто-то знает Францию немного глубже и следит за французской политикой, то понимает, что удивляться нечему. Со свободой слова во Франции ничуть не лучше, чем в любой другой стране империалистического Запада и вообще в мире. Не нам, наверное, французов упрекать с нашими-то порядками, но для тех, кто считает по-прежнему, что Франция — это оплот свободомыслия, наверное, последняя история, в общем-то, стала неприятным сюрпризом.

Павлу Дурову вроде как выдвинуты 12 обвинений. Почему "вроде как"? Потому что всё это по материалам каких-то палёных заметок в сомнительной прессе, сомнительных Telegram-каналов и т. д. Обратите внимание, если раньше такие громкие судебные процессы освещались по всему миру (возьмите хоть Сноудена, хоть Ассанжа), сейчас — ничего, гробовая тишина. Мы узнаем о том, как всё происходило, по каким-то обрывкам, фрагментам, слухам, сплетням.

В этих 12 обвинениях не указано, против, собственно, кого эти обвинения выдвинуты. Они не носят персональный характер, то есть фамилии Поль дю Ров, именно так звучит по-французски новое имя Дурова, которое он принял, получая французское гражданство, не фигурирует.

Кто такой Павел Дуров

Дуров — гражданин Франции, Объединённых Арабских Эмиратов, замечательного карибского государства Сент-Китса и Невис. По поводу российского гражданства Дурова существуют разночтения.

Сам Дуров себя российским гражданином уже явно не считает, паспорт по достижению 45 лет он менять не стал и вообще публично объявил о том, что с Россией он порывает.

Тем не менее российские власти почему-то считают его до сих пор гражданином. Об этом можно судить по тому запросу, который сделала российская сторона французской Фемиде на доступ к арестованному и на оказание полного комплекса консульских услуг. Правда господин Дуров повёл себя весьма неблагодарно, сразу отринув возможность какого-либо приёма тех или иных услуг со стороны официальной России — предложение о помощи он отверг с порога. Давайте посмотрим, как ему помогут Арабские Эмираты, Сент-Китс и Невис. По крайней мере, обвинения выдвинуты против французского гражданина французской же Фемидой.

Как я уже говорила, никакого намёка на фамилию в тексте обвинения нет, обвиняется некая цифровая платформа, некая социальная сеть. С тем же успехом можно обвинить, допустим, печатную книгу, что в ней что-то не то написано, или школьную доску, если кто-то на ней напишет какие-нибудь нехорошие матерные слова.

К персональным обвинениям могут прибавиться обвинения против его брата Николая. Уже сейчас выяснилось, что якобы он был объявлен в розыск ещё весной. Мы с вами достоверно не знаем, а французская сторона отнюдь не торопится нас в этом плане просветить. России в доступе к арестованному Полю дю Рову и предоставлении ему консульских услуг французская Фемида отказала. С аналогичной просьбой обратились Объединённые Арабские Эмираты. Теперь посмотрим, откажут ли эмирам. Если республиканской России отказали, а Эмиратам разрешат, то это будет очень красноречиво говорить о характере Французской Республики.

Версии ареста

Доступ к Telegram

Первая и главная версия — доступ к администрированию канала Telegram. Telegram — это не просто некая соцсеть, ею пользуется миллиард человек, то есть каждый восьмой житель планеты. В Китае Telegram запрещён, тем не менее и в Китае находятся умельцы, которые очень ловко эти запреты обходят. Что касается Индии, Бразилии, того же Ирана, мы знаем, что весь иранский политикум, как и официальный, так и оппозиционный, сидит в Telegram.

Поэтому действия против Telegram как соцсети расценивать как чисто антироссийскую акцию было бы неправильно. У спецслужб есть куда более действенные инструменты получения секретов, чем грубый, брутальный арест владельца соцсети, который, в чём я абсолютно уверена, не владеет и единолично не распоряжается ключами, шифрами, паролями. Так что мне кажется, что эта версия не очень состоятельна.

Криптовалюта TON

Вторая версия связана с криптовалютой TON. Она была запущена в тестовом режиме Telegram, и предполагалось, что она станет универсальным средством и способом расчётов. Версия имеет право на существование, особенно принимая во внимание тот напряжённый поиск всевозможных вариантов финансовых расчётов и своих собственных валют, которым занимается объединение БРИКС. Если бы БРИКС выбрал криптовалюту TON в качестве своего способа финансовых расчётов, то такая версия тоже выглядела бы стройной и логичной. Но пока это лишь ничем не подкрепленные предположения.

Интерес США

Ещё одна версия связана с интересом к Дурову со стороны Соединённых Штатов. Эта версия представляется весьма ущербной. Безусловно, США могут испытывать интерес к Дурову как к человеку, владеющему и управляющему соцсетью в миллиард пользователей. Другое дело, что для этого абсолютно не нужен физический арест человека, тем более что процедуры экстрадиции в Штаты из Франции не существует. Я, конечно, понимаю, что закон что дышло и можно, но это какой-то очень такой странный запутанный способ, это как чесать левое ухо правой ногой.

Тайный ужин

Есть версия ещё более деликатная и очень куртуазная — якобы запланированный совместный ужин Дурова с Макроном. Об этом якобы сказал сам Дуров. Либо это правда, либо жёсткий троллинг, либо третий более вероятный вариант — что он этого не говорил вообще.

Впрочем последняя версия не выглядит такой уж фантастической, потому что в 2018 году Дуров с Макроном уже ужинали и на этом ужине предположительно обсуждались последствия взломанной французскими службами переписки. Макрон тогда предлагал Дурову в качестве гарантий грядущей безопасности перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но Дуров тогда отказался и поступил совершенно правильно. А приземлившись на дозаправку в Ле-Бурже, он поступил абсолютно неправильно и сейчас расхлёбывает последствия своей наивности.

Реакция российского официоза

Больше всего поражает несогласованность заявлений российских официальных лиц. Такие растерянность и абсолютная неготовность к ситуации убеждают нас в том, что сама эта фабула с Россией мало связана.

Как минимум, интересно прочитать заявление Маргариты Симоньян, которая написала в своём Telegram-канале, что Дуров наверняка даст ключи от Telegram, если на него будет оказано соответствующее давление.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин с какой-то тоже поразительной железобетонной уверенностью заявил, что Дуров ни в коем случае ни при каких раскладах ключи от Telegram не отдаст. Такая безапелляционность Нарышкина очень сильно удивляет и настораживает.

Зато порадовал пресс-секретарь Дмитрий Песков, которому служебный отпуск пошёл явно на пользу. Он сразу и чётко, и определённо сказал, что Владимир Путин с Дуровым не встречался. В любом случае это именно то, что должен был сказать Кремль, потому что всё остальное крайне невыгодно сказалось бы на положении арестованного. А зачем усугублять положение человека, которого схватила французская Фемида, не очень понятно. Поэтому официальная позиция России такова: Путин с Дуровым не встречался.

Реакция российских либералов

Ещё в этом сюжете интересно, что наша либеральная братия, Форум свободной России и вся иноагентская шелупонь очень дружно, очень стройно поддержали именно Францию. Вот вам и все завывания о свободе слова. Мы-то ждали пикетов, митингов, петиций, писем в ООН, а дождались очень смешного, очень показательного лоялистского кваканья. Особенно это забавно выглядит, если речь идёт о наших российских эмигрантах в Париже.

Свобода слова в Европе

Что касается уровня соблюдения свободы слова в так называемом свободном мире, то Франция, конечно, здесь отнюдь не является каким-то исключением. Возьмём Европу. Что происходит в Германии, во Франции, в Италии с оппозиционными средствами массовой информации, с оппозиционерами, с увольнениями журналистов из официальных редакций телеканалов, газет? Это вам не Россиюшка, где можно лить грязь на собственную страну, оставаясь в штате крупнейшей редакции. Там таких обычно долго не терпят.

Во французской прессе сразу после прихода к власти Макрона прошёл целый ряд увольнений.

На Сицилии власти сицилийских городов решили запретить выпуск и продажу сувенирной продукции с ликом главаря сицилийской мафии Дона Корлеоне. Вы знаете, что такого рода сувениры — это туристическая история. А вот взяли и запретили, чтобы не создавать Сицилии дурной репутации. Как будто репутация Сицилии всерьёз зависит от кружек и сувенирных ручек, а не от того, что творили корлеонисты на Сицилии на протяжении долгих десятилетий.

При этом в Италии достаточно свободно, невзирая ни на какие запреты, можно купить сувенирную продукцию с изображением Муссолини. Вот как по-разному везде работает свобода слова.

Свобода слова на Глобальном Юге

В Китае и в Народной Корее Telegram запрещён наравне с Facebook* и некоторыми другими соцсетями, в Китае запрещены Instagram*, Facebook*, Telegram и, по-моему, даже Google.

Тем не менее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на этой неделе провёл отдельное заседание правительства, посвящённое проблеме фабрикации порнографических роликов и выкладыванию их в интернет. Как вы думаете, куда выкладывают порнографические ролики? Конечно, в Telegram. То есть до ареста Дурова проблема детского порно президента Южной Кореи не волновала, но стоило человека арестовать, целое заседание правительства провели.

Не то чтобы мы верили, что где-то существует свободная страна с полной свободой слова, просто не нужно питать иллюзий, что западные страны свободной от недостатков, связанных со свободой прессы.

Можно запретить всю печатную прессу, ведь наверняка в газетах будут писать что-то не то. Можно отменить книгоиздание, а вдруг кто-то напечатает Mein Kampf Гитлера. Можно запретить строительство домов, ведь на стене дома можно написать какую-нибудь не ту пропаганду. В общем, наступает абсурд.

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Уточнения

The Open Network (сокр. TON) — основанная на блокчейне децентрализованная компьютерная сеть, а также проект защищённой встроенным прокси и анонимайзером даркнет-платформы, построенной на принципе оверлейной P2P-сети, имеющей сервисы обмена сообщениями, платёжных операций в криптовалюте Toncoin, хранения данных, а также операционная система для распределённых приложений. Изначально разрабатывалась под именем Telegram Open Network для криптовалюты Gram.

Концепция TON разработана братьями Дуровыми, которые привлекли под этот проект инвестиции в несколько миллиардов долларов и запланировали перевод на TON своего популярного мессенджера Telegram.



