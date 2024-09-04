Во Вьетнаме обработано всё, даже горы — торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов

Торговый представитель РФ во Вьетнаме Харинов: "Вьетнам — стабильная страна, поэтому в неё идёт бизнес со всего мира"

13:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вьетнам — социалистическая страна с рыночной экономикой, в которой чтут традиции предков, любят и уважают стариков и обрабатывают не только землю, но и горы. Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила о вьетнамском экономическом и социальном феномене с торговым представителем Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Вячеславом Хариновым.

— Аналитики сегодня отмечают, что Вьетнам — это новый азиатский тигр, новая азиатская мастерская, обгоняющая Китай, и прогнозируют, что в ближайшие десятилетия Вьетнам выйдет на первое место по росту благосостояния, обгоняя даже Индию. Каким образом региональная держава с населением 100 млн добилась такого успеха?

— Однозначного ответа здесь нет. Но корни такого развития уходят в советские времена.

Вьетнам — по-прежнему социалистическая страна, здесь превалирует закон, нет серьёзных нарушений законодательства, которые бы не контролировались государством. Банковская система достаточно консервативна и находится под контролем государства. Банков немного, если сравнивать с Россией.

После 90-х годов было принято серьёзное решение разрешить всё, что не запрещено законом и идёт на пользу экономике. А учитывая, что вьетнамцы — люди достаточно предприимчивые, в 90-х годах произошёл резкий скачок развития экономики.

Мы ещё помним времена, когда вьетнамцы везли от нас кастрюли и велосипеды. Сегодня ситуация поменялась.

Здесь работают институты микро- и макроэкономики, в них трудятся много возрастных специалистов, получивших в своё время советское образование, они дают соответствующие рекомендации.

За счёт чего идёт рост? Наверное, прежде всего за счёт того, что зарубежные страны, в основном восточные, вкладывают во Вьетнам много инвестиций.

Почему именно сюда? Во Вьетнаме по-прежнему превалирует общее среднее образование. Специалисты, которые приходят на работу в любое из направлений деятельности, уже имеют среднее образование и легко обучаются.

Подготовка кадров во Вьетнаме

— Здесь хорошие кадры, хорошая, квалифицированная рабочая сила?

— Да, не очень дорогая, но квалифицированная. Здесь стали строить свои заводы

Южная Корея,

Япония,

Гонконг,

Тайвань

и целый ряд других стран.

Это и автомобильные предприятия, и электроника, и косметика, целый ряд других направлений, перечислять можно долго.

— Фактически Вьетнам сегодня — это азиатская мастерская.

— Да, причём не только азиатская. Соединённые Штаты строят здесь заводы по производству Apple и переносят свои производства, понимая нынешнюю напряжённую политическую ситуацию, в том числе, с Китаем.

Поэтому рабочая сила развивается. Южные корейцы ввели интересную практику: привезли неподготовленных специалистов из Вьетнама на свои автомобильные заводы, там их в течение полугода обучали, там они работали, проживали, питались. И потом на южнокорейские автозаводы во Вьетнаме возвращались уже практически готовые кадры. Таким образом решался вопрос обеспечения своих предприятий дешёвой рабочей силой в Корее и готовилась база на предприятиях, которое они давно построили во Вьетнаме.

Вьетнам: производство и экспорт

— Какие здесь крупнейшие компании: Samsung, Apple?

— Здесь можно перечислять их сотни:

и Bridgestone,

и Apple,

и Samsung,

и телекоммуникационные компании.

Нам не хватит времени нашей встречи.

— Условно говоря, весь мир сейчас во Вьетнаме?

— Практически да.

— Как при населении всего 100 млн Вьетнам справляется с таким объёмом работ?

— Не знаю, как, но справляется.

— Может быть, потому что у них производственный сектор — это четверть ВВП?

— Страна в основном работает на экспорт, экспортируется больше 90% всей производимой продукции.

— То есть всё, что мы сейчас покупаем в Москве, произведено на самом деле во Вьетнаме?

— Нет, не всё, конечно.

Что традиционно для Вьетнама?

Текстильное, швейное производство, сельское хозяйство, производство обуви, рыба, морепродукты, специи.

В Россию поставляется много сельхозпродукции: морепродукты, всевозможные фрукты, овощи, как свежие, так и переработанные.

Много поставляется мобильных телефонов, гаджетов. Если вы откроете телефон, то увидите, что на аккумуляторе написано: "Изготовлено во Вьетнаме". На самом деле это продукция, допустим, Samsung, но так как она производится во Вьетнаме и имеет вьетнамский сертификат происхождения, это, безусловно, отражается на тех цифрах, которые показывает страна по итогам года.

Хотя тут надо понимать, что основные владельцы бизнеса — всё равно корейцы, они забирают свои дивиденды. Поэтому цифры — одно, а собственник бизнеса — это совсем другое.

Мало кто у нас знает, что Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту кофе. Зачастую мы даже не подозреваем, что кофе, который мы пьём России, — вьетнамский.

Мне приходилось с этим сталкиваться.

Но сейчас вьетнамцы уже борются именно за свои бренды, потому спрос на кофе огромный, цены на него растут.

Все мировые спортивные бренды: Nike, Adidas, ряд других, — производятся во Вьетнаме по лицензии. И сами владельцы отмечают, что качество произведённой во Вьетнаме продукции выше, чем в соседних странах.

Поощрение трудолюбия во Вьетнаме

— Почему именно во Вьетнаме такое высокое качество производства? С чем это связано? Более трудолюбивое население?

— Да. Если вы выйдете за пределы Ханоя, то увидите, что в стране нет ни одного необработанного клочка земли. Обработаны даже горы, там сделаны террасы. Если вы пересечёте на автомобиле границу Вьетнама с Камбоджей, с Лаосом, вам сразу бросится в глаза наличие большого количества необработанных территорий.

Во Вьетнаме обработано всё. Народ очень трудолюбивый, очень скрупулёзный, безумно заслуживает в этом плане уважения. В народе популярен тренд, направленный на развитие, на то, чтобы становиться лучше, богаче. На это ориентируют и партия, и правительство.

— Есть системы поощрения?

— Конечно. Красные флажки, вымпелы, грамоты — всё, как раньше было у нас.

— Даже на капиталистических предприятиях?

— На капиталистических предприятиях меньше, но надо сказать, что их нельзя в полной мере назвать капиталистическими. Те, кто приходит сюда со своими инвестициями, вынуждены ориентироваться на тот строй, те устои и порядки, которые существуют во Вьетнаме.

Это же касается директоров. Даже если владельцы — иностранцы, то директора предприятия — вьетнамцы, и они развивают эту систему поощрения. Она ведь заслуживает внимания, она очень полезная.

Заходишь в каждый вьетнамский дом и видишь — на стене висят почётные грамоты от высшего руководства, от директоров. И вьетнамцы очень гордятся этим.

Коммунистическая партия по-прежнему у руля. Но нужно понимать, что на опыте в том числе и Советского Союза партия сделала для себя определённые выводы, она старается не влезать в дела правительства.

Партия выстраивает основную линию, а всё остальное — забота правительства. Оно руководит и решает, какие сферы жизни общества развиваются в первую, во вторую, в третью очередь. Оно выстраивает стратегию.

"Наши люди" во Вьетнаме

— Капитализм сюда зашёл с социалистическим лицом?

— Сложно сказать. Они зашли в социалистическую страну, в которой есть свои устои, свои порядки, свои законы. Они с этим считаются, потому что это только в плюс.

Здесь практически нет криминала, нет грабежей, разбоев. Безусловно, нарушения правопорядка есть, но полиция пересекает всё это. Когда в стране стабильная, предсказуемая ситуация, любой бизнес будет работать с удовольствием. Поэтому весь мир идёт сюда.

— Во Вьетнаме есть много людей, которые ещё помнят Советский Союз, нашу помощь. А мы очень помогали Вьетнаму, много в него вложили. Почему тогда у нас по сравнению с теми же США и с Китаем такой маленький товарооборот? У США 111, а у нас 5 млрд.

— По поводу наших цифр я не могу сейчас точно сказать вам, эта информация не оглашается в открытых источниках, потому что Вьетнам очень опасается вторичных санкций.

— То есть мы не знаем цифр товарооборота, потому что они закрыты в связи с санкциями? Это такая наша и восточная хитрость?

— Будем считать, да.

— Вьетнам, несмотря на санкции, ведёт по отношению к нам дружественную политику?

— Да, безусловно дружественную политику. Вьетнам официально заявил, что он не признаёт санкции, он подтверждает это на всех уровнях. Но он не живёт в безвоздушном пространстве. Вы правильно сказали: товарооборот с Америкой 110 млрд, с нами меньше. Вьетнам обязан учитывать международную обстановку, потому что опасается вторичных санкций.

Практически все крупные вьетнамские банки работают с иностранными партнёрами, которые давят на них. Поэтому у нас есть определённые трудности со взаиморасчётами. Но в последние годы мы переходим на взаиморасчёты в местных валютах.

Мы продолжаем развивать сотрудничество. Есть более сложные моменты, есть менее сложные моменты. После визита нашего президента сюда я считаю, что многие узкие места были отрегулированы. Мы надеемся, что в ближайшее время сотрудничество будет развиваться более активно.

— Меня поразила информация о том, что 90% миллионеров, мультимиллионеров здесь имеют советское прошлое, советское образование. Это так?

— Это действительно так. Самый, наверное, яркий пример — это компания Vingroup. Её владелец господин Выонг учился в Москве, начинал бизнес в Харькове, заработал там первые миллионы. Потом вкладывал деньги у себя в стране, развивая туризм, торговые сети. Сейчас основное направление его деятельности — это развитие электромобилей, у него свои заводы по сборке электромобилей.

Началась экспансия в соседние страны, в Индию, в Индонезию. Небольшой электромобиль на местном рынке можно купить примерно за 13-14 тысяч долларов. Сейчас практически каждый второй автомобиль в Ханое — это электромобиль.

Есть достаточно много крупных компаний, владельцы которых получили российское образование. Крупнейшая частная авиакомпания здесь — "Виджет". Одна из владельцев этой компании — женщина, выпускница одновременно и Плехановского, и Менделеевского университетов. У них большая группа: и банки, и девелопмент, и авиакомпании. Её муж — выпускник Харьковского института.

Можно перечислять очень много.

— Тогда нам и карты в руки. Это всё-таки ещё условно наши люди.

— Условно да. Но вы понимаете, если компания летает на Boeing и Airbus и хочет работать с Россией, она сталкивается с давлением.

Это сложная ситуация, людям очень непросто работать с Россией и оставаться в обойме крупных корпораций и компаний, работающих здесь, постоянно сотрудничать с Соединёнными Штатами, с Европой и с другими странами.

Непросто и в финансовом плане: если у вас платежи в банке не проходят, то вы какую позицию ни занимайте, а проблему надо решать.

Но настрой на всех уровнях: и во Вьетнаме, и в России, — решить эту проблему в ближайшее время. Я думаю, что всё будет нормально.

Менталитет и традиции во Вьетнаме

У вьетнамцев свой менталитет, свои традиции: например, на Новый год они должны приехать домой, даже из-за рубежа, встретиться с родственниками, посетить могилы умерших.

И они имеют очень хорошую привычку — всё, что заработано, инвестировать в собственную страну.

Поэтому очень большая цифра иностранных инвестиций — это как раз инвестиции вьетнамцев, которые живут за рубежом.

— Они чтут дух предков и возвращаются туда, откуда пришли.

— Да. А ещё у них тоже есть такая поговорка — не плюй в колодец, из которого пить воду.

Это значит, нужно помнить истоки, нужно с уважением относиться к тому месту, где ты родился, вырос, где живут твои родственники, где жили твои предки. Они доверяют своей стране, и они инвестируют в неё.

Отношение к старшему поколению — очень трогательное и трепетное. Когда пожилым людям надо подняться в самолёт, совершенно чужие люди хватают вещи, берут под руки, буквально заносят в самолёт. Такое отношение к старикам в стране, наверное, на уровне подсознания, чего-то глубинного. Это воспитание в семье, воспитание в народе, воспитание в государстве. Им удалось сохранить традиции.

Зона свободной торговли с Вьетнамом

— У нас с Вьетнамом зона свободной торговли. Что это, как она работает?

— В 2015 году было подписано соглашение, и 5 октября 2016 года оно вступило в силу. Вьетнам стал первой страной дальнего зарубежья, который подписал соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Что оно даёт в первую очередь вьетнамской и российской сторонам?

В течение десяти лет, к 2026 году, должны быть взаимно обнулены пошлины практически на все группы товаров.

Но на самом деле более 90% были обнулены уже в первые годы действия соглашения.

— Мы торгуем беспошлинно? Где расположена эта зона? Она какая-то определённая?

— Да, мы торгуем беспошлинно. Определённой зоны нет. Вы поставляете товар на границу, и если он имеет российский сертификат происхождения, вы поставляете его без уплаты таможенных пошлин. Соответственно, вьетнамская сторона поставляет нам товары также без уплаты пошлины. Единственное — здесь на месте платится НДС. Но пошлин в нашей взаимной торговле практически уже не осталось.

Вьетнамцы этим очень хорошо пользуются. Когда в 2016 году соглашение вступало в силу, они на всех уровнях власти очень активно взялись за разъяснение этого соглашения: приглашали сотрудников торгпредства, ездили в регионы, рассказывали, что это такое, как этим пользоваться, что это даёт конкретным предпринимателям. Для Вьетнама Россия — достаточно крупный рынок. Но, к сожалению, у нас до сих пор некоторые не знают, как и где оформить сертификат происхождения, хотя в этом нет ничего сложного.

— Наш бизнес ещё не очень освоился с вьетнамским?

— Наш бизнес пока ещё очень сложно осваивается вообще с выходом на зарубежные рынки. Для этого сейчас практически в каждом регионе созданы группы, центры поддержки экспорта, которые учат предпринимателей, как правильно выходить на зарубежные рынки, как участвовать в выставках.

Российский экспортный центр представляет целый ряд программ поддержки российских компаний и предпринимателей, участвующих в зарубежных выставках и имеющих подписанные контракты. Он компенсирует целый ряд затрат. Это нужно более подробно узнавать в представительствах РЭЦ в регионах, хорошо подготовленные специалисты подробно всё объясняют. Наверное, надо больше обучать российских предпринимателей, многие не до конца знают специфику механизма сертификации.

И ещё о чём я бы хотел сказать обязательно — об организации производства за рубежом. Вьетнам является одним из лидеров стран АСЕАН. Это десять азиатских стран, где население зашкаливает уже за миллиард. Товар, произведённый во Вьетнаме, может поставляться в эти страны в соответствии с их соглашениями.

У Вьетнама на сегодняшний день около 17 соглашений с другими странами о зоне свободной торговли: с Европой, с Соединёнными Штатами, со странами АСЕАН, с другими странами.

Если вы производите товар здесь и получаете на него сертификат вьетнамского происхождения, то дальше вы можете поставлять ту же автомобильную технику в любую другую страну и для этого можно использовать те возможности, которые уже есть во Вьетнаме.

На севере Вьетнама рядом с портом Хайфон есть свободная промышленная зона. Её совладелец — это владелец Азовского морского порта Андриан Синебок, он же представитель делового совета при российской торгово-промышленной палате. Его задачи — развивать бизнес с Вьетнамом, и он с удовольствием приглашает российские компании на эти площади на льготных условиях, с длительными скидками и на землю, и на налоги в ходе производственной деятельности. Это очень удобно. Это то, чем сейчас пользуются все иностранцы, заходя во Вьетнам.

Компании заходят в свободные зоны, где льготное налогообложение, развивают свой бизнес, ставят его на крыло, а потом, через десять лет, начинают платить налоги.

У нас здесь есть такая зона. Пока, к сожалению, мало кто из россиян туда заходит. А ведь это очень хорошая возможность продолжать экспортную деятельность в другие страны и в целом в регион.

Приведу в качестве примера нашу автомобильную компанию. Она находится в Дананге, у неё сборочное производство наших микроавтобусов, и они уже зашли в соседние страны, например, на Филиппины. "Газель" — уже вьетнамская. Здесь производится не просто "Газель", а несколько её разновидностей: "Газель Сити", "Газель" пассажирская, полугрузовая. Там целая линейка продукции, есть и сервисные центры.

— По Вьетнаму бегают "Газели"? Они пользуются популярностью?

— Да. Выйдите на улицу, через две-три минуты проедет небольшой зелёненький автобус. Это как раз и будет "Газель Сити". Вот такой положительный пример.

Уточнения

Хайфо́н (вьет. Hải Phòng — Хайфонг) — крупный город на северо-востоке Вьетнама. Один из пяти городов Вьетнама центрального подчинения. Третий в стране по населению после Хошимина и Ханоя.



Географическое положение

Расположен в дельте реки Хонгха, на реке Киньмон, впадающей в залив Бакбо Южно-Китайского моря.

Зона свободной торговли (ЗСТ) — тип международной интеграции, при котором в странах-участницах отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором. Это более глубокий тип интеграции, чем преференциальные соглашения. За каждой страной-участницей сохраняется право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам.

