Во Вьетнаме обработано всё, даже горы — торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов

Вьетнам — социалистическая страна с рыночной экономикой, в которой чтут традиции предков, любят и уважают стариков и обрабатывают не только землю, но и горы. Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила о вьетнамском экономическом и социальном феномене с торговым представителем Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Вячеславом Хариновым.
— Аналитики сегодня отмечают, что Вьетнам — это новый азиатский тигр, новая азиатская мастерская, обгоняющая Китай, и прогнозируют, что в ближайшие десятилетия Вьетнам выйдет на первое место по росту благосостояния, обгоняя даже Индию. Каким образом региональная держава с населением 100 млн добилась такого успеха?
— Однозначного ответа здесь нет. Но корни такого развития уходят в советские времена.
Вьетнам — по-прежнему социалистическая страна, здесь превалирует закон, нет серьёзных нарушений законодательства, которые бы не контролировались государством. Банковская система достаточно консервативна и находится под контролем государства. Банков немного, если сравнивать с Россией.
После 90-х годов было принято серьёзное решение разрешить всё, что не запрещено законом и идёт на пользу экономике. А учитывая, что вьетнамцы — люди достаточно предприимчивые, в 90-х годах произошёл резкий скачок развития экономики.
Мы ещё помним времена, когда вьетнамцы везли от нас кастрюли и велосипеды. Сегодня ситуация поменялась.
Здесь работают институты микро- и макроэкономики, в них трудятся много возрастных специалистов, получивших в своё время советское образование, они дают соответствующие рекомендации.
— Здесь хорошие кадры, хорошая, квалифицированная рабочая сила?
— Да, не очень дорогая, но квалифицированная. Здесь стали строить свои заводы
и целый ряд других стран.
Это и автомобильные предприятия, и электроника, и косметика, целый ряд других направлений, перечислять можно долго.
— Фактически Вьетнам сегодня — это азиатская мастерская.
— Да, причём не только азиатская. Соединённые Штаты строят здесь заводы по производству Apple и переносят свои производства, понимая нынешнюю напряжённую политическую ситуацию, в том числе, с Китаем.
Поэтому рабочая сила развивается. Южные корейцы ввели интересную практику: привезли неподготовленных специалистов из Вьетнама на свои автомобильные заводы, там их в течение полугода обучали, там они работали, проживали, питались. И потом на южнокорейские автозаводы во Вьетнаме возвращались уже практически готовые кадры. Таким образом решался вопрос обеспечения своих предприятий дешёвой рабочей силой в Корее и готовилась база на предприятиях, которое они давно построили во Вьетнаме.
— Какие здесь крупнейшие компании: Samsung, Apple?
— Здесь можно перечислять их сотни:
Нам не хватит времени нашей встречи.
— Условно говоря, весь мир сейчас во Вьетнаме?
— Практически да.
— Как при населении всего 100 млн Вьетнам справляется с таким объёмом работ?
— Не знаю, как, но справляется.
— Может быть, потому что у них производственный сектор — это четверть ВВП?
— Страна в основном работает на экспорт, экспортируется больше 90% всей производимой продукции.
— То есть всё, что мы сейчас покупаем в Москве, произведено на самом деле во Вьетнаме?
— Нет, не всё, конечно.
Что традиционно для Вьетнама?
В Россию поставляется много сельхозпродукции: морепродукты, всевозможные фрукты, овощи, как свежие, так и переработанные.
Много поставляется мобильных телефонов, гаджетов. Если вы откроете телефон, то увидите, что на аккумуляторе написано: "Изготовлено во Вьетнаме". На самом деле это продукция, допустим, Samsung, но так как она производится во Вьетнаме и имеет вьетнамский сертификат происхождения, это, безусловно, отражается на тех цифрах, которые показывает страна по итогам года.
Хотя тут надо понимать, что основные владельцы бизнеса — всё равно корейцы, они забирают свои дивиденды. Поэтому цифры — одно, а собственник бизнеса — это совсем другое.
Мало кто у нас знает, что Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту кофе. Зачастую мы даже не подозреваем, что кофе, который мы пьём России, — вьетнамский.
Мне приходилось с этим сталкиваться.
Но сейчас вьетнамцы уже борются именно за свои бренды, потому спрос на кофе огромный, цены на него растут.
Все мировые спортивные бренды: Nike, Adidas, ряд других, — производятся во Вьетнаме по лицензии. И сами владельцы отмечают, что качество произведённой во Вьетнаме продукции выше, чем в соседних странах.
— Почему именно во Вьетнаме такое высокое качество производства? С чем это связано? Более трудолюбивое население?
— Да. Если вы выйдете за пределы Ханоя, то увидите, что в стране нет ни одного необработанного клочка земли. Обработаны даже горы, там сделаны террасы. Если вы пересечёте на автомобиле границу Вьетнама с Камбоджей, с Лаосом, вам сразу бросится в глаза наличие большого количества необработанных территорий.
Во Вьетнаме обработано всё. Народ очень трудолюбивый, очень скрупулёзный, безумно заслуживает в этом плане уважения. В народе популярен тренд, направленный на развитие, на то, чтобы становиться лучше, богаче. На это ориентируют и партия, и правительство.
— Есть системы поощрения?
— Конечно. Красные флажки, вымпелы, грамоты — всё, как раньше было у нас.
— Даже на капиталистических предприятиях?
— На капиталистических предприятиях меньше, но надо сказать, что их нельзя в полной мере назвать капиталистическими. Те, кто приходит сюда со своими инвестициями, вынуждены ориентироваться на тот строй, те устои и порядки, которые существуют во Вьетнаме.
Это же касается директоров. Даже если владельцы — иностранцы, то директора предприятия — вьетнамцы, и они развивают эту систему поощрения. Она ведь заслуживает внимания, она очень полезная.
Заходишь в каждый вьетнамский дом и видишь — на стене висят почётные грамоты от высшего руководства, от директоров. И вьетнамцы очень гордятся этим.
Коммунистическая партия по-прежнему у руля. Но нужно понимать, что на опыте в том числе и Советского Союза партия сделала для себя определённые выводы, она старается не влезать в дела правительства.
Партия выстраивает основную линию, а всё остальное — забота правительства. Оно руководит и решает, какие сферы жизни общества развиваются в первую, во вторую, в третью очередь. Оно выстраивает стратегию.
— Капитализм сюда зашёл с социалистическим лицом?
— Сложно сказать. Они зашли в социалистическую страну, в которой есть свои устои, свои порядки, свои законы. Они с этим считаются, потому что это только в плюс.
Здесь практически нет криминала, нет грабежей, разбоев. Безусловно, нарушения правопорядка есть, но полиция пересекает всё это. Когда в стране стабильная, предсказуемая ситуация, любой бизнес будет работать с удовольствием. Поэтому весь мир идёт сюда.
— Во Вьетнаме есть много людей, которые ещё помнят Советский Союз, нашу помощь. А мы очень помогали Вьетнаму, много в него вложили. Почему тогда у нас по сравнению с теми же США и с Китаем такой маленький товарооборот? У США 111, а у нас 5 млрд.
— По поводу наших цифр я не могу сейчас точно сказать вам, эта информация не оглашается в открытых источниках, потому что Вьетнам очень опасается вторичных санкций.
— То есть мы не знаем цифр товарооборота, потому что они закрыты в связи с санкциями? Это такая наша и восточная хитрость?
— Будем считать, да.
— Вьетнам, несмотря на санкции, ведёт по отношению к нам дружественную политику?
— Да, безусловно дружественную политику. Вьетнам официально заявил, что он не признаёт санкции, он подтверждает это на всех уровнях. Но он не живёт в безвоздушном пространстве. Вы правильно сказали: товарооборот с Америкой 110 млрд, с нами меньше. Вьетнам обязан учитывать международную обстановку, потому что опасается вторичных санкций.
Практически все крупные вьетнамские банки работают с иностранными партнёрами, которые давят на них. Поэтому у нас есть определённые трудности со взаиморасчётами. Но в последние годы мы переходим на взаиморасчёты в местных валютах.
Мы продолжаем развивать сотрудничество. Есть более сложные моменты, есть менее сложные моменты. После визита нашего президента сюда я считаю, что многие узкие места были отрегулированы. Мы надеемся, что в ближайшее время сотрудничество будет развиваться более активно.
— Меня поразила информация о том, что 90% миллионеров, мультимиллионеров здесь имеют советское прошлое, советское образование. Это так?
— Это действительно так. Самый, наверное, яркий пример — это компания Vingroup. Её владелец господин Выонг учился в Москве, начинал бизнес в Харькове, заработал там первые миллионы. Потом вкладывал деньги у себя в стране, развивая туризм, торговые сети. Сейчас основное направление его деятельности — это развитие электромобилей, у него свои заводы по сборке электромобилей.
Началась экспансия в соседние страны, в Индию, в Индонезию. Небольшой электромобиль на местном рынке можно купить примерно за 13-14 тысяч долларов. Сейчас практически каждый второй автомобиль в Ханое — это электромобиль.
Есть достаточно много крупных компаний, владельцы которых получили российское образование. Крупнейшая частная авиакомпания здесь — "Виджет". Одна из владельцев этой компании — женщина, выпускница одновременно и Плехановского, и Менделеевского университетов. У них большая группа: и банки, и девелопмент, и авиакомпании. Её муж — выпускник Харьковского института.
Можно перечислять очень много.
— Тогда нам и карты в руки. Это всё-таки ещё условно наши люди.
— Условно да. Но вы понимаете, если компания летает на Boeing и Airbus и хочет работать с Россией, она сталкивается с давлением.
Но настрой на всех уровнях: и во Вьетнаме, и в России, — решить эту проблему в ближайшее время. Я думаю, что всё будет нормально.
У вьетнамцев свой менталитет, свои традиции: например, на Новый год они должны приехать домой, даже из-за рубежа, встретиться с родственниками, посетить могилы умерших.
И они имеют очень хорошую привычку — всё, что заработано, инвестировать в собственную страну.
Поэтому очень большая цифра иностранных инвестиций — это как раз инвестиции вьетнамцев, которые живут за рубежом.
— Они чтут дух предков и возвращаются туда, откуда пришли.
— Да. А ещё у них тоже есть такая поговорка — не плюй в колодец, из которого пить воду.
Это значит, нужно помнить истоки, нужно с уважением относиться к тому месту, где ты родился, вырос, где живут твои родственники, где жили твои предки. Они доверяют своей стране, и они инвестируют в неё.
Отношение к старшему поколению — очень трогательное и трепетное. Когда пожилым людям надо подняться в самолёт, совершенно чужие люди хватают вещи, берут под руки, буквально заносят в самолёт. Такое отношение к старикам в стране, наверное, на уровне подсознания, чего-то глубинного. Это воспитание в семье, воспитание в народе, воспитание в государстве. Им удалось сохранить традиции.
— У нас с Вьетнамом зона свободной торговли. Что это, как она работает?
— В 2015 году было подписано соглашение, и 5 октября 2016 года оно вступило в силу. Вьетнам стал первой страной дальнего зарубежья, который подписал соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Что оно даёт в первую очередь вьетнамской и российской сторонам?
В течение десяти лет, к 2026 году, должны быть взаимно обнулены пошлины практически на все группы товаров.
Но на самом деле более 90% были обнулены уже в первые годы действия соглашения.
— Мы торгуем беспошлинно? Где расположена эта зона? Она какая-то определённая?
— Да, мы торгуем беспошлинно. Определённой зоны нет. Вы поставляете товар на границу, и если он имеет российский сертификат происхождения, вы поставляете его без уплаты таможенных пошлин. Соответственно, вьетнамская сторона поставляет нам товары также без уплаты пошлины. Единственное — здесь на месте платится НДС. Но пошлин в нашей взаимной торговле практически уже не осталось.
Вьетнамцы этим очень хорошо пользуются. Когда в 2016 году соглашение вступало в силу, они на всех уровнях власти очень активно взялись за разъяснение этого соглашения: приглашали сотрудников торгпредства, ездили в регионы, рассказывали, что это такое, как этим пользоваться, что это даёт конкретным предпринимателям. Для Вьетнама Россия — достаточно крупный рынок. Но, к сожалению, у нас до сих пор некоторые не знают, как и где оформить сертификат происхождения, хотя в этом нет ничего сложного.
— Наш бизнес ещё не очень освоился с вьетнамским?
— Наш бизнес пока ещё очень сложно осваивается вообще с выходом на зарубежные рынки. Для этого сейчас практически в каждом регионе созданы группы, центры поддержки экспорта, которые учат предпринимателей, как правильно выходить на зарубежные рынки, как участвовать в выставках.
Российский экспортный центр представляет целый ряд программ поддержки российских компаний и предпринимателей, участвующих в зарубежных выставках и имеющих подписанные контракты. Он компенсирует целый ряд затрат. Это нужно более подробно узнавать в представительствах РЭЦ в регионах, хорошо подготовленные специалисты подробно всё объясняют. Наверное, надо больше обучать российских предпринимателей, многие не до конца знают специфику механизма сертификации.
И ещё о чём я бы хотел сказать обязательно — об организации производства за рубежом. Вьетнам является одним из лидеров стран АСЕАН. Это десять азиатских стран, где население зашкаливает уже за миллиард. Товар, произведённый во Вьетнаме, может поставляться в эти страны в соответствии с их соглашениями.
У Вьетнама на сегодняшний день около 17 соглашений с другими странами о зоне свободной торговли: с Европой, с Соединёнными Штатами, со странами АСЕАН, с другими странами.
Если вы производите товар здесь и получаете на него сертификат вьетнамского происхождения, то дальше вы можете поставлять ту же автомобильную технику в любую другую страну и для этого можно использовать те возможности, которые уже есть во Вьетнаме.
На севере Вьетнама рядом с портом Хайфон есть свободная промышленная зона. Её совладелец — это владелец Азовского морского порта Андриан Синебок, он же представитель делового совета при российской торгово-промышленной палате. Его задачи — развивать бизнес с Вьетнамом, и он с удовольствием приглашает российские компании на эти площади на льготных условиях, с длительными скидками и на землю, и на налоги в ходе производственной деятельности. Это очень удобно. Это то, чем сейчас пользуются все иностранцы, заходя во Вьетнам.
Компании заходят в свободные зоны, где льготное налогообложение, развивают свой бизнес, ставят его на крыло, а потом, через десять лет, начинают платить налоги.
У нас здесь есть такая зона. Пока, к сожалению, мало кто из россиян туда заходит. А ведь это очень хорошая возможность продолжать экспортную деятельность в другие страны и в целом в регион.
Приведу в качестве примера нашу автомобильную компанию. Она находится в Дананге, у неё сборочное производство наших микроавтобусов, и они уже зашли в соседние страны, например, на Филиппины. "Газель" — уже вьетнамская. Здесь производится не просто "Газель", а несколько её разновидностей: "Газель Сити", "Газель" пассажирская, полугрузовая. Там целая линейка продукции, есть и сервисные центры.
— По Вьетнаму бегают "Газели"? Они пользуются популярностью?
— Да. Выйдите на улицу, через две-три минуты проедет небольшой зелёненький автобус. Это как раз и будет "Газель Сити". Вот такой положительный пример.
Хайфо́н (вьет. Hải Phòng — Хайфонг) — крупный город на северо-востоке Вьетнама. Один из пяти городов Вьетнама центрального подчинения. Третий в стране по населению после Хошимина и Ханоя.
Зона свободной торговли (ЗСТ) — тип международной интеграции, при котором в странах-участницах отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором. Это более глубокий тип интеграции, чем преференциальные соглашения. За каждой страной-участницей сохраняется право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам.
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