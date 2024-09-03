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Андрей Туманов

"Козы — это не только молоко и сыр, это зоотерапия" — фермер Елена Головащенко

4:02
Правда ТВ » Удачная Правда

Козы — общительные, неприхотливые животные, лёгкие в содержании, козье молоко является источником здоровья, а диетическое, нежирное козье мясо отлично подходит детям и пожилым людям. Что нужно знать, прежде чем завести козу, Pravda.Ru рассказала руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Былинкино" Елена Головащенко.

— Елена, вы занимаетесь козами. Почему вы выбрали такое нетривиальное занятие? Это какая-то мечта?

— Это правда. У меня была мечта о жизни в деревне. Но жить надо на что-то. Поэтому решили, что в деревне мы будем ещё и зарабатывать. Идея у нас, как у городских жителей, была глупейшая: мы собирались построить большой сарай, поделить его на несколько частей и, как в Ноевом ковчеге, запустить туда гусей, уток, поросят. Когда стали советоваться со специалистами, поняли, что сельскохозяйственных животных нельзя держать вперемешку. Тогда мы выбрали коз.

— Сколько у вас коз?

— На сегодня 340. И это самая большая ферма. Мы привезли всего 60 голов. Но коза ведь не доится бесконечно. У неё есть период, когда она отдыхает и не даёт вам молоко, в среднем перед окотом это где-то два месяца.

— Какие у вас породы?

— У нас альпийцы. Они гладкие, коричневые, очень эффектные и фотогеничные. Альпийская порода — выходцы из Швейцарии, из
Альп. Но мы покупали животных, рождённых уже здесь, в России, боясь завести из-за границы какие-нибудь болезни.

— А обычная белая коза, которая в деревне живёт, какой породы?

— Русская белая. Но, к сожалению, у нас не было такого массового
козоводства, поэтому найти стадо коз с племенными документами, проверенных по здоровью было невозможно.

— У козы документы должны быть?

— А как же? Племенной документ, справка о происхождении: мы знаем маму, папу, бабушку, дедушку, знаем их убои. Я думаю, что заводчик, который хочет заниматься качественным разведением животных, всегда будет интересоваться подобными справками.

Козье молоко — источник здоровья

— Сколько молока даёт коза?

— Наши козы дают в среднем три литра молока. Ко мне часто приезжают люди, которые хотят купить молоденькую козочку, есть такой запрос. На просторах интернета мы читали, что козы дают до восьми литров. Таких коз я ни разу не встречала.

В нашем хозяйстве были козы, которые давали и пять, и шесть литров. Но такое молоко оказалось пустоватым: в нём было мало белка, жира. Вкусный сыр из такого молока не сваришь. Кроме того, таких животных сложнее содержать: к ним надо подстроиться, пересчитать рацион.

У нас когда-то был серьёзный процесс голштинизации — улучшения породы путём скрещивания с голштинской породой. Шли по пути: чем больше молока, тем лучше. Сейчас в вопросах молочного животноводства мы стараемся вернуться к породе, к качеству. Похоже на растения: гибридные и сортовые. Такая же история и у животных. Мы по такому пути не пошли. Мы ищем качество, а не количество.

— Я слышал, что у некоторых коз молоко с запахом, а у некоторых — без запаха. Почему так происходит?

— Запах — это грязь, плохое содержание, некачественная, грязная дойка. Мы ездили по разным хозяйствам, у нас были сотрудники, которые держали обычную деревенскую, дворовую, беспородную козу и угощали нас своим молоком. Никакого запаха я не чувствовала.

Здесь важны:

  • условия содержания;
  • вовремя подстриженные копыта;
  • вовремя убранная территория, где живёт коза.

И ещё одно замечание: у всех молочных животных альвеолы лёгких работают так, что если они вдыхают грязный запах с аммиаком, то и вдыхать будут его же и этот запах попадёт в молоко.

— Что значит "чистое молоко"? Животное должно жить в чистых условиях? Если, как в рекламе, хозяева делают жизнь животных хорошей, тогда и молоко вкусное?

— Глобально так и есть. Жизнь — это же и условия, и кормление, и
содержание в целом. Были случаи, когда нам привозили молоко прямо в чане с куском подстилки: понятно, что коров подоили сразу в грязный подойник в грязных условиях.

Хорошая ферма должна пахнуть вкусно. У нас в доильном зале даже не пахнет молоком, потому что там убирают очень тщательно.

— Правда ли, что коза — очень чистоплотное животное и что некоторые козы не подбирают даже с земли?

— Да, в этом смысле они брезгливые, даже плохое сено есть не будут.

Как ухаживать за козами

— Чем вы кормите коз?

— Сеном и комбикормом. Мы с ними гуляем, но не для еды, а для моциона. Козам надо двигаться, чтобы не залёживаться.

— И пастух с хлыстом есть?

— Да, конечно, но без хлыста. Козы у нас понятливые, они точно знают время, когда им надо пойти гулять, а когда на дойку.

— Где вы берёте сено? Сами заготавливаете?

— Сено мы покупаем. В прошлом году шесть рублей за килограмм, было дорого, а в этом году — десять рублей, и спасибо, что продали.

— Откуда везут сено?

— В основном по округам. Мы в Луховицах, поэтому фермеры везут из Рязани.

— А веники заготавливаете?

— К сожалению, просто не успеваем физически, иначе с удовольствием бы заготавливали. Козы больше любят веточный корм, чем сено. Но такого поставщика у нас нет, а самим невозможно найти время для этой работы.

— Какая у коз должна быть вода?

— Чистая, ключевая. Можно давать и простую, из-под крана, но это отразится и на здоровье, и на качестве жизни животного. Нашим первым козам, тем 60, которых мы привезли, в этом году исполнится десять лет. Они до сих пор живы, у многих уже 12-й окот, что для Европы вообще нонсенс. Они столько лет животных не держат: две-три лактации, и дальше никто не будет заниматься здоровьем. Но я считаю, что долголетие — это показатель хорошего содержания нашего стада. У них хороший иммунитет, поэтому животные живы.

Молочные и мясные линии

— Вы производите только молочные продукты или есть и мясные линии?

— Есть, конечно. Мальчики же тоже рождаются. Мы продаём мясо.

— Что из него можно приготовить?

— Плов, шашлык, просто потушить — всё, что хотите.

У козлятины много достоинств.

  • Это очень диетическое, нежирное мясо без специфического, как у баранины, запаха.
  • Это всё-таки молочная порода, нет смысла растить мясную
    голову долго, поэтому забиваются молочные козлики. Это мясо нетяжёлое, подходит для детей, для больных людей.

Козы и туризм

— Приезжают люди просто попить парное молоко, прямо из-под козы?

— Такой запрос появился: приезжают туристы и прямо со стаканом — на дойку. Был даже опыт доения. На Новый год приехали богатые туристы, которые не знали, чем себя удивить, я решила позвать их на дойку. Через 20 минут этих красивых девушек было невозможно оттуда выгнать.

— У вас ручная дойка?

— Нет, машинная, но процесс не полностью автоматизированный. Надо обработать вымя, сдоить первую струю, надеть резину, обработать вымя после дойки — туристам это очень нравится.

— Музыку во время доения вы не практикуете?

— Нет. Но мы с ними разговариваем. Они узнают голос, понимают отдельные команды.

Когда мы покупали своих первых коз, то приехали в хозяйство под Выборгом. Зоотехник показывала животных, а потом, уже провожая нас, рассказала: "Когда мне очень плохо и я не знаю, что делать, я в загон захожу, они все меня обступают, я им рассказываю, и решение приходит само собой, и жизнь налаживается".

И, честно говоря, вот уже десять лет я её слова вспоминаю, это действительно помогает. Такая зоотерапия, которую не заменят ни таблетки, ни разговор на кухне по душам. Животные лечат и помогают.

Козий сыр — самый вкусный

— Куда можно деть такое огромное количество молока?

— У нас есть сыроварня. Мы варим козий сыр, он самый вкусный.

— А почему козий — самый вкусный?

— Козье молоко — по вкусу богаче коровьего, соответственно, и сыр получается интереснее. Козье молоко гораздо интереснее и насыщеннее.

— Какой у вас ассортимент сыров? Около 30 сортов?

— Да, но это включая сыры из коровьего и буйволиного молока.

Буйволиное молоко нам привозят из хозяйства в Ставропольском крае. Там работает увлечённый человек, который ездил по Италии, попробовал Mozzarella di Bufala, моцареллу из буйволиного молока, и решил у себя сделать такой же сыр. Он привёз буйволов, а потом оказалось, что столько молока, сколько они дают, ему не нужно. Так мы стали покупать у него излишки. Сыров типа моцареллы мы делаем немного, под заказ, потому что это скоропортящийся продукт.

А опыт полутвёрдых и твёрдых сыров оказался очень удачным. Козье молоко — стабильное, работать с ним интересно. А найти сейчас вкусное, чистое, качественное, здоровое коровье молоко в Московской области — достаточно серьёзная проблема.

Уточнения

Голшти́нская поро́да — порода крупного рогатого скота молочного направления высокой продуктивности. У коров рога больше, чем у быков. Является самой распространённой породой молочного скота в мире, опережая по численности джерсейскую породу.

Домашняя коза (лат. Capra hircus) — домашнее животное, вид парнокопытных из рода горные козлы (Capra) семейства полорогих. Коза — одно из первых прирученных животных. Одомашнена на Ближнем Востоке, приблизительно 9 тыс. лет назад. Предком домашней козы был дикий безоаровый козёл (Capra aegagrus), до сегодняшнего дня встречающийся от греческих островов в Эгейском море через Малую Азию, Армянское нагорье и Переднюю Азию до Средней Азии. == Козоводство == Основная продукция, получаемая от коз, — мясо, молоко, мех, шерсть и кожа. По направлению продуктивности породы коз делятся на типы: молочные, шёрстные, пуховые, молочно-мясо-шёрстные. Удой обычно составляет 450—550 кг молока жирностью 3,8—4,5 % за лактацию (в среднем 3—4, иногда 6—7 литров за удой). Настриг шерсти с козлов — 4—6 кг, с маток — 3—5 кг. Длина состригаемой шерсти составляет 15—18 см. Начёс пуха — 0,2—0,5 кг. Срок хозяйственного использования животного обычно достигает 7—8 лет. Из козьих шкур производят кожу высокой выделки — сафьян, шевро.

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Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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