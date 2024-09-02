Во времена войны мы сражаемся, во времена мира — торгуем. Филолог-русист Ву Тхе Кхой о вьетнамских реалиях

Вьетнамский филолог-русист Ву Тхе Кхой: "Вьетнам учится на ошибках Советского Союза"

Вьетнам — страна уникально храбрых людей. Как ей удалось не только сохранить себя, но и выйти в число лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказал герой вьетнамского сопротивления, филолог-русист Ву Тхе Кхой.

Вьетнамская "храбрость сердца"

— Вы человек, видевший всю современную историю Вьетнама. Вы были героем войны с французами.

— Я был тогда курсантом юнкерской школы. Во время сопротивления против французов, когда война вспыхнула, во многих войсковых частях сражались дети: 10-, 11-, 12-летние мальчишки и девочки. Мы работали связными, некоторые даже разведчиками. Мой друг, старше меня только на два года, будучи 11-летним мальчиком, 60 дней сражался на баррикадах!

— А вы что делали?

— Я тогда был ещё маленьким, меня не взяли в армию. Я был связным при министерстве юстиций. Мы могли сражаться только в городах. Понимаете, маленькие дети, мы были как как гавроши. А вот когда мы покинули города и вышли на широкое поле, то сразу стали мишенью. Вышел приказ всех нас собрать и создать юнкерскую школу, чтобы готовить будущие кадры для армии. Тогда мы все рвались на фронт, хотя нам было всего 13-14 лет.

— Когда началась война уже с американцами, вы были здесь, в Ханое?

— В Ханое всё время.

— Как это было? Ханой бомбили?

— Женщин, детей, стариков эвакуировали из города. Остались молодые

юноши, девушки, ополченцы, отряды самообороны. Я сам стрелял по американским самолётам.

— Какая у вас была тогда должность? Вы были в армии?

— Нет, не в армии. Я был бойцом самообороны. Каждое правительственное учреждение организовало тогда отряды самообороны.

— Против американцев?

— Против американской авиации.

— Если смотришь, даже визуально сравниваешь: вьетнамцы, люди невысокие, худенькие, и огромные, здоровые американские солдаты. Как вьетнамцы смогли победить американскую армию?

— Есть знаменитая фотография, которая обошла весь мир. Маленькая девчонка с винтовкой со штыком вела огромного детину — американского лётчика.

— Она его поймала?

— Да, поймала. Она — сзади, с винтовкой, маленькая такая, а он, как великан, шагал впереди с понурой головой. И наш знаменитый революционный поэт, политик То Хоай написал четверостишие:

Малюсенькая партизанка высоко подняла винтовку со штыком.

Великан лётчик-американец шёл с понурой головой.

Вот так. Храбрость сердца лучше, чем большой живот.

— Ваше поколение выросло в очень тяжёлых условиях: война с французами, с американцами. Сейчас мы видим новое поколение вьетнамцев, которые знают, что такое кондиционеры, кофейни, модные магазины — у них всё есть. Как вы думаете, нынешняя молодёжь сможет выдержать войну или она уже слишком избалована?

— Я думаю, это уже у нас в крови, в нашем национальном характере. Этим мы очень похожи на русских. Мы не терпим никакого гнёта, никакой агрессии. Если приходят к нам с мирными целями — пожалуйста, а тем, кто приходит с оружием, мы дадим отпор.

Простить врагов

— Меня удивляет, как Вьетнам мог простить своих врагов? Сейчас идёт активная торговля с американцами, с французами. Почему вы простили?

— Мы живём на перекрёстке дорог, на нашу землю зарились многие. И если после каждой войны мы не сможем простить преступления нашим врагам, мы просто жить не сможем.

На протяжении тысячи лет китайцы много раз нападали на нашу страну. И на нас ещё будут нападать.

— Но при этом сейчас вы торгуете с Китаем?

— Да, торгуем. Мы тысячу лет так вели себя: сражались, когда они приходили к нам с мечами, и мы мечами отвечали им. Но после того, как мы их побеждали, мы мирно провожали их из нашей страны и опять торговали между собой.

Отношение к российско-украинскому конфликту

— Как сейчас во Вьетнаме относятся к российско-украинскому конфликту?

— Щекотливый вопрос. Но я не привык уклоняться от прямых вопросов, я всегда на них отвечал.

Мы за то, чтобы Россия и Украина быстро закончили этот конфликт и сели за переговорный стол. Как-никак, вы братья. Неслучайно говорят, "язык до Киева доведёт".

Но то, что Путин послал войска на Украину, я понимаю и сочувствую этому. Когда мои друзья, мои ученики, бывшие студенты обращались ко мне (некоторые даже с возмущением): "Как ты можешь так относиться к этой агрессивной войне?" — я им задавал такой вопрос: "В 1979 году мы ввели две армии на территорию Камбоджи, дошли до Пномпеня и свергли правительство Пол Пота. Это что, агрессия?" Весь мир тогда называл нас агрессорами. Все, кроме России.

Мы не были агрессорами, сегодня сам камбоджийский народ называет нас освободителями, мы спасли его от геноцида. Мы не могли не ввести свои войска в Камбоджу.

Как и Россия не могла не начать эту военную операцию. Америка, НАТО уже приставили к горлу нож. Бывают такие обстоятельства, когда, чтобы себя защитить, надо бить первым.

Модифицированный марксизм-ленинизм и НЭП

— С одной стороны, страной руководит Коммунистическая партия, а с другой стороны, растут и богатеют частные предприятия. Как это сочетается?

— Марксизм-ленинизм не стоит на месте, жизнь-то идёт. Поэтому положения тоже должны изменить. Я очень люблю фразу Пушкина: "Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существует".

— Вы считаете, что это частная инициатива? Коммунистическая партия — это развитие идей марксизма-ленинизма уже на новой основе, с новыми идеями?

— Именно так. Мой отец, первый министр образования в правительстве Хо Ши Мина, очень хвалил Ленина за новую экономическую политику, НЭП. Он глубоко изучал этот период, он специально просил меня обучать его русскому языку, чтобы читать статьи Ленина о НЭПе.

— Коммунистическая партия Вьетнама действует в духе НЭПа?

— Я думаю, что Ленин не был глупцом, он знал, что против законов жизни идти нельзя. Надо было приспособить положения марксизма-ленинизма к действительности, и он придумал НЭП. Ему принадлежат прекрасные слова: "За одного хорошего специалиста я дал бы десять коммунистов". Я читал Ленина в подлиннике. Лично я считаю, что марксизм как философия — это достижение человеческой мысли. Когда мы смотрим на марксизм как на философскую теорию, а не как на догму, то мы должны признать, что марксизм — это очередной этап развития человеческой мысли. А когда марксизм превращается в догму, это уже другое дело.

— Марксизм у вас преподают в университетах?

— Преподают. В школах нет, а в институтах, в вузах — да. Только, к сожалению, преподают не так, как надо. Когда я учился в Педагогическом институте имени Ленина, я очень увлекался именно марксизмом, читал Ленина в подлиннике. Марксизм говорит о борьбе противоположностей — это закон развития. Когда нет борьбы противоположностей, то нет развития. В этом проблема однопартийной системы. То, что Советский Союз и Коммунистическая партия распались, — это закономерный конец, итог того, что не было борьбы противоположностей.

— Но, с другой стороны, Коммунистическая партия устояла и в Китае, и во Вьетнаме.

— Устояла. И будет, наверное, стоять. Но коммунистические партии Китая и Вьетнама учитывают уроки распада Советского Союза, КПСС.

— То есть мы вам дали пример, как не надо делать?

— Я говорил и выступал открыто, я никого не боюсь. Когда все, в том числе и партийная школа, решили бросить русский язык, мои бывшие студенты, которые работают в партийной школе, пригласили меня сюда и попросили высказаться по вопросу, нужно ли дальше обучать студентов, слушателей партийной школы русскому языку. Я задал им обратный вопрос.

Вы думаете, что только успехи социализма, успехи Советского Союза полезны для строительства социализма? Нет, не только успехи. Я думаю, что ошибки и поражения Советского Союза нам полезны.

— Потому что они проверяют теорию практикой?

— Практика всегда поправляет теорию. Хо Ши Мин очень хорошо сказал ещё в молодости, когда он был в Москве:

"Марксизм создан на основе европейского общества и европейской экономики. Нужно добавить в марксизм условия развития экономики и общества в странах Азии".

Общинность жизни и мышления

— Азиатский социализм оказался куда более устойчивым, чем европейский?

— Дело в том, что идея коммуны возникла не на Западе, а на Востоке ещё в древности. Коммуны, где все равны, счастливы, живут по своим потребностям. Эта идея развилась на Востоке давным-давно.

— У вас до сих пор семьи живут поколениями в одном доме, поддерживают друг друга. Это и есть смысл?

— Сейчас, правда, у нас в Вьетнаме уже не все семьи так живут. Но в культурах наших народов главное — это общинность. Когда я читал сибиряков Фёдора Абрамова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, то с удивлением обнаружил, что сибирский мир и есть община. В этой организации очень много общего с вьетнамской крестьянской общиной. Это приоритет общего над личным.

Горячая холодная война

— Как вы считаете, сейчас идёт новая холодная война? Ведь что такое санкции? Это закрытые границы, железный занавес?

— Они пробуют. Но они убедились, что их попытки не увенчались успехом.

Я думаю, что закон жизни приведёт к тому, что все должны в конце концов признать положение, когда ни одно государство не навязывает свою волю другому. Запад должен признать право существования Востока.

Запад пытался навязывать свою волю, и сейчас пытается. Но действительность показала, что это вряд ли закончится успехом.

Уточнения

То Хоай (вьет. Tô Hoài, настоящее имя Нгуен Шен, (вьет. Nguyễn Sen); 27 сентября 1920, провинция Хадонг, Французский Индокитай — 6 июля 2014, Ханой) — вьетнамский писатель и сценарист.

Руси́стика — комплекс наук о русском языке, русской культуре, русской литературе, русском народе, русской истории. В разговорном употреблении термин «русистика» используется как сокращённое наименование для лингвистической русистики. Русистика охватывает изучение русского языка и литературы, методику преподавания этих дисциплин, изучение русской речевой культуры и коммуникации носителей русского языка с носителями других языков. Русистика является составной частью славистики.

Хано́й (вьет. Hà Nội, тьы-ном 河內, дословно «город между рек» или «(место) окружённое рекой») — столица Вьетнама и второй по численности населения город страны. Главный политический, образовательный и культурный центр страны и второй по значению промышленный центр (после Хошимина). С 1902 по 1945 год — столица Французского Индокитая, с 1954 по 1976 год — Демократической Республики Вьетнам (Северного Вьетнама).