Франция вступает в небывалую для неё полосу турбулентности, считает историк Дарья Митина

Франция: без правительства, но с импичментом

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Спустя больше месяца после парламентских выборов у Франции по-прежнему нет ни правительства, ни премьер-министра, президенту собираются объявить импичмент, а спецназ сидит на скамье подсудимых. О том, что сегодня происходит во Франции, Pravda.Ru в авторской передаче "Личное мнение" рассказала историк Дарья Митина.

Франция без правительства

— Что происходит во Франции? Олимпийские игры Франция провела в отсутствие как сформированного правительства, так и премьера. Политическое перемирие, которое весьма условно было заключено на время Олимпийских игр, закончилось, и опять встаёт проблема выбора. На самом деле кадровый и политический тупик вполне очевиден. Габриэль Атталь, исполняющий обязанности премьер-министра, написал письмо депутатам с предложением вступать в президентскую коалицию, но только без "Непокорённой Франции" и "Национального объединения", то есть без правых и без левых.

Правые и левые — это те две силы, которые набрали наибольшее количество голосов наряду с политическим объединением макронистов.

Габриэль Атталь предлагает формировать какую-то коалицию большинства, без победителей выборов. Весьма странная конструкция.

Лидер партии "Горизонты" Эдуард Филипп через национальную ассамблею призывает говорить со всеми, только без ультралевых и ультраправых. В роли ультралевых и ультраправых — "Непокорённая Франция" и "Национальное объединение".

Тоже весьма странная позиция. Хотя сам Эдуард Филипп регулярно встречается с той же Марин Ле Пен и не считает зазорным с ней разговаривать.

Премьер-министр Франции — это, наверное, величина абсолютно непостоянная. При нынешнем раскладе, когда три партии имеют примерно равное количество голосов, мы можем прогнозировать, что эти премьер-министры будут калейдоскопически меняться.

Франция вступает в ту же полосу, в которую Великобритания вступила уже достаточно давно. Кандидат в премьер-министры от левой коалиции Люси Кастетс, которую выдвинул Жан-Люк Меланшон, в своём письме призвала всех реализовывать программу нового народного фронта:

отменять пенсионную реформу, повышать зарплату, бороться за экологию.

Всё замечательно, всё прекрасно, только не очень понятно, кто это будет делать в результате абсолютно раздробленного парламента и несформированного правительства.

Обиженный министр внутренних дел Жеральд Дарманен, которого хотели сделать главой правительства и лидером партии "Горизонты", утверждает, что готов к любой работе, к любому государственному поручению. Более ненавязчивого способа предлагать себя в премьер-министры история не знала.

Желающих много, а выбирать Макрону не из кого: он не может довериться ни левым, ни правым, ни даже своим собственным кадрам, понимая, что любое правительство будет крайне недолговечным. В итоге политическая пауза затягивается.

Импичмент президенту — новый проект Меланшона

И тут, как гром среди ясного неба, объединённые левые во главе с Мелоншоном предлагают объявить Макрону импичмент. Что это значит? Вообще процедура импичмента крайне сложна и обставлена массой всевозможных бюрократических сложностей и проволочек. Для того, чтобы объявить импичмент, нужно не только заручиться поддержкой большинства в национальной ассамблее, но и пройти массу бюрократических препон.

По статье 68-й французской Конституции можно объявить импичмент президенту за неисполнение своих обязанностей при условии не только обретения большинства в нижней палате парламента, но и массы других условностей.

Меланшон очень рискует: его репутация и так неоднозначна, для его врагов посмеяться над неудачным импичментом будет лишь дополнительным поводом для колкостей и троллинга. А сторонники левых запишут это Меланшону в актив, потому что, не сумев продвинуть своего кандидата в премьер-министры, хотя бы поиграть в импичмент — уже хорошо, не сидеть же на месте, сложа руки.

Надо убедить национальное собрание, сенат, верхнюю палату парламента сформировать высший суд, сформулировать резолюцию, утвердить её на бюро нацсобрания. Аналогичный путь резолюция должна пройти в верхней палате парламента в сенате. И после формирования высокого суда даётся месяц, чтобы вынести решение по импичменту тайным голосованием. За это предложение должно проголосовать не менее 2/3 депутатского корпуса.

В целом ситуация могла бы стать реальной, если бы левая коалиция имела существенно больше голосов хотя бы в нижней палате. Но со 183 депутатами из 750 далеко не уедешь. Тем не менее с политической точки зрения Меланшон выбрал линию поведения достаточно верно.

Процесс над жандармами

В то время как политики сражаются за грядущий премьерский пост, 1 августа в Париже начался судебный процесс над девятью полицейскими, сотрудниками полицейского спецназа по делу о насилии над протестующими, над жёлтыми жилетами в 2018 году.

Францию сотрясала 100-тысячная демонстрация жёлтых жилетов, в ходе которой пострадали, получили инвалидность очень многие французы. В ходе этих протестов было убито несколько десятков человек.

Адвокат одного из обвинителей, получивших 27 ударов дубинками, говорит о том, что этот процесс будет первым за время президентства Макрона, потом последуют другие разбирательства на предмет превышения полномочий полицейскими.

На самом деле ситуация, в общем-то, весьма грустная, потому что десятки тысяч полицейских беспредельничали в ходе беспорядков: били, превышали свои полномочия, арестовывали, задерживали, издевались в полицейских участках.

И только девять человек сидели на скамье подсудимых. Такова французская Фемида. Только единицы жёлтых жилетов сумели доказать, что их увечья были получены в ходе превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов: выколотые глаза, сломанные руки, переломанные ребра. За всю полицейскую жандармерию отвечают только девять человек.

Особенности французской политической системы состоят в том, что крайне сложно доказать правонарушение, если сила не на твоей стороне, если ты выступаешь не от имени государства, а пытаешься это государство засудить. Впрочем, что мы здесь, как говорится, ругаем Францию, как будто у нас не то же самое.

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Уточнения

Движение жёлтых жилетов (фр. Mouvement des Gilets jaunes) — спонтанное протестное движение во Франции без выраженного лидера, появившееся в конце 2018 года. Движение названо так из-за светоотражающих жёлтых жилетов, используемых участниками манифестации с целью идентифицировать принадлежащих к этому движению. Первоначально причиной данных манифестаций послужило намерение президента Макрона повысить налог на углеродное топливо, в основном на дизель. Затем требования участников расширились до широкого спектра других социальных и экономических требований. Движение быстро стало массовым и распространилось по всей стране. Его открыто поддерживают несколько лидеров оппозиционных политических партий и политических движений: от левых (Жан-Люк Меланшон и Оливье Безансно) и центристских (Жан Лассаль) до правых (Лоран Вокье и Марин Ле Пен).

Импи́чмент (англ. impeachment — недоверие, от лат. impedivi — «воспрепятствовал, пресёк») — процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности. Обвинение в процессе импичмента, как правило, уличает лицо в актах, совершённых незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными полномочиями.